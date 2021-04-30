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Постер к сериалу Интергалактик
Постер к сериалу Интергалактик
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Киноафиша Сериалы Интергалактик
Интергалактик (2021 - …) Intergalactic 18+
Год выпуска 2021
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Sky1
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«Интергалактик» — новое британское шоу, снятое в жанре научной фантастики. В центре действия оказывается группа женщин-заключенных, которые угоняют целый космический корабль в надежде получить долгожданную свободу. Главных героинь ждет множество самых разнообразных приключений. Довольно быстро становится понятно, что побег с Земли — это только начало их сложного и опасного пути навстречу собственным страхам и сомнениям. Ведь убежать от самих себя куда сложнее, чем выбраться из самой охраняемой тюрьмы на планете.

Интергалактик - дублированный трейлер
Интергалактик
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Томас Тургус
Томас Тургус Drew
Нил Мэскелл
Нил Мэскелл
Крэйг Паркинсон
Крэйг Паркинсон Dr Benedict Lee
Оливер Куперсмит
Оливер Куперсмит
Наташа О’Кифф
Наташа О’Кифф
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Интергалактик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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