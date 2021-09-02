Власть пса, 2021

Картина «Сила собаки» основана на одноименном романе американского писателя Томаса Сэвиджа.

Режиссерское кресло заняла Джейн Кэмпион. Она является лауреаткой премии «Оскар» за сценарий своего фильма «Пианино». Кэмпион также стала единственной женщиной, которая была награждена «Золотой пальмовой ветвью» (также за «Пианино»).

Джейн Кэмпион не работала над полнометражными картинами в течение 12 лет.

Главные роли сыграли такие актеры, как Бенедикт Камбербэтч («Доктор Стрэндж»), Джесси Племонс («Думаю, как все закончить») и Кирстен Данст («Девственницы-самоубийцы»).

Режиссер и сценарист картины Джейн Кэмпион долгое время была поклонницей Кирстен Данст и до этого фильма пыталась поработать с ней над предыдущим проектом. Актриса рассказала, что режиссер написала ей письмо примерно в 2001 году, которое она все это время хранила у себя.

Изначально на роль Роуз была выбрана Элизабет Мосс («Рассказ служанки»). Актриса уже ранее сотрудничала с Джейн Кэмпион в мини-сериале «Вершина озера». Однако ей пришлось уйти из проекта ради съемок в сериале «Рассказ служанки» и фильме Тайки Вайтити «Следующий гол — победный». Вскоре на эту роль была выбрана Кирстен Данст.

Пол Дано первоначально должен был сыграть роль Джорджа Бербанка, но он также выбыл из фильма из-за съемок в картине Мэтта Ривза «Бэтмен». Дано безуспешно попытался согласовать расписание, чтобы все же участвовать в проекте. Позже его роль досталась Джесси Племонсу.

Съемки фильма начались в Новой Зеландии 10 января 2020 года в южном регионе Отаго, в городе Данидин. 2 апреля производство фильма было остановлено из-за пандемии COVID-19 и возобновилось лишь 22 июня.