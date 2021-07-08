Корова, 2021

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о выходе в прокат 7.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 2021 Премьера онлайн 11 февраля 2022 Премьера в мире 8 июля 2021 Режиссер Андреа Арнольд Все актеры и съемочная группа 1 постер

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