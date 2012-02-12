Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA 2012

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2012 году

Место проведения Ковент-Гарден, Лондон, Великобритания
Дата проведения 12 февраля 2012

65-я церемония вручения наград премии BAFTA, учреждённой Британской академией кино и телевизионных искусств, за заслуги в области кинематографа за 2011 год состоялась 12 февраля 2012 года, в Королевском театре Ковент-Гарден, в Лондоне.

Ведущим церемонии стал актер и комик Стивен Фрай. Почётной статуэтки «за жизненные достоинства» удостоился режиссёр Мартин Скорсезе и актёр Джон Хёрт.

17 января 2012 года Дэниел Рэдклифф и Холлидей Грейнджер объявили имена номинантов премии в 24 категориях.

Фаворитом BAFTA Awards 2012 ожидаемо стал фильм «Артист», который позднее оказался и фаворитом «Оскара». «Артист» обогнал все остальные фильмы, завоевав 7 побед из 12 номинаций.

BAFTA в области кино / Лучший фильм
Артист 7.8
Артист The Artist
Томас Лангманн
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Драйв 7.8
Драйв Drive
Marc Platt, Adam Siegel
Смотреть трейлер
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Tim Bevan, Eric Fellner, Robyn Slovo
Смотреть трейлер
Потомки 7.3
Потомки The Descendants
Jim Burke, Александр Пэйн, Jim Taylor
Смотреть трейлер
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Tim Bevan, Eric Fellner, Robyn Slovo
Смотреть трейлер
Прислуга 7.9
Прислуга The Help
Крис Коламбус, Michael Barnathan, Brunson Green
Смотреть трейлер
Потомки 7.3
Потомки The Descendants
Jim Burke, Александр Пэйн, Jim Taylor
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Кожа, в которой я живу 7.6
Кожа, в которой я живу The Skin That Inhabit / Piel que Habito, La
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
Победитель
Смотреть трейлер
Кожа, в которой я живу 7.6
Кожа, в которой я живу The Skin That Inhabit / Piel que Habito, La
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Пина: Танец страсти 3D 7.5
Пина: Танец страсти 3D Pina
Вим Вендерс, Gian-Piero Ringel
Смотреть трейлер
Развод Надера и Симин 8.1
Развод Надера и Симин Jodaeiye Nader az Simin
Асгар Фархади
Смотреть трейлер
Отчаянная домохозяйка 7.0
Отчаянная домохозяйка Potiche
Eric Altmayer, Nicolas Altmayer, Франсуа Озон
Смотреть трейлер
Пожары 8.2
Пожары Incendies
Luc Déry, Kim McCraw, Дени Вильнев
Смотреть трейлер
Отчаянная домохозяйка 7.0
Отчаянная домохозяйка Potiche
Eric Altmayer, Nicolas Altmayer, Франсуа Озон
Смотреть трейлер
Пожары 8.2
Пожары Incendies
Luc Déry, Kim McCraw, Дени Вильнев
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Pitch Black Heist Pitch Black Heist
Gerardine O'Flynn, Джон Маклин
Победитель
Все номинанты
Only Sound Remains Only Sound Remains
Араш Аштиани, Anshu Poddar
Mwansa the Great Mwansa the Great
Рунгано Ниони, Gabriel Gauchet
Mwansa the Great Mwansa the Great
Рунгано Ниони, Gabriel Gauchet
Chalk Chalk
Gavin Emerson, James Bolton, Martina Amati, Илария Бернардини
Two & Two Two & Two
Бабак Анвари, Kit Fraser, Gavin Cullen
Only Sound Remains Only Sound Remains
Араш Аштиани, Anshu Poddar
Chalk Chalk
Gavin Emerson, James Bolton, Martina Amati, Илария Бернардини
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
A Morning Stroll A Morning Stroll
Grant Orchard, Sue Goffe
Победитель
A Morning Stroll A Morning Stroll
Grant Orchard, Sue Goffe
Победитель
Все номинанты
Abuelas Abuelas
Kasia Malipan, Afarin Eghbal, Francesca Gardiner
Bobby Yeah Bobby Yeah
Роберт Морган
Abuelas Abuelas
Kasia Malipan, Afarin Eghbal, Francesca Gardiner
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Жан Дюжарден
Жан Дюжарден
Артист
Победитель
Все номинанты
Джордж Клуни
Джордж Клуни
Потомки
Майкл Фассбендер
Майкл Фассбендер
Стыд
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Шпион, выйди вон!
