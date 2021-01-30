Идентичность, 2021

5 причин смотреть фильм «Идентичность»

Данная работа стала дебютной в плане режиссуры для британки Ребекки Холл, знакомой зрителям своими ролями в фильмах «Престиж», «Железный человек 3» и многих других.

Международная премьера «Идентичности» состоялась в рамках фестиваля независимого американского кино «Сандэнс», который проходил в конце января 2021 года в заснеженном штате Юта. По итогу лента получила весьма лестные отзывы критиков. Многие отметили режиссерский талант Ребекки Холл.

Одну из ролей в фильме исполнил скандинавский актер Александр Скарсгард, обладатель «Золотого глобуса» и представитель известной творческой семьи. Скарсгард знаком большинству зрителей по своим ролям в сериалах «Настоящая кровь», «Большая маленькая ложь», а также в фильмах «Меланхолия» и «Тарзан».

Главные роли в «Идентичности» сыграли американские актрисы Тесса Томпсон и Рут Негга. Обе стали известны относительно недавно, но уже заслужили симпатии аудитории. Томпсон удивила всех в третьем «Торе», а Негга покорила миллионы, сыграв одного из ключевых персонажей в сериале «Проповедник».

«Идентичность» является вольной адаптацией одноименного романа романистки Неллы Ларсен, который был опубликован в начале тридцатых годов прошлого века. Известно, что основой для книги стали некоторые события из жизни самой писательницы.