BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.3
Авиатор
The Aviator
Майкл Манн, Sanford R. Climan, Charles Evans Jr., Graham King
Победитель
Смотреть трейлер
7.3
Авиатор
The Aviator
Майкл Манн, Sanford R. Climan, Charles Evans Jr., Graham King
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Вечное сияние чистого разума
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Anthony Bregman, Steve Golin
Смотреть трейлер
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Nellie Bellflower, Richard N. Gladstein
8.3
Вечное сияние чистого разума
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Anthony Bregman, Steve Golin
Смотреть трейлер
7.6
Вера Дрэйк
Vera Drake
Simon Channing Williams, Ален Сард
6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Michael Nozik, Edgard Tenembaum, Karen Tenkhoff
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Michael Nozik, Уолтер Саллес, Edgard Tenembaum, Karen Tenkhoff
Победитель
6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Michael Nozik, Уолтер Саллес, Edgard Tenembaum, Karen Tenkhoff
Победитель
Все номинанты
7.1
Дурное воспитание
Mala educación, La / Bad Education
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
William Kong, Чжан Имоу
7.3
Долгая помолвка
Un long dimanche de fiançailles
Жан-Пьер Жене, Francis Boespflug
6.9
Хористы
Choristes, Les
Arthur Cohn, Кристоф Барратье, Жак Перрен, Nicolas Mauvernay
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
The Banker
The Banker
Хэти Долтон, Kelly Broad
Победитель
The Banker
The Banker
Хэти Долтон, Kelly Broad
Победитель
Все номинанты
Knitting a Love Song
Knitting a Love Song
Annie Watson, Debbie Ballin
Elephant Boy
Elephant Boy
Rene Mohandas, Durdana Shaikh
Can't Stop Breathing
Can't Stop Breathing
Эми Нил, Ravinder Basra
7.4
Шестизарядный
Six Shooter
Kenton Allen, Mia Bays, Мартин МакДона
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
6.6
Именинник
Birthday Boy
Седжонг Парк, Andrew Gregory
Победитель
Все номинанты
City Paradise
City Paradise
Gaëlle Denis, Erika Forzy
Little Things
Little Things
Daniel Greaves
Heavy Pockets
Heavy Pockets
Sarah Cox
His Passionate Bride
His Passionate Bride
Sylvie Bringas, Monika Forsberg
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Джейми Фокс
Рэй
Победитель
Все номинанты
Гаэль Гарсия Берналь
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Джим Керри
Вечное сияние чистого разума
Леонардо ДиКаприо
Авиатор
Джонни Депп
Волшебная страна
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Имелда Стонтон
Вера Дрэйк
Победитель
Все номинанты
Чжан Цзыи
Дом летающих кинжалов
Кейт Уинслет
Волшебная страна
Кейт Уинслет
Вечное сияние чистого разума
Шарлиз Терон
Монстр
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Клайв Оуэн
Близость
Победитель
Все номинанты
Алан Алда
Авиатор
Фил Дэвис
Вера Дрэйк
Родриго Де ла Серна
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Джейми Фокс
Соучастник
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Кейт Бланшетт
Авиатор
Победитель
Все номинанты
Натали Портман
Близость
Мэрил Стрип
Маньчжурский кандидат
Heather Craney
Вера Дрэйк
Джули Кристи
Волшебная страна
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
7.5
Соучастник
Collateral
Dion Beebe, Пол Кэмерон
Победитель
Смотреть трейлер
7.5
Соучастник
Collateral
Dion Beebe, Пол Кэмерон
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Xiaoding Zhao
6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Eric Gautier
7.3
Авиатор
The Aviator
Robert Richardson
Смотреть трейлер
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Roberto Schaefer
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
7.6
Рэй
Ray
Karen Baker Landers, Bob Beemer, Steve Cantamessa, Per Hallberg, Scott Millan, Greg Orloff
Победитель
7.6
Рэй
Ray
Karen Baker Landers, Bob Beemer, Steve Cantamessa, Per Hallberg, Scott Millan, Greg Orloff
Победитель
Все номинанты
7.5
Соучастник
Collateral
Myron Nettinga, Elliott Koretz, Michael Minkler, Lee Orloff
Смотреть трейлер
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Roger Savage, Jing Tao
7.3
Авиатор
The Aviator
Tom Fleischman, Eugene Gearty, Petur Hliddal, Philip Stockton
Смотреть трейлер
8.2
Человек-паук 2
Spider-Man 2
Jeffrey J. Haboush, Kevin O'Connell, Paul N.J. Ottosson, Greg P. Russell
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Roger Savage, Jing Tao
8.2
Человек-паук 2
Spider-Man 2