Брэд Питт
Брэд Питт
Человек, который изменил все
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Железная леди
Победитель
Все номинанты
Виола Дэвис
Виола Дэвис
Прислуга
Тильда Суинтон
Тильда Суинтон
Что-то не так с Кевином
Мишель Уильямс
Мишель Уильямс
7 дней и ночей с Мэрилин
Беренис Бежо
Беренис Бежо
Артист
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Начинающие
Победитель
Все номинанты
Кеннет Брана
Кеннет Брана
7 дней и ночей с Мэрилин
Филип Сеймур Хоффман
Филип Сеймур Хоффман
Мартовские иды
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Железная леди
Джона Хилл
Джона Хилл
Человек, который изменил все
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Октавия Спенсер
Октавия Спенсер
Прислуга
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Джуди Денч
7 дней и ночей с Мэрилин
Кэри Маллиган
Кэри Маллиган
Драйв
Джессика Честейн
Джессика Честейн
Прислуга
Мелисса МакКарти
Мелисса МакКарти
Девичник в Вегасе
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Артист 7.8
Артист The Artist
Guillaume Schiffman
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Robert Richardson
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Януш Каминский
Смотреть трейлер
Девушка с татуировкой дракона 8.0
Девушка с татуировкой дракона The Girl With the Dragon Tattoo
Jeff Cronenweth
Смотреть трейлер
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Hoyte Van Hoytema
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший звук
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Tom Fleischman, Eugene Gearty, John Midgley, Philip Stockton
Победитель
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Tom Fleischman, Eugene Gearty, John Midgley, Philip Stockton
Победитель
Все номинанты
Артист 7.8
Артист The Artist
Nadine Muse, Gérard Lamps, Michael Krikorian
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Mike Dowson, Stuart Hilliker, James Mather, Stuart Wilson, Adam Scrivener
Смотреть трейлер
Артист 7.8
Артист The Artist
Nadine Muse, Gérard Lamps, Michael Krikorian
Смотреть трейлер
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Howard Bargroff, John Casali, Stephen Griffiths, Andy Shelley, Doug Cooper
Смотреть трейлер
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Гари Ридстром, Richard Hymns, Tom Johnson, Andy Nelson, Stuart Wilson
Смотреть трейлер
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Гари Ридстром, Richard Hymns, Tom Johnson, Andy Nelson, Stuart Wilson
Смотреть трейлер
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Howard Bargroff, John Casali, Stephen Griffiths, Andy Shelley, Doug Cooper
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Mike Dowson, Stuart Hilliker, James Mather, Stuart Wilson, Adam Scrivener
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Артист 7.8
Артист The Artist
Mark Bridges
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Джейн Эйр 7.5
Джейн Эйр Jane Eyre
Michael O'Connor
Смотреть трейлер
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Sandy Powell
7 дней и ночей с Мэрилин 7.3
7 дней и ночей с Мэрилин My Week with Marilyn
Jill Taylor
Смотреть трейлер
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Jacqueline Durran
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Senna Senna
Chris King, Gregers Sall
Победитель
Senna Senna
Chris King, Gregers Sall
Победитель
Все номинанты
Драйв 7.8
Драйв Drive
Matthew Newman
Смотреть трейлер
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Dino Jonsäter
Смотреть трейлер
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Thelma Schoonmaker
Артист 7.8
Артист The Artist
Мишель Хазанавичус, Anne-Sophie Bion
Смотреть трейлер
Артист 7.8
Артист The Artist
Мишель Хазанавичус, Anne-Sophie Bion
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
Железная леди 6.8
Железная леди The Iron Lady
Mark Coulier, J. Roy Helland, Marese Langan
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Jan Archibald, Morag Ross
7 дней и ночей с Мэрилин 7.3
7 дней и ночей с Мэрилин My Week with Marilyn
Jenny Shircore
Смотреть трейлер
Артист 7.8
Артист The Artist
Cydney Cornell, Julie Hewett
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Nick Dudman, Amanda Knight, Lisa Tomblin
Смотреть трейлер
Артист 7.8
Артист The Artist
Cydney Cornell, Julie Hewett
Смотреть трейлер
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Jan Archibald, Morag Ross
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Nick Dudman, Amanda Knight, Lisa Tomblin
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Артист 7.8
Артист The Artist
Мишель Хазанавичус
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Железная леди 6.8
Железная леди The Iron Lady
Abi Morgan
Смотреть трейлер
Однажды в Ирландии 7.3
Однажды в Ирландии The Guard
Джон Майкл МакДона
Смотреть трейлер
Полночь в Париже 7.5
Полночь в Париже Midnight in Paris
Вуди Аллен
Смотреть трейлер
Девичник в Вегасе 6.5
Девичник в Вегасе Bridesmaids
Кристен Уиг, Энни Мумоло
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Peter Straughan, Bridget O'Connor
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Мартовские иды 7.6
Мартовские иды The Ides of March
Джордж Клуни, Грант Хеслов, Beau Willimon
Смотреть трейлер
Человек, который изменил все 7.6
Человек, который изменил все Moneyball
Стивен Зэйллян, Аарон Соркин
Смотреть трейлер
Прислуга 7.9
Прислуга The Help
Тейт Тэйлор
Смотреть трейлер
Потомки 7.3
Потомки The Descendants
Нат Факсон, Александр Пэйн, Джим Рэш
Смотреть трейлер
Человек, который изменил все 7.6
Человек, который изменил все Moneyball
Стивен Зэйллян, Аарон Соркин
Смотреть трейлер
Мартовские иды 7.6
Мартовские иды The Ides of March
Джордж Клуни, Грант Хеслов, Beau Willimon
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Ранго 7.6
Ранго Rango
Гор Вербински
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Приключения Тинтина: Тайна единорога 7.5
Приключения Тинтина: Тайна единорога The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn
Стивен Спилберг
Смотреть трейлер
Секретная служба Санта Клауса 7.3
Секретная служба Санта Клауса Arthur Christmas
Сара Смит
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Documentary Film
Senna Senna
Азиф Кападиа
Победитель
Все номинанты
Проект Ним 7.4
Проект Ним Project Nim
Джеймс Марш, Simon Chinn
Смотреть трейлер
Проект Ним 7.4
Проект Ним Project Nim
Джеймс Марш, Simon Chinn
Смотреть трейлер
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире 7.7
Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире George Harrison: Living In The Material World
Мартин Скорсезе
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo
Победитель
Все номинанты
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Rick Carter, Lee Sandales
Смотреть трейлер
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Maria Djurkovic, Tatiana Macdonald
Смотреть трейлер
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Rick Carter, Lee Sandales
Смотреть трейлер
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Stuart Craig, Stephenie McMillan
Смотреть трейлер
Артист 7.8
Артист The Artist
Laurence Bennett, Robert Gould
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Best Special Visual Effects
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая 8.3
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II
Tim Burke, Greg Butler, John Richardson, David Vickery
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Роберт Легато, Joss Williams, Ben Grossmann, Alex Henning
Восстание планеты обезьян 7.8
Восстание планеты обезьян Rise of the Planet of the Apes
Dan Lemmon, Joe Letteri, R. Christopher White, Daniel Barrett
Смотреть трейлер
Приключения Тинтина: Тайна единорога 7.5
Приключения Тинтина: Тайна единорога The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn
Joe Letteri, Wayne Stables, Jamie Beard, Keith Miller
Смотреть трейлер
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Neil Corbould, Ben Morris
Смотреть трейлер
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Роберт Легато, Joss Williams, Ben Grossmann, Alex Henning
Восстание планеты обезьян 7.8
Восстание планеты обезьян Rise of the Planet of the Apes
Dan Lemmon, Joe Letteri, R. Christopher White, Daniel Barrett
Смотреть трейлер
Приключения Тинтина: Тайна единорога 7.5
Приключения Тинтина: Тайна единорога The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn
Joe Letteri, Wayne Stables, Jamie Beard, Keith Miller
Смотреть трейлер
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
Neil Corbould, Ben Morris
Смотреть трейлер
BAFTA в области кино / Outstanding British Contribution to Cinema
Джон Херт
Джон Херт
Победитель
BAFTA в области кино / Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Тираннозавр 6.1
Тираннозавр Tyrannosaur
Пэдди Консидайн, Diarmid Scrimshaw
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Кориолан 6.1
Кориолан Coriolanus
Рэйф Файнс
Черный пруд 6.3
Черный пруд Black Pond
Том Кингсли, Уилл Шарп, Sarah Brocklehurst
Чужие на районе 6.5
Чужие на районе Attack the Block
Джо Корниш
Смотреть трейлер
Субмарина 7.2
Субмарина Submarine
Ричард Айоади
Смотреть трейлер
Черный пруд 6.3
Черный пруд Black Pond
Том Кингсли, Уилл Шарп, Sarah Brocklehurst
Rising Star Award / Восходящая звезда
Адам Дикон
Адам Дикон
Победитель
Все номинанты
Том Хиддлстон
Том Хиддлстон
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Эдди Редмэйн
Эдди Редмэйн
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
Призраки 8.0
Призраки The Fades
Susan Hogg, Caroline Skinner, Фэррен Блэкберн, Jack Thorne
Победитель
Все номинанты
Скотт и Бейли
Скотт и Бейли Scott and Bailey
Yvonne Francas, Sally Wainwright, Diane Taylor
Скотт и Бейли
Скотт и Бейли Scott and Bailey
Бенжамин Карон
Скотт и Бейли
Скотт и Бейли Scott and Bailey
Yvonne Francas, Sally Wainwright, Diane Taylor
Отбросы 7.6
Отбросы Misfits
Murray Ferguson, Petra Fried, Ховард Оверман, Matt Strevens
Призраки
Призраки Spooks
Отбросы 7.6
Отбросы Misfits
Murray Ferguson, Petra Fried, Ховард Оверман, Matt Strevens
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Шерлок
Победитель
Все номинанты
Стивен Ри
Стивен Ри
Граница тени
Мартин Фриман
Мартин Фриман
Шерлок
Джозеф Моул
Джозеф Моул
Птичья песня
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
Моника Долан
Моника Долан
Appropriate Adult
Победитель
Все номинанты
Мэгги Смит
Мэгги Смит
Аббатство Даунтон
Миранда Харт
Миранда Харт
Вызовите акушерку
Анна Чэнселлор
Анна Чэнселлор
Час
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
Stewart Lee's Comedy Vehicle Stewart Lee's Comedy Vehicle
Stewart Lee, Richard Webb, Тим Киркби
Победитель
Stewart Lee's Comedy Vehicle Stewart Lee's Comedy Vehicle
Stewart Lee, Richard Webb, Тим Киркби
Победитель
Все номинанты
The Cricklewood Greats The Cricklewood Greats
Питер Капальди, Tony Roche, Adam Tandy
The Cricklewood Greats The Cricklewood Greats
Питер Капальди, Tony Roche, Adam Tandy
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Птичья песня
Птичья песня Birdsong
Charlotte Walter
Победитель
Все номинанты
Вызовите акушерку 8.7
Вызовите акушерку Call the Midwife
Amy Roberts
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Susannah Buxton
The Mystery of Edwin Drood The Mystery of Edwin Drood
James Keast
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
Panorama Panorama
Frank Simmonds, Paul Kenyon, Matthew Chapman, Joe Casey For episode "Undercover Care: The Abuse Exposed"
Победитель
Все номинанты
Panorama Panorama
Todd Downing, Roger Graef, Clare Johns, Tom Giles For episode "The Truth About Adoption"
Bahrain: Shouting in the Dark Bahrain: Shouting in the Dark
Jon Blair, May Ying Welsh, Tuki Laumea
No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka
Jon Snow, Callum Macrae, Chris Shaw
No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka No Fire Zone: The Killing Fields of Sri Lanka
Jon Snow, Callum Macrae, Chris Shaw
Bahrain: Shouting in the Dark Bahrain: Shouting in the Dark
Jon Blair, May Ying Welsh, Tuki Laumea
BAFTA в области телевидения / Best Director: Factual
David Clews
Educating Essex
Победитель
Все номинанты
Vanessa Berlowitz
Frozen Planet For episode "To the Ends of the Earth"
Chadden Hunter
Frozen Planet For episode "To the Ends of the Earth"
Kathryn Jeffs
Frozen Planet For episode "To the Ends of the Earth"
Sacha Mirzoeff
Protecting Our Children
Vanessa Berlowitz
Frozen Planet For episode "To the Ends of the Earth"
Chadden Hunter
Frozen Planet For episode "To the Ends of the Earth"
Kathryn Jeffs
Frozen Planet For episode "To the Ends of the Earth"
Charlie Russell
Terry Pratchett: Choosing to Die
BAFTA в области телевидения / Best Director: Fiction
Хьюго Блик
Граница тени
Победитель
Все номинанты
Джулиан Джаррольд
Appropriate Adult
Джон Александр
Exile
Ян Деманж
Ян Деманж
Главарь
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Factual
Frozen Planet Frozen Planet
Победитель
Все номинанты
Terry Pratchett: Choosing to Die Terry Pratchett: Choosing to Die
Gary Scott
Japan's Tsunami: Caught on Camera Japan's Tsunami: Caught on Camera
Sean Mackenzie
Agony and Ecstasy: A Year with English National Ballet Agony and Ecstasy: A Year with English National Ballet
Ian Davies
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Fiction
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Charlie Phillips For episode "A Scandal in Belgravia"
Победитель
Все номинанты
Птичья песня
Птичья песня Birdsong
Kristina Hetherington
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Victoria Boydell
Багровый лепесток и белый
Багровый лепесток и белый The Crimson Petal and the White
Luke Dunkley
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
Derren Brown: The Experiments Derren Brown: The Experiments
Деррен Браун, Simon Dinsell, Iain Sharkey
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
Шоу Грэма Нортона 8.6
Шоу Грэма Нортона The Graham Norton Show
Грэм Нортон
Победитель
Все номинанты
Alan Carr: Chatty Man Alan Carr: Chatty Man
Alan Carr
TV Burp TV Burp
Harry Hill
Mock the Week Mock the Week
Dara Ó Briain
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
Все номинанты
Panorama Panorama
Clare Johns
BAFTA в области телевидения / Best Features
Лучший пекарь Британии
Лучший пекарь Британии The Great British Bake Off
Richard McKerrow, Simon Evans, Anna Beattie, Энди Девоншир
Победитель
Все номинанты
Timothy Spall: Somewhere at Sea Timothy Spall: Somewhere at Sea
Philip Shotton, Anton Short, Paul Crompton, Matt David
Timothy Spall: Somewhere at Sea Timothy Spall: Somewhere at Sea
Philip Shotton, Anton Short, Paul Crompton, Matt David
BAFTA в области телевидения / Best International
Правительство
Правительство Borgen
Сидсе Бабетт Кнудсен, Сёрен Краг-Якобсен, Адам Прайс, Jeppe Gjervig Gram
Победитель
Правительство
Правительство Borgen
Сидсе Бабетт Кнудсен, Сёрен Краг-Якобсен, Адам Прайс, Jeppe Gjervig Gram
Победитель
Все номинанты
The Slap The Slap
Тони Эйрс, Helen Bowden, Michael McMahon
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Стивен Левитан, Кристофер Ллойд
Убийство
Убийство Forbrydelsen
Piv Bernth, Софи Гробёль, Кристоффер Нюхольм, Сорен Свейструп
Американская семейка 7.7
Американская семейка Modern Family
Стивен Левитан, Кристофер Ллойд
The Slap The Slap
Тони Эйрс, Helen Bowden, Michael McMahon
Убийство
Убийство Forbrydelsen
Piv Bernth, Софи Гробёль, Кристоффер Нюхольм, Сорен Свейструп
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
Багровый лепесток и белый
Багровый лепесток и белый The Crimson Petal and the White
Jacqueline Fowler
Победитель
Все номинанты
This Is England '88 This Is England '88
Catherine Scoble
Птичья песня
Птичья песня Birdsong
Emma Scott
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Kirstin Chalmers
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Главарь
Главарь Top Boy
Brian Eno
Победитель
Все номинанты
Frozen Planet Frozen Planet
George Fenton
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Martin Phipps
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
John Lunn
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting: Fiction
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Florian Hoffmeister
Победитель
Все номинанты
Багровый лепесток и белый
Багровый лепесток и белый The Crimson Petal and the White
Lol Crawley
Главарь
Главарь Top Boy
Tat Radcliffe
Час 7.9
Час The Hour
Chris Seager
BAFTA в области телевидения / Best Photography: Factual
Frozen Planet Frozen Planet
For episode "To the Ends of the Earth"
Победитель
Все номинанты
Gypsy Blood Gypsy Blood
Leo Maguire For episode "True Stories"
Earthflight Earthflight
Michael W. Richards, Richard Cook For episode "Europe"
Earthflight Earthflight
Michael W. Richards, Richard Cook For episode "Europe"
Crack House USA Crack House USA
Sean Bobbitt
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
David Roger
Победитель
Все номинанты
Черное зеркало 8.3
Черное зеркало Black Mirror
Daniel May, Joel Collins For episode "15 Million Merits"
Appropriate Adult Appropriate Adult
Pat Campbell
Аббатство Даунтон 9.0
Аббатство Даунтон Downton Abbey
Judy Farr, Donal Woods
BAFTA в области телевидения / Best Reality and Constructed Factual
Junior Apprentice Junior Apprentice
Darina Healy, Энди Девоншир, Colm Martin, Michele Kurland
Победитель
Junior Apprentice Junior Apprentice
Darina Healy, Энди Девоншир, Colm Martin, Michele Kurland
Победитель
Все номинанты
Простак за границей 7.9
Простак за границей An Idiot Abroad
Люк Кэмпбелл, Джэми Джей Джонсон, Krishnendu Majumdar, Richard Yee vision/awards/television-awards-winners-in-2012#jump19
Простак за границей 7.9
Простак за границей An Idiot Abroad
Люк Кэмпбелл, Джэми Джей Джонсон, Krishnendu Majumdar, Richard Yee vision/awards/television-awards-winners-in-2012#jump19
Made in Chelsea Made in Chelsea
Emily Guarino
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
Mrs. Brown's Boys Mrs. Brown's Boys
Ben Kellett, Stephen McCrum, Brendan O'Carroll, Martin Delany
Победитель
Mrs. Brown's Boys Mrs. Brown's Boys
Ben Kellett, Stephen McCrum, Brendan O'Carroll, Martin Delany
Победитель
Все номинанты
Обед в пятницу вечером
Обед в пятницу вечером Friday Night Dinner
Kenton Allen, Стив Бенделэк, Caroline Leddy, Robert Popper
Обед в пятницу вечером
Обед в пятницу вечером Friday Night Dinner
Kenton Allen, Стив Бенделэк, Caroline Leddy, Robert Popper
Свежее мясо 7.9
Свежее мясо Fresh Meat
Сэм Бэйн, Джесси Армстронг
Свежее мясо 7.9
Свежее мясо Fresh Meat
Сэм Бэйн, Джесси Армстронг
Rev. Rev.
Питер Каттанео, Том Холландер, Джеймс Вуд
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
Все номинанты
Час 7.9
Час The Hour
Rudi Buckle, Jamie Caple, Marc Lawes, Nigel Squibbs
Час 7.9
Час The Hour
Rudi Buckle, Jamie Caple, Marc Lawes, Nigel Squibbs
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Factual
Frozen Planet Frozen Planet
Kate Hopkins, Graham Wild, Tim Owens For episode "To the Ends of the Earth"
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Fiction
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Howard Bargroff, Jeremy Child, John Mooney, Doug Sinclair For episode "A Scandal in Belgravia"
Победитель
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Howard Bargroff, Jeremy Child, John Mooney, Doug Sinclair For episode "A Scandal in Belgravia"
Победитель
Все номинанты
Птичья песня
Птичья песня Birdsong
Lee Crichlow, Ian Wilkinson, Paul Cotterell, Rob Hughes
Час 7.9
Час The Hour
Rudi Buckle, Jamie Caple, Marc Lawes, Nigel Squibbs
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Paul Hamblin, Stefan Henrix, Matthew Skelding
Час 7.9
Час The Hour
Rudi Buckle, Jamie Caple, Marc Lawes, Nigel Squibbs
Птичья песня
Птичья песня Birdsong
Lee Crichlow, Ian Wilkinson, Paul Cotterell, Rob Hughes
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
Mummifying Alan: Egypt's Last Secret Mummifying Alan: Egypt's Last Secret
Justine Kershaw, Gillian Mosely, Kenny Scott
Победитель
Mummifying Alan: Egypt's Last Secret Mummifying Alan: Egypt's Last Secret
Justine Kershaw, Gillian Mosely, Kenny Scott
Победитель
Все номинанты
Frozen Planet Frozen Planet
Дэвид Аттенборо, Аластер Фотерджилл, Vanessa Berlowitz, Марк Линфилд
British Masters British Masters
Richard Wilkinson, Jonty Claypole, Matt Hill, James Fox
Wonders of the Universe Wonders of the Universe
James Van Der Pool, Brian Cox, Jonathan Renouf, Michael Lachmann
Wonders of the Universe Wonders of the Universe
James Van Der Pool, Brian Cox, Jonathan Renouf, Michael Lachmann
Frozen Planet Frozen Planet
Дэвид Аттенборо, Аластер Фотерджилл, Vanessa Berlowitz, Марк Линфилд
British Masters British Masters
Richard Wilkinson, Jonty Claypole, Matt Hill, James Fox
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
Большие надежды 8.2
Большие надежды Great Expectations
Lucy Ainsworth-Taylor, Angela Barson, Henry Badgett
Победитель
Все номинанты
Inside the Human Body Inside the Human Body
Sophie Orde, Philip Dobree
Inside the Human Body Inside the Human Body
Sophie Orde, Philip Dobree
BAFTA в области телевидения / Best Writer
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Стивен Моффат For episode "A Scandal in Belgravia"
Победитель
Все номинанты
Птичья песня
Птичья песня Birdsong
Abi Morgan
Appropriate Adult Appropriate Adult
Neil McKay
Призраки 8.0
Призраки The Fades
Jack Thorne
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
Appropriate Adult Appropriate Adult
Kwadjo Dajan
Победитель
Все номинанты
Him & Her Him & Her
Стефан Голашевски
Свежее мясо 7.9
Свежее мясо Fresh Meat
Tom Basden
Panorama Panorama
Clare Johns For episode "The Truth About Adoption"
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
The Cube The Cube
Nick Collier, Annabel Raftery, Paul Bussey, Luke Halls
Победитель
Все номинанты
Derren Brown: The Experiments Derren Brown: The Experiments
Топ Гир 7.1
Топ Гир Top Gear
Фил Чурчуорд, Konrad Begg
Топ Гир 7.1
Топ Гир Top Gear
Фил Чурчуорд, Konrad Begg
X-фактор
X-фактор The X Factor
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Our War Our War
Production Team
Победитель
Our War Our War
Colin Barr
Победитель
Все номинанты
Educating Essex Educating Essex
Andrew Mackenzie-Betty, David Clews, Grace Reynolds, Beejal-Maya Patel
The Choir: Military Wives The Choir: Military Wives
Tim Carter, Lucy Hillman, Gareth Malone, Stephen Finnigan
Educating Essex Educating Essex
Andrew Mackenzie-Betty, David Clews, Grace Reynolds, Beejal-Maya Patel
The Choir: Military Wives The Choir: Military Wives
Tim Carter, Lucy Hillman, Gareth Malone, Stephen Finnigan
Protecting Our Children Protecting Our Children
Anna McGill, Sacha Mirzoeff, Petra Graf, Emma Burman
Protecting Our Children Protecting Our Children
Anna McGill, Sacha Mirzoeff, Petra Graf, Emma Burman
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
Absolutely Fabulous Absolutely Fabulous
Дженнифер Сондерс
Победитель
Все номинанты
Stella Stella
Ruth Jones
Twenty Twelve Twenty Twelve
Оливия Колман
Обед в пятницу вечером
Обед в пятницу вечером Friday Night Dinner
Тэмсин Грег
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
Доминик Уэст
Доминик Уэст
Appropriate Adult
Победитель
Все номинанты
Джон Симм
Джон Симм
Exile
Джозеф Гилган
Джозеф Гилган
This Is England '88
Бенедикт Камбербэтч
Бенедикт Камбербэтч
Шерлок
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
Эмили Уотсон
Эмили Уотсон
Appropriate Adult
Победитель
Все номинанты
Вики МакКлюр
Вики МакКлюр
This Is England '88
Надин Маршалл
Надин Маршалл
Random
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Багровый лепесток и белый
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
Spy Spy
Даррен Бойд
Победитель
Все номинанты
Twenty Twelve Twenty Twelve
Хью Бонневилль
Mrs. Brown's Boys Mrs. Brown's Boys
Brendan O'Carroll
Rev. Rev.
Том Холландер
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
This Is England '88 This Is England '88
Шэйн Медоуз, Mark Herbert, Rebekah Wray Rogers, Jack Thorne
Победитель
This Is England '88 This Is England '88
Шэйн Медоуз, Mark Herbert, Rebekah Wray Rogers, Jack Thorne
Победитель
Все номинанты
Главарь
Главарь Top Boy
Ronan Bennett, Charles Steel, Ян Деманж, Alasdair Flind
Главарь
Главарь Top Boy
Ronan Bennett, Charles Steel, Ян Деманж, Alasdair Flind
Багровый лепесток и белый
Багровый лепесток и белый The Crimson Petal and the White
Lucinda Coxon, Марк Манден, David M. Thompson, Steve Lightfoot
Appropriate Adult Appropriate Adult
Джулиан Джаррольд, Neil McKay, Джефф Поуп, Lisa Gilchrist
Appropriate Adult Appropriate Adult
Джулиан Джаррольд, Neil McKay, Джефф Поуп, Lisa Gilchrist
Багровый лепесток и белый
Багровый лепесток и белый The Crimson Petal and the White
Lucinda Coxon, Марк Манден, David M. Thompson, Steve Lightfoot
BAFTA в области телевидения / New Media
Психовилль
Психовилль Psychoville
Стив Пембертон, Рис Шерсмит, Justin Davies, Jon Aird
Победитель
Психовилль
Психовилль Psychoville
Стив Пембертон, Рис Шерсмит, Justin Davies, Jon Aird
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
Terry Pratchett: Choosing to Die Terry Pratchett: Choosing to Die
Charlie Russell
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Random Random
Polly Leys, Kate Norrish, Debbie Tucker Green
Победитель
Random Random
Polly Leys, Kate Norrish, Debbie Tucker Green
Победитель
Все номинанты
Holy Flying Circus Holy Flying Circus
Polly Leys, Tony Roche, Kate Norrish, Оуэн Харрис
Stolen Stolen
Стефен Бутчард, Джастин Чадвик, Rebecca Hodgson, Sita Williams
Страница 8 6.9
Страница 8 Page Eight
Дэвид Хэа, David Barron, David Heyman, Билл Найи
Смотреть трейлер
Stolen Stolen
Стефен Бутчард, Джастин Чадвик, Rebecca Hodgson, Sita Williams
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Coronation Street Coronation Street
Победитель
Все номинанты
Holby City Holby City
EastEnders EastEnders
Shameless Shameless
Пол Эбботт, George Faber, Дэвид Трелфолл, Lawrence Till
Shameless Shameless
Пол Эбботт, George Faber, Дэвид Трелфолл, Lawrence Till
Alexander Korda Award for Best British Film
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Томас Альфредсон, Tim Bevan, Eric Fellner, Robyn Slovo, Peter Straughan, Bridget O'Connor
Победитель
Смотреть трейлер
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Томас Альфредсон, Tim Bevan, Eric Fellner, Robyn Slovo, Peter Straughan, Bridget O'Connor
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Senna Senna
Tim Bevan, Eric Fellner, James Gay-Rees, Азиф Кападиа, Manish Pandey
Стыд 6.6
Стыд Shame
Abi Morgan, Emile Sherman, Iain Canning, Стив МакКуин
Смотреть трейлер
Что-то не так с Кевином 7.5
Что-то не так с Кевином We Need to Talk About Kevin
Robert Salerno, Jennifer Fox, Линн Рэмси, Люк Роуг, Rory Stewart Kinnear
Смотреть трейлер
Senna Senna
Tim Bevan, Eric Fellner, James Gay-Rees, Азиф Кападиа, Manish Pandey
Что-то не так с Кевином 7.5
Что-то не так с Кевином We Need to Talk About Kevin
Robert Salerno, Jennifer Fox, Линн Рэмси, Люк Роуг, Rory Stewart Kinnear
Смотреть трейлер
7 дней и ночей с Мэрилин 7.3
7 дней и ночей с Мэрилин My Week with Marilyn
Харви Вайнштейн, Саймон Кертис, Adrian Hodges, David Parfitt
Смотреть трейлер
Стыд 6.6
Стыд Shame
Abi Morgan, Emile Sherman, Iain Canning, Стив МакКуин
Смотреть трейлер
Anthony Asquith Award for Film Music
Артист 7.8
Артист The Artist
Ludovic Bource
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Девушка с татуировкой дракона 8.0
Девушка с татуировкой дракона The Girl With the Dragon Tattoo
Trent Reznor, Atticus Ross
Смотреть трейлер
Шпион, выйди вон! 7.3
Шпион, выйди вон! Tinker, Tailor, Soldier, Spy
Alberto Iglesias
Смотреть трейлер
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Howard Shore
Девушка с татуировкой дракона 8.0
Девушка с татуировкой дракона The Girl With the Dragon Tattoo
Trent Reznor, Atticus Ross
Смотреть трейлер
Боевой конь 7.3
Боевой конь War Horse
John Williams
Смотреть трейлер
David Lean Award for Direction / Best Director
Мишель Хазанавичус
Мишель Хазанавичус
Артист
Победитель
Все номинанты
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
Хранитель времени
Линн Рэмси
Линн Рэмси
Что-то не так с Кевином
Николас Виндинг Рефн
Николас Виндинг Рефн
Драйв
Томас Альфредсон
Томас Альфредсон
Шпион, выйди вон!
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Television
Все номинанты
Tracy Beaker Returns Tracy Beaker Returns
4 O'Clock Club 4 O'Clock Club
Young Dracula Young Dracula
Детская премия BAFTA / Best Comedy
Все номинанты
4 O'Clock Club 4 O'Clock Club
Spencer Campbell, Paul Rose, Julie Edwards
Diddy Movies Diddy Movies
Джулиан Кемп, Steve Ryde
Детская премия BAFTA / Best Drama
Roy Roy
Джон Райс, Alan Shannon, Mark Cumberton
Победитель
Roy Roy
Джон Райс, Alan Shannon, Mark Cumberton
Победитель
Все номинанты
Tracy Beaker Returns Tracy Beaker Returns
Gina Cronk, Elly Brewer, Ниса Хардимэн
Tracy Beaker Returns Tracy Beaker Returns
Gina Cronk, Elly Brewer, Ниса Хардимэн
Потерянное Рождество 7.1
Потерянное Рождество Lost Christmas
Джон Хэй, Дэвид Логан, Elliot Jenkins
Tracy Beaker Returns Tracy Beaker Returns
Gina Cronk, Elly Brewer, Ниса Хардимэн
Потерянное Рождество 7.1
Потерянное Рождество Lost Christmas
Джон Хэй, Дэвид Логан, Elliot Jenkins
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Все номинанты
Junior Bake Off Junior Bake Off
Anna Beattie, Kieran Smith, Amanda Westwood
Детская премия BAFTA / Best Factual
Me, My Dad and His Kidney Me, My Dad and His Kidney
Cat Lewis, Helen Tither, Rachael Smith
Победитель
Me, My Dad and His Kidney Me, My Dad and His Kidney
Cat Lewis, Helen Tither, Rachael Smith
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Голодные игры 7.3
Голодные игры The Hunger Games
Гэри Росс, Jon Kilik, Nina Jacobson
Победитель
Смотреть трейлер
Голодные игры 7.3
Голодные игры The Hunger Games
Гэри Росс, Jon Kilik, Nina Jacobson
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Секретная служба Санта Клауса 7.3
Секретная служба Санта Клауса Arthur Christmas
Peter Baynham, Питер Лорд, Сара Смит
Смотреть трейлер
Маппеты 7.1
Маппеты The Muppets
Джеймс Бобин, David Hoberman, Todd Lieberman
Смотреть трейлер
Хранитель времени 7.3
Хранитель времени Hugo
Джонни Депп, Мартин Скорсезе, Graham King, Tim Headington
Секретная служба Санта Клауса 7.3
Секретная служба Санта Клауса Arthur Christmas
Peter Baynham, Питер Лорд, Сара Смит
Смотреть трейлер
Маппеты 7.1
Маппеты The Muppets
Джеймс Бобин, David Hoberman, Todd Lieberman
Смотреть трейлер
Детская премия BAFTA / Best Learning Secondary
Все номинанты
Make a Musical: I Know Me Make a Musical: I Know Me
Martin Wright
Детская премия BAFTA / Best Performer
4 O'Clock Club 4 O'Clock Club
Khalil Madovi
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Writer
Детская премия BAFTA / Learning Primary
Seeking Refuge Seeking Refuge
Andy Glynne
Победитель
Все номинанты
Same But Different Same But Different
Louise Lynch, David Barnes
Academy Fellowship
Rolf Harris
BAFTA Television
Победитель
Мартин Скорсезе
Мартин Скорсезе
BAFTA Film
Победитель
Special Award
Audience Award (TV)
Celebrity Juice Celebrity Juice
Победитель
Все номинанты
Educating Essex Educating Essex
Шерлок 9.0
Шерлок Sherlock
Frozen Planet Frozen Planet
Лучший пекарь Британии
Лучший пекарь Британии The Great British Bake Off
Свежее мясо 7.9
Свежее мясо Fresh Meat
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
Rayman Origins Rayman Origins
Michel Ancel
Победитель
Все номинанты
L.A. Noire L.A. Noire
Simon Wood, Ben Brudenell, Chee Kin Chan
LittleBigPlanet 2 LittleBigPlanet 2
Batman: Arkham City Batman: Arkham City
The Elder Scrolls V: Skyrim The Elder Scrolls V: Skyrim
Todd Howard
Uncharted 3: Drake's Deception Uncharted 3: Drake's Deception
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
Battlefield 3 Battlefield 3
Mari Saastamoinen Minto, Ben Minto, Stefan Strandberg, Bence Pajor, Andreas Almström
Победитель
Battlefield 3 Battlefield 3
Mari Saastamoinen Minto, Ben Minto, Stefan Strandberg, Bence Pajor, Andreas Almström
Победитель
Все номинанты
Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Modern Warfare 3
Batman: Arkham City Batman: Arkham City
Dead Space 2 Dead Space 2
J. White, Andrew Boyd, Steve Papoutsis
Uncharted 3: Drake's Deception Uncharted 3: Drake's Deception
BAFTA в области видеоигр / Best Action Game
Batman: Arkham City Batman: Arkham City
Победитель
Все номинанты
Deus Ex: Human Revolution Deus Ex: Human Revolution
Jean-François Dugas
Uncharted 3: Drake's Deception Uncharted 3: Drake's Deception
Portal 2 Portal 2
Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Modern Warfare 3
Assassin's Creed: Revelations Assassin's Creed: Revelations
Raphael Lacoste, Darby McDevitt, Martin Schelling
Assassin's Creed: Revelations Assassin's Creed: Revelations
Raphael Lacoste, Darby McDevitt, Martin Schelling
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
Insanely Twisted Shadow Planet Insanely Twisted Shadow Planet
Победитель
Все номинанты
Bastion Bastion
Darren Korb, Greg Kasavin, Amir Rao
L.A. Noire L.A. Noire
Alex Carlyle, Naresh Hirani, Brendan McNamara
Rift Rift
Scott Hartsman
BAFTA в области видеоигр / Best Design
Portal 2 Portal 2
Победитель
Все номинанты
Batman: Arkham City Batman: Arkham City
L.A. Noire L.A. Noire
Alex Carlyle, Brendan McNamara, Andrew Hamilton
Super Mario 3D Land Sûpâ Mario 3D rando
The Elder Scrolls V: Skyrim The Elder Scrolls V: Skyrim
Todd Howard
LittleBigPlanet 2 LittleBigPlanet 2
BAFTA в области видеоигр / Best Game
Portal 2 Portal 2
Победитель
Все номинанты
L.A. Noire L.A. Noire
Alex Carlyle, Naresh Hirani, Brendan McNamara
Batman: Arkham City Batman: Arkham City
The Elder Scrolls V: Skyrim The Elder Scrolls V: Skyrim
Todd Howard
FIFA Soccer 12 FIFA 12
David Rutter, Kaz Makita
L.A. Noire L.A. Noire
Alex Carlyle, Naresh Hirani, Brendan McNamara
The Legend of Zelda: Skyward Sword Zeruda no densetsu: Sukaiwôdo sôdo
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
Battlefield 3 Battlefield 3
Lars Gustavsson, Patrick O'Shaughnessy
Победитель
Все номинанты
Dark Souls Dark Souls
Assassin's Creed: Revelations Assassin's Creed: Revelations
Raphael Lacoste, Darby McDevitt, Martin Schelling
Call of Duty: Modern Warfare 3 Call of Duty: Modern Warfare 3
Gears of War 3 Gears of War 3
Assassin's Creed: Revelations Assassin's Creed: Revelations
Raphael Lacoste, Darby McDevitt, Martin Schelling
LittleBigPlanet 2 LittleBigPlanet 2
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
L.A. Noire L.A. Noire
Simon Hale, Andrew Hale
Победитель
Все номинанты
Assassin's Creed: Revelations Assassin's Creed: Revelations
Lorne Balfe, Jesper Kyd
Uncharted 3: Drake's Deception Uncharted 3: Drake's Deception
Greg Edmonson
Batman: Arkham City Batman: Arkham City
Jamie Walker, Nick Arundel, Sefton Hill
The Elder Scrolls V: Skyrim The Elder Scrolls V: Skyrim
Jeremy Soule
Deus Ex: Human Revolution Deus Ex: Human Revolution
Michael A. McCann
BAFTA в области видеоигр / Best Performer
Batman: Arkham City Batman: Arkham City
Марк Хэмилл
Победитель
Все номинанты
L.A. Noire L.A. Noire
Аарон Стэтон
Uncharted 3: Drake's Deception Uncharted 3: Drake's Deception
Нолан Норт
Portal 2 Portal 2
Стивен Мерчант
Total War: Shogun 2 Total War: Shogun 2
Того Игава
LittleBigPlanet 2 LittleBigPlanet 2
Стивен Фрай
BAFTA в области видеоигр / Best Sports/Fitness Game
Kinect Sports: Season Two Kinect Sports: Season Two
Победитель
Все номинанты
Formula 1: 2011 Formula 1: 2011
DiRT 3 DiRT 3
FIFA Soccer 12 FIFA 12
David Rutter, Kaz Makita, Aaron McHardy
FIFA Soccer 12 FIFA 12
David Rutter, Kaz Makita, Aaron McHardy
Your Shape: Fitness Evolved 2012 Your Shape: Fitness Evolved 2012
Dance Central 2 Dance Central 2
BAFTA в области видеоигр / Best Story
Portal 2 Portal 2
Победитель
Все номинанты
Deus Ex: Human Revolution Deus Ex: Human Revolution
James Swallow, Jean-François Dugas
Batman: Arkham City Batman: Arkham City
The Elder Scrolls V: Skyrim The Elder Scrolls V: Skyrim
Todd Howard
Deus Ex: Human Revolution Deus Ex: Human Revolution
James Swallow, Jean-François Dugas
L.A. Noire L.A. Noire
Brendan McNamara
Uncharted 3: Drake's Deception Uncharted 3: Drake's Deception
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy Game
Total War: Shogun 2 Total War: Shogun 2
Победитель
Все номинанты
Deus Ex: Human Revolution Deus Ex: Human Revolution
Jean-François Dugas
Ghost Recon: Shadow Wars Ghost Recon: Shadow Wars
Julian Gollop
Dark Souls Dark Souls
Football Manager 2012 Football Manager 2012
From Dust From Dust
Eric Chahi
BAFTA в области видеоигр / Game Innovation
LittleBigPlanet 2 LittleBigPlanet 2
Победитель
Все номинанты
The Legend of Zelda: Skyward Sword Zeruda no densetsu: Sukaiwôdo sôdo
Child of Eden Child of Eden
Takashi Ishihara, Yuki Ichiki, Tetsuya Mizuguchi
From Dust From Dust
Eric Chahi
Bastion Bastion
Darren Korb, Amir Rao, Gavin Simon
L.A. Noire L.A. Noire
Brendan McNamara
Child of Eden Child of Eden
Takashi Ishihara, Yuki Ichiki, Tetsuya Mizuguchi
Bastion Bastion
Darren Korb, Amir Rao, Gavin Simon
BAFTA в области видеоигр / Special Award
Markus Persson
Победитель
Год проведения
Номинации