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Джесси Бакли
Джесси Бакли
Jessie Buckley
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Джесси Бакли
Jessie Buckley
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Дата рождения
28 декабря 1988
Возраст
33 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Джесси Бакли
Родилась 28 декабря 1988 года. Килларни, Ирландия.
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Фильмография Джесси Бакли
Род мужской
триллер
2022, Великобритания
6.0
Незнакомая дочь
драма
2021, Великобритания / Греция / Израиль
5.0
NT: Ромео & Джульетта
спектакль
2020, Великобритания
0.0
Думаю, как все закончить
драма, ужасы, триллер
2020, США
6.0
Игры шпионов
триллер
2020, Великобритания
6.0
Джуди
мюзикл, биография
2019, Великобритания
6.0
«Чернобыль». Полная версия
драма, исторический
2019, Великобритания / США
7.0
Зверь
драма
2018, Великобритания
7.0
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Психологический хоррор Алекса Гарленда «Род мужской» станет доступен в онлайн-кинотеатре KION
Фильм вошел в программу минувшего Каннского кинофестиваля.
Написать
20 июля 2022 15:50
Оливия Колман и Джесси Бакли снимутся в комедии «Злобные маленькие письма»
Недавно актрисы сыграли вместе в фильме «Незнакомая дочь».
Написать
16 мая 2022 12:15
Молодую вдову преследуют страшные видения в трейлере хоррора «Мужчины»
Прах к праху, яблоки к яблокам, а Джесси Бакли спускается в пасть сумасшествия.
Написать
23 марта 2022 16:36
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