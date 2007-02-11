Меню
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2007 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 11 февраля 2007
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Королева 7.1
Королева The Queen
Andy Harries, Christine Langan, Tracey Seaward
Победитель
Последний король Шотландии 7.7
Последний король Шотландии The Last King of Scotland
Lisa Bryer, Andrea Calderwood, Charles Steel
Маленькая мисс Счастье 7.4
Маленькая мисс Счастье Little Miss Sunshine
Albert Berger, Дэвид Т. Френдли, Ron Yerxa
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Steve Golin, Алехандро Гонсалес Иньярриту, Jon Kilik
Отступники 8.3
Отступники The Departed
Брэд Питт, Brad Grey, Graham King
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Лабиринт Фавна 8.0
Лабиринт Фавна Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Альфонсо Куарон, Bertha Navarro, Гильермо дель Торо, Frida Torresblanco
Победитель
Апокалипсис 8.0
Апокалипсис Apocalypto
Мэл Гибсон
Черная книга 7.4
Черная книга Zwartboek / Black Book
Пол Верховен, San Fu Maltha, Jens Meurer, Teun Hilte
Возвращение 7.1
Возвращение Volver
Педро Альмодовар, Агустин Альмодовар
Цвет шафрана 8.1
Цвет шафрана Rang De Basanti
Ronnie Screwvala, Ракеш Омпракаш Мехра
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Do Not Erase Do Not Erase
Asitha Ameresekere
Победитель
Care Care
Tracy Bass, Коринна Фейт, Rachel Bailey
Kissing, Tickling and Being Bored Kissing, Tickling and Being Bored
David Smith, Jim McRoberts
Cubs Cubs
Lisa Williams, Том Харпер
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Guy 101 Guy 101
Ian W. Gouldstone
Победитель
Петя и волк 7.6
Петя и волк Peter & the Wolf
Сьюзи Темплтон, Хью Велчман, Alan Dewhurst
Dreams and Desires: Family Ties Dreams and Desires: Family Ties
Joanna Quinn, Les Mills
BAFTA в области кино / Лучший анимационный полнометражный фильм
Делай ноги 6.9
Делай ноги Happy Feet
Джордж Миллер
Победитель
Тачки 7.4
Тачки Cars
Джон Лассетер
Смывайся! 7.1
Смывайся! Flushed Away
Дэвид Бауэрс, Сэм Фэлл
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Последний король Шотландии
Победитель
Леонардо ДиКаприо
Леонардо ДиКаприо
Отступники
Питер О’Брайэн
Венера
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Казино Рояль
Ричард Гриффитс
Ричард Гриффитс
Любители истории
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Хелен Миррен
Хелен Миррен
Королева
Победитель
Джуди Денч
Джуди Денч
Скандальный дневник
Кейт Уинслет
Кейт Уинслет
Как малые дети
Пенелопа Крус
Пенелопа Крус
Возвращение
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Дьявол носит Prada
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Алан Аркин
Алан Аркин
Маленькая мисс Счастье
Победитель
Лесли Филлипс
Венера
Джек Николсон
Джек Николсон
Отступники
Майкл Шин
Майкл Шин
Королева
Джеймс МакЭвой
Джеймс МакЭвой
Последний король Шотландии
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Дженнифер Хадсон
Дженнифер Хадсон
Девушки мечты
Победитель
Эбигэйл Бреслин
Эбигэйл Бреслин
Маленькая мисс Счастье
Эмили Блант
Эмили Блант
Дьявол носит Prada
Фрэнсис де ла Тур
Фрэнсис де ла Тур
Любители истории
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Маленькая мисс Счастье
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Дитя человеческое 7.3
Дитя человеческое Children of Men
Emmanuel Lubezki
Все номинанты
Казино Рояль 8.0
Казино Рояль Casino Royale
Phil Meheux
Лабиринт Фавна 8.0
Лабиринт Фавна Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Гильермо Наварро
Потерянный рейс 7.7
Потерянный рейс United 93
Barry Ackroyd
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Rodrigo Prieto
BAFTA в области кино / Лучший звук
Казино Рояль 8.0
Казино Рояль Casino Royale
Martin Cantwell, Eddy Joseph, Chris Munro, Mike Prestwood Smith, Mark Taylor
Победитель
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
José Antonio García, Martín Hernández, Christian P. Minkler, Jon Taylor
Потерянный рейс 7.7
Потерянный рейс United 93
Eddy Joseph, Chris Munro, Mike Prestwood Smith, Oliver Tarney, Doug Cooper
Потерянный рейс 7.7
Потерянный рейс United 93
Eddy Joseph, Chris Munro, Mike Prestwood Smith, Oliver Tarney, Doug Cooper
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Лабиринт Фавна 8.0
Лабиринт Фавна Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Lala Huete
Победитель
Смотреть трейлер
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Penny Rose
Дьявол носит Prada 7.4
Дьявол носит Prada Devil Wears Prada
Патриша Филд
Королева 7.1
Королева The Queen
Консолата Бойл
Мария Антуанетта 7.0
Мария Антуанетта Marie Antoinette
Milena Canonero
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Потерянный рейс 7.7
Потерянный рейс United 93
Christopher Rouse, Clare Douglas, Richard Pearson
Победитель
Потерянный рейс 7.7
Потерянный рейс United 93
Christopher Rouse, Clare Douglas, Richard Pearson
Победитель
Отступники 8.3
Отступники The Departed
Thelma Schoonmaker
Казино Рояль 8.0
Казино Рояль Casino Royale
Стюарт Бейрд
Королева 7.1
Королева The Queen
Lucia Zucchetti
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Douglas Crise, Stephen Mirrione
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Douglas Crise, Stephen Mirrione
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Charles Gibson, Allen Hall, Hal T. Hickel, John Knoll
Победитель
Казино Рояль 8.0
Казино Рояль Casino Royale
Steven Begg, Chris Corbould, John Paul Docherty, Ditch Doy
Дитя человеческое 7.3
Дитя человеческое Children of Men
Frazer Churchill, Paul Corbould, Mike Eames, Tim Webber
Лабиринт Фавна 8.0
Лабиринт Фавна Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Everett Burrell, Edward Irastorza, David Martí, Montse Ribé
Возвращение Супермена 6.4
Возвращение Супермена Superman Returns
Neil Corbould, Richard R. Hoover, Марк Стетсон, Jon Thum
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
Лабиринт Фавна 8.0
Лабиринт Фавна Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
José Quetglás, Blanca Sánchez
Победитель
Королева 7.1
Королева The Queen
Daniel Phillips
Мария Антуанетта 7.0
Мария Антуанетта Marie Antoinette
Desiree Corridoni, Jean-Luc Russier
Дьявол носит Prada 7.4
Дьявол носит Prada Devil Wears Prada
Angel De Angelis, Nicki Ledermann
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Ve Neill, Martin Samuel
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Маленькая мисс Счастье 7.4
Маленькая мисс Счастье Little Miss Sunshine
Michael Arndt
Победитель
Потерянный рейс 7.7
Потерянный рейс United 93
Пол Гринграсс
Лабиринт Фавна 8.0
Лабиринт Фавна Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Гильермо дель Торо
Королева 7.1
Королева The Queen
Peter Morgan
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Гильермо Арриага
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Последний король Шотландии 7.7
Последний король Шотландии The Last King of Scotland
Джереми Брок, Peter Morgan
Победитель
Казино Рояль 8.0
Казино Рояль Casino Royale
Пол Хаггис, Neal Purvis, Robert Wade
Дьявол носит Prada 7.4
Дьявол носит Prada Devil Wears Prada
Aline Brosh McKenna
Отступники 8.3
Отступники The Departed
Уильям Монахэн
Скандальный дневник 7.2
Скандальный дневник Notes on a Scandal
Патрик Марбер
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Дитя человеческое 7.3
Дитя человеческое Children of Men
Jim Clay, Geoffrey Kirkland, Jennifer Williams
Победитель
Казино Рояль 8.0
Казино Рояль Casino Royale
Peter Lamont, Simon Wakefield
Лабиринт Фавна 8.0
Лабиринт Фавна Pan's Labyrinth / Laberinto del Fauno, El
Eugenio Caballero
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца 7.9
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest
Cheryl Carasik, Rick Heinrichs
Мария Антуанетта 7.0
Мария Антуанетта Marie Antoinette
K.K. Barrett, Véronique Melery
Rising Star Award / Восходящая звезда
Ева Грин
Ева Грин
Победитель
Эмили Блант
Эмили Блант
Наоми Харрис
Наоми Харрис
Бен Уишоу
Бен Уишоу
Киллиан Мерфи
Киллиан Мерфи
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
The Street The Street
Дэвид Блэр, Ken Horn, Джимми МакГоверн, Sita Williams
Победитель
Жизнь на Марсе 8.2
Жизнь на Марсе Life on Mars
Shameless Shameless
Sugar Rush Sugar Rush
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Джим Бродбент
Джим Бродбент
Из добрых побуждений
Победитель
Джон Симм
Джон Симм
Жизнь на Марсе
Майкл Шин
Майкл Шин
Kenneth Williams: Fantabulosa!
Энди Серкис
Энди Серкис
Из добрых побуждений
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Victoria Wood
Housewife, 49
Победитель
Рут Уилсон
Рут Уилсон
Джейн Эйр
Энн-Мэри Дафф
Энн-Мэри Дафф
Королева-девственница
Саманта Мортон
Саманта Мортон
Из добрых побуждений
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
Массовка 8.7
Массовка Extras
Рики Джервэйс
Победитель
The Royle Family The Royle Family
Лиз Смит
The Vicar of Dibley The Vicar of Dibley
Дон Френч
Массовка 8.7
Массовка Extras
Стивен Мерчант
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
That Mitchell and Webb Look That Mitchell and Webb Look
Gareth Edwards, Дэвид Митчелл, Роберт Уэбб, Дэвид Керр
Победитель
The Catherine Tate Show The Catherine Tate Show
Geoffrey Perkins, Кэтрин Тейт, Gordon Anderson, Aschlin Ditta
Little Miss Jocelyn Little Miss Jocelyn
Гарет Карривик, Jocelyn Jee Esien, Гари Райх, Jemma Rodgers
Ваша Бриташа 7.1
Ваша Бриташа Little Britain
Matt Lipsey, Мэтт Лукас, Geoff Posner, Дэвид Уоллиамс
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
Casualty Casualty
Победитель
Emmerdale Farm Emmerdale Farm
Keith Richardson, Piotr Szkopiak, Kathleen Beedles, Lindsay Williams
Coronation Street Coronation Street
Kieran Roberts, Steve Frost, Tim O'Mara, Stephen Russell
EastEnders EastEnders
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
Королева-девственница 7.0
Королева-девственница The Virgin Queen
Amy Roberts
Победитель
Masterpiece Masterpiece Theatre
James Keast For episode "The Ruby in the Smoke (#36.10)".
A Harlot's Progress A Harlot's Progress
David Blight
Fear of Fanny Fear of Fanny
Emma Fryer
BAFTA в области телевидения / Best Director
Эдмунд Култхард
Soundproof
Победитель
Бхарат Наллури
Бхарат Наллури
Жизнь на Марсе
Том Хупер
Том Хупер
Из добрых побуждений
Адриан Шерголд
Low Winter Sun
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
See No Evil: The Moors Murders See No Evil: The Moors Murders
Neil McKay, Кристофер Менол, Джефф Поуп, Lisa Gilchrist
Победитель
Low Winter Sun Low Winter Sun
Greg Brenman, Simon Donald, Адриан Шерголд, Rhonda Smith
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Andrew Benson, Фрэнк Дизи, Andy Harries, Филип Мартин
Королева-девственница 7.0
Королева-девственница The Virgin Queen
Коки Гедройц, Paula Milne, Paul Rutman
BAFTA в области телевидения / Best Editing Factual
Rain in My Heart Rain in My Heart
Dave King
Победитель
Breaking Up with the Joneses Breaking Up with the Joneses
Gregor Lyon
Inside the Twin Towers 9/11: The Twin Towers
Peter Parnham
Nuremberg: Nazis on Trial Nuremberg: Nazis on Trial
Ben Giles
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction/Entertainment
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Melanie Oliver
Победитель
Доктор Кто 8.1
Доктор Кто Doctor Who
Crispin Green
Жизнь на Марсе 8.2
Жизнь на Марсе Life on Mars
Barney Pilling
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Trevor Waite
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Perfromance
Friday Night with Jonathan Ross Friday Night with Jonathan Ross
Jonathan Ross
Победитель
Have I Got News for You Have I Got News for You
Paul Merton
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Declan Donnelly, Anthony McPartlin
КьюАй. Весьма интересно 8.8
КьюАй. Весьма интересно QI
Стивен Фрай
BAFTA в области телевидения / Best Features
The F Word The F Word
The Apprentice UK The Apprentice
Alan Sugar, Martyn Smith, Sanjay Singhal, Daniel Adamson
Dragons' Den Dragons' Den
Paul Mackay, Helen Bullough, Dominic Bird
The Apprentice UK The Apprentice
Alan Sugar, Martyn Smith, Sanjay Singhal, Daniel Adamson
BAFTA в области телевидения / Best International
Красавцы
Красавцы Entourage
Марк Уолберг, Дуг Эллин, Стивен Левинсон
Победитель
Доктор Хаус
Доктор Хаус House M.D.
David Shore
Остаться в живых 7.0
Остаться в живых Lost
Джей Джей Абрамс, Джек Бендер, Карлтон Кьюз, Damon Lindelof
Меня зовут Эрл 8.0
Меня зовут Эрл My Name is Earl
Bobby Bowman, Марк Баклэнд, Грегори Томас Гарсиа
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Anne Oldham
Победитель
A Harlot's Progress A Harlot's Progress
Emma Scott
The Catherine Tate Show The Catherine Tate Show
Neill Gorton, Vanessa White
Housewife, 49 Housewife, 49
Carol Cooper
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
Granada Reports Granada Reports
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Nicholas Hooper
Победитель
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
George Fenton
Цунами
Цунами Tsunami: The Aftermath
Alex Heffes
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Rob Lane
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
Shoot the Messenger Shoot the Messenger
David Katznelson
Победитель
Цунами
Цунами Tsunami: The Aftermath
John de Borman
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Danny Cohen
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка 7.4
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка Terry Pratchett's Hogfather
Gavin Finney
BAFTA в области телевидения / Best Photography Factual
BBC: Сила искусства
BBC: Сила искусства Simon Schama's Power of Art
Tim Cragg
Победитель
Galapagos Galápagos
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
Andrew Shillabeer
Breaking Up with the Joneses Breaking Up with the Joneses
Урсула Макфарлейн, Saskia Wilson
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
An Audience with Take That: Live! An Audience with Take That: Live!
Bill Laslett
Победитель
Джейн Эйр 8.6
Джейн Эйр Jane Eyre
Grenville Horner
Жизнь на Марсе 8.2
Жизнь на Марсе Life on Mars
Brian Sykes
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Michael Pickwoad
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
The Royle Family The Royle Family
Caroline Aherne, Крэйг Кэш, Phil Mealey, John Rushton For "Queen of Sheba".
Победитель
Pulling Pulling
Phil Bowker, Тристрам Шапиро, Шэрон Хорган, Dennis Kelly
Компьютерщики 8.8
Компьютерщики The IT Crowd
Ben Gosling Fuller, Грэм Лайнхэн, Derrin Schlesinger, Ash Atalla
Pulling Pulling
Phil Bowker, Тристрам Шапиро, Шэрон Хорган, Dennis Kelly
Зеленое крыло
Зеленое крыло Green Wing
Dominic Brigstocke, Robert Harley, Victoria Pile, Тристрам Шапиро
Компьютерщики 8.8
Компьютерщики The IT Crowd
Ben Gosling Fuller, Грэм Лайнхэн, Derrin Schlesinger, Ash Atalla
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
Inside the Twin Towers 9/11: The Twin Towers
Peter Baldock, Cliff Jones, Tim White
Победитель
The Somme: From Defeat to Victory The Somme: From Defeat to Victory
Danny Finn
Breaking Up with the Joneses Breaking Up with the Joneses
Урсула Макфарлейн, Ben Baird, Saskia Wilson
Breaking Up with the Joneses Breaking Up with the Joneses
Урсула Макфарлейн, Ben Baird, Saskia Wilson
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
Kate Hopkins, Graham Wild, Andrew Wilson, Tim Owens
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
Цунами
Цунами Tsunami: The Aftermath
Peter Gates, Stephen Griffiths, Nigel Heath, Martin Trevis
Победитель
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
Gary Clarke
Later... With Jools Holland Later... With Jools Holland
Mike Felton
Жизнь на Марсе 8.2
Жизнь на Марсе Life on Mars
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
The Relief of Belsen The Relief of Belsen
Justin Hardy, Susan Horth, Lucy Bassnett-McGuire, Peter Guinness
BAFTA в области телевидения / Best Titles
Match of the Day Match of the Day
Louise Braham, Chris Grubb For "FIFA World Cup 2006".
Победитель
Отель "Вавилон" 7.6
Отель "Вавилон" Hotel Babylon
Richard Norley, Russell Mann
Suburban Shootout Suburban Shootout
Anthony Scott, Alan O'Brien
Sky Sports Cricket Sky Sports Cricket
For "England One Day Internationals".
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка 7.4
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка Terry Pratchett's Hogfather
Simon Thomas, Oliver Money
Победитель
Krakatoa: Volcano of Destruction Krakatoa: The Last Days
Death of a President Death of a President
Доктор Кто 8.1
Доктор Кто Doctor Who
BAFTA в области телевидения / Best Writer
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Peter Morgan
Победитель
Массовка 8.7
Массовка Extras
Рики Джервэйс, Стивен Мерчант
Prime Suspect 7: The Final Act Prime Suspect: The Final Act
Фрэнк Дизи
Жизнь на Марсе 8.2
Жизнь на Марсе Life on Mars
Мэтью Грэхэм
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
Shoot the Messenger Shoot the Messenger
Sharon Foster
Победитель
Love Me, Love My Doll Guys and Dolls
Nick Holt
Bradford Riots Bradford Riots
Neil Biswas
Fear of Fanny Fear of Fanny
Brian Fillis
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
My Life as a Popat My Life as a Popat
Чарльз Мартин
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Ross Kemp on Gangs Ross Kemp on Gangs
Ross Kemp, Clive Tulloh, Amelia Hann
Победитель
Going Tribal Tribe
Steve Robinson, Sam Organ
Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive Stephen Fry: The Secret Life of the Manic Depressive
Who Do You Think You Are? Who Do You Think You Are?
Lucy Carter, Alex Graham
Going Tribal Tribe
Steve Robinson, Sam Organ
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
Nuremberg: Goering's Last Stand Nuremberg: Goering's Last Stand
Simon Berthon, Питер Николсон, Piers Vellacott
Победитель
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
Аластер Фотерджилл, Марк Линфилд
Munich: Mossad's Revenge Munich: Mossad's Revenge
Anthony Geffen, Peter Miller, Том Уиттер, Calum Walker
BAFTA в области телевидения / Interactivity
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка 7.4
Санта-Хрякус: Страшдественская сказка Terry Pratchett's Hogfather
Ian Sharples, Rod Brown, Giles Pooley
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Housewife, 49 Housewife, 49
Гэвин Миллар, Дэвид Трелфолл, Victoria Wood, Piers Wenger
Победитель
Дорога на Гуантанамо 7.5
Дорога на Гуантанамо The Road to Guantanamo
Майкл Уинтерботтом, Мат Уайткросс
Из добрых побуждений 7.5
Из добрых побуждений Longford
Helen Flint, Andy Harries, Том Хупер, Peter Morgan
Kenneth Williams: Fantabulosa! Kenneth Williams: Fantabulosa!
Энди де Эммони, Martyn Hesford, Ben Evans
Alexander Korda Award for Best British Film
Последний король Шотландии 7.7
Последний король Шотландии The Last King of Scotland
Джереми Брок, Lisa Bryer, Andrea Calderwood, Кевин МакДональд, Peter Morgan, Charles Steel
Победитель
Казино Рояль 8.0
Казино Рояль Casino Royale
Barbara Broccoli, Мартин Кэмпбелл, Пол Хаггис, Neal Purvis, Robert Wade, Michael G. Wilson
Скандальный дневник 7.2
Скандальный дневник Notes on a Scandal
Ричард Эйр, Robert Fox, Патрик Марбер, Scott Rudin
Потерянный рейс 7.7
Потерянный рейс United 93
Tim Bevan, Пол Гринграсс, Lloyd Levin
Anthony Asquith Award for Film Music
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Gustavo Santaolalla
Победитель
Смотреть трейлер
Королева 7.1
Королева The Queen
Alexandre Desplat
Девушки мечты 7.1
Девушки мечты Dreamgirls
Henry Krieger
Делай ноги 6.9
Делай ноги Happy Feet
John Powell
Казино Рояль 8.0
Казино Рояль Casino Royale
David Arnold
Carl Foreman Award for the Most Promising Newcomer
Красная дорога 6.7
Красная дорога Red Road
Андреа Арнольд
Победитель
Pierrepoint: The Last Hangman The Last Hangman
Christine Langan
Из Лондона в Брайтон 6.9
Из Лондона в Брайтон London to Brighton
Пол Эндрю Уильямс
Rollin' with the Nines Rollin' with the Nines
Джулиан Джилби
Black Sun Black Sun
Gary Tarn
David Lean Award for Direction
Потерянный рейс 7.7
Потерянный рейс United 93
Пол Гринграсс
Победитель
Вавилон 7.6
Вавилон Babel
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Смотреть трейлер
Отступники 8.3
Отступники The Departed
Мартин Скорсезе
Смотреть трейлер
Королева 7.1
Королева The Queen
Стивен Фрирз
Маленькая мисс Счастье 7.4
Маленькая мисс Счастье Little Miss Sunshine
Джонатан Дэйтон, Валери Фэрис
Детская премия BAFTA / Best Drama
That Summer Day That Summer Day
Clive Bradley, Джон Ист, Hannah Pescod
Победитель
Jackanory Jackanory
Ник Уиллинг, Kati Nicholl For episode "The Magician of Samarkand".
Byker Grove Byker Grove
Tim Leandro, Tim Holloway, Ian Fenton For episode "Auf Wiedersehen Dogdeath".
My Life as a Popat My Life as a Popat
Laurence Bowen, Philip Clarke, Nick Pitt
Byker Grove Byker Grove
Tim Leandro, Tim Holloway, Ian Fenton For episode "Auf Wiedersehen Dogdeath".
Jackanory Jackanory
Ник Уиллинг, Kati Nicholl For episode "The Magician of Samarkand".
My Life as a Popat My Life as a Popat
Laurence Bowen, Philip Clarke, Nick Pitt
Детская премия BAFTA / Best Entertainment
The Slammer The Slammer
Steve Ryde, Jeanette Goulbourn, John Payne
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Animation
Little Princess Little Princess
Iain Harvey, Edward Foster
Детская премия BAFTA / Best Pre-School Live Action
In the Night Garden... In the Night Garden...
Dirk Campbell, Anne Wood, Эндрю Девенпорт
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Presenter
Smile Smile
Barney Harwood
Победитель
Детская премия BAFTA / Best Writer
All About Me All About Me
Малкольм Кэмпбелл
Academy Fellowship
Ричард Кертис
Ричард Кертис
BAFTA Television
Победитель
Anne V. Coates
BAFTA Film
Победитель
Will Wright
BAFTA Games
Победитель
Michael Balcon Award
Nick Daubeny
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Breaking Up with the Joneses Breaking Up with the Joneses
Урсула Макфарлейн, David Nath, Gregor Lyon, Saskia Wilson
9/11: The Falling Man 9/11: The Falling Man
John Smithson, Sue Bourne, Henry Singer
Rain in My Heart Rain in My Heart
Paul Watson
Lew Grade Award
X-фактор
X-фактор The X Factor
Siobhan Greene, Richard Holloway, Claire Horton, Andrew Llinares
Победитель
Dancing on Ice Dancing on Ice
How Do You Solve a Problem Like Maria? How Do You Solve a Problem Like Maria?
Derren Brown: The Heist Derren Brown: The Heist
Simon Mills, Бенжамин Карон, Энди Найман, Деррен Браун
Alan Clarke Award
Andy Harries
Победитель
Special Award
Audience Award (TV)
Жизнь на Марсе 8.2
Жизнь на Марсе Life on Mars
Победитель
Планета Земля 9.4
Планета Земля Planet Earth
The Vicar of Dibley The Vicar of Dibley
Celebrity Big Brother Celebrity Big Brother
Dragons' Den Dragons' Den
The Royle Family The Royle Family
Kids' Vote
Симпсоны в кино 7.4
Симпсоны в кино The Simpsons Movie
Победитель
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
Okami Okami
Atsushi Inaba (PS2)
Победитель
Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction
(PS3)
Viva Piñata Viva Piñata
Ed Bryan, Ryan Stevenson (Xbox 360)
Heavenly Sword Heavenly Sword
(PS3)
BioShock BioShock
(Xbox 360)
Skate. Skate.
(PS3)
Viva Piñata Viva Piñata
Ed Bryan, Ryan Stevenson (Xbox 360)
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
Crackdown Crackdown
(Xbox 360)
Победитель
Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction
(PS3)
God of War II God of War II
Cory Barlog, Eric Williams, Michael Cheng (PS2)
The Legend of Zelda: Twilight Princess Zeruda no densetsu Towairaito purinsesu
(Wii)
Gears of War Gears of War
Cliff Bleszinski, Mike Capps, Rod Fergusson (Xbox 360)
God of War II God of War II
Cory Barlog, Eric Williams, Michael Cheng (PS2)
The Orange Box The Orange Box
(PS3)
BAFTA в области видеоигр / Best Casual Game
Wii Sports Wii Sports
(Wii)
Победитель
Big Brain Academy: Wii Degree Wii de yawaraka atamajuku
(Wii)
Guitar Hero II Guitar Hero II
(PS2)
BAFTA в области видеоигр / Best Game
BioShock BioShock
(Xbox 360)
Победитель
Wii Sports Wii Sports
(Wii)
Crysis Crysis
(PC)
Kane & Lynch: Dead Men Kane & Lynch: Dead Men
(Xbox 360)
Guitar Hero II Guitar Hero II
(PS2)
Gears of War Gears of War
Cliff Bleszinski, Mike Capps, Rod Fergusson (Xbox 360)
BAFTA в области видеоигр / Best Gameplay
Wii Sports Wii Sports
(Wii)
Победитель
Warhawk Warhawk
Brian Upton, Bruce Woodard, Dylan Jobe (PS3)
The Legend of Zelda: Twilight Princess Zeruda no densetsu Towairaito purinsesu
(Wii)
Warhawk Warhawk
Brian Upton, Bruce Woodard, Dylan Jobe (PS3)
Crackdown Crackdown
(Xbox 360)
Gears of War Gears of War
Cliff Bleszinski (Xbox 360)
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
Wii Sports Wii Sports
(Wii)
Победитель
World of Warcraft World of Warcraft
(PC)
Crackdown Crackdown
(Xbox 360)
World in Conflict World in Conflict
(PC)
Guitar Hero II Guitar Hero II
(PS2)
Battlefield 2142 Battlefield 2142
(PC)
BAFTA в области видеоигр / Best Original Score
Okami Okami
Atsushi Inaba (PS2)
Победитель
The Legend of Zelda: Twilight Princess Zeruda no densetsu Towairaito purinsesu
(Wii)
Viva Piñata Viva Piñata
Grant Kirkhope (Xbox 360)
Final Fantasy XII Fainaru fantajî XII
Hitoshi Sakimoto, Nobuo Uematsu (PS2)
God of War II God of War II
Clint Bajakian, Chuck Doud, Jonathan Mayer (PS2)
Lair Lair
John Debney, Clint Bajakian, Ryan Hamlyn (PS3)
Final Fantasy XII Fainaru fantajî XII
Hitoshi Sakimoto, Nobuo Uematsu (PS2)
Lair Lair
John Debney, Clint Bajakian, Ryan Hamlyn (PS3)
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
Wii Sports Wii Sports
(Wii)
Победитель
Football Manager 2008 Football Manager 2008
(PC)
FIFA Soccer 08 FIFA 08
(PS3)
MotorStorm MotorStorm
Martin Kenwright (PS3)
BAFTA в области видеоигр / Best Story and Character
God of War II God of War II
Cory Barlog, David Jaffe, Marianne Krawczyk (PS2)
Победитель
Okami Okami
Atsushi Inaba (PS2)
Final Fantasy XII Fainaru fantajî XII
(PS2)
Heavenly Sword Heavenly Sword
(PS3)
The Darkness The Darkness
Denby Grace, Lars Johansson, Jerk Gustafsson (Xbox 360)
The Simpsons Game The Simpsons Game
Matt Selman, Scot Amos (Xbox 360)
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy and Simulation Game
Wii Sports Wii Sports
(Wii)
Победитель
Command & Conquer 3: Tiberium Wars Command & Conquer 3: Tiberium Wars
(Xbox 360)
Forza Motorsport 2 Forza Motorsport 2
(Xbox 360)
Rainbow Six: Vegas Rainbow Six: Vegas
Alexandre Parizeau, Chadi Lebbos, Maxime Beland (Xbox 360)
World in Conflict World in Conflict
(PC)
Medieval II: Total War Medieval II: Total War
The Kingdoms expansion pack. (PC)
BAFTA в области видеоигр / Best Use Of Audio
Crackdown Crackdown
(Xbox 360)
Победитель
God of War II God of War II
Phillip A. Kovats, Chuck Russom, David Murrant (PS2)
Gears of War Gears of War
(Xbox 360)
Elite Beat Agents Elite Beat Agents
(DS)
Guitar Hero II Guitar Hero II
(PS2)
Skate. Skate.
(PS3)
BAFTA в области видеоигр / Innovation
Wii Sports Wii Sports
(Wii)
Победитель
Okami Okami
Atsushi Inaba (PS2)
Flow Flow
Austin Wintory, Jenova Chen, Nicholas Clark (PSN)
The Eye of Judgment The Eye of Judgment
Kazuhito Miyaki, Yusuke Watanabe (PS3)
Super Paper Mario Super Paper Mario
(Wii)
Trauma Center: Second Opinion Kadoukeusu Z: 2-tsu no chô shittô
(Wii)
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
God of War II God of War II
Christer Ericson, Tim Moss (PS2)
Победитель
Crackdown Crackdown
(Xbox 360)
MotorStorm MotorStorm
Martin Kenwright (PS3)
Gears of War Gears of War
Tim Sweeney (Xbox 360)
Okami Okami
Atsushi Inaba (PS2)
Uncharted: Drake's Fortune Uncharted: Drake's Fortune
(PS3)
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / East
Happy Puppy Happy Puppy
Уильям МакГрегор
Победитель
