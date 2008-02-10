Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2008 году

Место проведения Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
Дата проведения 10 февраля 2008
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Tim Bevan, Eric Fellner, Paul Webster
Победитель
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Итан Коэн, Джоэл Коэн, Scott Rudin
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Ридли Скотт, Брайан Грейзер
Нефть 7.9
Нефть There Will Be Blood
Пол Томас Андерсон, Daniel Lupi
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Жизнь других 7.8
Жизнь других Das Leben der Anderen
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк, Quirin Berg, Max Wiedemann
Победитель
Бегущий за ветром 8.0
Бегущий за ветром The Kite Runner
Марк Форстер, William Horberg, Walter F. Parkes, Rebecca Yeldham
Жизнь в розовом цвете 7.6
Жизнь в розовом цвете Mome, La
Alain Goldman, Оливье Даан
Скафандр и бабочка 7.7
Скафандр и бабочка Scaphandre et le papillon, Le
Kathleen Kennedy, Jon Kilik, Джулиан Шнабель
Вожделение 7.2
Вожделение Se jie / Lust, Caution
Энг Ли, William Kong, Джеймс Шеймус
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Dog Altogether Dog Altogether
Пэдди Консидайн, Diarmid Scrimshaw
Победитель
Soft Soft
Саймон Эллис, Jane Hooks
The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island The One and Only Herb McGwyer Plays Wallis Island
Charlie Henderson, James Griffiths, Tom Basden, Тим Ки
The Stronger The Stronger
Frank McGuinness, Лия Уильямс, Dan McCulloch
Hesitation Hesitation
Julien Berlan, Michelle Stein, Virginia Gilbert
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Pearce Sisters The Pearce Sisters
Luis Cook, Jo Allen
Победитель
The Crumblegiant The Crumblegiant
John McCloskey, Pearse Moore
Yours Truly Yours Truly
Osbert Parker, Ian W. Gouldstone
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Дэниел Дэй-Льюис
Дэниел Дэй-Льюис
Нефть
Победитель
Ульрих Мюэ
Жизнь других Posthumously.
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Искупление
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Майкл Клейтон
Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Порок на экспорт
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Марион Котийяр
Марион Котийяр
Жизнь в розовом цвете
Победитель
Кира Найтли
Кира Найтли
Искупление
Джули Кристи
Джули Кристи
Вдали от нее
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Золотой век
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Джуно
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Хавьер Бардем
Хавьер Бардем
Старикам тут не место
Победитель
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Старикам тут не место
Пол Дано
Пол Дано
Нефть
Том Уилкинсон
Том Уилкинсон
Майкл Клейтон
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Война Чарли Уилсона
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Майкл Клейтон
Победитель
Сирша Ронан
Сирша Ронан
Искупление
Келли Макдоналд
Келли Макдоналд
Старикам тут не место
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Там меня нет
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Контроль
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Roger Deakins
Победитель
Смотреть трейлер
Нефть 7.9
Нефть There Will Be Blood
Robert Elswit
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Oliver Wood
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Harris Savides
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Seamus McGarvey
BAFTA в области кино / Лучший звук
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Karen Baker Landers, Kirk Francis, Per Hallberg, Scott Millan, David Parker
Победитель
Смотреть трейлер
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Peter F. Kurland, Craig Berkey, Skip Lievsay, Greg Orloff
Нефть 7.9
Нефть There Will Be Blood
Мэттью Вуд, Tom Johnson, John Pritchett, Christopher Scarabosio, Michael Semanick
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Paul Hamblin, Danny Hambrook, Catherine Hodgson, Becki Ponting
Жизнь в розовом цвете 7.6
Жизнь в розовом цвете Mome, La
Jean-Paul Hurier, Pascal Villard, Laurent Zeilig, Marc Doisne
BAFTA в области кино / Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Жизнь в розовом цвете 7.6
Жизнь в розовом цвете Mome, La
Olivier Raoux, Stanislas Reydellet
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Жизнь в розовом цвете 7.6
Жизнь в розовом цвете Mome, La
Marit Allen
Победитель
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 7.6
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Colleen Atwood
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Jacqueline Durran
Золотой век 7.0
Золотой век Elizabeth: The Golden Age
Alexandra Byrne
Вожделение 7.2
Вожделение Se jie / Lust, Caution
Pan Lai
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Christopher Rouse
Победитель
Смотреть трейлер
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Paul Tothill
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Pietro Scalia
Майкл Клейтон 7.1
Майкл Клейтон Michael Clayton
John Gilroy
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
Жизнь в розовом цвете 7.6
Жизнь в розовом цвете Mome, La
Jan Archibald, Didier Lavergne
Победитель
Золотой век 7.0
Золотой век Elizabeth: The Golden Age
Jenny Shircore
Лак для волос 6.8
Лак для волос Hairspray
Judi Cooper-Sealy, Jordan Samuel
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Ivana Primorac
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street
Ivana Primorac
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Джуно 7.4
Джуно Juno
Диабло Коуди
Победитель
Смотреть трейлер
Это Англия 7.4
Это Англия This is England
Шэйн Медоуз
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Стивен Зэйллян
Майкл Клейтон 7.1
Майкл Клейтон Michael Clayton
Тони Гилрой
Жизнь других 7.8
Жизнь других Das Leben der Anderen
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Скафандр и бабочка 7.7
Скафандр и бабочка Scaphandre et le papillon, Le
Рональд Харвуд
Победитель
Смотреть трейлер
Бегущий за ветром 8.0
Бегущий за ветром The Kite Runner
Дэвид Бениофф
Старикам тут не место 8.0
Старикам тут не место No Country for Old Men
Итан Коэн, Джоэл Коэн
Нефть 7.9
Нефть There Will Be Blood
Пол Томас Андерсон
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Кристофер Хэмптон
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Рататуй 8.2
Рататуй Ratatouille
Брэд Берд
Победитель
Смотреть трейлер
Шрэк-третий 6.8
Шрэк-третий Shrek the Third
Крис Миллер
Симпсоны в кино 7.4
Симпсоны в кино The Simpsons Movie
Дэвид Силверман
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Sarah Greenwood, Katie Spencer
Победитель
Смотреть трейлер
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Sarah Greenwood, Katie Spencer
Победитель
Смотреть трейлер
Нефть 7.9
Нефть There Will Be Blood
Jack Fisk, Jim Erickson
Гарри Поттер и Орден Феникса 7.8
Гарри Поттер и Орден Феникса Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Stuart Craig, Stephenie McMillan
Жизнь в розовом цвете 7.6
Жизнь в розовом цвете Mome, La
Olivier Raoux
Золотой век 7.0
Золотой век Elizabeth: The Golden Age
Guy Hendrix Dyas, Richard Roberts
BAFTA в области кино / Best Special Visual Effects
Золотой компас 6.8
Золотой компас The Golden Compass
Michael L. Fink, Ben Morris, Bill Westenhofer, Trevor Wood
Победитель
Золотой компас 6.8
Золотой компас The Golden Compass
Michael L. Fink, Ben Morris, Bill Westenhofer, Trevor Wood
Победитель
Гарри Поттер и Орден Феникса 7.8
Гарри Поттер и Орден Феникса Harry Potter And The Order Of The Phoenix
Tim Burke, Emma Norton, John Richardson, Chris Shaw
Человек-паук: Враг в отражении 7.3
Человек-паук: Враг в отражении Spider-Man 3
Spencer Cook, John Frazier, Scott Stokdyk, Peter Nofz
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Peter Chiang, Charlie Noble, Joss Williams, Mattias Lindahl
Пираты Карибского моря: На краю света 7.8
Пираты Карибского моря: На краю света Pirates of the Caribbean: At worlds end
Charles Gibson, John Frazier, Hal T. Hickel, John Knoll
Человек-паук: Враг в отражении 7.3
Человек-паук: Враг в отражении Spider-Man 3
Spencer Cook, John Frazier, Scott Stokdyk, Peter Nofz
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Peter Chiang, Charlie Noble, Joss Williams, Mattias Lindahl
Пираты Карибского моря: На краю света 7.8
Пираты Карибского моря: На краю света Pirates of the Caribbean: At worlds end
Charles Gibson, John Frazier, Hal T. Hickel, John Knoll
Rising Star Award / Восходящая звезда
Шайа ЛаБаф
Шайа ЛаБаф
Победитель
Тан Вэй
Тан Вэй
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Сэм Райли
Сэм Райли
Сиенна Миллер
Сиенна Миллер
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
The Street The Street
John Chapman, Терри МакДонаф, Джимми МакГоверн, Sita Williams
Победитель
Молокососы 8.3
Молокососы Skins
Bryan Elsley, Джэми Бриттейн
Рим 8.8
Рим Rome
Бруно Хеллер, John P. Melfi, Anne Thomopoulos, Тим Ван Паттен
Жизнь на Марсе 8.2
Жизнь на Марсе Life on Mars
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Мальчик А
Победитель
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Secret Life
Том Харди
Том Харди
Стюарт: Прошлая жизнь
Энтони Шер
Primo
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Айлин Эткинс
Айлин Эткинс
Крэнфорд
Победитель
Джина МакКи
Джина МакКи
The Street
Джуди Денч
Джуди Денч
Крэнфорд
Кирстон Уаринг
Это свободный мир
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
Гевин и Стейси
Гевин и Стейси Gavin and Stacey
Джеймс Корден
Победитель
Массовка 8.7
Массовка Extras
Стивен Мерчант For the christmas special.
Гуща событий 7.7
Гуща событий The Thick of It
Питер Капальди
Пип шоу 8.4
Пип шоу Peep Show
Дэвид Митчелл
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
Fonejacker Fonejacker
Mario Stylianides, Кайван Новак, Helen Williams, Ed Tracy
Победитель
The Armstrong and Miller Show The Armstrong and Miller Show
Александер Армстронг, Джереми Дайсон, Бен Миллер, Mario Stylianides
Star Stories Star Stories
Кевин Бишоп, Philip Clarke, Elliot Hegarty, Lee Hupfield
Russell Brand's Ponderland Russell Brand's Ponderland
Расселл Брэнд, Matt Morgan, Jack Bayles, Gareth Roy
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
Holby City Holby City
Победитель
Emmerdale Farm Emmerdale Farm
John Anderson, Tim Dynevor, Keith Richardson, Kathleen Beedles
EastEnders EastEnders
The Bill The Bill
Robert Del Maestro, Johnathan Young, Maxwell Young, Tim Key
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Оливер Твист
Оливер Твист Oliver Twist
Amy Roberts
Победитель
Fanny Hill Fanny Hill
Lucinda Wright
Miss Marie Lloyd Miss Marie Lloyd
Lucinda Wright
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Jenny Beavan
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
Honour Kills Honour Kills
Paul Dosaj, Adam Kemp, Ben Rumney, Juliette Murray-Topham, Emma Willis
BAFTA в области телевидения / Best Director - Factual
Jezza Neumann
China's Stolen Children
Победитель
Annabel Gillings
Планета Земля
Livia Russell
Grand Designs
Joseph Bullman
The Seven Sins of England
BAFTA в области телевидения / Best Director - Fiction/Entertainment
Джон Краули
Джон Краули
Мальчик А
Победитель
Марк Манден
Марк Манден
The Mark of Cain
Адриан Шерголд
Доводы рассудка
Отто Баферст
Отто Баферст
Пять дней
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
Britz Britz
David Aukin, Steve Clark-Hall, Питер Космински, Hal Vogel
Победитель
Пять дней
Пять дней Five Days
Саймон Кертис, Gwyneth Hughes, Paul Rutman, Отто Баферст
Murphy's Law Murphy's Law
Greg Brenman, Расселл Льюис, Stephen Smallwood, Колм МакКарти
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Sue Birtwistle, Саймон Кертис, Heidi Thomas
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Factual
Parallel Worlds, Parallel Lives Parallel Worlds, Parallel Lives
Folko Boermans
Победитель
The Apprentice UK The Apprentice
Tris Harris
China's Stolen Children China's Stolen Children
Brian Woods, Reg Clarke, Jezza Neumann
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Fiction/Entertainment
Мальчик А 7.9
Мальчик А Boy A
Lucia Zucchetti
Победитель
Смотреть трейлер
Пять дней
Пять дней Five Days
Sarah Brewerton
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Frances Parker
Майти Буш 5.5
Майти Буш The Mighty Boosh
Mark Everson
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
TV Burp TV Burp
Harry Hill
Победитель
Забей на панк-рок
Забей на панк-рок Never Mind the Buzzcocks
Саймон Амстелл
The Friday Night Project The Friday Night Project
Alan Carr, Justin Lee Collins
КьюАй. Весьма интересно 8.8
КьюАй. Весьма интересно QI
Стивен Фрай
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
China's Stolen Children China's Stolen Children
Kate Blewett, Brian Woods, Sky Zeh, Jezza Neumann
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Features
Ramsay's Kitchen Nightmares Ramsay's Kitchen Nightmares
Production Team
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best International
Герои 6.8
Герои Heroes
Пол А. Эдвардс, Dennis Hammer, Тим Кринг, Джо Покаски
Победитель
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
David A. Goodman, Сет МакФарлейн, Chris Sheridan, Danny Smith
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Bobby Bowman, Марк Баклэнд, Грегори Томас Гарсиа, Henry J. Lange Jr.
Блудливая Калифорния 8.0
Блудливая Калифорния Californication
Дэвид Духовны, Скотт Уинант, Tom Kapinos
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
My Boy Jack My Boy Jack
Morna Ferguson
Победитель
Рим 8.8
Рим Rome
Maurizio Silvi
Оливер Твист
Оливер Твист Oliver Twist
Anne Oldham
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Alison Elliott
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Поймать Мэри 6.8
Поймать Мэри Capturing Mary
Adrian Johnston
Победитель
Доктор Кто 8.1
Доктор Кто Doctor Who
Murray Gold
Мальчик А 7.9
Мальчик А Boy A
Paddy Cunneen
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Carl Davis
BAFTA в области телевидения / Best Photography - Factual
Going Tribal Tribe
Wayne Derrick
Победитель
Wye: Voices from the Valley Wye: Voices from the Valley
Charlie Hamilton-James, Jamie McPherson
The Seven Sins of England The Seven Sins of England
Mark Wolf
China's Stolen Children China's Stolen Children
Jezza Neumann
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
Мальчик А 7.9
Мальчик А Boy A
Rob Hardy
Победитель
Смотреть трейлер
Молокососы 8.3
Молокососы Skins
Nick Dance
Дворец Джо 6.7
Дворец Джо Joe's Palace
Danny Cohen
Призраки
Призраки Spooks
Damian Bromley
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Donal Woods
Победитель
Жизнь на Марсе 8.2
Жизнь на Марсе Life on Mars
Matt Gant
Britz Britz
Pat Campbell
My Boy Jack My Boy Jack
Dave Arrowsmith
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
Пип шоу 8.4
Пип шоу Peep Show
Becky Martin, Robert Popper, Сэм Бэйн, Джесси Армстронг
Победитель
Пип шоу 8.4
Пип шоу Peep Show
Becky Martin, Robert Popper, Сэм Бэйн, Джесси Армстронг
Победитель
Компьютерщики 8.8
Компьютерщики The IT Crowd
Richard Boden, Грэм Лайнхэн, Ash Atalla
Гуща событий 7.7
Гуща событий The Thick of It
Компьютерщики 8.8
Компьютерщики The IT Crowd
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
Seven Ages of Rock Seven Ages of Rock
Peter Davies, Paul Cowgill, Rhys Summers
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
War Oratorio War Oratorio
Paul Paragon, Mike Hatch, Ben Baird
Победитель
New Europe New Europe
George Foulgham, John Pritchard
Episode #2.5 Episode #2.5
George Foulgham, Lisa-Marie McStay
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Peter Brill, Paul Hamblin, Graham Headicar, Andre Schmidt
Победитель
Жизнь на Марсе 8.2
Жизнь на Марсе Life on Mars
James Feltham, Dave Sansom, Darren Banks, Alex Sawyer
Призраки
Призраки Spooks
Rudi Buckle, James Feltham, Ben Norrington, Darren Banks
Доктор Кто 8.1
Доктор Кто Doctor Who
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
Andrew Marr's History of Modern Britain Andrew Marr's History of Modern Britain
Chris Granlund, Andrew Marr, Clive Edwards, Tom Giles
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Titles
Молокососы 8.3
Молокососы Skins
Tal Rosner
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
Fight for Life Fight for Life
Philip Dobree
Победитель
Fight for Life Fight for Life
Победитель
Рим 8.8
Рим Rome
BAFTA в области телевидения / Best Writer
Доктор Кто 8.1
Доктор Кто Doctor Who
Стивен Моффат For episode "Blink"
Победитель
The Street The Street
Джимми МакГоверн
The Mark of Cain The Mark of Cain
Tony Marchant
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
Heidi Thomas
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
China's Stolen Children China's Stolen Children
Jezza Neumann
Победитель
A Very British Sex Scandal A Very British Sex Scandal
Patrick Reams
Молокососы 8.3
Молокососы Skins
Мальчик А 7.9
Мальчик А Boy A
Марк О’Роу
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
The Tower: A Tale of Two Cities The Tower: A Tale of Two Cities
Anthony Wonke
Победитель
Paul Merton in China Paul Merton in China
Mark Chapman, Paul Merton, Paul Sommers, Barbie MacLaurin
Meet the Natives Meet the Natives
Andrew Palmer, Chris King, Will Anderson, Gavin Searle
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
The Lie of the Land The Lie of the Land
Mark Frith, Justin Krish, Catherine Bailey, Molly Dineen
Победитель
Beautiful Young Minds Beautiful Young Minds
Эдмунд Култхард, Grant McKee, Морган Мэтьюз, Дэвид Бриндли
Malcolm and Barbara: Love's Farewell Malcolm and Barbara: Love's Farewell
Kim Horton, Paul Watson
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
The Mark of Cain The Mark of Cain
Lynn Horsford, Tony Marchant, Марк Манден, Nicola Shindler
Победитель
Coming Down the Mountain Coming Down the Mountain
Greg Brenman, Mark Haddon, Roanna Benn, Джули Энн Робинсон
Мальчик А 7.9
Мальчик А Boy A
Lynn Horsford, Марк О’Роу, Джон Краули
The Trial of Tony Blair The Trial of Tony Blair
David Aukin, Саймон Селлан Джоунс, Alistair Beaton, Hal Vogel
Alexander Korda Award for Best British Film
Это Англия 7.4
Это Англия This is England
Шэйн Медоуз, Mark Herbert
Победитель
Ультиматум Борна 7.9
Ультиматум Борна The Bourne Ultimatum
Тони Гилрой, Patrick Crowley, Пол Гринграсс, Фрэнк Маршалл, Paul Sandberg, Джордж Нолфи, Скотт З. Бёрнс
Контроль 7.5
Контроль Control
Антон Корбейн, Matt Greenhalgh, Orian Williams, Todd Eckert
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Tim Bevan, Eric Fellner, Кристофер Хэмптон, Paul Webster, Джо Райт
Порок на экспорт 7.7
Порок на экспорт Eastern Promises
Дэвид Кроненберг, Robert Lantos, Paul Webster, Стивен Найт
Порок на экспорт 7.7
Порок на экспорт Eastern Promises
Дэвид Кроненберг, Robert Lantos, Paul Webster, Стивен Найт
Anthony Asquith Award for Film Music
Жизнь в розовом цвете 7.6
Жизнь в розовом цвете Mome, La
Christopher Gunning
Победитель
Гангстер 7.7
Гангстер American Gangster
Marc Streitenfeld
Нефть 7.9
Нефть There Will Be Blood
Джонни Гринвуд
Искупление 7.7
Искупление Atonement
Dario Marianelli
Бегущий за ветром 8.0
Бегущий за ветром The Kite Runner
Alberto Iglesias
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Контроль 7.5
Контроль Control
Matt Greenhalgh
Победитель
Смотреть трейлер
The Killing of John Lennon The Killing of John Lennon
Эндрю Пиддингтон
Скотт Уокер – человек XXX века 6.6
Скотт Уокер – человек XXX века Scott Walker: 30 Century Man
Mia Bays
Taking Liberties Taking Liberties
Chris Atkins
Brick Lane Brick Lane
Сара Гаврон
David Lean Award for Direction / Best Director
Итан Коэн
Итан Коэн
Старикам тут не место
Победитель
Джоэл Коэн
Джоэл Коэн
Старикам тут не место
Победитель
Джо Райт
Джо Райт
Искупление
Пол Гринграсс
Пол Гринграсс
Ультиматум Борна
Пол Томас Андерсон
Пол Томас Андерсон
Нефть
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Флориан Хенкель фон Доннерсмарк
Жизнь других
Детская премия BAFTA / Best Drama
The Revenge Files of Alistair Fury The Revenge Files of Alistair Fury
Jamie Rix, Nick Wood
Победитель
Summerhill Summerhill
Stephen Smallwood, Джон Ист, Alison Hume
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Hedz Hedz
Eric Haynes, Sue Morgan, Nick Hopkin
Победитель
Sorry, I've Got No Head Sorry, I've Got No Head
Ian Curtis, Jeremy Salsby, Tom Miller
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
ВАЛЛ-И 8.5
ВАЛЛ-И WALL·E
Эндрю Стэнтон, Jim Morris
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Interactive
Meta4orce Meta4orce
Детская премия BAFTA / Best International
Yo Gabba Gabba! Yo Gabba Gabba!
Победитель
Финес и Ферб
Финес и Ферб Phineas and Ferb
Джеф Марш, Дэн Повенмайр
Детская премия BAFTA / Best Learning - Secondary
L8r L8r
Малкольм Кэмпбелл, John White, David Watson
Победитель
Technology for Life Technology for Life
Stefan Stuckert, Dean Beswick
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Charlie and Lola Charlie and Lola
Claudia Lloyd, Kitty Taylor
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
In the Night Garden... In the Night Garden...
Dirk Campbell, Anne Wood, Эндрю Девенпорт
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Something Special Something Special
Джастин Флетчер
Победитель
Blue Peter Blue Peter
Andy Akinwolere
SMart! SMart!
Kirsten O'Brien
Детская премия BAFTA / Best Short Form
MySay MySay
Mick Robertson, John Butterworth
Победитель
Stitch Up Showdown Stitch Up Showdown
Adam Shaw, Oli Hyatt
Детская премия BAFTA / Best Writer
Summerhill Summerhill
Alison Hume
Победитель
Charlie and Lola Charlie and Lola
Dave Ingham
Детская премия BAFTA / Break-Through Talent
Eliot Otis Brown Walters
Победитель
Josh Alward
Academy Fellowship
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
BAFTA Film
Победитель
Bruce Forsyth
BAFTA Television
Победитель
Lew Grade Award
TV Burp TV Burp
Harry Hill, Peter Orton, Spencer Millman
Победитель
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Martin Scott, Sam Donnelly, Clodagh O'Donoghue
Britain's Got Talent Britain's Got Talent
Richard Holloway, Бен Тарсби, Andrew Llinares, Georgie Hurford-Jones
Have I Got News for You Have I Got News for You
Richard Wilson, Nick Martin, Jo Bunting
Audience Award (TV)
Гевин и Стейси
Гевин и Стейси Gavin and Stacey
Победитель
Andrew Marr's History of Modern Britain Andrew Marr's History of Modern Britain
Britain's Got Talent Britain's Got Talent
The Apprentice UK The Apprentice
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Крэнфорд
Крэнфорд Cranford
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / North East and cumbria
Frank Frank
Benjamin Bee, Claire Adele Winter
Победитель
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Wales
The Fifth Bowl The Fifth Bowl
Sally El Hosaini
Победитель
60 Seconds of Fame - Best Film / "60 секунд славы" - лучший фильм
Shoulder to Shoulder Shoulder to Shoulder
Уильям МакГрегор
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