Jeffrey J. Haboush, Kevin O'Connell, Paul N.J. Ottosson, Greg P. Russell
7.3
Авиатор
The Aviator
Tom Fleischman, Eugene Gearty, Petur Hliddal, Philip Stockton
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
7.6
Вера Дрэйк
Vera Drake
Jacqueline Durran
Победитель
Все номинанты
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Alexandra Byrne
7.6
Венецианский купец
The Merchant of Venice
Sammy Sheldon
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Emi Wada
7.3
Авиатор
The Aviator
Sandy Powell
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
8.3
Вечное сияние чистого разума
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Валдис Оскарсдоттир
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.3
Авиатор
The Aviator
Thelma Schoonmaker
Смотреть трейлер
7.5
Соучастник
Collateral
Jim Miller, Paul Rubell
Смотреть трейлер
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Long Cheng
7.6
Вера Дрэйк
Vera Drake
Jim Clark
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
7.2
Послезавтра
The Day After Tomorrow
Remo Balcells, Neil Corbould, Karen E. Goulekas, Грег Штраус
Победитель
Смотреть трейлер
7.2
Послезавтра
The Day After Tomorrow
Remo Balcells, Neil Corbould, Karen E. Goulekas, Грег Штраус
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Andy Brown, Angie Lam, Kirsty Millar, Luke Hetherington
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Andy Brown, Angie Lam, Kirsty Millar, Luke Hetherington
8.2
Человек-паук 2
Spider-Man 2
John Dykstra, John Frazier, Anthony LaMolinara, Scott Stokdyk
8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Roger Guyett, Tim Burke, Bill George, Karl Mooney, John Richardson
Смотреть трейлер
8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Roger Guyett, Tim Burke, Bill George, Karl Mooney, John Richardson
Смотреть трейлер
7.3
Авиатор
The Aviator
Matthew Gratzner, Роберт Легато, R. Bruce Steinheimer, Peter G. Travers
Смотреть трейлер
7.3
Авиатор
The Aviator
Matthew Gratzner, Роберт Легато, R. Bruce Steinheimer, Peter G. Travers
Смотреть трейлер
8.2
Человек-паук 2
Spider-Man 2
John Dykstra, John Frazier, Anthony LaMolinara, Scott Stokdyk
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
8.3
Вечное сияние чистого разума
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Чарли Кауфман
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.6
Рэй
Ray
James L. White
7.6
Вера Дрэйк
Vera Drake
Майк Ли
7.5
Соучастник
Collateral
Стюарт Битти
Смотреть трейлер
7.3
Авиатор
The Aviator
Джон Логан
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
6.1
На обочине
Sideways
Александр Пэйн, Jim Taylor
Победитель
Все номинанты
6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
José Rivera
6.9
Хористы
Choristes, Les
Кристоф Барратье, Philippe Lopes-Curval
7.1
Близость
Closer
Патрик Марбер
6.9
Хористы
Choristes, Les
Кристоф Барратье, Philippe Lopes-Curval
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Дэвид Мэги
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Make Up/Hair
7.3
Авиатор
The Aviator
Kathryn Blondell, Sian Grigg, Morag Ross
Победитель
Смотреть трейлер
7.3
Авиатор
The Aviator
Kathryn Blondell, Sian Grigg, Morag Ross
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Siu-Mui Chau, Кван Ли-на, Xiaohai Yang
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Siu-Mui Chau, Кван Ли-на, Xiaohai Yang
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Christine Blundell
8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Nick Dudman, Eithne Fennel, Amanda Knight
Смотреть трейлер
7.6
Вера Дрэйк
Vera Drake
Christine Blundell
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.3
Авиатор
The Aviator
Dante Ferretti
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.0
Дом летающих кинжалов
Shi mian mai fu
Tingxiao Huo
8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Stuart Craig
Смотреть трейлер
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Gemma Jackson
7.6
Вера Дрэйк
Vera Drake
Eve Stewart
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Shameless
Shameless
Победитель
Все номинанты
Conviction
Conviction
Bill Gallagher, Ann Harrison-Baxter, Марк Манден, David Richards, Nicola Shindler
Призраки
Spooks
Simon Crawford-Collins, Jane Featherstone, Andrew Woodhead
Bodies
Bodies
Sue de Beauvoir, Джед Меркурио, Mark Redhead
Bodies
Bodies
Sue de Beauvoir, Джед Меркурио, Mark Redhead
Призраки
Spooks
