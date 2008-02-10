Меню
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.7
Искупление
Atonement
Tim Bevan, Eric Fellner, Paul Webster
Победитель
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Tim Bevan, Eric Fellner, Paul Webster
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Scott Rudin
Смотреть трейлер
7.8
Жизнь других
Das Leben der Anderen
Quirin Berg, Max Wiedemann
Смотреть трейлер
7.8
Жизнь других
Das Leben der Anderen
Quirin Berg, Max Wiedemann
Смотреть трейлер
7.7
Гангстер
American Gangster
Ридли Скотт, Брайан Грейзер
Смотреть трейлер
7.9
Нефть
There Will Be Blood
Пол Томас Андерсон, Daniel Lupi
Смотреть трейлер
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Scott Rudin
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
7.8
Жизнь других
Das Leben der Anderen
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Quirin Berg, Max Wiedemann
Победитель
Смотреть трейлер
7.8
Жизнь других
Das Leben der Anderen
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Quirin Berg, Max Wiedemann
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Бегущий за ветром
The Kite Runner
Марк Форстер, William Horberg, Walter F. Parkes, Rebecca Yeldham
7.6
Жизнь в розовом цвете
Mome, La
Alain Goldman, Оливье Даан
8.0
Бегущий за ветром
The Kite Runner
Марк Форстер, William Horberg, Walter F. Parkes, Rebecca Yeldham
7.7
Скафандр и бабочка
Scaphandre et le papillon, Le
Kathleen Kennedy, Jon Kilik, Джулиан Шнабель
Смотреть трейлер
7.7
Скафандр и бабочка
Scaphandre et le papillon, Le
Kathleen Kennedy, Jon Kilik, Джулиан Шнабель
Смотреть трейлер
7.2
Вожделение
Se jie / Lust, Caution
Энг Ли, William Kong, Джеймс Шеймус
7.6
Жизнь в розовом цвете
Mome, La
Alain Goldman, Оливье Даан
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Dog Altogether
Dog Altogether
Пэдди Консидайн, Diarmid Scrimshaw
Победитель
Dog Altogether
Dog Altogether
Пэдди Консидайн, Diarmid Scrimshaw
Победитель
Все номинанты
Soft
Soft
Саймон Эллис, Jane Hooks
Soft
Soft
Саймон Эллис, Jane Hooks
The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island
The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island
Charlie Henderson, James Griffiths, Tom Basden, Тим Ки
The Stronger
The Stronger
Frank McGuinness, Лия Уильямс, Dan McCulloch
Hesitation
Hesitation
Julien Berlan, Michelle Stein, Virginia Gilbert
The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island
The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island
Charlie Henderson, James Griffiths, Tom Basden, Тим Ки
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Pearce Sisters
The Pearce Sisters
Luis Cook, Jo Allen
Победитель
The Pearce Sisters
The Pearce Sisters
Luis Cook, Jo Allen
Победитель
Все номинанты
The Crumblegiant
The Crumblegiant
John McCloskey, Pearse Moore
Yours Truly
Yours Truly
Osbert Parker, Ian W. Gouldstone
Yours Truly
Yours Truly
Osbert Parker, Ian W. Gouldstone
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Дэниел Дэй-Льюис
Нефть
Победитель
Все номинанты
Ульрих Мюэ
Жизнь других
Posthumously.
