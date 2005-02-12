Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2005 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 12 февраля 2005
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Майкл Манн, Sanford R. Climan, Charles Evans Jr., Graham King
Победитель
Смотреть трейлер
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Майкл Манн, Sanford R. Climan, Charles Evans Jr., Graham King
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Вечное сияние чистого разума 8.3
Вечное сияние чистого разума Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Anthony Bregman, Steve Golin
Смотреть трейлер
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Nellie Bellflower, Richard N. Gladstein
Вечное сияние чистого разума 8.3
Вечное сияние чистого разума Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Anthony Bregman, Steve Golin
Смотреть трейлер
Вера Дрэйк 7.6
Вера Дрэйк Vera Drake
Simon Channing Williams, Ален Сард
Че Гевара: Дневник мотоциклиста 6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Michael Nozik, Edgard Tenembaum, Karen Tenkhoff
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Че Гевара: Дневник мотоциклиста 6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Michael Nozik, Уолтер Саллес, Edgard Tenembaum, Karen Tenkhoff
Победитель
Че Гевара: Дневник мотоциклиста 6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Michael Nozik, Уолтер Саллес, Edgard Tenembaum, Karen Tenkhoff
Победитель
Все номинанты
Дурное воспитание 7.1
Дурное воспитание Mala educación, La / Bad Education
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
William Kong, Чжан Имоу
Долгая помолвка 7.3
Долгая помолвка Un long dimanche de fiançailles
Жан-Пьер Жене, Francis Boespflug
Хористы 6.9
Хористы Choristes, Les
Arthur Cohn, Кристоф Барратье, Жак Перрен, Nicolas Mauvernay
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
The Banker The Banker
Хэти Долтон, Kelly Broad
Победитель
The Banker The Banker
Хэти Долтон, Kelly Broad
Победитель
Все номинанты
Knitting a Love Song Knitting a Love Song
Annie Watson, Debbie Ballin
Elephant Boy Elephant Boy
Rene Mohandas, Durdana Shaikh
Can't Stop Breathing Can't Stop Breathing
Эми Нил, Ravinder Basra
Шестизарядный 7.4
Шестизарядный Six Shooter
Kenton Allen, Mia Bays, Мартин МакДона
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Именинник 6.6
Именинник Birthday Boy
Седжонг Парк, Andrew Gregory
Победитель
Все номинанты
City Paradise City Paradise
Gaëlle Denis, Erika Forzy
Little Things Little Things
Daniel Greaves
Heavy Pockets Heavy Pockets
Sarah Cox
His Passionate Bride His Passionate Bride
Sylvie Bringas, Monika Forsberg
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Рэй
Победитель
Все номинанты
Гаэль Гарсия Берналь
Гаэль Гарсия Берналь
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Джим Керри
Джим Керри
Вечное сияние чистого разума
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Авиатор
Джонни Депп
Джонни Депп
Волшебная страна
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Имелда Стонтон
Имелда Стонтон
Вера Дрэйк
Победитель
Все номинанты
Чжан Цзыи
Чжан Цзыи
Дом летающих кинжалов
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Волшебная страна
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Вечное сияние чистого разума
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Монстр
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн
Близость
Победитель
Все номинанты
Алан Алда
Алан Алда
Авиатор
Фил Дэвис
Фил Дэвис
Вера Дрэйк
Родриго Де ла Серна
Родриго Де ла Серна
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Соучастник
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Авиатор
Победитель
Все номинанты
Натали Портман
Натали Портман
Близость
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Маньчжурский кандидат
Heather Craney
Вера Дрэйк
Джули Кристи
Джули Кристи
Волшебная страна
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Соучастник 7.5
Соучастник Collateral
Dion Beebe, Пол Кэмерон
Победитель
Смотреть трейлер
Соучастник 7.5
Соучастник Collateral
Dion Beebe, Пол Кэмерон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Xiaoding Zhao
Че Гевара: Дневник мотоциклиста 6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Eric Gautier
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Robert Richardson
Смотреть трейлер
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Roberto Schaefer
BAFTA в области кино / Лучший звук
Рэй 7.6
Рэй Ray
Karen Baker Landers, Bob Beemer, Steve Cantamessa, Per Hallberg, Scott Millan, Greg Orloff
Победитель
Рэй 7.6
Рэй Ray
Karen Baker Landers, Bob Beemer, Steve Cantamessa, Per Hallberg, Scott Millan, Greg Orloff
Победитель
Все номинанты
Соучастник 7.5
Соучастник Collateral
Myron Nettinga, Elliott Koretz, Michael Minkler, Lee Orloff
Смотреть трейлер
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Roger Savage, Jing Tao
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Tom Fleischman, Eugene Gearty, Petur Hliddal, Philip Stockton
Смотреть трейлер
Человек-паук 2 8.2
Человек-паук 2 Spider-Man 2
Jeffrey J. Haboush, Kevin O'Connell, Paul N.J. Ottosson, Greg P. Russell
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Roger Savage, Jing Tao
Человек-паук 2 8.2
Человек-паук 2 Spider-Man 2
Jeffrey J. Haboush, Kevin O'Connell, Paul N.J. Ottosson, Greg P. Russell
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Tom Fleischman, Eugene Gearty, Petur Hliddal, Philip Stockton
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Вера Дрэйк 7.6
Вера Дрэйк Vera Drake
Jacqueline Durran
Победитель
Все номинанты
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Alexandra Byrne
Венецианский купец 7.6
Венецианский купец The Merchant of Venice
Sammy Sheldon
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Emi Wada
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Sandy Powell
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Вечное сияние чистого разума 8.3
Вечное сияние чистого разума Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Валдис Оскарсдоттир
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Thelma Schoonmaker
Смотреть трейлер
Соучастник 7.5
Соучастник Collateral
Jim Miller, Paul Rubell
Смотреть трейлер
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Long Cheng
Вера Дрэйк 7.6
Вера Дрэйк Vera Drake
Jim Clark
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
Послезавтра 7.2
Послезавтра The Day After Tomorrow
Remo Balcells, Neil Corbould, Karen E. Goulekas, Грег Штраус
Победитель
Смотреть трейлер
Послезавтра 7.2
Послезавтра The Day After Tomorrow
Remo Balcells, Neil Corbould, Karen E. Goulekas, Грег Штраус
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Andy Brown, Angie Lam, Kirsty Millar, Luke Hetherington
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Andy Brown, Angie Lam, Kirsty Millar, Luke Hetherington
Человек-паук 2 8.2
Человек-паук 2 Spider-Man 2
John Dykstra, John Frazier, Anthony LaMolinara, Scott Stokdyk
Гарри Поттер и узник Азкабана 8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Roger Guyett, Tim Burke, Bill George, Karl Mooney, John Richardson
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и узник Азкабана 8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Roger Guyett, Tim Burke, Bill George, Karl Mooney, John Richardson
Смотреть трейлер
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Matthew Gratzner, Роберт Легато, R. Bruce Steinheimer, Peter G. Travers
Смотреть трейлер
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Matthew Gratzner, Роберт Легато, R. Bruce Steinheimer, Peter G. Travers
Смотреть трейлер
Человек-паук 2 8.2
Человек-паук 2 Spider-Man 2
John Dykstra, John Frazier, Anthony LaMolinara, Scott Stokdyk
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Вечное сияние чистого разума 8.3
Вечное сияние чистого разума Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Чарли Кауфман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Рэй 7.6
Рэй Ray
James L. White
Вера Дрэйк 7.6
Вера Дрэйк Vera Drake
Майк Ли
Соучастник 7.5
Соучастник Collateral
Стюарт Битти
Смотреть трейлер
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Джон Логан
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
На обочине 6.1
На обочине Sideways
Александр Пэйн, Jim Taylor
Победитель
Все номинанты
Че Гевара: Дневник мотоциклиста 6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
José Rivera
Хористы 6.9
Хористы Choristes, Les
Кристоф Барратье, Philippe Lopes-Curval
Близость 7.1
Близость Closer
Патрик Марбер
Хористы 6.9
Хористы Choristes, Les
Кристоф Барратье, Philippe Lopes-Curval
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Дэвид Мэги
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Kathryn Blondell, Sian Grigg, Morag Ross
Победитель
Смотреть трейлер
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Kathryn Blondell, Sian Grigg, Morag Ross
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Siu-Mui Chau, Кван Ли-на, Xiaohai Yang
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Siu-Mui Chau, Кван Ли-на, Xiaohai Yang
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Christine Blundell
Гарри Поттер и узник Азкабана 8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Nick Dudman, Eithne Fennel, Amanda Knight
Смотреть трейлер
Вера Дрэйк 7.6
Вера Дрэйк Vera Drake
Christine Blundell
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Dante Ferretti
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Дом летающих кинжалов 7.0
Дом летающих кинжалов Shi mian mai fu
Tingxiao Huo
Гарри Поттер и узник Азкабана 8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Stuart Craig
Смотреть трейлер
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Gemma Jackson
Вера Дрэйк 7.6
Вера Дрэйк Vera Drake
Eve Stewart
