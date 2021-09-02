Власть пса, 2021

Американский фильм режиссёра Джейн Кэмпион, основанный на одноименном романе Томаса Сэвиджа, опубликованном в 1967 году.
В центре сюжета два богатых брата из Монтаны, которые, несмотря на свое родство, совершенно не похожи друг на друга. Они являются двумя сторонами одной медали: Фил (Бенедикт Камбербэтч) – изящный, энергичный и жестокий мужчина, для которого ум и рациональность стоят выше каких-либо чувств и эмоций, а Джордж (Джесси Племонс), напротив, представляет собой флегматичного, привередливого и ранимого парня, который к тому же отличается добротой и любовью к гармонии. Вместе эти абсолютно разных героя являются совладельцами самого большого ранчо в местной долине. Они проживают в регионе, которого пока не коснулись стремительные современные веяния двадцатого столетия, а истинный мужчина здесь обязательно должен быть мужественным и властным. В этих краях чтят личность Бронко Генри, величайшего ковбоя, которого когда-либо встречал Фил.
Однажды и без того напряженная и сложная жизнь двух героев окончательно рушится, когда Джордж втайне решает жениться на местной молодой вдове Роуз (Кирстен Данст). Его сердитый и потрясенный брат опьянен гневом и чувствует себя преданным. Теперь он начинает вести садистскую безжалостную войну против счастливых супругов. В ход идут самые грязные и подлые методы, на которые способен этот мужчина. Фил готов на все, чтобы уничтожить семейную жизнь и жену своего единственного брата, и решает использовать в качестве главной пешки в своей битве ее ни в чем не повинного сына Питера.
Картина «Сила собаки» основана на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа.
Режиссерское кресло заняла Джейн Кэмпион. Она является лауреаткой премии «Оскар» за сценарий своего фильма «Пианино». Кэмпион также стала единственной женщиной, которая была награждена «Золотой пальмовой ветвью» (также за «Пианино»).
Джейн Кэмпион не работала над полнометражными картинами в течение 12 лет.
Главные роли сыграли такие актеры, как Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж»), Джесси Племонс («Думаю, как все закончить») и Кирстен Данст («Девственницы-самоубийцы»).
Режиссер и сценарист картины Джейн Кэмпион долгое время была поклонницей Кирстен Данст и до этого фильма пыталась поработать с ней над предыдущим проектом. Актриса рассказала, что режиссер написала ей письмо примерно в 2001 году, которое она все это время хранила у себя.
Изначально на роль Роуз была выбрана Элизабет Мосс («Рассказ служанки»). Актриса уже ранее сотрудничала с Джейн Кэмпион в мини-сериале «Вершина озера». Однако ей пришлось уйти из проекта ради съемок в сериале «Рассказ служанки» и фильме Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Вскоре на эту роль была выбрана Кирстен Данст.
Пол Дано первоначально должен был сыграть роль Джорджа Бербанка, но он также выбыл из фильма из-за съемок в картине Мэтта Ривза «Бэтмен». Дано безуспешно попытался согласовать расписание, чтобы все же участвовать в проекте. Позже его роль досталась Джесси Племонсу.
Съемки фильма начались в Новой Зеландии 10 января 2020 года в южном регионе Отаго, в городе Данидин. 2 апреля производство фильма было остановлено из-за пандемии COVID-19 и возобновилось лишь 22 июня.
Братья Фил и Джордж — владельцы крупнейшего ранчо Монтаны. Несмотря на родство, братья мало похожи друг на друга. Фил отличается умом и жесткостью, а Джордж — добротой и любовью к порядку. Когда Фил узнаёт, что Джордж тайно женился на местной вдове Роуз, он решает использовать её сына Питера, чтобы уничтожить их брак.