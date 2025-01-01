Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1979 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 22 марта 1979
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Джулия 7.2
Джулия Julia
Победитель
Все номинанты
Близкие контакты третьей степени 7.6
Близкие контакты третьей степени Close Encounters of the Third Kind
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда 8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Star Wars
Смотреть трейлер
Полуночный экспресс 7.8
Полуночный экспресс Midnight Express
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Ричард Дрейфусс
Ричард Дрейфусс
До свиданья, дорогая
Победитель
Все номинанты
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Magic
Питер Устинов
Питер Устинов
Смерть на Ниле
Брэд Дэвис
Полуночный экспресс
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Джейн Фонда
Джейн Фонда
Джулия
Победитель
Все номинанты
Марша Мейсон
До свиданья, дорогая
Джилл Клейберг
Незамужняя женщина
Энн Бэнкрофт
Поворотный пункт
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Джон Херт
Джон Херт
Полуночный экспресс
Победитель
Все номинанты
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
Джулия
Джин Хэкмен
Джин Хэкмен
Супермен
Франсуа Трюффо
Франсуа Трюффо
Близкие контакты третьей степени
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Интерьеры
Победитель
Все номинанты
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Смерть на Ниле
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Смерть на Ниле
Мона Уошборн
Stevie
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Джулия 7.2
Джулия Julia
Douglas Slocombe
Победитель
Все номинанты
Близкие контакты третьей степени 7.6
Близкие контакты третьей степени Close Encounters of the Third Kind
Vilmos Zsigmond
Супермен 7.0
Супермен Superman
Geoffrey Unsworth
Дуэлянты 7.4
Дуэлянты The Duellists
Frank Tidy
BAFTA в области кино / Лучший звук
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда 8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Star Wars
Derek Ball, Бен Бертт, Gene Corso, Gordon Davidson, Les Fresholtz, Don MacDougall, Bob Minkler, Michael Minkler, Richard Portman, Robert R. Rutledge, Sam Shaw, Ray West
Победитель
Смотреть трейлер
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда 8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Star Wars
Derek Ball, Бен Бертт, Gene Corso, Gordon Davidson, Les Fresholtz, Don MacDougall, Bob Minkler, Michael Minkler, Richard Portman, Robert R. Rutledge, Sam Shaw, Ray West
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Лихорадка субботнего вечера 7.2
Лихорадка субботнего вечера Saturday Night Fever
Michael Colgan, Robert W. Glass Jr., Les Lazarowitz, John T. Reitz, John Wilkinson
Супермен 7.0
Супермен Superman
Norman Bolland, Roy Charman, Stan Fiferman, John Foster, Pat Foster, Chris Greenham, Chris Large, Brian Marshall, Gordon K. McCallum, Peter Pennell, Richard Raguse, Charles Schmitz, Mike Hopkins
Близкие контакты третьей степени 7.6
Близкие контакты третьей степени Close Encounters of the Third Kind
Neil Burrow, Gene S. Cantamessa, Sam Gemette, Gary S. Gerlich, Robert Glass, David Horton Sr., Stephen Katz, Robert Knudson, Don MacDougall, Richard Oswald, Chester Slomka, Frank E. Warner
Супермен 7.0
Супермен Superman
Norman Bolland, Roy Charman, Stan Fiferman, John Foster, Pat Foster, Chris Greenham, Chris Large, Brian Marshall, Gordon K. McCallum, Peter Pennell, Richard Raguse, Charles Schmitz, Mike Hopkins
Близкие контакты третьей степени 7.6
Близкие контакты третьей степени Close Encounters of the Third Kind
Neil Burrow, Gene S. Cantamessa, Sam Gemette, Gary S. Gerlich, Robert Glass, David Horton Sr., Stephen Katz, Robert Knudson, Don MacDougall, Richard Oswald, Chester Slomka, Frank E. Warner
BAFTA в области кино / Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Близкие контакты третьей степени 7.6
Близкие контакты третьей степени Close Encounters of the Third Kind
Джо Элвес
Победитель
Все номинанты
Супермен 7.0
Супермен Superman
Джон Бэрри
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда 8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Star Wars
Джон Бэрри
Смотреть трейлер
Джулия 7.2
Джулия Julia
Gene Callahan, Carmen Dillon, Уилл Холт
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Смерть на Ниле 7.3
Смерть на Ниле Death on the Nile
Anthony Powell
Победитель
Все номинанты
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда 8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Star Wars
John Mollo
Смотреть трейлер
Джулия 7.2
Джулия Julia
Joan Bridge, Annalisa Nasalli-Rocca, Anthea Sylbert
Дуэлянты 7.4
Дуэлянты The Duellists
Tom Rand
BAFTA в области кино / Best Direction
Полуночный экспресс 7.8
Полуночный экспресс Midnight Express
Алан Паркер
Победитель
Все номинанты
Близкие контакты третьей степени 7.6
Близкие контакты третьей степени Close Encounters of the Third Kind
Стивен Спилберг
A Wedding A Wedding
Роберт Олтмен
Джулия 7.2
Джулия Julia
Фред Циннеман
BAFTA в области кино / Best Film Editing
Полуночный экспресс 7.8
Полуночный экспресс Midnight Express
Gerry Hambling
Победитель
Все номинанты
Джулия 7.2
Джулия Julia
Вальтер Мёрч
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда 8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Star Wars
Richard Chew, Paul Hirsch, Marcia Lucas
Смотреть трейлер
Близкие контакты третьей степени 7.6
Близкие контакты третьей степени Close Encounters of the Third Kind
Michael Kahn
BAFTA в области кино / Best Screenplay
Джулия 7.2
Джулия Julia
Alvin Sargent
Победитель
Все номинанты
До свиданья, дорогая 7.6
До свиданья, дорогая The Goodbye Girl
Neil Simon
Близкие контакты третьей степени 7.6
Близкие контакты третьей степени Close Encounters of the Third Kind
Стивен Спилберг
A Wedding A Wedding
Роберт Олтмен, Джон Консидайн, Аллан Ф. Николлс, Patricia Resnick
BAFTA в области кино / Best Short Factual Film
Hokusai: An Animated Sketchbook Hokusai: An Animated Sketchbook
Tony White
Победитель
Все номинанты
Sunday Muddy Sunday Sunday Muddy Sunday
Lindsay Dale
Planet Water Planet Water
Derek Williams
I'll Find a Way I'll Find a Way
Beverly Shaffer
BAFTA в области кино / Best Short Fictional Film
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
Twenty Times More Likely Twenty Times More Likely
Robert Young
Победитель
Все номинанты
The Safety Net The Safety Net
Leonard Lewis
Play Safe Play Safe
David Eady
How a Man Schall Be Armyd How a Man Schall Be Armyd
Anthony Wilkinson
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Супермен 7.0
Супермен Superman
Кристофер Рив
Победитель
Все номинанты
Интерьеры 7.4
Интерьеры Interiors
Мэри Бет Херт
Полуночный экспресс 7.8
Полуночный экспресс Midnight Express
Брэд Дэвис
Girlfriends Girlfriends
Мелани Мейрон
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
Все номинанты
How We Used to Live How We Used to Live
Richard Handford
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
Think of a Number Think of a Number
Ann Reay
Победитель
Все номинанты
Blue Peter Blue Peter
Biddy Baxter
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
Grange Hill Grange Hill
Colin Cant, Anna Home
Победитель
Grange Hill Grange Hill
Colin Cant, Anna Home
Победитель
Все номинанты
Play School Play School
Runaround Runaround
Greg Lanning
Come Back Lucy Come Back Lucy
Shaun O'Riordan
Multi-Coloured Swap Shop Multi-Coloured Swap Shop
Rosemary Gill
Huntingtower Huntingtower
Pharic Maclaren
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Эдвард Фокс
Edward & Mrs. Simpson
Победитель
Все номинанты
Иэн Холм
Иэн Холм
The Lost Boys
Том Белл
Out
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Pennies from Heaven
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Франческа Аннис
Франческа Аннис
Lillie, The Comedy of Errors
Победитель
Все номинанты
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Hullabaloo Over Georgie and Bonnie's Pictures, Edward & Mrs. Simpson
Cheryl Campbell
Pennies from Heaven
Пегги Эшкрофт
Пегги Эшкрофт
Hullabaloo Over Georgie and Bonnie's Pictures, Edward & Mrs. Simpson
Cynthia Harris
Edward & Mrs. Simpson
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Edward & Mrs. Simpson Edward & Mrs. Simpson
Jennie Tate, Diane Thurley
Победитель
Edward & Mrs. Simpson Edward & Mrs. Simpson
Jennie Tate, Diane Thurley
Победитель
Все номинанты
The One and Only Phyllis Dixey The One and Only Phyllis Dixey
Martin Baugh
Lillie Lillie
Frances Tempest
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
John Peacock
BAFTA в области телевидения / Best Design
Edward & Mrs. Simpson Edward & Mrs. Simpson
Allan Cameron, Martyn Hebert
Победитель
Edward & Mrs. Simpson Edward & Mrs. Simpson
Allan Cameron, Martyn Hebert
Победитель
Все номинанты
The Voyage of Charles Darwin The Voyage of Charles Darwin
Colin Shaw
Lillie Lillie
Bryan Bagge, Roger Hall, Richard Dunn
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
Tim Harvey, Bruce Macadie
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Edward & Mrs. Simpson Edward & Mrs. Simpson
Andrew Brown, Уорис Хуссейн
Победитель
Все номинанты
Lillie Lillie
Jack Williams
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
Piers Haggard, Kenith Trodd
All Creatures Great & Small All Creatures Great & Small
Bill Sellars
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
Piers Haggard, Kenith Trodd
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
The Voyage of Charles Darwin The Voyage of Charles Darwin
David Whitson, Maurice Tibbles
Победитель
The Voyage of Charles Darwin The Voyage of Charles Darwin
David Whitson, Maurice Tibbles
Победитель
Все номинанты
The One and Only Phyllis Dixey The One and Only Phyllis Dixey
Mike Fash
The Lost Boys The Lost Boys
Elmer Cossey
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
Out Out
Ralph Sheldon
Победитель
Все номинанты
Me! I'm Afraid of Virginia Woolf Me! I'm Afraid of Virginia Woolf
Jon Costelloe
The One and Only Phyllis Dixey The One and Only Phyllis Dixey
Jeremy McCracken
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
David Martin
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
The Lively Arts The Lively Arts
John Murphy For episode "Schubert: A Winter's Journey".
Победитель
Все номинанты
The South Bank Show The South Bank Show
Bob Edwards For episode "Anatomy of an Opera".
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
Mervyn Broadway
The South Bank Show The South Bank Show
Bill Cross For episode "MacMillan's Mayerling".
Me! I'm Afraid of Virginia Woolf Me! I'm Afraid of Virginia Woolf
Bill Cross For episode "MacMillan's Mayerling".
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
The South Bank Show The South Bank Show
Pat Gavin
Победитель
Все номинанты
Omnibus Omnibus
Bob Blagden
Two's Company Two's Company
Pat Gavin, Terry Griffiths
Two's Company Two's Company
Pat Gavin, Terry Griffiths
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
The Two Ronnies The Two Ronnies
Ронни Баркер
Победитель
Going Straight Going Straight
Ронни Баркер
Победитель
The Two Ronnies The Two Ronnies
Ронни Баркер
Победитель
Going Straight Going Straight
Ронни Баркер
Победитель
Все номинанты
Two's Company Two's Company
Илэйн Стритч
Rising Damp Rising Damp
Леонард Росситер
The Fall and Rise of Reginald Perrin The Fall and Rise of Reginald Perrin
Леонард Росситер
The Losers The Losers
Леонард Росситер
Rising Damp Rising Damp
Леонард Росситер
The Fall and Rise of Reginald Perrin The Fall and Rise of Reginald Perrin
Леонард Росситер
The Losers The Losers
Леонард Росситер
Two's Company Two's Company
Дональд Синден
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme/Series
The Kenny Everett Video Show The Kenny Everett Video Show
David Mallet
Победитель
Все номинанты
The Two Ronnies The Two Ronnies
Peter Whitmore
The Muppet Show The Muppet Show
Джим Хенсон
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Lillie Lillie
Pauline Green, Lynda Bayne
Победитель
Lillie Lillie
Pauline Green, Lynda Bayne
Победитель
Все номинанты
Edward & Mrs. Simpson Edward & Mrs. Simpson
Angela Seyfang
The One and Only Phyllis Dixey The One and Only Phyllis Dixey
Joan Hills
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
Licking Hitler Licking Hitler
Дэвид Хэа
Победитель
Все номинанты
The One and Only Phyllis Dixey The One and Only Phyllis Dixey
Майкл Тачнер
BBC2 Playhouse BBC2 Playhouse
Джек Голд For episode "Thank You, Comrades".
Me! I'm Afraid of Virginia Woolf Me! I'm Afraid of Virginia Woolf
Стивен Фрирз
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
Going Straight Going Straight
Sydney Lotterby
Победитель
Все номинанты
Rising Damp Rising Damp
Vernon Lawrence
The Fall and Rise of Reginald Perrin The Fall and Rise of Reginald Perrin
Gareth Gwenlan
Two's Company Two's Company
Humphrey Barclay, John Reardon
Two's Company Two's Company
Humphrey Barclay, John Reardon
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
Все номинанты
Lillie Lillie
Paul Faraday
BAFTA в области телевидения / Best TV Cameraman
The Kenny Everett Video Show The Kenny Everett Video Show
John Chapman For the inserts.
Победитель
Все номинанты
Lillie Lillie
Derek Doe
Edward & Mrs. Simpson Edward & Mrs. Simpson
Albert Almond, Roy Easton
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
David Mutton
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
The Lost Boys The Lost Boys
Sam Barclay
Победитель
Все номинанты
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
Dave Sydenham
Lillie Lillie
Colin Innes-Hopkins, Bert Wilkins
Edward & Mrs. Simpson Edward & Mrs. Simpson
Malcolm Harrison, Bill Lee
Lillie Lillie
Colin Innes-Hopkins, Bert Wilkins
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
The Muppet Show The Muppet Show
John Hawkins
Победитель
Все номинанты
The Lost Boys The Lost Boys
Charles Huff
Lillie Lillie
Geoff Beames, Graham Roberts
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Voyage of Charles Darwin The Voyage of Charles Darwin
Christopher Ralling
Победитель
Все номинанты
The Body in Question The Body in Question
Patrick Uden
Horizon Horizon
Simon Campbell-Jones
BAFTA в области телевидения / Most Original Programme/Series
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
Piers Haggard, Kenith Trodd
Победитель
Pennies from Heaven Pennies from Heaven
Piers Haggard, Kenith Trodd
Победитель
Все номинанты
The Body in Question The Body in Question
Patrick Uden
The Kenny Everett Video Show The Kenny Everett Video Show
David Mallet
Anthony Asquith Award for Film Music
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда 8.2
Звездные войны: Эпизод IV - Новая надежда Star Wars
John Williams
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Лихорадка субботнего вечера 7.2
Лихорадка субботнего вечера Saturday Night Fever
Бэрри Гибб, Морис Гибб, Робин Гибб
Джулия 7.2
Джулия Julia
Жорж Делерю
Близкие контакты третьей степени 7.6
Близкие контакты третьей степени Close Encounters of the Third Kind
John Williams
Лихорадка субботнего вечера 7.2
Лихорадка субботнего вечера Saturday Night Fever
Бэрри Гибб, Морис Гибб, Робин Гибб
Academy Fellowship
Lew Grade
BAFTA Film
Победитель
Huw Wheldon
BAFTA Television
Победитель
Michael Balcon Award
Les Bowie
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Колин Чилверс
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Denys N. Coop
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Roy Field
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Derek Meddings
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Zoran Perisic
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Wally Veevers
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Les Bowie
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Колин Чилверс
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Denys N. Coop
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Roy Field
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Derek Meddings
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Zoran Perisic
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Wally Veevers
To the visual effects team from Superman (1978).
Победитель
Flaherty Documentary Award
The Silent Witness The Silent Witness
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Понравилась «Долгая прогулка»? Тогда вам точно стоит посмотреть культовый японский триллер с рейтингом 90% на RT
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше