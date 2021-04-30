«Интергалактик» — новое британское шоу, снятое в жанре научной фантастики. В центре действия оказывается группа женщин-заключенных, которые угоняют целый космический корабль в надежде получить долгожданную свободу. Главных героинь ждет множество самых разнообразных приключений. Довольно быстро становится понятно, что побег с Земли — это только начало их сложного и опасного пути навстречу собственным страхам и сомнениям. Ведь убежать от самих себя куда сложнее, чем выбраться из самой охраняемой тюрьмы на планете.