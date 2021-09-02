Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Власть пса Власть пса
Киноафиша Фильмы Власть пса
The Power of the Dog

Власть пса, 2021

2021 / Великобритания
7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Американский фильм режиссёра Джейн Кэмпион, основанный на одноименном романе Томаса Сэвиджа, опубликованном в 1967 году.

В центре сюжета два богатых брата из Монтаны, которые, несмотря на свое родство, совершенно не похожи друг на друга. Они являются двумя сторонами одной медали: Фил (Бенедикт Камбербэтч) – изящный, энергичный и жестокий мужчина, для которого ум и рациональность стоят выше каких-либо чувств и эмоций, а Джордж (Джесси Племонс), напротив, представляет собой флегматичного, привередливого и ранимого парня, который к тому же отличается добротой и любовью к гармонии. Вместе эти абсолютно разных героя являются совладельцами самого большого ранчо в местной долине. Они проживают в регионе, которого пока не коснулись стремительные современные веяния двадцатого столетия, а истинный мужчина здесь обязательно должен быть мужественным и властным. В этих краях чтят личность Бронко Генри, величайшего ковбоя, которого когда-либо встречал Фил.

Однажды и без того напряженная и сложная жизнь двух героев окончательно рушится, когда Джордж втайне решает жениться на местной молодой вдове Роуз (Кирстен Данст). Его сердитый и потрясенный брат опьянен гневом и чувствует себя преданным. Теперь он начинает вести садистскую безжалостную войну против счастливых супругов. В ход идут самые грязные и подлые методы, на которые способен этот мужчина. Фил готов на все, чтобы уничтожить семейную жизнь и жену своего единственного брата, и решает использовать в качестве главной пешки в своей битве ее ни в чем не повинного сына Питера.

 

Картина «Сила собаки» основана на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа.

Режиссерское кресло заняла Джейн Кэмпион. Она является лауреаткой премии «Оскар» за сценарий своего фильма «Пианино». Кэмпион также стала единственной женщиной, которая была награждена «Золотой пальмовой ветвью» (также за «Пианино»).

Джейн Кэмпион не работала над полнометражными картинами в течение 12 лет.

Главные роли сыграли такие актеры, как Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж»), Джесси Племонс («Думаю, как все закончить») и Кирстен Данст («Девственницы-самоубийцы»).

Режиссер и сценарист картины Джейн Кэмпион долгое время была поклонницей Кирстен Данст и до этого фильма пыталась поработать с ней над предыдущим проектом. Актриса рассказала, что режиссер написала ей письмо примерно в 2001 году, которое она все это время хранила у себя.

Изначально на роль Роуз была выбрана Элизабет Мосс («Рассказ служанки»). Актриса уже ранее сотрудничала с Джейн Кэмпион в мини-сериале «Вершина озера». Однако ей пришлось уйти из проекта ради съемок в сериале «Рассказ служанки» и фильме Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Вскоре на эту роль была выбрана Кирстен Данст.

Пол Дано первоначально должен был сыграть роль Джорджа Бербанка, но он также выбыл из фильма из-за съемок в картине Мэтта Ривза «Бэтмен». Дано безуспешно попытался согласовать расписание, чтобы все же участвовать в проекте. Позже его роль досталась Джесси Племонсу.

Съемки фильма начались в Новой Зеландии 10 января 2020 года в южном регионе Отаго, в городе Данидин. 2 апреля производство фильма было остановлено из-за пандемии COVID-19 и возобновилось лишь 22 июня.

Братья Фил и Джордж — владельцы крупнейшего ранчо Монтаны. Несмотря на родство, братья мало похожи друг на друга. Фил отличается умом и жесткостью, а Джордж — добротой и любовью к порядку. Когда Фил узнаёт, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз, он решает использовать её сына Питера, чтобы уничтожить их брак.

7.1 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 декабря 2021
Премьера в мире 2 сентября 2021
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Джейн Кэмпион
Джейн Кэмпион
В ролях
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Томасин МакКензи
Томасин МакКензи
Джесси Племонс
Джесси Племонс
Кит Кэрредин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Власть пса 5 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
В рамках конкурсной программы Венецианского кинофестиваля прошла премьера новой картины австралийской режиссерки Джейн Кэмпион «Власть пса» с Бенедиктом Камбербэтчем, Кирстен Данст, Джесси Племонсом и Коди Смит-Макфи. Вестерн встречается с психологической драмой, где каждая минута может стать последней для каждого героя. Так ждет ли их погибель или спасение? В центре сюжета – история Фила и Джорджа, которых знают практически во всей Монтане. Их ранчо является самым большим…
Читать
Пока нет отзывов Написать
16 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Власть пса
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
8 лучших фильмов и сериалов Netflix, в основе сюжета которых лежит книга Киноафиша совместно с крупнейшим в России и странах СНГ книжным сервисом ЛитРес подготовила подборку лучших экранизаций на Netflix.  
Написать
6 мая 2022 10:35
Мадс Миккельсен раскритиковал актерскую игру по системе Станиславского С ним солидарны Джейк Джилленхол и Уилл Поултер.
Написать
12 апреля 2022 15:23
Объявлены лауреаты «Оскара-2022»: лучшим фильмом признана драма «CODA: Ребенок глухих родителей» В главных актерских номинациях победителями стали Уилл Смит и Джессика Честейн.
Написать
28 марта 2022 09:53
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
тизер с русскими субтитрами
Тизер с русскими субтитрами
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
Приложение киноафиши