Джеймс МакЭвой
Искупление
Джордж Клуни
Майкл Клейтон
Вигго Мортенсен
Порок на экспорт
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Марион Котийяр
Жизнь в розовом цвете
Победитель
Все номинанты
Кира Найтли
Искупление
Джули Кристи
Вдали от нее
Кейт Бланшетт
Золотой век
Эллиот Пейдж
Джуно
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Хавьер Бардем
Старикам тут не место
Победитель
Все номинанты
Томми Ли Джонс
Старикам тут не место
Пол Дано
Нефть
Том Уилкинсон
Майкл Клейтон
Филип Сеймур Хоффман
Война Чарли Уилсона
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Тильда Суинтон
Майкл Клейтон
Победитель
Все номинанты
Сирша Ронан
Искупление
Келли Макдоналд
Старикам тут не место
Кейт Бланшетт
Там меня нет
Саманта Мортон
Контроль
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Roger Deakins
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Нефть
There Will Be Blood
Robert Elswit
Смотреть трейлер
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Oliver Wood
Смотреть трейлер
7.7
Гангстер
American Gangster
Harris Savides
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Seamus McGarvey
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Karen Baker Landers, Kirk Francis, Per Hallberg, Scott Millan, David Parker
Победитель
Смотреть трейлер
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Karen Baker Landers, Kirk Francis, Per Hallberg, Scott Millan, David Parker
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Peter F. Kurland, Craig Berkey, Skip Lievsay, Greg Orloff
Смотреть трейлер
7.9
Нефть
There Will Be Blood
Мэттью Вуд, Tom Johnson, John Pritchett, Christopher Scarabosio, Michael Semanick
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Paul Hamblin, Danny Hambrook, Catherine Hodgson, Becki Ponting
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Paul Hamblin, Danny Hambrook, Catherine Hodgson, Becki Ponting
Смотреть трейлер
7.6
Жизнь в розовом цвете
Mome, La
Jean-Paul Hurier, Pascal Villard, Laurent Zeilig, Marc Doisne
7.9
Нефть
There Will Be Blood
Мэттью Вуд, Tom Johnson, John Pritchett, Christopher Scarabosio, Michael Semanick
Смотреть трейлер
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Peter F. Kurland, Craig Berkey, Skip Lievsay, Greg Orloff
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Все номинанты
7.6
Жизнь в розовом цвете
Mome, La
Olivier Raoux, Stanislas Reydellet
7.6
Жизнь в розовом цвете
Mome, La
Olivier Raoux, Stanislas Reydellet
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
7.6
Жизнь в розовом цвете
Mome, La
Marit Allen
Победитель
Все номинанты
7.6
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Colleen Atwood
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Jacqueline Durran
Смотреть трейлер
7.0
Золотой век
Elizabeth: The Golden Age
Alexandra Byrne
Смотреть трейлер
7.2
Вожделение
Se jie / Lust, Caution
Pan Lai
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Christopher Rouse
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Paul Tothill
Смотреть трейлер
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Смотреть трейлер
7.7
Гангстер
American Gangster
Pietro Scalia
Смотреть трейлер
7.1
Майкл Клейтон
Michael Clayton
John Gilroy
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
7.6
Жизнь в розовом цвете
Mome, La
Jan Archibald, Didier Lavergne
Победитель
Все номинанты
7.0
Золотой век
Elizabeth: The Golden Age
Jenny Shircore
Смотреть трейлер
6.8
Лак для волос
Hairspray
Judi Cooper-Sealy, Jordan Samuel
7.7
Искупление
Atonement
Ivana Primorac
Смотреть трейлер
6.8
Лак для волос
Hairspray
Judi Cooper-Sealy, Jordan Samuel
7.6
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Ivana Primorac
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
7.4
Джуно
Juno
Диабло Коуди
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Это Англия
This is England
Шэйн Медоуз
7.7
Гангстер
American Gangster
Стивен Зэйллян
Смотреть трейлер
7.1
Майкл Клейтон
Michael Clayton
Тони Гилрой
Смотреть трейлер
7.8
Жизнь других
Das Leben der Anderen
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
7.7
Скафандр и бабочка
Scaphandre et le papillon, Le
Рональд Харвуд
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Бегущий за ветром
The Kite Runner
Дэвид Бениофф
8.0
Старикам тут не место
No Country for Old Men
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Смотреть трейлер
7.9
Нефть
There Will Be Blood
Пол Томас Андерсон
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Кристофер Хэмптон
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Animated Film
8.2
Рататуй
Ratatouille
Брэд Берд
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.8
Шрэк-третий
Shrek the Third
Крис Миллер
Смотреть трейлер
7.4
Симпсоны в кино
The Simpsons Movie
Дэвид Силверман
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.7
Искупление
Atonement
Sarah Greenwood, Katie Spencer
Победитель
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Sarah Greenwood, Katie Spencer
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Нефть
There Will Be Blood
Jack Fisk, Jim Erickson
Смотреть трейлер
7.8
Гарри Поттер и Орден Феникса
Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Stuart Craig, Stephenie McMillan
Смотреть трейлер
7.6
Жизнь в розовом цвете
Mome, La
Olivier Raoux
7.0
Золотой век
Elizabeth: The Golden Age
Guy Hendrix Dyas, Richard Roberts
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Best Special Visual Effects
6.8
Золотой компас
The Golden Compass
Michael L. Fink, Ben Morris, Bill Westenhofer, Trevor Wood
Победитель
6.8
Золотой компас
The Golden Compass
Michael L. Fink, Ben Morris, Bill Westenhofer, Trevor Wood
Победитель
Все номинанты
7.8
Гарри Поттер и Орден Феникса
Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Tim Burke, Emma Norton, John Richardson, Chris Shaw
Смотреть трейлер
7.3
Человек-паук: Враг в отражении
Spider-Man 3
Spencer Cook, John Frazier, Scott Stokdyk, Peter Nofz
Смотреть трейлер
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Peter Chiang, Charlie Noble, Joss Williams, Mattias Lindahl
Смотреть трейлер
7.8
Пираты Карибского моря: На краю света
Pirates of the Caribbean: At worlds end
Charles Gibson, John Frazier, Hal T. Hickel, John Knoll
7.3
Человек-паук: Враг в отражении
Spider-Man 3
Spencer Cook, John Frazier, Scott Stokdyk, Peter Nofz
Смотреть трейлер
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Peter Chiang, Charlie Noble, Joss Williams, Mattias Lindahl
Смотреть трейлер
7.8
Пираты Карибского моря: На краю света
Pirates of the Caribbean: At worlds end
Charles Gibson, John Frazier, Hal T. Hickel, John Knoll
Показать всех номинантов
Rising Star Award / Восходящая звезда
Шайа ЛаБаф
Победитель
Все номинанты
Тан Вэй
Эллиот Пейдж
Сэм Райли
Сиенна Миллер
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
The Street
The Street
John Chapman, Терри МакДонаф, Джимми МакГоверн, Sita Williams
Победитель
Все номинанты
8.3
Молокососы
Skins
Bryan Elsley, Джэми Бриттейн
8.3
Молокососы
Skins
Bryan Elsley, Джэми Бриттейн
8.8
Рим
Rome
Бруно Хеллер, John P. Melfi, Anne Thomopoulos, Тим Ван Паттен
8.2
Жизнь на Марсе
Life on Mars
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Эндрю Гарфилд
Мальчик А
Победитель
Все номинанты
Мэттью Макфейден
Secret Life
Том Харди
Стюарт: Прошлая жизнь
Энтони Шер
Primo
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Айлин Эткинс
Крэнфорд
Победитель
Все номинанты
Джина МакКи
The Street
Джуди Денч
Крэнфорд
Кирстон Уаринг
Это свободный мир
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
Гевин и Стейси
Gavin and Stacey
Джеймс Корден
Победитель
Все номинанты
8.7
Массовка
Extras
Стивен Мерчант
For the christmas special.
7.7
Гуща событий
The Thick of It
Питер Капальди
8.4
Пип шоу
Peep Show
Дэвид Митчелл
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
Fonejacker
Fonejacker
Mario Stylianides, Кайван Новак, Helen Williams, Ed Tracy
Победитель
Fonejacker
Fonejacker
Mario Stylianides, Кайван Новак, Helen Williams, Ed Tracy
Победитель
Все номинанты
The Armstrong and Miller Show
The Armstrong and Miller Show
Александер Армстронг, Джереми Дайсон, Бен Миллер, Mario Stylianides
Star Stories
Star Stories
Кевин Бишоп, Philip Clarke, Elliot Hegarty, Lee Hupfield
Russell Brand's Ponderland
Russell Brand's Ponderland
Расселл Брэнд, Matt Morgan, Jack Bayles, Gareth Roy
Russell Brand's Ponderland
Russell Brand's Ponderland
Расселл Брэнд, Matt Morgan, Jack Bayles, Gareth Roy
Star Stories
Star Stories
Кевин Бишоп, Philip Clarke, Elliot Hegarty, Lee Hupfield
The Armstrong and Miller Show
The Armstrong and Miller Show
Александер Армстронг, Джереми Дайсон, Бен Миллер, Mario Stylianides
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
Holby City
Holby City
Победитель
Все номинанты
Emmerdale Farm
Emmerdale Farm
John Anderson, Tim Dynevor, Keith Richardson, Kathleen Beedles
EastEnders
EastEnders
The Bill
The Bill
Robert Del Maestro, Johnathan Young, Maxwell Young, Tim Key
Emmerdale Farm
Emmerdale Farm
John Anderson, Tim Dynevor, Keith Richardson, Kathleen Beedles
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Оливер Твист
Oliver Twist
Amy Roberts
Победитель
Все номинанты
Fanny Hill
Fanny Hill
Lucinda Wright
Miss Marie Lloyd
Miss Marie Lloyd
Lucinda Wright
Крэнфорд
Cranford
Jenny Beavan
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
Все номинанты
Honour Kills
Honour Kills
Paul Dosaj, Adam Kemp, Ben Rumney, Juliette Murray-Topham, Emma Willis
Honour Kills
Honour Kills
Paul Dosaj, Adam Kemp, Ben Rumney, Juliette Murray-Topham, Emma Willis
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Director - Factual
Jezza Neumann
China's Stolen Children
Победитель
Все номинанты
Annabel Gillings
Планета Земля
Livia Russell
Grand Designs
Joseph Bullman
The Seven Sins of England
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Director - Fiction/Entertainment
Джон Краули
Мальчик А
Победитель
Все номинанты
Марк Манден
The Mark of Cain
Адриан Шерголд
Доводы рассудка
Отто Баферст
Пять дней
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Britz
Britz
David Aukin, Steve Clark-Hall, Питер Космински, Hal Vogel
Победитель
Britz
Britz
David Aukin, Steve Clark-Hall, Питер Космински, Hal Vogel
Победитель
Все номинанты
Пять дней
Five Days
Саймон Кертис, Gwyneth Hughes, Paul Rutman, Отто Баферст
Пять дней
Five Days
Саймон Кертис, Gwyneth Hughes, Paul Rutman, Отто Баферст
Murphy's Law
Murphy's Law
Greg Brenman, Расселл Льюис, Stephen Smallwood, Колм МакКарти
Крэнфорд
Cranford
Sue Birtwistle, Саймон Кертис, Heidi Thomas
Крэнфорд
Cranford
Sue Birtwistle, Саймон Кертис, Heidi Thomas
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Factual
Parallel Worlds, Parallel Lives
Parallel Worlds, Parallel Lives
Folko Boermans
Победитель
Все номинанты
The Apprentice UK
The Apprentice
Tris Harris
China's Stolen Children
China's Stolen Children
Brian Woods, Reg Clarke, Jezza Neumann
The Seven Sins of England
The Seven Sins of England
Michael Harrowes, Ollie Huddleston
The Seven Sins of England
The Seven Sins of England
Michael Harrowes, Ollie Huddleston
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Fiction/Entertainment
7.9
Мальчик А
Boy A
Lucia Zucchetti
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Пять дней
Five Days
Sarah Brewerton
Крэнфорд
Cranford
Frances Parker
5.5
Майти Буш
The Mighty Boosh
Mark Everson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
TV Burp
TV Burp
Harry Hill
Победитель
Все номинанты
Забей на панк-рок
Never Mind the Buzzcocks
Саймон Амстелл
The Friday Night Project
The Friday Night Project
Alan Carr, Justin Lee Collins
8.8
КьюАй. Весьма интересно
QI
Стивен Фрай
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
China's Stolen Children
China's Stolen Children
Kate Blewett, Brian Woods, Sky Zeh, Jezza Neumann
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Features
Ramsay's Kitchen Nightmares
Ramsay's Kitchen Nightmares
Production Team
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best International
6.8
Герои
Heroes
Пол А. Эдвардс, Dennis Hammer, Тим Кринг, Джо Покаски
Победитель
6.8
Герои
Heroes
Пол А. Эдвардс, Dennis Hammer, Тим Кринг, Джо Покаски
Победитель
Все номинанты
8.6
Гриффины
Family Guy
David A. Goodman, Сет МакФарлейн, Chris Sheridan, Danny Smith
8.0
Меня зовут Эрл
My Name is Earl
Bobby Bowman, Марк Баклэнд, Грегори Томас Гарсиа, Henry J. Lange Jr.
8.6
Гриффины
Family Guy
David A. Goodman, Сет МакФарлейн, Chris Sheridan, Danny Smith
8.0
Блудливая Калифорния
Californication
Дэвид Духовны, Скотт Уинант, Tom Kapinos
8.0
Блудливая Калифорния
Californication
Дэвид Духовны, Скотт Уинант, Tom Kapinos
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
My Boy Jack
My Boy Jack
Morna Ferguson
Победитель
Все номинанты
8.8
Рим
Rome
Maurizio Silvi
Оливер Твист
Oliver Twist
Anne Oldham
Крэнфорд
Cranford
Alison Elliott
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
6.8
Поймать Мэри
Capturing Mary
Adrian Johnston
Победитель
Все номинанты
8.1
Доктор Кто
Doctor Who
Murray Gold
7.9
Мальчик А
Boy A
Paddy Cunneen
Смотреть трейлер
Крэнфорд
Cranford
Carl Davis
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography - Factual
Going Tribal
Tribe
Wayne Derrick
Победитель
Все номинанты
Wye: Voices from the Valley
Wye: Voices from the Valley
Charlie Hamilton-James, Jamie McPherson
The Seven Sins of England
The Seven Sins of England
Mark Wolf
China's Stolen Children
China's Stolen Children
Jezza Neumann
Wye: Voices from the Valley
Wye: Voices from the Valley
Charlie Hamilton-James, Jamie McPherson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
7.9
Мальчик А
Boy A
Rob Hardy
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.3
Молокососы
Skins
Nick Dance
6.7
Дворец Джо
Joe's Palace
Danny Cohen
Призраки
Spooks
Damian Bromley
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
Крэнфорд
Cranford
Donal Woods
Победитель
Все номинанты
8.2
Жизнь на Марсе
Life on Mars
Matt Gant
Britz
Britz
Pat Campbell
My Boy Jack
My Boy Jack
Dave Arrowsmith
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
8.4
Пип шоу
Peep Show
Becky Martin, Robert Popper, Сэм Бэйн, Джесси Армстронг
Победитель
8.4
Пип шоу
Peep Show
Becky Martin, Robert Popper, Сэм Бэйн, Джесси Армстронг
Победитель
Все номинанты
8.8
Компьютерщики
The IT Crowd
Richard Boden, Грэм Лайнхэн, Ash Atalla
7.7
Гуща событий
The Thick of It
8.8
Компьютерщики
The IT Crowd
Richard Boden, Грэм Лайнхэн, Ash Atalla
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
Все номинанты
Seven Ages of Rock
Seven Ages of Rock
Peter Davies, Paul Cowgill, Rhys Summers
Seven Ages of Rock
Seven Ages of Rock
Peter Davies, Paul Cowgill, Rhys Summers
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
War Oratorio
War Oratorio
Paul Paragon, Mike Hatch, Ben Baird
Победитель
Все номинанты
New Europe
New Europe
George Foulgham, John Pritchard
Episode #2.5
Episode #2.5
George Foulgham, Lisa-Marie McStay
Episode #2.5
Episode #2.5
George Foulgham, Lisa-Marie McStay
New Europe
New Europe
George Foulgham, John Pritchard
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
Крэнфорд
Cranford
Peter Brill, Paul Hamblin, Graham Headicar, Andre Schmidt
Победитель
Крэнфорд
Cranford
Peter Brill, Paul Hamblin, Graham Headicar, Andre Schmidt
Победитель
Все номинанты
8.2
Жизнь на Марсе
Life on Mars
James Feltham, Dave Sansom, Darren Banks, Alex Sawyer
Призраки
Spooks
Rudi Buckle, James Feltham, Ben Norrington, Darren Banks
Призраки
Spooks
Rudi Buckle, James Feltham, Ben Norrington, Darren Banks
8.1
Доктор Кто
Doctor Who
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
Andrew Marr's History of Modern Britain
Andrew Marr's History of Modern Britain
Chris Granlund, Andrew Marr, Clive Edwards, Tom Giles
Победитель
Andrew Marr's History of Modern Britain
Andrew Marr's History of Modern Britain
Chris Granlund, Andrew Marr, Clive Edwards, Tom Giles
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Titles
8.3
Молокососы
Skins
Tal Rosner
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
Fight for Life
Fight for Life
Philip Dobree
Победитель
Fight for Life
Fight for Life
Победитель
Все номинанты
8.8
Рим
Rome
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Writer
8.1
Доктор Кто
Doctor Who
Стивен Моффат
For episode "Blink"
Победитель
Все номинанты
The Street
The Street
Джимми МакГоверн
The Mark of Cain
The Mark of Cain
Tony Marchant
Крэнфорд
Cranford
Heidi Thomas
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
China's Stolen Children
China's Stolen Children
Jezza Neumann
Победитель
Все номинанты
A Very British Sex Scandal
A Very British Sex Scandal
Patrick Reams
8.3
Молокососы
Skins
7.9
Мальчик А
Boy A
Марк О’Роу
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Tower: A Tale of Two Cities
The Tower: A Tale of Two Cities
Anthony Wonke
Победитель
Все номинанты
Paul Merton in China
Paul Merton in China
Mark Chapman, Paul Merton, Paul Sommers, Barbie MacLaurin
Meet the Natives
Meet the Natives
Andrew Palmer, Chris King, Will Anderson, Gavin Searle
Paul Merton in China
Paul Merton in China
Mark Chapman, Paul Merton, Paul Sommers, Barbie MacLaurin
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
The Lie of the Land
The Lie of the Land
Mark Frith, Justin Krish, Catherine Bailey, Molly Dineen
Победитель
The Lie of the Land
The Lie of the Land
Mark Frith, Justin Krish, Catherine Bailey, Molly Dineen
Победитель
Все номинанты
Beautiful Young Minds
Beautiful Young Minds
Эдмунд Култхард, Grant McKee, Морган Мэтьюз, Дэвид Бриндли
Beautiful Young Minds
Beautiful Young Minds
Эдмунд Култхард, Grant McKee, Морган Мэтьюз, Дэвид Бриндли
Malcolm and Barbara: Love's Farewell
Malcolm and Barbara: Love's Farewell
Kim Horton, Paul Watson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
The Mark of Cain
The Mark of Cain
Lynn Horsford, Tony Marchant, Марк Манден, Nicola Shindler
Победитель
The Mark of Cain
The Mark of Cain
Lynn Horsford, Tony Marchant, Марк Манден, Nicola Shindler
Победитель
Все номинанты
Coming Down the Mountain
Coming Down the Mountain
Greg Brenman, Mark Haddon, Roanna Benn, Джули Энн Робинсон
