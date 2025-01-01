Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1962 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 5 апреля 1962
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Вкус меда 7.5
Вкус меда Taste of Honey, A
Тони Ричардсон
Победитель
Все номинанты
Whistle Down the Wind Whistle Down the Wind
Брайан Форбс
The Sundowners The Sundowners
Jungle Fighters The Long and the Short and the Tall
The Innocents The Innocents
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Terminus Terminus
Джон Шлезингер
Победитель
Все номинанты
Let My People Go Let My People Go
BAFTA в области кино / Best Animated Film
101 далматинец 7.8
101 далматинец One Hundred and One Dalmatians
USA.
Победитель
Все номинанты
Do It Yourself Cartoon Kit Do It Yourself Cartoon Kit
BAFTA в области кино / Best British Actor
Питер Финч
Питер Финч
No Love for Johnnie
Победитель
Все номинанты
Дирк Богард
Дирк Богард
Жертва
BAFTA в области кино / Best British Actress
Дора Брайан
Вкус меда
Победитель
Все номинанты
Дебора Керр
Дебора Керр
The Sundowners
Хейли Миллз
Хейли Миллз
Whistle Down the Wind
BAFTA в области кино / Best British Screenplay
The Day the Earth Caught Fire The Day the Earth Caught Fire
Вэл Гест, Wolf Mankowitz
Победитель
Вкус меда 7.5
Вкус меда Taste of Honey, A
Shelagh Delaney, Тони Ричардсон
Победитель
The Day the Earth Caught Fire The Day the Earth Caught Fire
Вэл Гест, Wolf Mankowitz
Победитель
Вкус меда 7.5
Вкус меда Taste of Honey, A
Shelagh Delaney, Тони Ричардсон
Победитель
Все номинанты
Жертва 7.9
Жертва Victim
Janet Green, John McCormick
Пушки острова Наварон 7.5
Пушки острова Наварон The Guns of Navarone
Carl Foreman
Flame in the Streets Flame in the Streets
Ted Willis
Whistle Down the Wind Whistle Down the Wind
Willis Hall, Keith Waterhouse
BAFTA в области кино / Best Film from any Source
Бильярдист 7.9
Бильярдист The Hustler
USA.
Победитель
Баллада о солдате 8.3
Баллада о солдате Ballada o soldate
Soviet Union.
Победитель
Все номинанты
Дыра 7.5
Дыра Le Trou
France.
The Sundowners The Sundowners
Jungle Fighters The Long and the Short and the Tall
The Innocents The Innocents
Whistle Down the Wind Whistle Down the Wind
Брайан Форбс
Мир Апу 8.2
Мир Апу Apur Sansar
India.
Нюрнбергский процесс 8.2
Нюрнбергский процесс Judgement at Nuremberg
USA.
Смотреть трейлер
Рокко и его братья 7.8
Рокко и его братья Rocco e i suoi fratelli
Italy.
Вкус меда 7.5
Вкус меда Taste of Honey, A
Тони Ричардсон
BAFTA в области кино / Best Foreign Actor
Пол Ньюман
Пол Ньюман
Бильярдист USA.
Победитель
Все номинанты
Владимир Ивашов
Владимир Ивашов
Баллада о солдате Soviet Union.
Монтгомери Клифт
Нюрнбергский процесс USA.
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
A Raisin in the Sun USA.
Альберто Сорди
Альберто Сорди
The Best of Enemies Italy.
Максимилиан Шелл
Максимилиан Шелл
Нюрнбергский процесс USA.
Филипп Леруа
Филипп Леруа
Дыра France.
BAFTA в области кино / Best Foreign Actress
Софи Лорен
Софи Лорен
Чочара Italy.
Победитель
Все номинанты
Джин Сиберг
На последнем дыхании France.
Анни Жирардо
Анни Жирардо
Рокко и его братья Italy.
Claudia McNeil
A Raisin in the Sun USA.
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Бильярдист USA.
BAFTA в области кино / Best Specialised Film BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Вкус меда 7.5
Вкус меда Taste of Honey, A
Рита Ташингэм
Победитель
Все номинанты
Вкус меда 7.5
Вкус меда Taste of Honey, A
Мюррэй Мелвин
Call Me Genius The Rebel
Tony Hancock
Flaherty Documentary Award
The Devil's Blast Les rendez-vous du diable
France.
Победитель
UN Award
Let My People Go Let My People Go
Победитель
Все номинанты
The Best of Enemies The Best of Enemies
Italy.
Take a Giant Step Take a Giant Step
USA.
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
Белла сделала правильный выбор? Автор «Сумерек» поставила точку в спорах, кто лучше — Эдвард или Джейкоб
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше