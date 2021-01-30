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Идентичность, 2021

2021 / Великобритания
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин смотреть фильм «Идентичность»

Данная работа стала дебютной в плане режиссуры для британки Ребекки Холл, знакомой зрителям своими ролями в фильмах «Престиж», «Железный человек 3» и многих других.

Международная премьера «Идентичности» состоялась в рамках фестиваля независимого американского кино «Сандэнс», который проходил в конце января 2021 года в заснеженном штате Юта. По итогу лента получила весьма лестные отзывы критиков. Многие отметили режиссерский талант Ребекки Холл.

Одну из ролей в фильме исполнил скандинавский актер Александр Скарсгард, обладатель «Золотого глобуса» и представитель известной творческой семьи. Скарсгард знаком большинству зрителей по своим ролям в сериалах «Настоящая кровь», «Большая маленькая ложь», а также в фильмах «Меланхолия» и «Тарзан».

Главные роли в «Идентичности» сыграли американские актрисы Тесса Томпсон и Рут Негга. Обе стали известны относительно недавно, но уже заслужили симпатии аудитории. Томпсон удивила всех в третьем «Торе», а Негга покорила миллионы, сыграв одного из ключевых персонажей в сериале «Проповедник».

«Идентичность» является вольной адаптацией одноименного романа романистки Неллы Ларсен, который был опубликован в начале тридцатых годов прошлого века. Известно, что основой для книги стали некоторые события из жизни самой писательницы.

Съемки фильма «Идентичность» стартовали еще до начала мировой пандемии, в 2019-м году. Известно, что Ребекка Холл является большой поклонницей первоисточника, она также самостоятельно написала сценарий к картине. Соавтором скрипта выступила и Рут Негга.

«Идентичность» полностью сделана в монохромном формате. Таким образом режиссерка Ребекка Холл отдала дань уважения старому кино. Кроме того, цветокоррекция фильма неразрывно связана с социальной проблематикой, которая в нем поднимается.

После триумфальной премьеры на кинофестивале «Сандэнс» фильм был куплен стриминговым гигантом Netflix. Впрочем, это не помешало «Идентичности» попасть в смотр еще одного фестиваля — на этот раз Нью-Йоркского.

«Идентичность» получила пять номинаций на премию «Готэм», которая традиционно вручается независимым кинематографистам. Кроме того, «Готэм» знаменует собой начало официального наградного сезона в киноиндустрии. Картины, отмеченные этой наградой, как правило, попадают в «оскаровскую» гонку.

В данный момент рейтинг фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 86%, что является достаточно высокой оценкой от кинокритиков. Она была основана на рецензиях восемнадцати кинокритиков, работающих в ведущих мировых изданиях.

Нью-Йорк, 1920-ые. Жизнь темнокожей женщины кардинально меняется, когда она встречает подругу детства, которая теперь выдает себя за белую.

7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 10 ноября 2021
Премьера в мире 30 января 2021
Возраст 16+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Ребекка Холл
Ребекка Холл
В ролях
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Рут Негга
Рут Негга
Андре Холланд
Андре Холланд
Билл Кэмп
Билл Кэмп
Гбенга Акиннагбе
Гбенга Акиннагбе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Идентичность 3 постера
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Премьера дебютного фильма Ребекки Холл, известной своей актерской карьерой, прошла на кинофестивале Sundance в 2021 году. Уже тогда многие критики отметили тревожную черно-белую ленту с блестящим актерским составом, а теперь, спустя несколько месяцев, «Идентичность» попала на платформу Netflix. Интересно, что победитель фестиваля – «CODA: Ребенок глухих родителей» – был куплен стриминговым сервисом AppleTV. Все это свидетельствует о том, что онлайн-платформы…
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