7.9
Мальчик А
Boy A
Lynn Horsford, Марк О’Роу, Джон Краули
Смотреть трейлер
The Trial of Tony Blair
The Trial of Tony Blair
David Aukin, Саймон Селлан Джоунс, Alistair Beaton, Hal Vogel
Показать всех номинантов
Alexander Korda Award for Best British Film
7.4
Это Англия
This is England
Шэйн Медоуз, Mark Herbert
Победитель
Все номинанты
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Тони Гилрой, Patrick Crowley, Пол Гринграсс, Фрэнк Маршалл, Paul Sandberg, Джордж Нолфи, Скотт З. Бёрнс
Смотреть трейлер
7.5
Контроль
Control
Антон Корбейн, Matt Greenhalgh, Orian Williams, Todd Eckert
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Tim Bevan, Eric Fellner, Кристофер Хэмптон, Paul Webster, Джо Райт
Смотреть трейлер
7.9
Ультиматум Борна
The Bourne Ultimatum
Тони Гилрой, Patrick Crowley, Пол Гринграсс, Фрэнк Маршалл, Paul Sandberg, Джордж Нолфи, Скотт З. Бёрнс
Смотреть трейлер
7.7
Порок на экспорт
Eastern Promises
Дэвид Кроненберг, Robert Lantos, Paul Webster, Стивен Найт
7.7
Искупление
Atonement
Tim Bevan, Eric Fellner, Кристофер Хэмптон, Paul Webster, Джо Райт
Смотреть трейлер
7.5
Контроль
Control
Антон Корбейн, Matt Greenhalgh, Orian Williams, Todd Eckert
Смотреть трейлер
7.7
Порок на экспорт
Eastern Promises
Дэвид Кроненберг, Robert Lantos, Paul Webster, Стивен Найт
Показать всех номинантов
Anthony Asquith Award for Film Music
7.6
Жизнь в розовом цвете
Mome, La
Christopher Gunning
Победитель
Все номинанты
7.7
Гангстер
American Gangster
Marc Streitenfeld
Смотреть трейлер
7.9
Нефть
There Will Be Blood
Джонни Гринвуд
Смотреть трейлер
7.7
Искупление
Atonement
Dario Marianelli
Смотреть трейлер
8.0
Бегущий за ветром
The Kite Runner
Alberto Iglesias
Показать всех номинантов
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
7.5
Контроль
Control
Matt Greenhalgh
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
The Killing of John Lennon
The Killing of John Lennon
Эндрю Пиддингтон
6.6
Скотт Уокер – человек XXX века
Scott Walker: 30 Century Man
Mia Bays
Taking Liberties
Taking Liberties
Chris Atkins
Brick Lane
Brick Lane
Сара Гаврон
Показать всех номинантов
David Lean Award for Direction / Best Director
Итан Коэн
Старикам тут не место
Победитель
Джоэл Коэн
Старикам тут не место
Победитель
Все номинанты
Джо Райт
Искупление
Пол Гринграсс
Ультиматум Борна
Пол Томас Андерсон
Нефть
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Жизнь других
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Drama
The Revenge Files of Alistair Fury
The Revenge Files of Alistair Fury
Jamie Rix, Nick Wood
Победитель
Все номинанты
Summerhill
Summerhill
Stephen Smallwood, Джон Ист, Alison Hume
Summerhill
Summerhill
Stephen Smallwood, Джон Ист, Alison Hume
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Hedz
Hedz
Eric Haynes, Sue Morgan, Nick Hopkin
Победитель
Hedz
Hedz
Eric Haynes, Sue Morgan, Nick Hopkin
Победитель
Все номинанты
Sorry, I've Got No Head
Sorry, I've Got No Head
Ian Curtis, Jeremy Salsby, Tom Miller
Sorry, I've Got No Head
Sorry, I've Got No Head
Ian Curtis, Jeremy Salsby, Tom Miller
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
8.5
ВАЛЛ-И
WALL·E
Эндрю Стэнтон, Jim Morris
Победитель
Смотреть трейлер
Детская премия BAFTA / Best Interactive
Все номинанты
Meta4orce
Meta4orce
Peter Milligan, Rick Palmer, Alex Norris
Meta4orce
Meta4orce
Peter Milligan, Rick Palmer, Alex Norris
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best International
Yo Gabba Gabba!