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Shameless Shameless
Победитель
Все номинанты
Conviction Conviction
Bill Gallagher, Ann Harrison-Baxter, Марк Манден, David Richards, Nicola Shindler
Призраки
Призраки Spooks
Simon Crawford-Collins, Jane Featherstone, Andrew Woodhead
Bodies Bodies
Sue de Beauvoir, Джед Меркурио, Mark Redhead
Bodies Bodies
Sue de Beauvoir, Джед Меркурио, Mark Redhead
Призраки
Призраки Spooks
Simon Crawford-Collins, Jane Featherstone, Andrew Woodhead
Conviction Conviction
Bill Gallagher, Ann Harrison-Baxter, Марк Манден, David Richards, Nicola Shindler
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Рис Иванс
Рис Иванс
Not Only But Always
Победитель
Все номинанты
Марк Стронг
Марк Стронг
The Long Firm
Майкл Шин
Майкл Шин
Dirty Filthy Love
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Хокинг
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Анамария Маринка
Анамария Маринка
Sex Traffic
Победитель
Все номинанты
Бренда Блетин
Belonging
Энн-Мэри Дафф
Энн-Мэри Дафф
Shameless
Лия Уильямс
Лия Уильямс
May 33rd
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
Ваша Бриташа 7.1
Ваша Бриташа Little Britain
Мэтт Лукас, Дэвид Уоллиамс
Победитель
Ваша Бриташа 7.1
Ваша Бриташа Little Britain
Мэтт Лукас, Дэвид Уоллиамс
Победитель
Все номинанты
Bremner, Bird and Fortune Bremner, Bird and Fortune
Rory Bremner
Nighty Night Nighty Night
Джулия Дэвис
Зеленое крыло
Зеленое крыло Green Wing
Тэмсин Грег
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
Coronation Street Coronation Street
Ian Bevitt, John Fay, Tony Wood
Победитель
Coronation Street Coronation Street
Ian Bevitt, John Fay, Tony Wood
Победитель
Все номинанты
Holby City Holby City
The Bill The Bill
Paul Marquess, Donna Wiffen, Claire Phillips
Doctors Doctors
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
The Long Firm The Long Firm
James Keast
Победитель
Все номинанты
Sex Traffic Sex Traffic
Anushia Nieradzik
Ваша Бриташа 7.1
Ваша Бриташа Little Britain
Annie Hardinge
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
Death in Gaza Death in Gaza
James Miller, Saira Shah
Победитель
Все номинанты
Tonight with Trevor McDonald Tonight
Jeff Anderson, Jim Manson, David Cohen For the feature "Our Daughter Holly".
Tonight with Trevor McDonald Tonight
Jeff Anderson, Jim Manson, David Cohen For the feature "Our Daughter Holly".
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Sex Traffic Sex Traffic
Abi Morgan, Derek Wax, Дэвид Йейтс
Победитель
Sex Traffic Sex Traffic
Abi Morgan, Derek Wax, Дэвид Йейтс
Победитель
Все номинанты
Блэкпул 7.1
Блэкпул Blackpool
Peter Bowker, Kate Lewis, Джули Энн Робинсон
Outlaws Outlaws
The Long Firm The Long Firm
Bille Eltringham, Liza Marshall, Joe Penhall
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
The Boy Whose Skin Fell Off The Boy Whose Skin Fell Off
Nick Fenton
Победитель
Все номинанты
D-Day 6.6.1944 D-Day 6.6.1944
Peter Parnham
Death in Gaza Death in Gaza
Миша Мэнсон-Смит
Dunkirk Dunkirk
Ollie Huddleston
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
Sex Traffic Sex Traffic
Mark Day
Победитель
Все номинанты
Shameless Shameless
Fiona Colbeck
The Long Firm The Long Firm
Paul Tothill
Dirty Filthy Love Dirty Filthy Love
Tania Reddin
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
The Paul O'Grady Show The Paul O'Grady Show
Paul O'Grady
Победитель
Все номинанты
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here! I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
Declan Donnelly, Anthony McPartlin
Have I Got News for You Have I Got News for You
Paul Merton
КьюАй. Весьма интересно 8.8
КьюАй. Весьма интересно QI
Стивен Фрай
BAFTA в области телевидения / Best Features
Ramsay's Kitchen Nightmares Ramsay's Kitchen Nightmares
Patricia Llewellyn, Christine Hall, Гордон Рамзи
Победитель
Ramsay's Kitchen Nightmares Ramsay's Kitchen Nightmares
Patricia Llewellyn, Christine Hall, Гордон Рамзи
Победитель
Все номинанты
Holiday Showdown Holiday Showdown
Nick Shearman, Grant Mansfield, Dan Berbridge
Топ Гир 7.1
Топ Гир Top Gear
Джереми Кларксон, Andy Wilman, Gary Broadhurst
Holiday Showdown Holiday Showdown
Nick Shearman, Grant Mansfield, Dan Berbridge
Топ Гир 7.1
Топ Гир Top Gear
Джереми Кларксон, Andy Wilman, Gary Broadhurst
Little Angels Little Angels
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
The Long Firm The Long Firm
Победитель
Все номинанты
British Isles: A Natural History British Isles: A Natural History
David Corfield
Призраки
Призраки Spooks
Mark Doman
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
Sex Traffic Sex Traffic
Caroline Noble
Победитель
Все номинанты
Dead Ringers Dead Ringers
Kate Benton, Diane Chenery-Wickens
Ваша Бриташа 7.1
Ваша Бриташа Little Britain
Lisa Cavalli-Green
Dead Ringers Dead Ringers
Kate Benton, Diane Chenery-Wickens
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Christine Cant For the christmas special.