Simon Crawford-Collins, Jane Featherstone, Andrew Woodhead
Conviction
Conviction
Bill Gallagher, Ann Harrison-Baxter, Марк Манден, David Richards, Nicola Shindler
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Рис Иванс
Not Only But Always
Победитель
Все номинанты
Марк Стронг
The Long Firm
Майкл Шин
Dirty Filthy Love
Бенедикт Камбербэтч
Хокинг
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Анамария Маринка
Sex Traffic
Победитель
Все номинанты
Бренда Блетин
Belonging
Энн-Мэри Дафф
Shameless
Лия Уильямс
May 33rd
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
7.1
Ваша Бриташа
Little Britain
Мэтт Лукас, Дэвид Уоллиамс
Победитель
7.1
Ваша Бриташа
Little Britain
Мэтт Лукас, Дэвид Уоллиамс
Победитель
Все номинанты
Bremner, Bird and Fortune
Bremner, Bird and Fortune
Rory Bremner
Nighty Night
Nighty Night
Джулия Дэвис
Зеленое крыло
Green Wing
Тэмсин Грег
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
Coronation Street
Coronation Street
Ian Bevitt, John Fay, Tony Wood
Победитель
Coronation Street
Coronation Street
Ian Bevitt, John Fay, Tony Wood
Победитель
Все номинанты
Holby City
Holby City
The Bill
The Bill
Paul Marquess, Donna Wiffen, Claire Phillips
Doctors
Doctors
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
The Long Firm
The Long Firm
James Keast
Победитель
Все номинанты
Sex Traffic
Sex Traffic
Anushia Nieradzik
7.1
Ваша Бриташа
Little Britain
Annie Hardinge
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
Death in Gaza
Death in Gaza
James Miller, Saira Shah
Победитель
Все номинанты
Tonight with Trevor McDonald
Tonight
Jeff Anderson, Jim Manson, David Cohen
For the feature "Our Daughter Holly".
Tonight with Trevor McDonald
Tonight
Jeff Anderson, Jim Manson, David Cohen
For the feature "Our Daughter Holly".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Sex Traffic
Sex Traffic
Abi Morgan, Derek Wax, Дэвид Йейтс
Победитель
Sex Traffic
Sex Traffic
Abi Morgan, Derek Wax, Дэвид Йейтс
Победитель
Все номинанты
7.1
Блэкпул
Blackpool
Peter Bowker, Kate Lewis, Джули Энн Робинсон
Outlaws
Outlaws
The Long Firm
The Long Firm
Bille Eltringham, Liza Marshall, Joe Penhall
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
The Boy Whose Skin Fell Off
The Boy Whose Skin Fell Off
Nick Fenton
Победитель
Все номинанты
D-Day 6.6.1944
D-Day 6.6.1944
Peter Parnham
Death in Gaza
Death in Gaza
Миша Мэнсон-Смит
Dunkirk
Dunkirk
Ollie Huddleston
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
Sex Traffic
Sex Traffic
Mark Day
Победитель
Все номинанты
Shameless
Shameless
Fiona Colbeck
The Long Firm
The Long Firm
Paul Tothill
Dirty Filthy Love
Dirty Filthy Love
Tania Reddin
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
The Paul O'Grady Show
The Paul O'Grady Show
Paul O'Grady
Победитель
Все номинанты
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
Declan Donnelly, Anthony McPartlin
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Paul Merton
8.8
КьюАй. Весьма интересно
QI
Стивен Фрай
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Features
Ramsay's Kitchen Nightmares
Ramsay's Kitchen Nightmares
Patricia Llewellyn, Christine Hall, Гордон Рамзи
Победитель
Ramsay's Kitchen Nightmares
Ramsay's Kitchen Nightmares
Patricia Llewellyn, Christine Hall, Гордон Рамзи
Победитель
Все номинанты
Holiday Showdown
Holiday Showdown
Nick Shearman, Grant Mansfield, Dan Berbridge
7.1
Топ Гир
Top Gear
Джереми Кларксон, Andy Wilman, Gary Broadhurst
Holiday Showdown
Holiday Showdown
Nick Shearman, Grant Mansfield, Dan Berbridge
7.1
Топ Гир
Top Gear
Джереми Кларксон, Andy Wilman, Gary Broadhurst
Little Angels
Little Angels
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
The Long Firm
The Long Firm
Победитель
Все номинанты
British Isles: A Natural History
British Isles: A Natural History
David Corfield
Призраки
Spooks
Mark Doman
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
Sex Traffic
Sex Traffic
Caroline Noble
Победитель
Все номинанты
Dead Ringers
Dead Ringers
Kate Benton, Diane Chenery-Wickens
7.1
Ваша Бриташа
Little Britain
Lisa Cavalli-Green
Dead Ringers
Dead Ringers
Kate Benton, Diane Chenery-Wickens
Absolutely Fabulous
Absolutely Fabulous
Christine Cant
For the christmas special.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
Patrick Collerton
The Boy Whose Skin Fell Off
Победитель
Все номинанты
Krishnendu Majumdar
Who You Callin' a Nigger?
Julia Black
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
Дэниэл Персивал
Грязная война
Победитель
Все номинанты
Энгус Джексон
Elmina's Kitchen
Пол Кинг
Майти Буш
Сара Ланкашир
The Afternoon Play
For episode "Viva Las Blackpool".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
The Smoking Room
The Smoking Room
Brian Dooley
Победитель
Все номинанты
Elmina's Kitchen
Elmina's Kitchen
Kwame Kwei-Armah
The Catherine Tate Show
The Catherine Tate Show
Derren Litten, Кэтрин Тейт
The Catherine Tate Show
The Catherine Tate Show
Derren Litten, Кэтрин Тейт
Bella and the Boys
Bella and the Boys
Brian Hill
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BBC News at Ten O'Clock
BBC News at Ten O'Clock
For the Madrid bombing coverage.
Победитель
Все номинанты
BBC News 24
BBC News 24
For Hutton coverage.
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Sex Traffic
Sex Traffic
Jonathan Goldsmith
Победитель
Все номинанты
Зеленое крыло
Green Wing
Jonathan Whitehead
Himalaya with Michael Palin
Himalaya with Michael Palin
Dave Hartley, Dave Howman, Андре Жакмин
Призраки
Spooks
Jennie Muskett, Sheridan Tongue
Himalaya with Michael Palin
Himalaya with Michael Palin
Dave Hartley, Dave Howman, Андре Жакмин
Призраки
Spooks
Jennie Muskett, Sheridan Tongue
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
Venice
Venice
Fred Fabre
For episode "Death".
Победитель
Все номинанты
British Isles: A Natural History
British Isles: A Natural History
Himalaya with Michael Palin
Himalaya with Michael Palin
Nigel Meakin, Peter Meakin
Bears: Spy in the Woods
Bears: Spy in the Woods
Geoffrey Bell, Michael W. Richards
Bears: Spy in the Woods
Bears: Spy in the Woods
Geoffrey Bell, Michael W. Richards
Himalaya with Michael Palin
Himalaya with Michael Palin
Nigel Meakin, Peter Meakin
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
Sex Traffic
Sex Traffic
Chris Seager
Победитель
Все номинанты
Dirty Filthy Love
Dirty Filthy Love
David Odd
The Long Firm
The Long Firm
Sean Bobbitt
Призраки
Spooks
Simon Chaudoir
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
Sex Traffic
Sex Traffic
Candida Otton
Победитель
Все номинанты
Призраки
Spooks
Robert Foster, Stevie Herbert
Север и Юг
North & South
Simon Elliott
7.1
Блэкпул
Blackpool
Grenville Horner
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
The Genius of Mozart
The Genius of Mozart
Andy Rose, Antony Meering, Ben Baird
Победитель
Все номинанты
The Boy Whose Skin Fell Off
The Boy Whose Skin Fell Off
Bob Jackson
Himalaya with Michael Palin
Himalaya with Michael Palin
George Foulgham, John Pritchard
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Sex Traffic
Sex Traffic
Jane Tattersall, David McCallum, Simon Okin, Lou Solakofski
Победитель
Sex Traffic
Sex Traffic
Jane Tattersall, David McCallum, Simon Okin, Lou Solakofski
Победитель
Все номинанты
Dirty Filthy Love
Dirty Filthy Love
Philip Barnes, Nick Cox, Reg Mills, Nigel Edwards
The Long Firm
The Long Firm
Paul Hamblin, Graham Headicar, Catherine Hodgson, Richard Manton
The Long Firm
The Long Firm
Paul Hamblin, Graham Headicar, Catherine Hodgson, Richard Manton
Dirty Filthy Love
Dirty Filthy Love
Philip Barnes, Nick Cox, Reg Mills, Nigel Edwards
Shameless
Shameless
Chris Atkinson, Tony Cooper, Gavin Dunn
Shameless
Shameless
Chris Atkinson, Tony Cooper, Gavin Dunn
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
Все номинанты
Beethoven
Beethoven
Andy Rose, Antony Meering, Ben Baird
Beethoven
Beethoven
Andy Rose, Antony Meering, Ben Baird
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sport
Все номинанты
Paul McNamara
Tony Pastor
Rick Waumsley
Paul McNamara
Tony Pastor
Rick Waumsley
Neil Duncanson
Gerard Lane
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
Battlefield Britain
Battlefield Britain
Победитель
Все номинанты
Omagh
Omagh
Kevin Byrne
British Isles: A Natural History
British Isles: A Natural History
David Corfield
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Comedy Programme or Series Award
7.1
Ваша Бриташа
Little Britain
Matt Lipsey, Мэтт Лукас, Geoff Posner, Дэвид Уоллиамс
Победитель
7.1
Ваша Бриташа
Little Britain
Matt Lipsey, Мэтт Лукас, Geoff Posner, Дэвид Уоллиамс
Победитель
Все номинанты
TV Burp
TV Burp
Harry Hill, Peter Orton, Nick Symons
The Catherine Tate Show
The Catherine Tate Show
Geoffrey Perkins, Кэтрин Тейт, Gordon Anderson
The Catherine Tate Show
The Catherine Tate Show
Geoffrey Perkins, Кэтрин Тейт, Gordon Anderson
TV Burp
TV Burp
Harry Hill, Peter Orton, Nick Symons
The Mark Steel Lectures
The Mark Steel Lectures
Майкл Камминг, Mark Steel, Jon Rolph
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Power of Nightmares
The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear
Победитель
Все номинанты
Brat Camp
Brat Camp
Jamie Isaacs, Sam Whittaker, Tamara Abood
Brat Camp
Brat Camp
Jamie Isaacs, Sam Whittaker, Tamara Abood
Who Do You Think You Are?
Who Do You Think You Are?
Himalaya with Michael Palin
Himalaya with Michael Palin
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Dunkirk
Dunkirk
Алекс Холмс, Robert Warr
Победитель
Dunkirk
Dunkirk
Алекс Холмс, Robert Warr
Победитель
Все номинанты
D-Day 6.6.1944
D-Day 6.6.1944
Tim Bradley, Ричард Дэйл
D-Day 6.6.1944
D-Day 6.6.1944
Tim Bradley, Ричард Дэйл
D-Day: The Ultimate Conflict
D-Day: The Ultimate Conflict
Simon Greenwood, Ana-Paula Lloyd, Марк Льюис
20th Century Greats
20th Century Greats
Paul Sommers, David Jeffcock, Francis Hanly
20th Century Greats
20th Century Greats
Paul Sommers, David Jeffcock, Francis Hanly
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Omagh
Omagh
Пол Гринграсс, Ed Guiney, Guy Hibbert, Пит Трэвис
Победитель
Omagh
Omagh
Пол Гринграсс, Ed Guiney, Guy Hibbert, Пит Трэвис
Победитель
Все номинанты
Not Only But Always
Not Only But Always
7.4
Хокинг
Hawking
Peter Moffat, Jessica Pope, Филип Мартин
Dirty Filthy Love
Dirty Filthy Love
Christine Langan, Джефф Поуп, Иан Палстон-Дэвис, Адриан Шерголд
Dirty Filthy Love
Dirty Filthy Love
Christine Langan, Джефф Поуп, Иан Палстон-Дэвис, Адриан Шерголд
7.4
Хокинг
Hawking
Peter Moffat, Jessica Pope, Филип Мартин
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
7.3
Книжный магазин Блэка
Black Books
Мартин Деннис, Дилан Моран, Nira Park
Победитель
7.3
Книжный магазин Блэка
Black Books
Мартин Деннис, Дилан Моран, Nira Park
Победитель
Все номинанты
The Vicar of Dibley
The Vicar of Dibley
For the christmas special.
Nighty Night
Nighty Night
Зеленое крыло
Green Wing
Dominic Brigstocke, Victoria Pile, Тристрам Шапиро
Показать всех номинантов
Alexander Korda Award for Best British Film
6.3
Мое лето любви
My Summer of Love
Chris Collins, Павел Павликовский, Tanya Seghatchian
Победитель
6.3
Мое лето любви
My Summer of Love
Chris Collins, Павел Павликовский, Tanya Seghatchian
Победитель
Все номинанты
Dead Man's Shoes
Dead Man's Shoes
Шэйн Медоуз, Mark Herbert
8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, David Heyman, Mark Radcliffe
Смотреть трейлер
7.6
Вера Дрэйк
Vera Drake
Майк Ли, Simon Channing Williams, Ален Сард
7.5
Зомби по имени Шон
Shaun of the Dead
Nira Park, Эдгар Райт
Смотреть трейлер
8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Крис Коламбус, Альфонсо Куарон, David Heyman, Mark Radcliffe
Смотреть трейлер
7.5
Зомби по имени Шон
Shaun of the Dead
Nira Park, Эдгар Райт
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Anthony Asquith Award for Film Music
6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста
Diarios de motocicleta / The Motorcycle Diaries
Gustavo Santaolalla
Победитель
Все номинанты
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Jan A.P. Kaczmarek
6.9
Хористы
Choristes, Les
Брюно Куле
7.6
Рэй
Ray
Craig Armstrong
7.3
Авиатор
The Aviator
Howard Shore
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
A Way of Life
A Way of Life
Амма Асанте
Победитель
Все номинанты
7.6
Дорогой Фрэнки
Dear Frankie
Шона Ауэрбак
AfterLife
AfterLife
Андреа Гибб
7.5
Зомби по имени Шон
Shaun of the Dead
Nira Park
Смотреть трейлер
7.4
Слоеный торт
Layer Cake
Мэттью Вон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
David Lean Award for Direction
7.6
Вера Дрэйк
Vera Drake
Майк Ли
Победитель
Все номинанты
7.3
Авиатор
The Aviator
Мартин Скорсезе
Смотреть трейлер
7.5
Соучастник
Collateral
Майкл Манн
Смотреть трейлер
8.3
Вечное сияние чистого разума
Eternal Sunshine of the Spotless Mind
Мишель Гондри
Смотреть трейлер
7.6
Волшебная страна
Finding Neverland
Марк Форстер
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Animation
The Little Reindeer
The Little Reindeer
Jonathan Peel, Dave Unwin
Победитель
The Little Reindeer
The Little Reindeer
Jonathan Peel, Dave Unwin
Победитель
Все номинанты
Those Scurvy Rascals
Those Scurvy Rascals
Adam Shaw, Oli Hyatt, Daniel Isman
Those Scurvy Rascals
Those Scurvy Rascals
Adam Shaw, Oli Hyatt, Daniel Isman
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Drama
My Life as a Popat
My Life as a Popat
Laurence Bowen, Beryl Richards, Manoj Raithatha
Победитель
Все номинанты
Fungus the Bogeyman
Fungus the Bogeyman
Mark Haddon, Стюарт Орм, Ian Whitehead
Fungus the Bogeyman
Fungus the Bogeyman
Mark Haddon, Стюарт Орм, Ian Whitehead
The Story of Tracy Beaker
The Story of Tracy Beaker
Jill Robertson, Jane Steventon, Mary Morris
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
RAD: The Groms Tour America
RAD: The Groms Tour America
Wayne Yates, Christian Stevenson
Christian Stevenson and Wayne Yates
Победитель
Все номинанты
Dick and Dom in da Bungalow
Dick and Dom in da Bungalow
Simon Hepworth, Steve Ryde
Dick and Dom in da Bungalow
Dick and Dom in da Bungalow
Simon Hepworth, Steve Ryde
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Factual
Serious Arctic
Serious Arctic
Nick Hopkin, Marshall Corwin, Audrey Neil
Победитель
Все номинанты
Michaela's Wild Challenge
Michaela's Wild Challenge
Luke Gallie, Jonathan Frisby
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
7.9
Суперсемейка
The Incredibles
Брэд Берд, John Walker
Победитель
7.9
Суперсемейка
The Incredibles
Брэд Берд, John Walker
Победитель
Все номинанты
7.3
Чарли и шоколадная фабрика
Charlie and the Chocolate Factory
Тим Бертон, Richard D. Zanuck
Смотреть трейлер
6.9
Полярный экспресс
The Polar Express
Роберт Земекис, Steve Starkey
Смотреть трейлер
6.9
Полярный экспресс
The Polar Express
Роберт Земекис, Steve Starkey
Смотреть трейлер
7.3
Чарли и шоколадная фабрика
Charlie and the Chocolate Factory
Тим Бертон, Richard D. Zanuck
Смотреть трейлер
6.7
Подводная братва
Shark Tale
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best International
Все номинанты
Школа «Черная дыра»
Strange Days at Blake Holsey High
Атомная Бетти
Atomic Betty
Edward Peghin
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Свинка Пеппа
Peppa Pig
Neville Astley, Марк Бейкер, Phil Davies
Победитель
Свинка Пеппа
Peppa Pig
Neville Astley, Марк Бейкер, Phil Davies
Победитель
Все номинанты
The Koala Brothers
The Koala Brothers
Dave Johnson, Martin Pullen
The Koala Brothers
The Koala Brothers
Dave Johnson, Martin Pullen
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Michaela's Wild Challenge
Michaela's Wild Challenge
Michaela Strachan
Победитель
Все номинанты
Dick and Dom in da Bungalow
Dick and Dom in da Bungalow
Доминик Вуд, Ричард МакКорт
Dick and Dom in da Bungalow
Dick and Dom in da Bungalow
Доминик Вуд, Ричард МакКорт
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Secondary
School of Hard Knocks
School of Hard Knocks
James Capria
Победитель
Все номинанты
Timelines
Timelines
Andrew Chater
For episode "1066-1660".
