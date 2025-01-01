Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1986 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 16 марта 1986
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Пурпурная роза Каира 7.6
Пурпурная роза Каира The Purple Rose of Cairo
Вуди Аллен, Robert Greenhut
Все номинанты
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
Питер Уир, Edward S. Feldman
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Милош Форман, Сол Заенц
A Passage to India A Passage to India
Дэвид Лин, John Brabourne, Richard Goodwin
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
Питер Уир, Edward S. Feldman
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Роберт Земекис, Neil Canton, Боб Гэйл
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Роберт Земекис, Neil Canton, Боб Гэйл
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Careless Talk Careless Talk
Noella Smith
Победитель
Все номинанты
One for My Baby One for My Baby
Chris Fallon
The Woman Who Married Clark Gable The Woman Who Married Clark Gable
Тадеус О’Салливан
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Поцелуй женщины-паука
Победитель
Все номинанты
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Свидетель
Victor Banerjee
A Passage to India
Ф. Мюррэй Абрахам
Ф. Мюррэй Абрахам
Амадей
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
A Passage to India
Победитель
Все номинанты
Миа Фэрроу
Миа Фэрроу
Пурпурная роза Каира
Келли МакГиллис
Келли МакГиллис
Свидетель
Alexandra Pigg
Letter to Brezhnev
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Денхолм Эллиотт
Defense of the Realm
Победитель
Все номинанты
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
Беспокойное сердце
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс
A Passage to India
Саид Джаффри
Моя прекрасная прачечная
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
Desperately Seeking Susan
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Джуди Денч
Wetherby
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
Честь семьи Прицци
Трейси Ульман
Трейси Ульман
Беспокойное сердце
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Miroslav Ondrícek
Победитель
Все номинанты
A Passage to India A Passage to India
Ernest Day
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
John Seale
The Emerald Forest The Emerald Forest
Филип Руссело
BAFTA в области кино / Лучший звук
Все номинанты
Кармен 7.4
Кармен Carmen
Hugues Darmois, Dominique Hennequin, Bernard Le Roux, Harald Maury
Клуб Коттон 6.6
Клуб Коттон The Cotton Club
Edward Beyer, David Carroll, Jack C. Jacobsen
Кордебалет 5.7
Кордебалет A Chorus Line
Gerry Humphreys, Jonathan Bates, Christopher Newman
Клуб Коттон 6.6
Клуб Коттон The Cotton Club
Edward Beyer, David Carroll, Jack C. Jacobsen
Кармен 7.4
Кармен Carmen
Hugues Darmois, Dominique Hennequin, Bernard Le Roux, Harald Maury
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Клуб Коттон 6.6
Клуб Коттон The Cotton Club
Milena Canonero
Победитель
Все номинанты
A Passage to India A Passage to India
Judy Moorcroft
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Theodor Pistek
Легенда 6.4
Легенда Legend
Charles Knode
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Все номинанты
Кордебалет 5.7
Кордебалет A Chorus Line
John Bloom
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
Thom Noble
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Harry Keramidas, Arthur Schmidt
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Пурпурная роза Каира 7.6
Пурпурная роза Каира The Purple Rose of Cairo
Вуди Аллен
Победитель
Все номинанты
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
William Kelley, Earl W. Wallace
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
William Kelley, Earl W. Wallace
Моя прекрасная прачечная 6.9
Моя прекрасная прачечная My Beautiful Laundrette
Hanif Kureishi
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Роберт Земекис, Боб Гэйл
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Честь семьи Прицци 6.6
Честь семьи Прицци Prizzi’s Honor
Richard Condon, Janet Roach
Победитель
Все номинанты
The Shooting Party The Shooting Party
Julian Bond
A Passage to India A Passage to India
Дэвид Лин
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Peter Shaffer
BAFTA в области кино / Best Foreign Language Film
Полковник Редль 7.2
Полковник Редль Oberst Redl
Все номинанты
Дим Сум: легкое биение сердца 6.6
Дим Сум: легкое биение сердца Dim Sum: A Little Bit of Heart
Tom Sternberg, Уэйн Ван, Danny Yung USA.
Кармен 7.4
Кармен Carmen
Patrice Ledoux, Франческо Рози France/Italy.
Подземка 7.2
Подземка Subway
Люк Бессон, François Ruggieri France.
Дим Сум: легкое биение сердца 6.6
Дим Сум: легкое биение сердца Dim Sum: A Little Bit of Heart
Tom Sternberg, Уэйн Ван, Danny Yung USA.
