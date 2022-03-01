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Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Kodi Smit-McPhee
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Коди Смит-МакФи
Kodi Smit-McPhee
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Дата рождения
13 июня 1996
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Биография Коди Смит-МакФи
Родился 13 июня 1996 года. Австралия.
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Фильмография Коди Смит-МакФи
Власть пса
драма
2021, Великобритания
7.0
2067: Петля времени
фантастика
2020, Австралия
4.0
Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения
2019, США
6.0
Альфа
боевик, триллер, драма
2018, США
7.0
Люди Икс: Апокалипсис
боевик, фэнтези, приключения, фантастика
2016, США
7.0
Строго на запад
боевик, триллер, вестерн
2015, Великобритания / Новая Зеландия
7.0
Молодежь
боевик, фантастика, драма
2014, США
5.0
Пчелка Майя
анимация
2014, Австралия / Германия
5.0
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Звезда «Власти пса» Коди Смит-Макфи сыграет в сериале Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны»
В касте уже числятся Кейт Бланшетт, Кевин Клайн и Саша Барон Коэн.
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1 марта 2022 14:04
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Поставил ленту автор «Великого Гэтсби», а роль Элвиса Пресли исполнил Остин Батлер.
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18 февраля 2022 09:48
Появился новый тизер байопика «Элвис» — трейлер выйдет уже на днях
Остин Батлер показал идеальное перевоплощение в короля рок-н-ролла.
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