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Writer - Adapted
Wipe Out
Wipe Out
Barbara Cox
Победитель
Все номинанты
Fungus the Bogeyman
Fungus the Bogeyman
Mark Haddon
Показать всех номинантов
Academy Fellowship
David Frost
Победитель
John Barry
Победитель
Audience Award
8.2
Гарри Поттер и узник Азкабана
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Победитель
Смотреть трейлер
Michael Balcon Award
Angela Allen
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
The Boy Whose Skin Fell Off
The Boy Whose Skin Fell Off
Patrick Collerton
Победитель
Все номинанты
Cutting Edge
Cutting Edge
For episode "The F***ing Fulfords".
Показать всех номинантов
Lew Grade Award
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
I'm a Celebrity, Get Me Out of Here!
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Richard Hopkins, Karen Smith, Izzie Pick Ibarra
For series one.
Friday Night with Jonathan Ross
Friday Night with Jonathan Ross
Suzi Aplin, Addison Cresswell, Mick Thomas
8.8
КьюАй. Весьма интересно
QI
John Lloyd, Ian Lorimer
Friday Night with Jonathan Ross
Friday Night with Jonathan Ross
Suzi Aplin, Addison Cresswell, Mick Thomas
8.8
КьюАй. Весьма интересно
QI
John Lloyd, Ian Lorimer
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Richard Hopkins, Karen Smith, Izzie Pick Ibarra
For series one.
Показать всех номинантов
Alan Clarke Award
Пол Гринграсс
Победитель
Dennis Potter Award
Alan Plater
Победитель
Richard Dimbleby Award
Special Award
Audience Award (TV)
Зеленое крыло
Green Wing
Победитель
Все номинанты
Who Do You Think You Are?
Who Do You Think You Are?
Shameless
Shameless
Показать всех номинантов
Kids' Vote
7.3
Чарли и шоколадная фабрика
Charlie and the Chocolate Factory
Победитель
Смотреть трейлер
BAFTA Interactive Award / DVD
Все номинанты
Really Bend It Like Beckham
Really Bend It Like Beckham
Oasis: Definitely Maybe
Oasis: Definitely Maybe
7.5
Зомби по имени Шон
Shaun of the Dead
Смотреть трейлер
The Day Today
The Day Today
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Award / Factual
Все номинанты
Rome: Total War
Rome: Total War
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Award / Film
4.7
Травма
Trauma
Победитель
Все номинанты
Textual @traction
Textual @traction
Ieuan Morris
Gone to the Dogs
Gone to the Dogs
Показать всех номинантов
BAFTA Interactive Award / Interactive TV
Spooks Interactive
Spooks Interactive
Победитель
BAFTA Interactive Award / Online Entertainment
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
The Hitchhiker's Guide to the Galaxy
Sean Sollé
For the 20th anniversary flash online edition.
Победитель
Все номинанты
Siren
Siren
For 'Forbidden Siren'.