BAFTA в области кино / Best Make Up Artist
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Dick Smith, Paul LeBlanc
Победитель
Все номинанты
The Emerald Forest The Emerald Forest
Anna Dryhurst, Paul Engelen, Peter Frampton, Luis Michelotti
Легенда 6.4
Легенда Legend
Rob Bottin, Peter Robb-King
The Emerald Forest The Emerald Forest
Anna Dryhurst, Paul Engelen, Peter Frampton, Luis Michelotti
Mask Mask
Michael Westmore
Легенда 6.4
Легенда Legend
Rob Bottin, Peter Robb-King
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Бразилия 8.2
Бразилия Brazil
Norman Garwood
Победитель
Все номинанты
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Lawrence G. Paull
A Passage to India A Passage to India
John Box
Амадей 8.0
Амадей Amadeus
Patrizia von Brandenstein
BAFTA в области кино / Best Score
Свидетель 7.8
Свидетель Witness
Maurice Jarre
Победитель
Все номинанты
The Emerald Forest The Emerald Forest
Brian Gascoigne, Junior Homrich
A Passage to India A Passage to India
Maurice Jarre
Полицейский из Беверли-Хиллз 7.4
Полицейский из Беверли-Хиллз Beverly Hills Cop
Harold Faltermeyer
The Emerald Forest The Emerald Forest
Brian Gascoigne, Junior Homrich
BAFTA в области кино / Best Special Visual Effects
Бразилия 8.2
Бразилия Brazil
Richard Conway, George Gibbs
Победитель
Все номинанты
Назад в будущее 8.6
Назад в будущее Back to the Future
Kevin Pike, Ken Ralston
Легенда 6.4
Легенда Legend
Nick Allder, Peter Voysey
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Боб Пек
Боб Пек
Edge of Darkness
Победитель
Все номинанты
Бен Кингсли
Бен Кингсли
Silas Marner
Джо Дон Бэйкер
Edge of Darkness
Алек Гиннесс
Great Performances For episode "Monsignor Quixote (#15.1)".
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Клер Блум
Shadowlands
Победитель
Все номинанты
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Tender Is the Night
Фрэнсис де ла Тур
Фрэнсис де ла Тур
Duet for One
Джоэнн Уэлли
Джоэнн Уэлли
Edge of Darkness
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
Все номинанты
How We Used to Live How We Used to Live
Ian Fell
Newsround Newsround
Eric Rowan
Blue Peter Blue Peter
Biddy Baxter
The Book Tower The Book Tower
Joy Whitby
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
Grange Hill Grange Hill
Ben Rea
Победитель
Все номинанты
Blockbusters Blockbusters
Tony Wolfe
The Wind in the Willows The Wind in the Willows
Брайан Косгров, Mark Hall For episode "Wintersports".
Danger Mouse Danger Mouse
Брайан Косгров, Mark Hall
The Wind in the Willows The Wind in the Willows
Брайан Косгров, Mark Hall For episode "Wintersports".
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
Only Fools and Horses Only Fools and Horses
Ray Butt
Победитель
Все номинанты
'Allo 'Allo! 'Allo 'Allo!
David Croft
Last of the Summer Wine Last of the Summer Wine
Alan J.W. Bell
Open All Hours Open All Hours
Sydney Lotterby
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Masterpiece Theatre: Bleak House Bleak House
Michael Burdle
Победитель
Все номинанты
Silas Marner Silas Marner: The Weaver of Raveloe
Anushia Nieradzik
Mapp & Lucia Mapp & Lucia
Frances Tempest
Tender Is the Night Tender Is the Night
Barbara Kidd
BAFTA в области телевидения / Best Design
Masterpiece Theatre: Bleak House Bleak House
Tim Harvey
Победитель
Все номинанты
Tender Is the Night Tender Is the Night
Derek Dodd
Silas Marner Silas Marner: The Weaver of Raveloe
Gerry Scott
Edge of Darkness Edge of Darkness
Graeme Thomson
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Edge of Darkness Edge of Darkness
Мартин Кэмпбелл, Michael Wearing
Победитель
Edge of Darkness Edge of Darkness
Мартин Кэмпбелл, Michael Wearing
Победитель
Все номинанты
Minder Minder
George Taylor
Masterpiece Theatre: Bleak House Bleak House
Росс Девениш, John Harris, Betty Willingale
The Price The Price
Mark Shivas, Peter Smith
Masterpiece Theatre: Bleak House Bleak House
Росс Девениш, John Harris, Betty Willingale
The Price The Price
Mark Shivas, Peter Smith
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
Edge of Darkness Edge of Darkness
Andrew Dunn
Победитель
Все номинанты
Masterpiece Theatre: Bleak House Bleak House
Kenneth MacMillan
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
Edge of Darkness Edge of Darkness
Ardan Fisher, Dan Rae
Победитель
Все номинанты
Omnibus Omnibus
Howard Billingham For episode "Leonard Bernstein's West Side Story".
