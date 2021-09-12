Глаза Тэмми Фэй, 2021

Сюжет очередного фильма режиссера Майкла Шоуолтера разворачивается вокруг известной пары Тэмми Фэй и Джима Беккер, которая прославилась благодаря тому, что в 70-е и 80-е годы прошлого века создала целую империю религиозного вещания. История расскажет, как в 1960 году пара познакомилась в Миннеаполисе, где Тэмми Фэй обучалась в Библейском колледже. Спустя год отношений молодые люди решили пожениться и перебраться в штат Северная Каролина, где у них появились двое детей. Там пара впервые начала служение в церкви и вскоре после этого стала сотрудничать с местным телевидением. Таким образом на свет появился христианский проект The PTL Club, в котором обсуждали истории из жизни христиан и пели религиозные песни. На тот момент Джим стал самым известным телеевангелистом, а Тэмми Фэй получила известность среди всех слоев общества благодаря своим умопомрачительным ресницам, своеобразному голосу и стремлению обнимать людей любого статуса. Позднее в передаче начали обсуждать представителей ЛГБТ-сообщества и больных СПИДом, а Тэмми Фэй просила всех относиться к ним с пониманием и проявлять милосердие. Однако вскоре началась темная полоса. Передача закрылась в 1987 году из-за громких скандалов вокруг пары. Сначала стало известно об измене Джима Беккера и попытках купить молчание его любовницы Джессики Хант. Позднее в СМИ начали появляться новости о тайной богатой жизни Беккеров, которые ни в чем себе не отказывали и даже могли установить в будке собаки кондиционер. Вскоре Джима Беккера обвинили в мошенничестве и приговорили к тюремному сроку, а Тэмми Фэй развелась со своим мужем и, несмотря на подпорченную репутацию, продолжила свою карьеру.
Это вторая экранизация жизни четы Беккер. Предыдущий фильм под названием «Божьи любимцы» был снят в 1990 году.
Актрисы Черри Джонс и Джессика Честейн сыграли Кэтрин Слопер в спектакле «Наследница», который шел на Бродвее. За свое выступление актриса Черри Джонс была удостоена премии «Тони».
В мае 2019 года стало известно, что актриса Джессика Честейн и актер Эндрю Гарфилд должны сыграть главные роли в фильме, а режиссером назначен Майкл Шоуолтер.
Актриса Джессика Честейн приобрела права на экранизацию истории жизни Тэмми Фэй еще в 2012 году.
Актриса Джессика Честейн поет в фильме самостоятельно.
Основные съемки проходили в октябре 2019 года в штате Северная Каролина.
В 2000 году был выпущен документальный фильм режиссеров, который был озвучен Ру Полом. Целью картины было восстановить имидж Тэмми Фэй после развода с Джимом Беккером в 1992 году. После этого также вышел фильм «Тэмми Фэй: бросающая вызов смерти», который был посвящен борьбе женщины с раком толстой кишки, от которого Тэмми Фэй умерла в 2007 году – более чем через десять лет после того, как ей поставили диагноз.
Фильм основан на реальной истории, когда Тэмми Фэй Беккер и ее муж, проповедник Джим Беккер создали в семидесятые годы прошлого века целую сеть религиозных программ и даже построили тематический христианский парк. Они были почитаемы за их послание о важности милосердия, любви, принятия и процветания. Из-за скандала вокруг пары, в частности из-за измены и тюремного срока Джима, Тэмми Фэй вскоре развелась со своим мужем.
Стремительный взлёт, падение и раскаяние телеевангелистов Тэмми Фэй Беккер и Джима Беккера, которые с 1976 по 1987 год вместе вели христианскую телепередачу. Они выстроили вокруг себя мощную империю по зарабатыванию денег, потерпевшую в итоге крах после череды секс-скандалов, финансовых махинаций и действий соперников.