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
Patrick Collerton
The Boy Whose Skin Fell Off
Победитель
Все номинанты
Krishnendu Majumdar
Who You Callin' a Nigger?
Julia Black
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
Дэниэл Персивал
Дэниэл Персивал
Грязная война
Победитель
Все номинанты
Энгус Джексон
Elmina's Kitchen
Пол Кинг
Пол Кинг
Майти Буш
Сара Ланкашир
Сара Ланкашир
The Afternoon Play For episode "Viva Las Blackpool".
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
The Smoking Room The Smoking Room
Brian Dooley
Победитель
Все номинанты
Elmina's Kitchen Elmina's Kitchen
Kwame Kwei-Armah
The Catherine Tate Show The Catherine Tate Show
Derren Litten, Кэтрин Тейт
The Catherine Tate Show The Catherine Tate Show
Derren Litten, Кэтрин Тейт
Bella and the Boys Bella and the Boys
Brian Hill
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BBC News at Ten O'Clock BBC News at Ten O'Clock
For the Madrid bombing coverage.
Победитель
Все номинанты
BBC News 24 BBC News 24
For Hutton coverage.
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Sex Traffic Sex Traffic
Jonathan Goldsmith
Победитель
Все номинанты
Зеленое крыло
Зеленое крыло Green Wing
Jonathan Whitehead
Himalaya with Michael Palin Himalaya with Michael Palin
Dave Hartley, Dave Howman, Андре Жакмин
Призраки
Призраки Spooks
Jennie Muskett, Sheridan Tongue
Himalaya with Michael Palin Himalaya with Michael Palin
Dave Hartley, Dave Howman, Андре Жакмин
Призраки
Призраки Spooks
Jennie Muskett, Sheridan Tongue
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
Venice Venice
Fred Fabre For episode "Death".
Победитель
Все номинанты
British Isles: A Natural History British Isles: A Natural History
Himalaya with Michael Palin Himalaya with Michael Palin
Nigel Meakin, Peter Meakin
Bears: Spy in the Woods Bears: Spy in the Woods
Geoffrey Bell, Michael W. Richards
Bears: Spy in the Woods Bears: Spy in the Woods
Geoffrey Bell, Michael W. Richards
Himalaya with Michael Palin Himalaya with Michael Palin
Nigel Meakin, Peter Meakin
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Sex Traffic Sex Traffic
Chris Seager
Победитель
Все номинанты
Dirty Filthy Love Dirty Filthy Love
David Odd
The Long Firm The Long Firm
Sean Bobbitt
Призраки
Призраки Spooks
Simon Chaudoir
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
Sex Traffic Sex Traffic
Candida Otton
Победитель
Все номинанты
Призраки
Призраки Spooks
Robert Foster, Stevie Herbert
Север и Юг
Север и Юг North & South
Simon Elliott
Блэкпул 7.1
Блэкпул Blackpool
Grenville Horner
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
The Genius of Mozart The Genius of Mozart
Andy Rose, Antony Meering, Ben Baird
Победитель
Все номинанты
The Boy Whose Skin Fell Off The Boy Whose Skin Fell Off
Bob Jackson
Himalaya with Michael Palin Himalaya with Michael Palin
George Foulgham, John Pritchard
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Sex Traffic Sex Traffic
Jane Tattersall, David McCallum, Simon Okin, Lou Solakofski
Победитель
Sex Traffic Sex Traffic
Jane Tattersall, David McCallum, Simon Okin, Lou Solakofski
Победитель
Все номинанты
Dirty Filthy Love Dirty Filthy Love
Philip Barnes, Nick Cox, Reg Mills, Nigel Edwards
The Long Firm The Long Firm
Paul Hamblin, Graham Headicar, Catherine Hodgson, Richard Manton
The Long Firm The Long Firm
Paul Hamblin, Graham Headicar, Catherine Hodgson, Richard Manton