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
Edge of Darkness Edge of Darkness
Lyndon Bird, Rob James, Tony Quinn, Chris Swanton
Победитель
Edge of Darkness Edge of Darkness
Lyndon Bird, Rob James, Tony Quinn, Chris Swanton
Победитель
Все номинанты
Masterpiece Theatre: Bleak House Bleak House
Ken Hains, Peter Rhodes, Malcolm Webberley
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
Max Headroom Max Headroom
Rod Lord, Peter Tupy
Победитель
Max Headroom Max Headroom
Rod Lord, Peter Tupy
Победитель
Все номинанты
Edge of Darkness Edge of Darkness
Andy Coward, Linda Sherwood-Page
Edge of Darkness Edge of Darkness
Andy Coward, Linda Sherwood-Page
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Victoria Wood: As Seen on TV Victoria Wood: As Seen on TV
Victoria Wood
Победитель
Все номинанты
Only Fools and Horses Only Fools and Horses
Дэвид Джейсон
'Allo 'Allo! 'Allo 'Allo!
Gorden Kaye
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
Victoria Wood: As Seen on TV Victoria Wood: As Seen on TV
Geoff Posner
Победитель
Все номинанты
Spitting Image Spitting Image
John Lloyd
Alas Smith & Jones Alas Smith & Jones
John Kilby, Jimmy Mulville
Treasure Hunt Treasure Hunt
Malcolm Heyworth, Peter Holmans
Treasure Hunt Treasure Hunt
Malcolm Heyworth, Peter Holmans
Alas Smith & Jones Alas Smith & Jones
John Kilby, Jimmy Mulville
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Masterpiece Theatre: Bleak House Bleak House
Lisa Westcott
Победитель
Все номинанты
Edge of Darkness Edge of Darkness
Daphne Croker-Saunders
Silas Marner Silas Marner: The Weaver of Raveloe
Kezia De Winne
Tender Is the Night Tender Is the Night
Jean Speak
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
Все номинанты
News at Ten News at Ten
Alastair Burnet
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Edge of Darkness Edge of Darkness
Эрик Клэптон, Michael Kamen
Победитель
Edge of Darkness Edge of Darkness
Эрик Клэптон, Michael Kamen
Победитель
Все номинанты
Silas Marner Silas Marner: The Weaver of Raveloe
Carl Davis
Tender Is the Night Tender Is the Night
Richard Rodney Bennett
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
Alias the Jester Alias the Jester
Брайан Косгров, Mark Hall
Победитель
Все номинанты
The Wind in the Willows The Wind in the Willows
Брайан Косгров, Mark Hall For episode "Winter Sports".
SuperTed SuperTed
Dave Edwards, Mike Young
SuperTed SuperTed
Dave Edwards, Mike Young
The Wind in the Willows The Wind in the Willows
Брайан Косгров, Mark Hall For episode "Winter Sports".
Danger Mouse Danger Mouse
Брайан Косгров, Mark Hall
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
Все номинанты
L'enfance du Christ L'enfance du Christ
Richard Bradford
The South Bank Show The South Bank Show
Mike Fairman For episode "Domenico Scarlatti".
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
Blott on the Landscape Blott on the Landscape
Graham Taylor
Победитель
Все номинанты
L'enfance du Christ L'enfance du Christ
Dave Lewinton
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
Все номинанты
Blott on the Landscape Blott on the Landscape
Mike Winser
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
L'enfance du Christ L'enfance du Christ
Luigi Bottone, Andy Andrews
Победитель
L'enfance du Christ L'enfance du Christ
Luigi Bottone, Andy Andrews
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Forty Minutes Forty Minutes
Roger E. Mills, Edward Mirzoeff
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Shadowlands Shadowlands
Norman Stone, David M. Thompson
Победитель
Все номинанты
The Browning Version The Browning Version
Michael Simpson, Shaun Sutton
Great Performances Great Performances
Rodney Bennett, Christopher Neame For episode "Monsignor Quixote (#15.1)".
Silas Marner Silas Marner: The Weaver of Raveloe
Джайлз Фостер, Louis Marks
The Browning Version The Browning Version
Michael Simpson, Shaun Sutton
Great Performances Great Performances
Rodney Bennett, Christopher Neame For episode "Monsignor Quixote (#15.1)".
Academy Fellowship
Стивен Спилберг
Стивен Спилберг
Победитель
Michael Balcon Award
Sydney Samuelson
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Omnibus Omnibus
Christopher Swann For episode "Leonard Bernstein's West Side Story".
Победитель
Все номинанты
The South Bank Show The South Bank Show
Nigel Wattis For episode "David Lean: A Life in Film".
Say Goodbye to the President Say Goodbye to the President
Christopher Olgiati
Год проведения
Номинации

