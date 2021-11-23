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Вуди Норман
Вуди Норман
Woody Norman
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Фильмография Вуди Норман
Камон Камон
драма
2021, США
8.0
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Юный актер Вуди Норман поделился впечатлениями от съемок с Хоакином Фениксом в фильме C’mon C’mon
По словам режиссера, артисты выстроили друг с другом «особые отношения».
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23 ноября 2021 14:54
Режиссер фильма C’mon C’mon рассказал об особых отношениях между Хоакином Фениксом и юным Вуди Норманом
«Этот ублюдок! Он так хорош!» — говорил Феникс про своего коллегу.
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19 ноября 2021 15:57
Студия A24 выпустила новый трейлер черно-белой драмы C’mon C’mon с Хоакином Фениксом
У фильма Майка Миллса сейчас 92% на сайте Rotten Tomatoes.
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10 ноября 2021 10:27
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