Dirty Filthy Love Dirty Filthy Love
Philip Barnes, Nick Cox, Reg Mills, Nigel Edwards
Shameless Shameless
Chris Atkinson, Tony Cooper, Gavin Dunn
Shameless Shameless
Chris Atkinson, Tony Cooper, Gavin Dunn
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
Все номинанты
Beethoven Beethoven
Andy Rose, Antony Meering, Ben Baird
Beethoven Beethoven
Andy Rose, Antony Meering, Ben Baird
BAFTA в области телевидения / Best Sport
Все номинанты
Paul McNamara
Tony Pastor
Rick Waumsley
Paul McNamara
Tony Pastor
Rick Waumsley
Neil Duncanson
Gerard Lane
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
Battlefield Britain Battlefield Britain
Победитель
Все номинанты
Omagh Omagh
Kevin Byrne
British Isles: A Natural History British Isles: A Natural History
David Corfield
BAFTA в области телевидения / Comedy Programme or Series Award
Ваша Бриташа 7.1
Ваша Бриташа Little Britain
Matt Lipsey, Мэтт Лукас, Geoff Posner, Дэвид Уоллиамс
Победитель
Ваша Бриташа 7.1
Ваша Бриташа Little Britain
Matt Lipsey, Мэтт Лукас, Geoff Posner, Дэвид Уоллиамс
Победитель
Все номинанты
TV Burp TV Burp
Harry Hill, Peter Orton, Nick Symons
The Catherine Tate Show The Catherine Tate Show
Geoffrey Perkins, Кэтрин Тейт, Gordon Anderson
The Catherine Tate Show The Catherine Tate Show
Geoffrey Perkins, Кэтрин Тейт, Gordon Anderson
TV Burp TV Burp
Harry Hill, Peter Orton, Nick Symons
The Mark Steel Lectures The Mark Steel Lectures
Майкл Камминг, Mark Steel, Jon Rolph
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Power of Nightmares The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear
Победитель
Все номинанты
Brat Camp Brat Camp
Jamie Isaacs, Sam Whittaker, Tamara Abood
Brat Camp Brat Camp
Jamie Isaacs, Sam Whittaker, Tamara Abood
Who Do You Think You Are? Who Do You Think You Are?
Himalaya with Michael Palin Himalaya with Michael Palin
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Dunkirk Dunkirk
Алекс Холмс, Robert Warr
Победитель
Dunkirk Dunkirk
Алекс Холмс, Robert Warr
Победитель
Все номинанты
D-Day 6.6.1944 D-Day 6.6.1944
Tim Bradley, Ричард Дэйл
D-Day 6.6.1944 D-Day 6.6.1944
Tim Bradley, Ричард Дэйл
D-Day: The Ultimate Conflict D-Day: The Ultimate Conflict
Simon Greenwood, Ana-Paula Lloyd, Марк Льюис
20th Century Greats 20th Century Greats
Paul Sommers, David Jeffcock, Francis Hanly
20th Century Greats 20th Century Greats
Paul Sommers, David Jeffcock, Francis Hanly
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Omagh Omagh
Пол Гринграсс, Ed Guiney, Guy Hibbert, Пит Трэвис
Победитель
Omagh Omagh
Пол Гринграсс, Ed Guiney, Guy Hibbert, Пит Трэвис
Победитель
Все номинанты
Not Only But Always Not Only But Always
Хокинг 7.4
Хокинг Hawking
Peter Moffat, Jessica Pope, Филип Мартин
Dirty Filthy Love Dirty Filthy Love
Christine Langan, Джефф Поуп, Иан Палстон-Дэвис, Адриан Шерголд
Dirty Filthy Love Dirty Filthy Love
Christine Langan, Джефф Поуп, Иан Палстон-Дэвис, Адриан Шерголд
Хокинг 7.4
Хокинг Hawking
Peter Moffat, Jessica Pope, Филип Мартин
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
Книжный магазин Блэка 7.3
Книжный магазин Блэка Black Books
Мартин Деннис, Дилан Моран, Nira Park
Победитель
Книжный магазин Блэка 7.3
Книжный магазин Блэка Black Books
Мартин Деннис, Дилан Моран, Nira Park
Победитель
Все номинанты
The Vicar of Dibley The Vicar of Dibley
For the christmas special.
