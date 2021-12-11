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Постер к сериалу Вокруг света за 80 дней
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Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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1 постер
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней (2021 - …) Around the World in 80 Days 12+
Год выпуска 2021
Страна Франция/Германия/Италия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность 8 часов 0 минут
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О чем сериал

Комедийно-приключенческий мини-сериал «Вокруг света за 80 дней» снят по одноименному произведению Жюля Верна. Книга вышла в 1872 году. В центре событий оказывается путешественник британского происхождения Филеас Фогг и его дворецкий Паспарту. Фогг поспорил на двадцать тысяч фунтов стерлингов, что ему удастся побывать во всех уголках земного шара за 80 суток. После заключения пари он отправляется в увлекательное путешествие. Одной из героинь станет сотрудница полиции Фикс, которая работает на Скотленд-Ярд.

Вокруг света за 80 дней - трейлер
Вокруг света за 80 дней
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Дэвид Теннант
Дэвид Теннант
Леони Бенеш
Леони Бенеш
Питер Салливан
Энтони Флэнеган
Энтони Флэнеган
Ибрагим Кома
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вокруг света за 80 дней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
Сериал «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом получит второй сезон
Сериал «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом получит второй сезон
Дэвид Теннант отправляется в увлекательное и опасное приключение в трейлере «Вокруг света за 80 дней»
Дэвид Теннант отправляется в увлекательное и опасное приключение в трейлере «Вокруг света за 80 дней»
Объявлена дата премьеры сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом
Объявлена дата премьеры сериала «Вокруг света за 80 дней» с Дэвидом Теннантом
Слушать саундтрек сериала Вокруг света за 80 дней
Кадры из сериала
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