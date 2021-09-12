Глаза Тэмми Фэй, 2021

Это вторая экранизация жизни четы Беккер. Предыдущий фильм под названием «Божьи любимцы» был снят в 1990 году.

Актрисы Черри Джонс и Джессика Честейн сыграли Кэтрин Слопер в спектакле «Наследница», который шел на Бродвее. За свое выступление актриса Черри Джонс была удостоена премии «Тони».

В мае 2019 года стало известно, что актриса Джессика Честейн и актер Эндрю Гарфилд должны сыграть главные роли в фильме, а режиссером назначен Майкл Шоуолтер.

Актриса Джессика Честейн приобрела права на экранизацию истории жизни Тэмми Фэй еще в 2012 году.

Актриса Джессика Честейн поет в фильме самостоятельно.

Основные съемки проходили в октябре 2019 года в штате Северная Каролина.

В 2000 году был выпущен документальный фильм режиссеров, который был озвучен Ру Полом. Целью картины было восстановить имидж Тэмми Фэй после развода с Джимом Беккером в 1992 году. После этого также вышел фильм «Тэмми Фэй: бросающая вызов смерти», который был посвящен борьбе женщины с раком толстой кишки, от которого Тэмми Фэй умерла в 2007 году – более чем через десять лет после того, как ей поставили диагноз.

Фильм основан на реальной истории, когда Тэмми Фэй Беккер и ее муж, проповедник Джим Беккер создали в семидесятые годы прошлого века целую сеть религиозных программ и даже построили тематический христианский парк. Они были почитаемы за их послание о важности милосердия, любви, принятия и процветания. Из-за скандала вокруг пары, в частности из-за измены и тюремного срока Джима, Тэмми Фэй вскоре развелась со своим мужем.