Nighty Night Nighty Night
Зеленое крыло
Зеленое крыло Green Wing
Dominic Brigstocke, Victoria Pile, Тристрам Шапиро
Alexander Korda Award for Best British Film
Мое лето любви 6.3
Мое лето любви My Summer of Love
Chris Collins, Павел Павликовский, Tanya Seghatchian
Победитель
Мое лето любви 6.3
Мое лето любви My Summer of Love
Chris Collins, Павел Павликовский, Tanya Seghatchian
Победитель
Все номинанты
Dead Man's Shoes Dead Man's Shoes
Шэйн Медоуз, Mark Herbert
Гарри Поттер и узник Азкабана 8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, David Heyman, Mark Radcliffe
Смотреть трейлер
Вера Дрэйк 7.6
Вера Дрэйк Vera Drake
Майк Ли, Simon Channing Williams, Ален Сард
Зомби по имени Шон 7.5
Зомби по имени Шон Shaun of the Dead
Nira Park, Эдгар Райт
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и узник Азкабана 8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, David Heyman, Mark Radcliffe
Смотреть трейлер
Зомби по имени Шон 7.5
Зомби по имени Шон Shaun of the Dead
Nira Park, Эдгар Райт
Смотреть трейлер
Anthony Asquith Award for Film Music
Че Гевара: Дневник мотоциклиста 6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Gustavo Santaolalla
Победитель
Все номинанты
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Jan A.P. Kaczmarek
Хористы 6.9
Хористы Choristes, Les
Брюно Куле
Рэй 7.6
Рэй Ray
Craig Armstrong
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Howard Shore
Смотреть трейлер
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
A Way of Life A Way of Life
Амма Асанте
Победитель
Все номинанты
Дорогой Фрэнки 7.6
Дорогой Фрэнки Dear Frankie
Шона Ауэрбак
AfterLife AfterLife
Андреа Гибб
Зомби по имени Шон 7.5
Зомби по имени Шон Shaun of the Dead
Nira Park
Смотреть трейлер
Слоеный торт 7.4
Слоеный торт Layer Cake
Мэттью Вон
Смотреть трейлер
David Lean Award for Direction
Вера Дрэйк 7.6
Вера Дрэйк Vera Drake
Майк Ли
Победитель
Все номинанты
Авиатор 7.3
Авиатор The Aviator
Мартин Скорсезе
Смотреть трейлер
Соучастник 7.5
Соучастник Collateral
Майкл Манн
Смотреть трейлер
Вечное сияние чистого разума 8.3
Вечное сияние чистого разума Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Мишель Гондри
Смотреть трейлер
Волшебная страна 7.6
Волшебная страна Finding Neverland
Марк Форстер
Детская премия BAFTA / Best Animation
The Little Reindeer The Little Reindeer
Jonathan Peel, Dave Unwin
Победитель
The Little Reindeer The Little Reindeer
Jonathan Peel, Dave Unwin
Победитель
Все номинанты
Those Scurvy Rascals Those Scurvy Rascals
Adam Shaw, Oli Hyatt, Daniel Isman
Those Scurvy Rascals Those Scurvy Rascals
Adam Shaw, Oli Hyatt, Daniel Isman
Детская премия BAFTA / Best Drama
My Life as a Popat My Life as a Popat
Laurence Bowen, Beryl Richards, Manoj Raithatha
Победитель
Все номинанты
Fungus the Bogeyman Fungus the Bogeyman
Mark Haddon, Стюарт Орм, Ian Whitehead
Fungus the Bogeyman Fungus the Bogeyman
Mark Haddon, Стюарт Орм, Ian Whitehead
The Story of Tracy Beaker The Story of Tracy Beaker
Jill Robertson, Jane Steventon, Mary Morris
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
RAD: The Groms Tour America RAD: The Groms Tour America
Wayne Yates, Christian Stevenson Christian Stevenson and Wayne Yates
Победитель
Все номинанты
Dick and Dom in da Bungalow Dick and Dom in da Bungalow
Simon Hepworth, Steve Ryde
Dick and Dom in da Bungalow Dick and Dom in da Bungalow
Simon Hepworth, Steve Ryde
Детская премия BAFTA / Best Factual
Serious Arctic Serious Arctic
Nick Hopkin, Marshall Corwin, Audrey Neil
Победитель
Все номинанты
Michaela's Wild Challenge Michaela's Wild Challenge
Luke Gallie, Jonathan Frisby
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Суперсемейка 7.9
Суперсемейка The Incredibles
Брэд Берд, John Walker
Победитель
Суперсемейка 7.9
Суперсемейка The Incredibles
Брэд Берд, John Walker
Победитель
Все номинанты
Чарли и шоколадная фабрика 7.3
Чарли и шоколадная фабрика Charlie and the Chocolate Factory
Тим Бертон, Richard D. Zanuck
Смотреть трейлер
Полярный экспресс 6.9
Полярный экспресс The Polar Express
Роберт Земекис, Steve Starkey
Смотреть трейлер
Полярный экспресс 6.9
Полярный экспресс The Polar Express
Роберт Земекис, Steve Starkey
Смотреть трейлер
Чарли и шоколадная фабрика 7.3
Чарли и шоколадная фабрика Charlie and the Chocolate Factory
Тим Бертон, Richard D. Zanuck
Смотреть трейлер
Подводная братва 6.7
Подводная братва Shark Tale
Детская премия BAFTA / Best International
Все номинанты
Школа «Черная дыра»
Школа «Черная дыра» Strange Days at Blake Holsey High
Атомная Бетти
Атомная Бетти Atomic Betty
Edward Peghin
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Свинка Пеппа
Свинка Пеппа Peppa Pig
Neville Astley, Марк Бейкер, Phil Davies
Победитель
Свинка Пеппа
Свинка Пеппа Peppa Pig
Neville Astley, Марк Бейкер, Phil Davies
Победитель
Все номинанты
The Koala Brothers The Koala Brothers
Dave Johnson, Martin Pullen
The Koala Brothers The Koala Brothers
Dave Johnson, Martin Pullen
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Michaela's Wild Challenge Michaela's Wild Challenge
Michaela Strachan
Победитель
Все номинанты
Dick and Dom in da Bungalow Dick and Dom in da Bungalow
Доминик Вуд, Ричард МакКорт
Dick and Dom in da Bungalow Dick and Dom in da Bungalow
Доминик Вуд, Ричард МакКорт
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Secondary
School of Hard Knocks School of Hard Knocks
James Capria
Победитель
Все номинанты
Timelines Timelines
Andrew Chater For episode "1066-1660".
Детская премия BAFTA / Best Writer - Adapted
Wipe Out Wipe Out
Barbara Cox
Победитель
Все номинанты
Fungus the Bogeyman Fungus the Bogeyman
Mark Haddon
Academy Fellowship
David Frost
Победитель
John Barry
Победитель
Audience Award
Гарри Поттер и узник Азкабана 8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Победитель
Смотреть трейлер
Michael Balcon Award
Angela Allen
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
The Boy Whose Skin Fell Off The Boy Whose Skin Fell Off
Patrick Collerton
Победитель
Все номинанты
Cutting Edge Cutting Edge
For episode "The F***ing Fulfords".
Lew Grade Award
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here! I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Richard Hopkins, Karen Smith, Izzie Pick Ibarra For series one.
Friday Night with Jonathan Ross Friday Night with Jonathan Ross
Suzi Aplin, Addison Cresswell, Mick Thomas
КьюАй. Весьма интересно 8.8
КьюАй. Весьма интересно QI
John Lloyd, Ian Lorimer
Friday Night with Jonathan Ross Friday Night with Jonathan Ross
Suzi Aplin, Addison Cresswell, Mick Thomas
КьюАй. Весьма интересно 8.8
КьюАй. Весьма интересно QI
John Lloyd, Ian Lorimer
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Richard Hopkins, Karen Smith, Izzie Pick Ibarra For series one.
Alan Clarke Award
Пол Гринграсс
Пол Гринграсс
Победитель
Dennis Potter Award
Alan Plater
Победитель
Richard Dimbleby Award
Special Award
Audience Award (TV)
Зеленое крыло
Зеленое крыло Green Wing
Победитель
Все номинанты
Who Do You Think You Are? Who Do You Think You Are?
Shameless Shameless
Kids' Vote
Чарли и шоколадная фабрика 7.3
Чарли и шоколадная фабрика Charlie and the Chocolate Factory
Победитель
Смотреть трейлер
BAFTA Interactive Award / DVD
Все номинанты
Really Bend It Like Beckham Really Bend It Like Beckham
Oasis: Definitely Maybe Oasis: Definitely Maybe
Зомби по имени Шон 7.5
Зомби по имени Шон Shaun of the Dead
Смотреть трейлер
The Day Today The Day Today
BAFTA Interactive Award / Factual
Все номинанты
Rome: Total War Rome: Total War
BAFTA Interactive Award / Film
Травма 4.7
Травма Trauma
Победитель
Все номинанты
Textual @traction Textual @traction
Ieuan Morris
Gone to the Dogs Gone to the Dogs
BAFTA Interactive Award / Interactive TV
Spooks Interactive Spooks Interactive
Победитель
BAFTA Interactive Award / Online Entertainment
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Sean Sollé For the 20th anniversary flash online edition.
Победитель
Все номинанты
Siren Siren
For 'Forbidden Siren'.
