Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2007 году
Место проведения
Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения
11 февраля 2007
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.1
Королева
The Queen
Andy Harries, Christine Langan, Tracey Seaward
Победитель
Все номинанты
7.7
Последний король Шотландии
The Last King of Scotland
Lisa Bryer, Andrea Calderwood, Charles Steel
7.4
Маленькая мисс Счастье
Little Miss Sunshine
Albert Berger, Дэвид Т. Френдли, Ron Yerxa
7.4
Маленькая мисс Счастье
Little Miss Sunshine
Albert Berger, Дэвид Т. Френдли, Ron Yerxa
7.6
Вавилон
Babel
Steve Golin, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Jon Kilik
Смотреть трейлер
8.3
Отступники
The Departed
Брэд Питт, Brad Grey, Graham King
Смотреть трейлер
7.7
Последний король Шотландии
The Last King of Scotland
Lisa Bryer, Andrea Calderwood, Charles Steel
8.3
Отступники
The Departed
Брэд Питт, Brad Grey, Graham King
Смотреть трейлер
7.6
Вавилон
Babel
Steve Golin, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Jon Kilik
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Альфонсо Куарон, Bertha Navarro, Гильермо дель Торо, Frida Torresblanco
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Альфонсо Куарон, Bertha Navarro, Гильермо дель Торо, Frida Torresblanco
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Апокалипсис
Apocalypto
Мэл Гибсон
Смотреть трейлер
7.4
Черная книга
Zwartboek / Black Book
Пол Верховен, San Fu Maltha, Jens Meurer, Teun Hilte
Смотреть трейлер
7.1
Возвращение
Volver
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
8.1
Цвет шафрана
Rang De Basanti
Ronnie Screwvala, Ракеш Омпракаш Мехра
7.4
Черная книга
Zwartboek / Black Book
Пол Верховен, San Fu Maltha, Jens Meurer, Teun Hilte
Смотреть трейлер
8.1
Цвет шафрана
Rang De Basanti
Ronnie Screwvala, Ракеш Омпракаш Мехра
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Do Not Erase
Do Not Erase
Asitha Ameresekere
Победитель
Все номинанты
Care
Care
Tracy Bass, Коринна Фейт, Rachel Bailey
Kissing, Tickling and Being Bored
Kissing, Tickling and Being Bored
David Smith, Jim McRoberts
Kissing, Tickling and Being Bored
Kissing, Tickling and Being Bored
David Smith, Jim McRoberts
Care
Care
Tracy Bass, Коринна Фейт, Rachel Bailey
Cubs
Cubs
Lisa Williams, Том Харпер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Guy 101
Guy 101
Ian W. Gouldstone
Победитель
Все номинанты
7.6
Петя и волк
Peter & the Wolf
Сьюзи Темплтон, Хью Велчман, Alan Dewhurst
Dreams and Desires: Family Ties
Dreams and Desires: Family Ties
Joanna Quinn, Les Mills
7.6
Петя и волк
Peter & the Wolf
Сьюзи Темплтон, Хью Велчман, Alan Dewhurst
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный полнометражный фильм
6.9
Делай ноги
Happy Feet
Джордж Миллер
Победитель
Все номинанты
7.4
Тачки
Cars
Джон Лассетер
7.1
Смывайся!
Flushed Away
Дэвид Бауэрс, Сэм Фэлл
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Форест Уитакер
Последний король Шотландии
Победитель
Все номинанты
Леонардо ДиКаприо
Отступники
Питер О’Брайэн
Венера
Дэниел Крэйг
Казино Рояль
Ричард Гриффитс
Любители истории
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Хелен Миррен
Королева
Победитель
Все номинанты
Джуди Денч
Скандальный дневник
Кейт Уинслет
Как малые дети
Пенелопа Крус
Возвращение
Мэрил Стрип
Дьявол носит Prada
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Алан Аркин
Маленькая мисс Счастье
Победитель
Все номинанты
Лесли Филлипс
Венера
Джек Николсон
Отступники
Майкл Шин
Королева
Джеймс МакЭвой
Последний король Шотландии
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Дженнифер Хадсон
Девушки мечты
Победитель
Все номинанты
Эбигэйл Бреслин
Маленькая мисс Счастье
Эмили Блант
Дьявол носит Prada
Фрэнсис де ла Тур
Любители истории
Тони Коллетт
Маленькая мисс Счастье
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
7.3
Дитя человеческое
Children of Men
Emmanuel Lubezki
Победитель
Все номинанты
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Phil Meheux
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Гильермо Наварро
Смотреть трейлер
7.7
Потерянный рейс
United 93
Barry Ackroyd
7.6
Вавилон
Babel
Rodrigo Prieto
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Martin Cantwell, Eddy Joseph, Chris Munro, Mike Prestwood Smith, Mark Taylor
Победитель
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Martin Cantwell, Eddy Joseph, Chris Munro, Mike Prestwood Smith, Mark Taylor
Победитель
Все номинанты
7.6
Вавилон
Babel
José Antonio García, Martín Hernández, Christian P. Minkler, Jon Taylor
Смотреть трейлер
7.7
Потерянный рейс
United 93
Eddy Joseph, Chris Munro, Mike Prestwood Smith, Oliver Tarney, Doug Cooper
7.6
Вавилон
Babel
José Antonio García, Martín Hernández, Christian P. Minkler, Jon Taylor
Смотреть трейлер
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Jaime Baksht, Martín Hernández, Miguel Ángel Polo
Смотреть трейлер
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Christopher Boyes, Paul Massey, Lee Orloff, George Watters II
Смотреть трейлер
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Jaime Baksht, Martín Hernández, Miguel Ángel Polo
Смотреть трейлер
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Christopher Boyes, Paul Massey, Lee Orloff, George Watters II
Смотреть трейлер
7.7
Потерянный рейс
United 93
Eddy Joseph, Chris Munro, Mike Prestwood Smith, Oliver Tarney, Doug Cooper
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Lala Huete
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Penny Rose
Смотреть трейлер
7.4
Дьявол носит Prada
Devil Wears Prada
Патриша Филд
7.1
Королева
The Queen
Консолата Бойл
7.0
Мария Антуанетта
Marie Antoinette
Milena Canonero
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
7.7
Потерянный рейс
United 93
Christopher Rouse, Clare Douglas, Richard Pearson
Победитель
7.7
Потерянный рейс
United 93
Christopher Rouse, Clare Douglas, Richard Pearson
Победитель
Все номинанты
8.3
Отступники
The Departed
Thelma Schoonmaker
Смотреть трейлер
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Стюарт Бейрд
7.1
Королева
The Queen
Lucia Zucchetti
7.6
Вавилон
Babel
Douglas Crise, Stephen Mirrione
Смотреть трейлер
7.6
Вавилон
Babel
Douglas Crise, Stephen Mirrione
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Charles Gibson, Allen Hall, Hal T. Hickel, John Knoll
Победитель
Смотреть трейлер
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Charles Gibson, Allen Hall, Hal T. Hickel, John Knoll
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Steven Begg, Chris Corbould, John Paul Docherty, Ditch Doy
7.3
Дитя человеческое
Children of Men
Frazer Churchill, Paul Corbould, Mike Eames, Tim Webber
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Everett Burrell, Edward Irastorza, David Martí, Montse Ribé
Смотреть трейлер
6.4
Возвращение Супермена
Superman Returns
Neil Corbould, Richard R. Hoover, Марк Стетсон, Jon Thum
7.3
Дитя человеческое
Children of Men
Frazer Churchill, Paul Corbould, Mike Eames, Tim Webber
6.4
Возвращение Супермена
Superman Returns
Neil Corbould, Richard R. Hoover, Марк Стетсон, Jon Thum
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Everett Burrell, Edward Irastorza, David Martí, Montse Ribé
Смотреть трейлер
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Steven Begg, Chris Corbould, John Paul Docherty, Ditch Doy
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
José Quetglás, Blanca Sánchez
Победитель
Смотреть трейлер
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
José Quetglás, Blanca Sánchez
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Королева
The Queen
Daniel Phillips
7.0
Мария Антуанетта
Marie Antoinette
Desiree Corridoni, Jean-Luc Russier
7.4
Дьявол носит Prada
Devil Wears Prada
Angel De Angelis, Nicki Ledermann
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Ve Neill, Martin Samuel
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
7.4
Маленькая мисс Счастье
Little Miss Sunshine
Michael Arndt
Победитель
Все номинанты
7.7
Потерянный рейс
United 93
Пол Гринграсс
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Гильермо дель Торо
Смотреть трейлер
7.1
Королева
The Queen
Peter Morgan
7.6
Вавилон
Babel
Гильермо Арриага
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
7.7
Последний король Шотландии
The Last King of Scotland
Джереми Брок, Peter Morgan
Победитель
7.7
Последний король Шотландии
The Last King of Scotland
Джереми Брок, Peter Morgan
Победитель
Все номинанты
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Пол Хаггис, Neal Purvis, Robert Wade
7.4
Дьявол носит Prada
Devil Wears Prada
Aline Brosh McKenna
8.3
Отступники
The Departed
Уильям Монахэн
Смотреть трейлер
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Пол Хаггис, Neal Purvis, Robert Wade
7.2
Скандальный дневник
Notes on a Scandal
Патрик Марбер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.3
Дитя человеческое
Children of Men
Jim Clay, Geoffrey Kirkland, Jennifer Williams
Победитель
7.3
Дитя человеческое
Children of Men
Jim Clay, Geoffrey Kirkland, Jennifer Williams
Победитель
Все номинанты
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Peter Lamont, Simon Wakefield
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Eugenio Caballero
Смотреть трейлер
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Cheryl Carasik, Rick Heinrichs
Смотреть трейлер
7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Cheryl Carasik, Rick Heinrichs
Смотреть трейлер
7.0
Мария Антуанетта
Marie Antoinette
K.K. Barrett, Véronique Melery
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Peter Lamont, Simon Wakefield
8.0
Лабиринт Фавна
Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Eugenio Caballero
Смотреть трейлер
7.0
Мария Антуанетта
Marie Antoinette
K.K. Barrett, Véronique Melery
Показать всех номинантов
Rising Star Award / Восходящая звезда
Ева Грин
Победитель
Все номинанты
Эмили Блант
Наоми Харрис
Бен Уишоу
Киллиан Мерфи
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
The Street
The Street
Дэвид Блэр, Ken Horn, Джимми МакГоверн, Sita Williams
Победитель
Все номинанты
8.2
Жизнь на Марсе
Life on Mars
Shameless
Shameless
Sugar Rush
Sugar Rush
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Джим Бродбент
Из добрых побуждений
Победитель
Все номинанты
Джон Симм
Жизнь на Марсе
Майкл Шин
Kenneth Williams: Fantabulosa!
Энди Серкис
Из добрых побуждений
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Victoria Wood
Housewife, 49
Победитель
Все номинанты
Рут Уилсон
Джейн Эйр
Энн-Мэри Дафф
Королева-девственница
Саманта Мортон
Из добрых побуждений
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
8.7
Массовка
Extras
Рики Джервэйс
Победитель
Все номинанты
The Royle Family
The Royle Family
Лиз Смит
The Vicar of Dibley
The Vicar of Dibley
Дон Френч
8.7
Массовка
Extras
Стивен Мерчант
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
That Mitchell and Webb Look
That Mitchell and Webb Look
Gareth Edwards, Дэвид Митчелл, Роберт Уэбб, Дэвид Керр
Победитель
Все номинанты
The Catherine Tate Show
The Catherine Tate Show
Geoffrey Perkins, Кэтрин Тейт, Gordon Anderson, Aschlin Ditta
Little Miss Jocelyn
Little Miss Jocelyn
Гарет Карривик, Jocelyn Jee Esien, Гари Райх, Jemma Rodgers
7.1
Ваша Бриташа
Little Britain
Matt Lipsey, Мэтт Лукас, Geoff Posner, Дэвид Уоллиамс
The Catherine Tate Show
The Catherine Tate Show
Geoffrey Perkins, Кэтрин Тейт, Gordon Anderson, Aschlin Ditta
7.1
Ваша Бриташа
Little Britain
Matt Lipsey, Мэтт Лукас, Geoff Posner, Дэвид Уоллиамс
Little Miss Jocelyn
Little Miss Jocelyn
Гарет Карривик, Jocelyn Jee Esien, Гари Райх, Jemma Rodgers
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
Casualty
Casualty
Победитель
Все номинанты
Emmerdale Farm
Emmerdale Farm
Keith Richardson, Piotr Szkopiak, Kathleen Beedles, Lindsay Williams
Coronation Street
Coronation Street
Kieran Roberts, Steve Frost, Tim O'Mara, Stephen Russell
EastEnders
EastEnders
Emmerdale Farm
Emmerdale Farm
Keith Richardson, Piotr Szkopiak, Kathleen Beedles, Lindsay Williams
Coronation Street
Coronation Street
Kieran Roberts, Steve Frost, Tim O'Mara, Stephen Russell
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
7.0
Королева-девственница
The Virgin Queen
Amy Roberts
Победитель
Все номинанты
Masterpiece
Masterpiece Theatre
James Keast
For episode "The Ruby in the Smoke (#36.10)".
A Harlot's Progress
A Harlot's Progress
David Blight
Fear of Fanny
Fear of Fanny
Emma Fryer
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Director
Эдмунд Култхард
Soundproof
Победитель
Все номинанты
Бхарат Наллури
Жизнь на Марсе
Том Хупер
Из добрых побуждений
Адриан Шерголд
Low Winter Sun
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
See No Evil: The Moors Murders
See No Evil: The Moors Murders
Neil McKay, Кристофер Менол, Джефф Поуп, Lisa Gilchrist
Победитель
See No Evil: The Moors Murders
See No Evil: The Moors Murders
Neil McKay, Кристофер Менол, Джефф Поуп, Lisa Gilchrist
Победитель
Все номинанты
Low Winter Sun
Low Winter Sun
Greg Brenman, Simon Donald, Адриан Шерголд, Rhonda Smith
Prime Suspect 7: The Final Act
Prime Suspect: The Final Act
Andrew Benson, Фрэнк Дизи, Andy Harries, Филип Мартин
Prime Suspect 7: The Final Act
Prime Suspect: The Final Act
Andrew Benson, Фрэнк Дизи, Andy Harries, Филип Мартин
7.0
Королева-девственница
The Virgin Queen
Коки Гедройц, Paula Milne, Paul Rutman
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing Factual
Rain in My Heart
Rain in My Heart
Dave King
Победитель
Все номинанты
Breaking Up with the Joneses
Breaking Up with the Joneses
Gregor Lyon
Inside the Twin Towers
9/11: The Twin Towers
Peter Parnham
Nuremberg: Nazis on Trial
Nuremberg: Nazis on Trial
Ben Giles
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction/Entertainment
7.5
Из добрых побуждений
Longford
Melanie Oliver
Победитель
Все номинанты
8.1
Доктор Кто
Doctor Who
Crispin Green
8.2
Жизнь на Марсе
Life on Mars
Barney Pilling
Prime Suspect 7: The Final Act
Prime Suspect: The Final Act
Trevor Waite
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Perfromance
Friday Night with Jonathan Ross
Friday Night with Jonathan Ross
Jonathan Ross
Победитель
Все номинанты
Have I Got News for You
Have I Got News for You
Paul Merton
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Declan Donnelly, Anthony McPartlin
8.8
КьюАй. Весьма интересно
QI
Стивен Фрай
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Features
Все номинанты
The F Word
The F Word
The Apprentice UK
The Apprentice
Alan Sugar, Martyn Smith, Sanjay Singhal, Daniel Adamson
Dragons' Den
Dragons' Den
Paul Mackay, Helen Bullough, Dominic Bird
The Apprentice UK
The Apprentice
Alan Sugar, Martyn Smith, Sanjay Singhal, Daniel Adamson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best International
Красавцы
Entourage
Марк Уолберг, Дуг Эллин, Стивен Левинсон
Победитель
Красавцы
Entourage
Марк Уолберг, Дуг Эллин, Стивен Левинсон
Победитель
Все номинанты
Доктор Хаус
House M.D.
David Shore
7.0
Остаться в живых
Lost
Джей Джей Абрамс, Джек Бендер, Карлтон Кьюз, Damon Lindelof
7.0
Остаться в живых
Lost
Джей Джей Абрамс, Джек Бендер, Карлтон Кьюз, Damon Lindelof
8.0
Меня зовут Эрл
My Name is Earl
Bobby Bowman, Марк Баклэнд, Грегори Томас Гарсиа
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
8.6
Джейн Эйр
Jane Eyre
Anne Oldham
Победитель
Все номинанты
A Harlot's Progress
A Harlot's Progress
Emma Scott
The Catherine Tate Show
The Catherine Tate Show
Neill Gorton, Vanessa White
Housewife, 49
Housewife, 49
Carol Cooper
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
Granada Reports
Granada Reports
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Prime Suspect 7: The Final Act
Prime Suspect: The Final Act
Nicholas Hooper
Победитель
Все номинанты
9.4
Планета Земля
Planet Earth
George Fenton
Цунами
Tsunami: The Aftermath
Alex Heffes
8.6
Джейн Эйр
Jane Eyre
Rob Lane
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
Shoot the Messenger
Shoot the Messenger
David Katznelson
Победитель
Все номинанты
Цунами
Tsunami: The Aftermath
John de Borman
7.5
Из добрых побуждений
Longford
Danny Cohen
7.4
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
Terry Pratchett's Hogfather
Gavin Finney
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Photography Factual
BBC: Сила искусства
Simon Schama's Power of Art
Tim Cragg
Победитель
Все номинанты
Galapagos
Galápagos
9.4
Планета Земля
Planet Earth
Andrew Shillabeer
Breaking Up with the Joneses
Breaking Up with the Joneses
Урсула Макфарлейн, Saskia Wilson
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
An Audience with Take That: Live!
An Audience with Take That: Live!
Bill Laslett
Победитель
Все номинанты
8.6
Джейн Эйр
Jane Eyre
Grenville Horner
8.2
Жизнь на Марсе
Life on Mars
Brian Sykes
7.5
Из добрых побуждений
Longford
Michael Pickwoad
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
The Royle Family
The Royle Family
Caroline Aherne, Крэйг Кэш, Phil Mealey, John Rushton
For "Queen of Sheba".
Победитель
Все номинанты
Pulling
Pulling
Phil Bowker, Тристрам Шапиро, Шэрон Хорган, Dennis Kelly
8.8
Компьютерщики
The IT Crowd
Ben Gosling Fuller, Грэм Лайнхэн, Derrin Schlesinger, Ash Atalla
Pulling
Pulling
Phil Bowker, Тристрам Шапиро, Шэрон Хорган, Dennis Kelly
Зеленое крыло
Green Wing
Dominic Brigstocke, Robert Harley, Victoria Pile, Тристрам Шапиро
8.8
Компьютерщики
The IT Crowd
Ben Gosling Fuller, Грэм Лайнхэн, Derrin Schlesinger, Ash Atalla
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
Inside the Twin Towers
9/11: The Twin Towers
Peter Baldock, Cliff Jones, Tim White
Победитель
Inside the Twin Towers
9/11: The Twin Towers
Peter Baldock, Cliff Jones, Tim White
Победитель
Все номинанты
The Somme: From Defeat to Victory
The Somme: From Defeat to Victory
Danny Finn
Breaking Up with the Joneses
Breaking Up with the Joneses
Урсула Макфарлейн, Ben Baird, Saskia Wilson
Breaking Up with the Joneses
Breaking Up with the Joneses
Урсула Макфарлейн, Ben Baird, Saskia Wilson
9.4
Планета Земля
Planet Earth
Kate Hopkins, Graham Wild, Andrew Wilson, Tim Owens
9.4
Планета Земля
Planet Earth
Kate Hopkins, Graham Wild, Andrew Wilson, Tim Owens
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
Цунами
Tsunami: The Aftermath
Peter Gates, Stephen Griffiths, Nigel Heath, Martin Trevis
Победитель
Цунами
Tsunami: The Aftermath
Peter Gates, Stephen Griffiths, Nigel Heath, Martin Trevis
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Gary Clarke
Later... With Jools Holland
Later... With Jools Holland
Mike Felton
8.2
Жизнь на Марсе
Life on Mars
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
Все номинанты
The Relief of Belsen
The Relief of Belsen
Justin Hardy, Susan Horth, Lucy Bassnett-McGuire, Peter Guinness
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Titles
Match of the Day
Match of the Day
Louise Braham, Chris Grubb
For "FIFA World Cup 2006".
Победитель
Match of the Day
Match of the Day
Louise Braham, Chris Grubb
For "FIFA World Cup 2006".
Победитель
Все номинанты
7.6
Отель "Вавилон"
Hotel Babylon
Richard Norley, Russell Mann
Suburban Shootout
Suburban Shootout
Anthony Scott, Alan O'Brien
Suburban Shootout
Suburban Shootout
Anthony Scott, Alan O'Brien
7.6
Отель "Вавилон"
Hotel Babylon
Richard Norley, Russell Mann
Sky Sports Cricket
Sky Sports Cricket
For "England One Day Internationals".
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
7.4
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
Terry Pratchett's Hogfather
Simon Thomas, Oliver Money
Победитель
7.4
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
Terry Pratchett's Hogfather
Simon Thomas, Oliver Money
Победитель
Все номинанты
Krakatoa: Volcano of Destruction
Krakatoa: The Last Days
Death of a President
Death of a President
8.1
Доктор Кто
Doctor Who
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Best Writer
7.5
Из добрых побуждений
Longford
Peter Morgan
Победитель
Все номинанты
8.7
Массовка
Extras
Рики Джервэйс, Стивен Мерчант
Prime Suspect 7: The Final Act
Prime Suspect: The Final Act
Фрэнк Дизи
8.2
Жизнь на Марсе
Life on Mars
Мэтью Грэхэм
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
Shoot the Messenger
Shoot the Messenger
Sharon Foster
Победитель
Все номинанты
Love Me, Love My Doll
Guys and Dolls
Nick Holt
Bradford Riots
Bradford Riots
Neil Biswas
Fear of Fanny
Fear of Fanny
Brian Fillis
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
My Life as a Popat
My Life as a Popat
Чарльз Мартин
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Ross Kemp on Gangs
Ross Kemp on Gangs
Ross Kemp, Clive Tulloh, Amelia Hann
Победитель
Все номинанты
Going Tribal
Tribe
Steve Robinson, Sam Organ
Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive
Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive
Who Do You Think You Are?
Who Do You Think You Are?
Lucy Carter, Alex Graham
Going Tribal
Tribe
Steve Robinson, Sam Organ
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Nuremberg: Goering's Last Stand
Nuremberg: Goering's Last Stand
Simon Berthon, Питер Николсон, Piers Vellacott
Победитель
Nuremberg: Goering's Last Stand
Nuremberg: Goering's Last Stand
Simon Berthon, Питер Николсон, Piers Vellacott
Победитель
Все номинанты
9.4
Планета Земля
Planet Earth
Аластер Фотерджилл, Марк Линфилд
Munich: Mossad's Revenge
Munich: Mossad's Revenge
Anthony Geffen, Peter Miller, Том Уиттер, Calum Walker
BBC: Сила искусства
Simon Schama's Power of Art
Basil Comely, Саймон Шама, Mark Harrison, Клер Беван
BBC: Сила искусства
Simon Schama's Power of Art
Basil Comely, Саймон Шама, Mark Harrison, Клер Беван
Munich: Mossad's Revenge
Munich: Mossad's Revenge
Anthony Geffen, Peter Miller, Том Уиттер, Calum Walker
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Interactivity
7.4
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
Terry Pratchett's Hogfather
Ian Sharples, Rod Brown, Giles Pooley
Победитель
7.4
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка
Terry Pratchett's Hogfather
Ian Sharples, Rod Brown, Giles Pooley
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Housewife, 49
Housewife, 49
Гэвин Миллар, Дэвид Трелфолл, Victoria Wood, Piers Wenger
Победитель
Housewife, 49
Housewife, 49
Гэвин Миллар, Дэвид Трелфолл, Victoria Wood, Piers Wenger
Победитель
Все номинанты
7.5
Дорога на Гуантанамо
The Road to Guantanamo
Майкл Уинтерботтом, Мат Уайткросс
7.5
Из добрых побуждений
Longford
Helen Flint, Andy Harries, Том Хупер, Peter Morgan
Kenneth Williams: Fantabulosa!
Kenneth Williams: Fantabulosa!
Энди де Эммони, Martyn Hesford, Ben Evans
7.5
Из добрых побуждений
Longford
Helen Flint, Andy Harries, Том Хупер, Peter Morgan
Показать всех номинантов
Alexander Korda Award for Best British Film
7.7
Последний король Шотландии
The Last King of Scotland
Джереми Брок, Lisa Bryer, Andrea Calderwood, Кевин МакДональд, Peter Morgan, Charles Steel
Победитель
7.7
Последний король Шотландии
The Last King of Scotland
Джереми Брок, Lisa Bryer, Andrea Calderwood, Кевин МакДональд, Peter Morgan, Charles Steel
Победитель
Все номинанты
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Barbara Broccoli, Мартин Кэмпбелл, Пол Хаггис, Neal Purvis, Robert Wade, Michael G. Wilson
7.2
Скандальный дневник
Notes on a Scandal
Ричард Эйр, Robert Fox, Патрик Марбер, Scott Rudin
7.7
Потерянный рейс
United 93
Tim Bevan, Пол Гринграсс, Lloyd Levin
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
Barbara Broccoli, Мартин Кэмпбелл, Пол Хаггис, Neal Purvis, Robert Wade, Michael G. Wilson
7.1
Королева
The Queen
Стивен Фрирз, Andy Harries, Christine Langan, Peter Morgan, Tracey Seaward
7.2
Скандальный дневник
Notes on a Scandal
Ричард Эйр, Robert Fox, Патрик Марбер, Scott Rudin
7.7
Потерянный рейс
United 93
Tim Bevan, Пол Гринграсс, Lloyd Levin
Показать всех номинантов
Anthony Asquith Award for Film Music
7.6
Вавилон
Babel
Gustavo Santaolalla
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.1
Королева
The Queen
Alexandre Desplat
7.1
Девушки мечты
Dreamgirls
Henry Krieger
6.9
Делай ноги
Happy Feet
John Powell
8.0
Казино Рояль
Casino Royale
David Arnold
Показать всех номинантов
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
6.7
Красная дорога
Red Road
Андреа Арнольд
Победитель
Все номинанты
Pierrepoint: The Last Hangman
The Last Hangman
Christine Langan
6.9
Из Лондона в Брайтон
London to Brighton
Пол Эндрю Уильямс
Rollin' with the Nines
Rollin' with the Nines
Джулиан Джилби
Black Sun
Black Sun
Gary Tarn
Показать всех номинантов
David Lean Award for Direction
7.7
Потерянный рейс
United 93
Пол Гринграсс
Победитель
Все номинанты
7.6
Вавилон
Babel
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Смотреть трейлер
8.3
Отступники
The Departed
Мартин Скорсезе
Смотреть трейлер
7.1
Королева
The Queen
Стивен Фрирз
7.4
Маленькая мисс Счастье
Little Miss Sunshine
Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Drama
That Summer Day
That Summer Day
Clive Bradley, Джон Ист, Hannah Pescod
Победитель
Все номинанты
Jackanory
Jackanory
Ник Уиллинг, Kati Nicholl
For episode "The Magician of Samarkand".
Byker Grove
Byker Grove
Tim Leandro, Tim Holloway, Ian Fenton
For episode "Auf Wiedersehen Dogdeath".
My Life as a Popat
My Life as a Popat
Laurence Bowen, Philip Clarke, Nick Pitt
Byker Grove
Byker Grove
Tim Leandro, Tim Holloway, Ian Fenton
For episode "Auf Wiedersehen Dogdeath".
Jackanory
Jackanory
Ник Уиллинг, Kati Nicholl
For episode "The Magician of Samarkand".
My Life as a Popat
My Life as a Popat
Laurence Bowen, Philip Clarke, Nick Pitt
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
The Slammer
The Slammer
Steve Ryde, Jeanette Goulbourn, John Payne
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Все номинанты
Little Princess
Little Princess
Iain Harvey, Edward Foster
Little Princess
Little Princess
Iain Harvey, Edward Foster
Показать всех номинантов
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
In the Night Garden...
In the Night Garden...
Dirk Campbell, Anne Wood, Эндрю Девенпорт
Победитель
In the Night Garden...
In the Night Garden...
Dirk Campbell, Anne Wood, Эндрю Девенпорт
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Smile
Smile
Barney Harwood
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Writer
Все номинанты
All About Me
All About Me
Малкольм Кэмпбелл
Показать всех номинантов
Academy Fellowship
Ричард Кертис
BAFTA Television
Победитель
Anne V. Coates
BAFTA Film
Победитель
Will Wright
BAFTA Games
Победитель
Michael Balcon Award
Nick Daubeny
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Все номинанты
Breaking Up with the Joneses
Breaking Up with the Joneses
Урсула Макфарлейн, David Nath, Gregor Lyon, Saskia Wilson
9/11: The Falling Man
9/11: The Falling Man
John Smithson, Sue Bourne, Henry Singer
9/11: The Falling Man
9/11: The Falling Man
John Smithson, Sue Bourne, Henry Singer
Rain in My Heart
Rain in My Heart
Paul Watson
Показать всех номинантов
Lew Grade Award
X-фактор
The X Factor
Siobhan Greene, Richard Holloway, Claire Horton, Andrew Llinares
Победитель
X-фактор
The X Factor
Siobhan Greene, Richard Holloway, Claire Horton, Andrew Llinares
Победитель
Все номинанты
Dancing on Ice
Dancing on Ice
How Do You Solve a Problem Like Maria?
How Do You Solve a Problem Like Maria?
Derren Brown: The Heist
Derren Brown: The Heist
Simon Mills, Бенжамин Карон, Энди Найман, Деррен Браун
Показать всех номинантов
Alan Clarke Award
Andy Harries
Победитель
Special Award
Audience Award (TV)
8.2
Жизнь на Марсе
Life on Mars
Победитель
Все номинанты
9.4
Планета Земля
Planet Earth
The Vicar of Dibley
The Vicar of Dibley
Celebrity Big Brother
Celebrity Big Brother
Dragons' Den
Dragons' Den
The Royle Family
The Royle Family
Показать всех номинантов
Kids' Vote
7.4
Симпсоны в кино
The Simpsons Movie
Победитель
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
Okami
Okami
Atsushi Inaba
(PS2)
Победитель
Все номинанты
Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction
Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction
(PS3)
Viva Piñata
Viva Piñata
Ed Bryan, Ryan Stevenson
(Xbox 360)
Heavenly Sword
Heavenly Sword
(PS3)
BioShock
BioShock
(Xbox 360)
Skate.
Skate.
(PS3)
Viva Piñata
Viva Piñata
Ed Bryan, Ryan Stevenson
(Xbox 360)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
Crackdown
Crackdown
(Xbox 360)
Победитель
Все номинанты
Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction
Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction
(PS3)
God of War II
God of War II
Cory Barlog, Eric Williams, Michael Cheng
(PS2)
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Zeruda no densetsu Towairaito purinsesu
(Wii)
Gears of War
Gears of War
Cliff Bleszinski, Mike Capps, Rod Fergusson
(Xbox 360)
God of War II
God of War II
Cory Barlog, Eric Williams, Michael Cheng
(PS2)
The Orange Box
The Orange Box
(PS3)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Casual Game
Wii Sports
Wii Sports
(Wii)
Победитель
Все номинанты
Big Brain Academy: Wii Degree
Wii de yawaraka atamajuku
(Wii)
Guitar Hero II
Guitar Hero II
(PS2)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Game
BioShock
BioShock
(Xbox 360)
Победитель
Все номинанты
Wii Sports
Wii Sports
(Wii)
Crysis
Crysis
(PC)
Kane & Lynch: Dead Men
Kane & Lynch: Dead Men
(Xbox 360)
Guitar Hero II
Guitar Hero II
(PS2)
Gears of War
Gears of War
Cliff Bleszinski, Mike Capps, Rod Fergusson
(Xbox 360)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Gameplay
Wii Sports
Wii Sports
(Wii)
Победитель
Все номинанты
Warhawk
Warhawk
Brian Upton, Bruce Woodard, Dylan Jobe
(PS3)
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Zeruda no densetsu Towairaito purinsesu
(Wii)
Warhawk
Warhawk
Brian Upton, Bruce Woodard, Dylan Jobe
(PS3)
Crackdown
Crackdown
(Xbox 360)
Gears of War
Gears of War
Cliff Bleszinski
(Xbox 360)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
Wii Sports
Wii Sports
(Wii)
Победитель
Все номинанты
World of Warcraft
World of Warcraft
(PC)
Crackdown
Crackdown
(Xbox 360)
World in Conflict
World in Conflict
(PC)
Guitar Hero II
Guitar Hero II
(PS2)
Battlefield 2142
Battlefield 2142
(PC)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Original Score
Okami
Okami
Atsushi Inaba
(PS2)
Победитель
Все номинанты
The Legend of Zelda: Twilight Princess
Zeruda no densetsu Towairaito purinsesu
(Wii)
Viva Piñata
Viva Piñata
Grant Kirkhope
(Xbox 360)
Final Fantasy XII
Fainaru fantajî XII
Hitoshi Sakimoto, Nobuo Uematsu
(PS2)
God of War II
God of War II
Clint Bajakian, Chuck Doud, Jonathan Mayer
(PS2)
Lair
Lair
John Debney, Clint Bajakian, Ryan Hamlyn
(PS3)
Final Fantasy XII
Fainaru fantajî XII
Hitoshi Sakimoto, Nobuo Uematsu
(PS2)
Lair
Lair
John Debney, Clint Bajakian, Ryan Hamlyn
(PS3)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
Wii Sports
Wii Sports
(Wii)
Победитель
Все номинанты
Football Manager 2008
Football Manager 2008
(PC)
FIFA Soccer 08
FIFA 08
(PS3)
MotorStorm
MotorStorm
Martin Kenwright
(PS3)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Story and Character
God of War II
God of War II
Cory Barlog, David Jaffe, Marianne Krawczyk
(PS2)
Победитель
God of War II
God of War II
Cory Barlog, David Jaffe, Marianne Krawczyk
(PS2)
Победитель
Все номинанты
Okami
Okami
Atsushi Inaba
(PS2)
Final Fantasy XII
Fainaru fantajî XII
(PS2)
Heavenly Sword
Heavenly Sword
(PS3)
The Darkness
The Darkness
Denby Grace, Lars Johansson, Jerk Gustafsson
(Xbox 360)
The Simpsons Game
The Simpsons Game
Matt Selman, Scot Amos
(Xbox 360)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy and Simulation Game
Wii Sports
Wii Sports
(Wii)
Победитель
Все номинанты
Command & Conquer 3: Tiberium Wars
Command & Conquer 3: Tiberium Wars
(Xbox 360)
Forza Motorsport 2
Forza Motorsport 2
(Xbox 360)
Rainbow Six: Vegas
Rainbow Six: Vegas
Alexandre Parizeau, Chadi Lebbos, Maxime Beland
(Xbox 360)
Rainbow Six: Vegas
Rainbow Six: Vegas
Alexandre Parizeau, Chadi Lebbos, Maxime Beland
(Xbox 360)
World in Conflict
World in Conflict
(PC)
Medieval II: Total War
Medieval II: Total War
The Kingdoms expansion pack. (PC)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Use Of Audio
Crackdown
Crackdown
(Xbox 360)
Победитель
Все номинанты
God of War II
God of War II
Phillip A. Kovats, Chuck Russom, David Murrant
(PS2)
Gears of War
Gears of War
(Xbox 360)
Elite Beat Agents
Elite Beat Agents
(DS)
God of War II
God of War II
Phillip A. Kovats, Chuck Russom, David Murrant
(PS2)
Guitar Hero II
Guitar Hero II
(PS2)
Skate.
Skate.
(PS3)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Innovation
Wii Sports
Wii Sports
(Wii)
Победитель
Все номинанты
Okami
Okami
Atsushi Inaba
(PS2)
Flow
Flow
Austin Wintory, Jenova Chen, Nicholas Clark
(PSN)
The Eye of Judgment
The Eye of Judgment
Kazuhito Miyaki, Yusuke Watanabe
(PS3)
Super Paper Mario
Super Paper Mario
(Wii)
Flow
Flow
Austin Wintory, Jenova Chen, Nicholas Clark
(PSN)
The Eye of Judgment
The Eye of Judgment
Kazuhito Miyaki, Yusuke Watanabe
(PS3)
Trauma Center: Second Opinion
Kadoukeusu Z: 2-tsu no chô shittô
(Wii)
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
God of War II
God of War II
Christer Ericson, Tim Moss
(PS2)
Победитель
God of War II
God of War II
Christer Ericson, Tim Moss
(PS2)
Победитель
Все номинанты
Crackdown
Crackdown
(Xbox 360)
MotorStorm
MotorStorm
Martin Kenwright
(PS3)
Gears of War
Gears of War
Tim Sweeney
(Xbox 360)
Okami
Okami
Atsushi Inaba
(PS2)
Uncharted: Drake's Fortune
Uncharted: Drake's Fortune
(PS3)
Показать всех номинантов
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / East
Happy Puppy
Happy Puppy
Уильям МакГрегор
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
BAFTA 2018
BAFTA 2017
BAFTA 2016
BAFTA 2015
BAFTA 2014
BAFTA 2013
BAFTA 2012
BAFTA 2011
BAFTA 2010
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая режиссёрская работа
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая операторская работа
Лучший звук
Лучшая музыка к фильму
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Лучший дизайн костюмов
Лучший монтаж
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Лучшие визуальные эффекты
Лучший грим и причёски
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Best Achievement in Special Effects
Best Animated Featured Film
Best Animated Film
Best Animation
Best Art Direction
Best British Actor
Best British Actress
Best British Art Direction (B/W)
Best British Art Direction (Colour)
Best British Costume (B/W)
Best British Costume (Colour)
Best British Film 1947
Best British Film Editing
Best British Screenplay
Best Direction
Best Documentary Film
Best Documentary Film 1947
Best Factual Film
Best Film Editing
Best Film from any Source
Best Film from any Source 1947
Best Foreign Actor
Best Foreign Actress
Best Foreign Language Film
Best Make Up Artist
Best Make Up/Hair
Best Makeup and Hair
Best Original Television Music
Best Original Music
Best Original Song
Best Score
Best Screenplay
Best Short Factual Film
Best Short Fictional Film
Best Sound Track
Best Special Effects
Best Special Visual Effects
Best Specialised Film
Best Supporting Artist
Current Affairs
John Grierson Award
Most Outstanding Newcomer to Film
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Most Promising Newcomer to Film
Most Promising Newcomer to Leading Film Role
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Original Music
Outstanding British Contribution to Cinema
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Special Award
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший кастинг
BAFTA в области телевидения / Children’s Craft Team Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Entertainment
BAFTA в области телевидения / Factual Entertainment
BAFTA в области телевидения / Female Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Limited Drama
BAFTA в области телевидения / Live Event Coverage
BAFTA в области телевидения / Male Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Reality
BAFTA в области телевидения / Short Form
BAFTA в области телевидения / Soap
BAFTA в области телевидения / Sports Coverage
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая телекомедия или комедийная развлекательная телепрограмм
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая развлекательная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший актер
BAFTA в области телевидения / Лучшая актриса
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая международная программа
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Alan Clarke Award
BAFTA в области телевидения / Audience Award (TV)
BAFTA в области телевидения / Best Actor
BAFTA в области телевидения / Best Actress
BAFTA в области телевидения / Best Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Design
BAFTA в области телевидения / Best Digital Creativity
BAFTA в области телевидения / Best Director
BAFTA в области телевидения / Best Director - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Director: Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
BAFTA в области телевидения / Best Drama Plays
BAFTA в области телевидения / Best Drama Production
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
BAFTA в области телевидения / Best Dramatic Series
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Perfromance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Factual Production
BAFTA в области телевидения / Best Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Documentary
BAFTA в области телевидения / Best Features
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Foreign Programme
BAFTA в области телевидения / Best Foreign TV Programme
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
BAFTA в области телевидения / Best Innovation
BAFTA в области телевидения / Best Interactivity
BAFTA в области телевидения / Best International
BAFTA в области телевидения / Best International Series
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Personality
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Production
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Live Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
BAFTA в области телевидения / Best Make-Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Original Music
BAFTA в области телевидения / Best Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
BAFTA в области телевидения / Best Outside Broadcast Programme
BAFTA в области телевидения / Best Personality
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Photography - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual Series
BAFTA в области телевидения / Best Reality and Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Script
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Soap
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Special Lighting Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special, Visual and Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special/s
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Production
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Sport
BAFTA в области телевидения / Best Sport and Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Sports/Events Coverage in Real Time
BAFTA в области телевидения / Best TV Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Talk Show
BAFTA в области телевидения / Best Television Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Titles
BAFTA в области телевидения / Best Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects & Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Writer
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Drama
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Comedy Programme or Series Award
BAFTA в области телевидения / Costume Design
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Daytime
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Drama Series
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Features
BAFTA в области телевидения / Film Editor
BAFTA в области телевидения / General
BAFTA в области телевидения / General Category
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Factual Series or Strand
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Innovation
BAFTA в области телевидения / Interactivity
BAFTA в области телевидения / International
BAFTA в области телевидения / Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Live Event
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Most Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / New Media
BAFTA в области телевидения / New Media Developer
BAFTA в области телевидения / News Coverage
BAFTA в области телевидения / Original Music
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
BAFTA в области телевидения / Originality
BAFTA в области телевидения / Outstanding Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Outstanding Current Affairs Feature
BAFTA в области телевидения / Outstanding Drama Series
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / P&O Cruises Memorable Moment
BAFTA в области телевидения / Performance in Documentary
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
BAFTA в области телевидения / Production Design
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
BAFTA в области телевидения / Special Award
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Sport
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Virgin TV's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Outstanding British Contribution to Cinema
P&O Cruises Memorable Moment
eSports Audience Award / Приз зрительских симпатий eSports
Breakthrough Brits / Прорывные британцы
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
Sunday Times Reader Award for Games / Премия читателей Sunday Times в номинации "Игры"
60 Seconds of Fame - Best Film / "60 секунд славы" - лучший фильм
EE Rising Star Award
Certificate of Merit / Best Documentary Film
Certificate of Merit
UN Award
Flaherty Documentary Award
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Best Actor in a Leading Role
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / East
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / North East and cumbria
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Wales
BAFTA в области видеоигр / EE Players' Choice
BAFTA в области видеоигр / New Intellectual Property
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
BAFTA в области видеоигр / Best Action Game
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
BAFTA в области видеоигр / Best Animation or Intro
BAFTA в области видеоигр / Best Art Direction
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Character
BAFTA в области видеоигр / Best Children's Game
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
BAFTA в области видеоигр / Best Design
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game on any Platform - The Year's Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Gameplay
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Music
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
BAFTA в области видеоигр / Best Original Score
BAFTA в области видеоигр / Best Performer
BAFTA в области видеоигр / Best Persistent Game
BAFTA в области видеоигр / Best Racing Game
BAFTA в области видеоигр / Best Screenplay
BAFTA в области видеоигр / Best Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sound
BAFTA в области видеоигр / Best Soundtrack
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sports/Fitness Game
BAFTA в области видеоигр / Best Story
BAFTA в области видеоигр / Best Story and Character
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy Game
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy and Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Technical Direction
BAFTA в области видеоигр / Best Use Of Audio
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / EE Mobile Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
BAFTA в области видеоигр / Game Boy Advance
BAFTA в области видеоигр / Game Design
BAFTA в области видеоигр / Game Innovation
BAFTA в области видеоигр / Gamecube
BAFTA в области видеоигр / Innovation
BAFTA в области видеоигр / Originality
BAFTA в области видеоигр / PC
BAFTA в области видеоигр / PS2
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
BAFTA в области видеоигр / Special Award
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
BAFTA в области видеоигр / Technical Innovation
BAFTA в области видеоигр / Xbox
Rising Star Award / Восходящая звезда
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Audio
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Design
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Console
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile or Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Multiplayer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Networked
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - PC
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Music
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Sound
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best UK Developer
BAFTA Interactive Entertainment Award / Children's
BAFTA Interactive Entertainment Award / Comedy
BAFTA Interactive Entertainment Award / Computer Programming
BAFTA Interactive Entertainment Award / Enhancement of Linear Media
BAFTA Interactive Entertainment Award / Games Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Innovative Game Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactive Treatment
BAFTA Interactive Entertainment Award / Interactivity
BAFTA Interactive Entertainment Award / Moving Images
BAFTA Interactive Entertainment Award / Special Award
BAFTA Interactive Entertainment Award / Sports
BAFTA Interactive Entertainment Award / Technical Innovation
Shell International Award
Mullard Award
Anthony Asquith Award for Best New British Composer (TV)
Technical Craft Award (TV) / Editing (Factual)
Technical Craft Award (TV)
BAFTA Interactive Award / DVD
BAFTA Interactive Award / Factual
BAFTA Interactive Award / Film
BAFTA Interactive Award / Interactive TV
BAFTA Interactive Award / Online Entertainment
BAFTA Interactive Award / Online Learning
Kids' Vote
Audience Award (TV)
Special Award (Children's)
Writers' Award (Children's)
Writers' Award (TV)
Special Award / BAFTA Tribute
Special Award / Make Up Artist
Special Award / Outstanding British Contribution to Cinema
Special Award / Outstanding Contribution to Television
Special Award
Richard Dimbleby Award
Foreign TV Program Award
Dennis Potter Award
Alan Clarke Award
Lew Grade Award
Flaherty Documentary Award (TV)
Michael Balcon Award
Audience Award
Academy Fellowship / Film
Academy Fellowship / Games
Academy Fellowship
Детская премия BAFTA / Animation
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids Vote - Feature Film
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Game
Детская премия BAFTA / BAFTA Kids' Vote - Television
Детская премия BAFTA / Best Animated Series
Детская премия BAFTA / Best Animation
Детская премия BAFTA / Best Channel of the Year
Детская премия BAFTA / Best Children's Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Children's Film
Детская премия BAFTA / Best Comedy
Детская премия BAFTA / Best Content For Change
Детская премия BAFTA / Best Digital
Детская премия BAFTA / Best Director
Детская премия BAFTA / Best Drama
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
Детская премия BAFTA / Best Factual
Детская премия BAFTA / Best Feature Film
Детская премия BAFTA / Best Game
Детская премия BAFTA / Best Independent Production Company
Детская премия BAFTA / Best Interactive
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Adapted
Детская премия BAFTA / Best Interactive - Original
Детская премия BAFTA / Best International
Детская премия BAFTA / Best Learning - Primary
Детская премия BAFTA / Best Learning - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Learning Secondary
Детская премия BAFTA / Best Performer
Детская премия BAFTA / Best Pre-School
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Детская премия BAFTA / Best School Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Drama
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Primary
Детская премия BAFTA / Best Schools Factual - Secondary
Детская премия BAFTA / Best Short Form
Детская премия BAFTA / Best Video Game
Детская премия BAFTA / Best Writer
Детская премия BAFTA / Best Writer - Adapted
Детская премия BAFTA / Break-Through Talent
Детская премия BAFTA / Entertainment
Детская премия BAFTA / Feature Film
Детская премия BAFTA / International Animation
Детская премия BAFTA / Learning Primary
Детская премия BAFTA / Pre-School Animation
Детская премия BAFTA / Pre-School Live Action
Детская премия BAFTA / Schools Drama
Детская премия BAFTA / Special Award
David Lean Award for Direction / Best Director
David Lean Award for Direction / Best Film/Video Editor (Factual)
David Lean Award for Direction
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Anthony Asquith Award for Film Music
Alexander Korda Award for Best British Film
