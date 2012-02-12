65-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 2011 год состоялась 12 февраля 2012 года, в Королевском театре Ковент-Гарден, в Лондоне.

Ведущим церемонии стал актер и комик Стивен Фрай. Почётной статуэтки «за жизненные достоинства» удостоился режиссёр Мартин Скорсезе и актёр Джон Хёрт.

17 января 2012 года Дэниел Рэдклифф и Холлидей Грейнджер объявили имена номинантов премии в 24 категориях.

Фаворитом BAFTA Awards 2012 ожидаемо стал фильм «Артист», который позднее оказался и фаворитом «Оскара». «Артист» обогнал все остальные фильмы, завоевав 7 побед из 12 номинаций.