Зоопарк в обувной коробке
Зоопарк в обувной коробке Shoebox Zoo
Empire Square Empire Square
Anthony Asquith Award for Best New British Composer (TV)
Five Children and It Five Children and It
Jane Antonia Cornish
Победитель
Все номинанты
A Way of Life A Way of Life
David Gray
Fallen Fallen
Paul Leonard-Morgan
Garth Marenghi's Darkplace Garth Marenghi's Darkplace
Andrew Hewitt
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
Call of Duty: Finest Hour Call of Duty: Finest Hour
Победитель
Все номинанты
Forgotten Realms: Demon Stone Forgotten Realms: Demon Stone
Doom 3 Doom 3
Manhunt Manhunt
SingStar Party SingStar Party
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
Half-Life 2 Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
Halo 2 Halo 2
Ratchet & Clank: Up Your Arsenal Ratchet & Clank: Up Your Arsenal
Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas
Metroid Prime 2: Echoes Metroid Prime 2: Echoes
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
Half-Life 2 Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
Onimusha 3: Demon Siege Onimusha 3
Killzone Killzone
Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas
Halo 2 Halo 2
BAFTA в области видеоигр / Best Art Direction
Half-Life 2 Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
Killzone Killzone
Prince of Persia: Warrior Within Prince of Persia: Warrior Within
Onimusha 3: Demon Siege Onimusha 3
Burnout 3: Takedown Burnout 3: Takedown
Doom 3 Doom 3
BAFTA в области видеоигр / Best Children's Game
Donkey Konga Donkey Konga
Победитель
Все номинанты
EyeToy: Play 2 EyeToy: Play 2
Shrek 2: The Video Game Shrek 2
SingStar Party SingStar Party
EyeToy: Groove EyeToy: Groove
BAFTA в области видеоигр / Best Game
Half-Life 2 Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
Halo 2 Halo 2
FIFA Soccer 2005 FIFA Football 2005
Football Manager 2005 Football Manager 2005
Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
Half-Life 2 Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
Far Cry FarCry
Splinter Cell: Pandora Tomorrow Splinter Cell: Pandora Tomorrow
Jean-Michel Tari
Ratchet & Clank: Up Your Arsenal Ratchet & Clank: Up Your Arsenal
Burnout 3: Takedown Burnout 3: Takedown
Halo 2 Halo 2
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
Hitman: Contracts Hitman: Contracts
Jesper Kyd
Победитель
Все номинанты
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Jeremy Soule, Julian Soule
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Jeremy Soule, Julian Soule
Forgotten Realms: Demon Stone Forgotten Realms: Demon Stone
Robb Mills
Evil Genius Evil Genius
Richard Joseph, George Alistair Sanger, Evan Jolly
Rome: Total War Rome: Total War
Jeff van Dyck
Fable Fable
Russell Shaw
BAFTA в области видеоигр / Best Racing Game
Burnout 3: Takedown Burnout 3: Takedown
Победитель
Все номинанты
Mario Kart: Double Dash!! Mario Kart: Double Dash!!
Need for Speed: Underground 2 Need for Speed: Underground 2
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
Все номинанты
Mario Golf: Toadstool Tour Mario Golf: Family Tour
FIFA Soccer 2005 FIFA Football 2005
Tiger Woods PGA Tour 2005 Tiger Woods PGA Tour 2005
Tony Hawk's Underground 2 Tony Hawk's Underground 2
BAFTA в области видеоигр / Best Technical Direction
Burnout 3: Takedown Burnout 3: Takedown
Победитель
Все номинанты
Pikmin 2 Pikmin 2
Half-Life 2 Half-Life 2
Metroid Prime 2: Echoes Metroid Prime 2: Echoes
Doom 3 Doom 3
EyeToy: Play 2 EyeToy: Play 2
BAFTA в области видеоигр / Gamecube
Prince of Persia: Warrior Within Prince of Persia: Warrior Within
Победитель
Все номинанты
Donkey Konga Donkey Konga
Mario Kart: Double Dash!! Mario Kart: Double Dash!!
Second Sight Second Sight
Tiger Woods PGA Tour 2005 Tiger Woods PGA Tour 2005
Metroid Prime 2: Echoes Metroid Prime 2: Echoes
BAFTA в области видеоигр / Originality
SingStar Party SingStar Party
Победитель
Все номинанты
Donkey Konga Donkey Konga
Second Sight Second Sight
Pirates! Pirates!
Fable Fable
Animal Crossing Dobutsu no mori
BAFTA в области видеоигр / PC
Half-Life 2 Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
Doom 3 Doom 3
Rome: Total War Rome: Total War
Far Cry FarCry
Myst IV: Revelation Myst IV: Revelation
The Sims 2 The Sims 2
BAFTA в области видеоигр / PS2
Burnout 3: Takedown Burnout 3: Takedown
Победитель
Все номинанты
Call of Duty: Finest Hour Call of Duty: Finest Hour
EyeToy: Play 2 EyeToy: Play 2
Ghost Recon 2 Ghost Recon 2
Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas
SingStar Party SingStar Party
BAFTA в области видеоигр / Special Award
Sam Houser
Победитель
Leslie Benzies
Победитель
Sam Houser
Победитель
Leslie Benzies
Победитель
BAFTA в области видеоигр / Xbox
Halo 2 Halo 2
Победитель
Все номинанты
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
Burnout 3: Takedown Burnout 3: Takedown
Ghost Recon 2 Ghost Recon 2
Fable Fable
Sunday Times Reader Award for Games / Премия читателей Sunday Times в номинации "Игры"
Football Manager 2005 Football Manager 2005
Победитель
Все номинанты
Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas
FIFA Soccer 2005 FIFA Football 2005
Halo 2 Halo 2
Half-Life 2 Half-Life 2
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной