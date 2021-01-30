Идентичность, 2021

5 причин смотреть фильм «Идентичность»
Данная работа стала дебютной в плане режиссуры для британки Ребекки Холл, знакомой зрителям своими ролями в фильмах «Престиж», «Железный человек 3» и многих других.
Международная премьера «Идентичности» состоялась в рамках фестиваля независимого американского кино «Сандэнс», который проходил в конце января 2021 года в заснеженном штате Юта. По итогу лента получила весьма лестные отзывы критиков. Многие отметили режиссерский талант Ребекки Холл.
Одну из ролей в фильме исполнил скандинавский актер Александр Скарсгард, обладатель «Золотого глобуса» и представитель известной творческой семьи. Скарсгард знаком большинству зрителей по своим ролям в сериалах «Настоящая кровь», «Большая маленькая ложь», а также в фильмах «Меланхолия» и «Тарзан».
Главные роли в «Идентичности» сыграли американские актрисы Тесса Томпсон и Рут Негга. Обе стали известны относительно недавно, но уже заслужили симпатии аудитории. Томпсон удивила всех в третьем «Торе», а Негга покорила миллионы, сыграв одного из ключевых персонажей в сериале «Проповедник».
«Идентичность» является вольной адаптацией одноименного романа романистки Неллы Ларсен, который был опубликован в начале тридцатых годов прошлого века. Известно, что основой для книги стали некоторые события из жизни самой писательницы.
Съемки фильма «Идентичность» стартовали еще до начала мировой пандемии, в 2019-м году. Известно, что Ребекка Холл является большой поклонницей первоисточника, она также самостоятельно написала сценарий к картине. Соавтором скрипта выступила и Рут Негга.
«Идентичность» полностью сделана в монохромном формате. Таким образом режиссерка Ребекка Холл отдала дань уважения старому кино. Кроме того, цветокоррекция фильма неразрывно связана с социальной проблематикой, которая в нем поднимается.
После триумфальной премьеры на кинофестивале «Сандэнс» фильм был куплен стриминговым гигантом Netflix. Впрочем, это не помешало «Идентичности» попасть в смотр еще одного фестиваля — на этот раз Нью-Йоркского.
«Идентичность» получила пять номинаций на премию «Готэм», которая традиционно вручается независимым кинематографистам. Кроме того, «Готэм» знаменует собой начало официального наградного сезона в киноиндустрии. Картины, отмеченные этой наградой, как правило, попадают в «оскаровскую» гонку.
В данный момент рейтинг фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет 86%, что является достаточно высокой оценкой от кинокритиков. Она была основана на рецензиях восемнадцати кинокритиков, работающих в ведущих мировых изданиях.
Нью-Йорк, 1920-ые. Жизнь темнокожей женщины кардинально меняется, когда она встречает подругу детства, которая теперь выдает себя за белую.