Yo Gabba Gabba!
Победитель
Yo Gabba Gabba!
Yo Gabba Gabba!
Sean Falkner
Победитель
Все номинанты
Финес и Ферб
Phineas and Ferb
Джеф Марш, Дэн Повенмайр
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Learning - Secondary
L8r
L8r
Малкольм Кэмпбелл, John White, David Watson
Победитель
Все номинанты
Technology for Life
Technology for Life
Stefan Stuckert, Dean Beswick
Technology for Life
Technology for Life
Stefan Stuckert, Dean Beswick
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Charlie and Lola
Charlie and Lola
Claudia Lloyd, Kitty Taylor
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
In the Night Garden...
In the Night Garden...
Dirk Campbell, Anne Wood, Эндрю Девенпорт
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Something Special
Something Special
Джастин Флетчер
Победитель
Все номинанты
Blue Peter
Blue Peter
Andy Akinwolere
SMart!
SMart!
Kirsten O'Brien
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Short Form
MySay
MySay
Mick Robertson, John Butterworth
Победитель
MySay
MySay
Mick Robertson, John Butterworth
Победитель
Все номинанты
Stitch Up Showdown
Stitch Up Showdown
Adam Shaw, Oli Hyatt
Stitch Up Showdown
Stitch Up Showdown
Adam Shaw, Oli Hyatt
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Writer
Summerhill
Summerhill
Alison Hume
Победитель
Все номинанты
Charlie and Lola
Charlie and Lola
Dave Ingham
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Break-Through Talent
Eliot Otis Brown Walters
Победитель
Все номинанты
Josh Alward
Показать всех номинантов
Academy Fellowship
Энтони Хопкинс
BAFTA Film
Победитель
Bruce Forsyth
BAFTA Television
Победитель
Lew Grade Award
TV Burp
TV Burp
Harry Hill, Peter Orton, Spencer Millman
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Martin Scott, Sam Donnelly, Clodagh O'Donoghue
Britain's Got Talent
Britain's Got Talent
Richard Holloway, Бен Тарсби, Andrew Llinares, Georgie Hurford-Jones
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Richard Wilson, Nick Martin, Jo Bunting
Britain's Got Talent
Britain's Got Talent
Richard Holloway, Бен Тарсби, Andrew Llinares, Georgie Hurford-Jones
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Martin Scott, Sam Donnelly, Clodagh O'Donoghue
Показать всех номинантов
Audience Award (TV)
Гевин и Стейси
Gavin and Stacey
Победитель
Все номинанты
Andrew Marr's History of Modern Britain
Andrew Marr's History of Modern Britain
Britain's Got Talent
Britain's Got Talent
The Apprentice UK
The Apprentice
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Крэнфорд
Cranford
Показать всех номинантов
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / North East and cumbria
Frank
Frank
Benjamin Bee, Claire Adele Winter
Победитель
Frank
Frank
Benjamin Bee, Claire Adele Winter
Победитель
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Wales
The Fifth Bowl
The Fifth Bowl
Sally El Hosaini
Победитель
60 Seconds of Fame - Best Film / "60 секунд славы" - лучший фильм
Все номинанты
Shoulder to Shoulder
Shoulder to Shoulder
Уильям МакГрегор
Показать всех номинантов