Зоопарк в обувной коробке
Shoebox Zoo
Empire Square
Empire Square
Показать всех номинантов
Anthony Asquith Award for Best New British Composer (TV)
Five Children and It
Five Children and It
Jane Antonia Cornish
Победитель
Все номинанты
A Way of Life
A Way of Life
David Gray
Fallen
Fallen
Paul Leonard-Morgan
Garth Marenghi's Darkplace
Garth Marenghi's Darkplace
Andrew Hewitt
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
Call of Duty: Finest Hour
Call of Duty: Finest Hour
Победитель
Все номинанты
Forgotten Realms: Demon Stone
Forgotten Realms: Demon Stone
Doom 3
Doom 3
Manhunt
Manhunt
SingStar Party
SingStar Party
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
Half-Life 2
Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
Halo 2
Halo 2
Ratchet & Clank: Up Your Arsenal
Ratchet & Clank: Up Your Arsenal
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
Metroid Prime 2: Echoes
Metroid Prime 2: Echoes
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
Half-Life 2
Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
Onimusha 3: Demon Siege
Onimusha 3
Killzone
Killzone
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
Halo 2
Halo 2
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Art Direction
Half-Life 2
Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
Killzone
Killzone
Prince of Persia: Warrior Within
Prince of Persia: Warrior Within
Onimusha 3: Demon Siege
Onimusha 3
Burnout 3: Takedown
Burnout 3: Takedown
Doom 3
Doom 3
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Children's Game
Donkey Konga
Donkey Konga
Победитель
Все номинанты
EyeToy: Play 2
EyeToy: Play 2
Shrek 2: The Video Game
Shrek 2
SingStar Party
SingStar Party
EyeToy: Groove
EyeToy: Groove
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Game
Half-Life 2
Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
Halo 2
Halo 2
FIFA Soccer 2005
FIFA Football 2005
Football Manager 2005
Football Manager 2005
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
Half-Life 2
Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
Far Cry
FarCry
Splinter Cell: Pandora Tomorrow
Splinter Cell: Pandora Tomorrow
Jean-Michel Tari
Ratchet & Clank: Up Your Arsenal
Ratchet & Clank: Up Your Arsenal
Burnout 3: Takedown
Burnout 3: Takedown
Halo 2
Halo 2
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
Hitman: Contracts
Hitman: Contracts
Jesper Kyd
Победитель
Все номинанты
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Jeremy Soule, Julian Soule
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban
Jeremy Soule, Julian Soule
Forgotten Realms: Demon Stone
Forgotten Realms: Demon Stone
Robb Mills
Evil Genius
Evil Genius
Richard Joseph, George Alistair Sanger, Evan Jolly
Rome: Total War
Rome: Total War
Jeff van Dyck
Fable
Fable
Russell Shaw
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Racing Game
Burnout 3: Takedown
Burnout 3: Takedown
Победитель
Все номинанты
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Need for Speed: Underground 2
Need for Speed: Underground 2
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
Все номинанты
Mario Golf: Toadstool Tour
Mario Golf: Family Tour
FIFA Soccer 2005
FIFA Football 2005
Tiger Woods PGA Tour 2005
Tiger Woods PGA Tour 2005
Tony Hawk's Underground 2
Tony Hawk's Underground 2
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Technical Direction
Burnout 3: Takedown
Burnout 3: Takedown
Победитель
Все номинанты
Pikmin 2
Pikmin 2
Half-Life 2
Half-Life 2
Metroid Prime 2: Echoes
Metroid Prime 2: Echoes
Doom 3
Doom 3
EyeToy: Play 2
EyeToy: Play 2
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Gamecube
Prince of Persia: Warrior Within
Prince of Persia: Warrior Within
Победитель
Все номинанты
Donkey Konga
Donkey Konga
Mario Kart: Double Dash!!
Mario Kart: Double Dash!!
Second Sight
Second Sight
Tiger Woods PGA Tour 2005
Tiger Woods PGA Tour 2005
Metroid Prime 2: Echoes
Metroid Prime 2: Echoes
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Originality
SingStar Party
SingStar Party
Победитель
Все номинанты
Donkey Konga
Donkey Konga
Second Sight
Second Sight
Pirates!
Pirates!
Fable
Fable
Animal Crossing
Dobutsu no mori
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / PC
Half-Life 2
Half-Life 2
Победитель
Все номинанты
Doom 3
Doom 3
Rome: Total War
Rome: Total War
Far Cry
FarCry
Myst IV: Revelation
Myst IV: Revelation
The Sims 2
The Sims 2
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / PS2
Burnout 3: Takedown
Burnout 3: Takedown
Победитель
Все номинанты
Call of Duty: Finest Hour
Call of Duty: Finest Hour
EyeToy: Play 2
EyeToy: Play 2
Ghost Recon 2
Ghost Recon 2
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
SingStar Party
SingStar Party
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Special Award
Sam Houser
Победитель
Leslie Benzies
Победитель
Sam Houser
Победитель
Leslie Benzies
Победитель
BAFTA в области видеоигр / Xbox
Halo 2
Halo 2
Победитель
Все номинанты
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay
Burnout 3: Takedown
Burnout 3: Takedown
Ghost Recon 2
Ghost Recon 2
Fable
Fable
Показать всех номинантов
Sunday Times Reader Award for Games / Премия читателей Sunday Times в номинации "Игры"
Football Manager 2005
Football Manager 2005
Победитель
Все номинанты
Grand Theft Auto: San Andreas
Grand Theft Auto: San Andreas
FIFA Soccer 2005
FIFA Football 2005
Halo 2
Halo 2
Half-Life 2
Half-Life 2
Показать всех номинантов
