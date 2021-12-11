Комедийно-приключенческий мини-сериал «Вокруг света за 80 дней» снят по одноименному произведению Жюля Верна. Книга вышла в 1872 году. В центре событий оказывается путешественник британского происхождения Филеас Фогг и его дворецкий Паспарту. Фогг поспорил на двадцать тысяч фунтов стерлингов, что ему удастся побывать во всех уголках земного шара за 80 суток. После заключения пари он отправляется в увлекательное путешествие. Одной из героинь станет сотрудница полиции Фикс, которая работает на Скотленд-Ярд.