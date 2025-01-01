Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1950 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 29 мая 1950
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Третий человек 7.7
Третий человек The Third Man
Победитель
Все номинанты
Passport to Pimlico Passport to Pimlico
A Run for Your Money A Run for Your Money
Добрые сердца и короны 8.0
Добрые сердца и короны Kind Hearts and Coronets
The Small Back Room The Small Back Room
Whisky Galore! Whisky Galore!
The Queen of Spades The Queen of Spades
BAFTA в области кино / Best Documentary Film
Daybreak in Udi Daybreak in Udi
Победитель
Все номинанты
Drug Addict Drug Addict
Canada.
Isole nella laguna Isole nella laguna
Italy.
BAFTA в области кино / Best Film from any Source
Похитители велосипедов 8.2
Похитители велосипедов Ladri Di Biciclette
Italy.
Победитель
Все номинанты
The Window The Window
USA.
The Set-Up The Set-Up
USA.
The Last Stage Ostatni etap
Poland.
The Ballad of Berlin Berliner Ballade
Germany.
Третий человек 7.7
Третий человек The Third Man
Сокровища Сьерра Мадре 8.3
Сокровища Сьерра Мадре The Treasure of the Sierra Madre
USA.
Special Award
UN Award
Поиск 7.8
Поиск The Search
USA.
Победитель
Все номинанты
Daybreak in Udi Daybreak in Udi
The People Between The People Between
Canada.
Год проведения
Номинации

