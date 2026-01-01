Леонардо ДиКаприо родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе, в семье Джорджа и Ирмелин ДиКаприо. Отец Лео был известным автором комиксов, в то время как мать работала секретарем судьи. У Леонардо есть итальянские, немецкие и русские корни. Последнее, к слову, очень радует русских поклонников актера, и его в некоторой степени даже считают своим. Назвали мальчика в честь знаменитого художника Леонардо Да Винчи, работами которого восхищалась мать Лео. Родители ДиКаприо развелись, когда мальчик был совсем маленьким, поэтому его воспитывала одна мать.
Сниматься Леонардо Дикаприо начал еще в юном возрасте, когда отец привел его для участия в детском шоу, а уже в 14-летнем возрасте юный Лео серьезно решил стать профессиональным актером. Первые его роли были малозаметны и состоялись в различных телесериалах, например, «Санта Барбара» и «Новые приключения Лесси». В большом кино ДиКаприо появился в 1991 году в фильме «Зубастики 3», где сыграл главную роль. В 19 лет Лео получил свою первую номинацию на «Золотой Глобус» и «Оскар» за роль в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа», в котором сыграл умственно отсталого парня. Партнером ДиКаприо стал актер Джонни Депп. Далее последовали роли в серьезных картинах «Быстрый и мертвый», «Полное затмение» и «Дневник баскетболиста». С 1996 года его жизнь кардинально меняется, когда выходит романтическая мелодрама База Лурмана «Ромео + Джульетта», а затем и легендарный «Титаник» Кэмерона.
После роли Джека Доусона в «Титанике» о Леонардо ДиКаприо узнал весь мир. Примечательно, что сначала актер отказывался от этой роли, но Джеймс Кэмерон сумел уговорить Лео. Фильм стал настоящей сенсацией и получил 11 премий «Оскар», но поклонники актера призывали бойкотировать ту самую церемонию, потому что ДиКаприо даже не выдвинули в номинацию. «Золотой Глобус» был тогда к Леонардо благосклоннее и номинировал его в категории «лучший актер». Внимание зрителей и кинопродюсеров со всего мира обратилось к ДиКаприо, а журнал People внес его в список самых привлекательных людей планеты.
Несмотря на хвалебные отзывы критиков, Леонардо Дикаприо на время стал заложником своего персонажа из «Титаника». Ему было сложно получать серьезные роли, а в последующие годы он даже получил две премии «Золотая малина», которые вручаются за самые сомнительные достижения. Однако успех вновь пришел к нему, когда Лео стал любимым актером режиссера Мартина Скорсезе. Их совместные работы, такие как «Банды Нью-Йорка», «Авиатор» (за роль в этом фильме он получил свой первый «Золотой глобус»), «Отступники» и «Остров проклятых» заслужили признание критиков, любовь зрителей, но так и не принесли актеру долгожданного «Оскара».
Невероятный ажиотаж вызвало у зрителей отсутствие самой престижной кинопремии у Леонардо ДиКаприо. Несколько лет подряд все с замиранием сердца ждали, когда же он получит свой «Оскар». Несмотря на шумиху в прессе, киноакадемия настойчиво выбирала других лауреатов в номинации «лучший актер года», а сам Лео постоянно твердил, что эта истерия ему неинтересна. Свой первый «Оскар» Леонардо Дикаприо получил в 2016 году за роль в фильме «Выживший», режиссера, а Алехадро Гонсалеса Иньярриту.
Личная жизнь Леонардо всегда была на виду у общественности. Актер регулярно проводит время с самыми красивыми блондинками Голливуда и меняет их как перчатки. Нежная дружба связывает его с Кейт Уинслет, партнершей по фильму «Титаник» и «Дорога перемен». И хотя актер не стремится связывать себя узами брака, ходят слухи, что на самом деле он давно и прочно влюблен в своего давнего друга, Лукаса Хааса. Они постоянно появляются вместе в общественных местах, а также проводят совместно свой отпуск, правда, в сопровождении официальных девушек Лео.
Леонардо ДиКаприо – не только один из самых востребованных актеров в Голливуде, но и активный борец за защиту окружающей среды. У него есть свой фонд - Leonardo DiCaprio Foundation, который ежегодно перечисляет немалые суммы на развитие различных эко-проектов.
2016 год
- Премия Оскар
Победитель: Лучшая мужская роль («Выживший»)
- Премия Золотой глобус
Победитель: Лучшая мужская роль (драма) («Выживший»)
- Премия канала «MTV»
Победитель: Лучшая мужская роль («Выживший»)
Номинация: Лучшая драка («Выживший»)
- Премия Британской академии
Победитель: Лучшая мужская роль («Выживший»)
- Премия Гильдии актеров
Победитель: Лучшая мужская роль («Выживший»)
2014 год
- Премия Оскар
Номинации: Лучший фильм («Волк с Уолл-стрит»)и Лучшая мужская роль («Волк с Уолл-стрит»)
- Премия Золотой глобус
Победитель: Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) («Волк с Уолл-стрит»)
- Премия канала «MTV»
Победитель: Самый безумный эпизод («Волк с Уолл-стрит»)
Номинации: Лучшая мужская роль («Волк с Уолл-стрит»), Лучшее исполнение роли без рубашки («Волк с Уолл-стрит»), Лучший экранный дуэт («Волк с Уолл-стрит»)и Лучший музыкальный момент («Волк с Уолл-стрит»)
- Премия Британской академии
Номинация: Лучшая мужская роль («Волк с Уолл-стрит»)
2013 год
- Премия Золотой глобус
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Джанго освобожденный»)
- Премия канала «MTV»
Номинации: Лучший злодей («Джанго освобожденный»)и Лучший экранный дуэт («Джанго освобожденный»)
2012 год
- Премия Золотой глобус
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Дж. Эдгар»)
- Премия Гильдии актеров
Номинация: Лучшая мужская роль («Дж. Эдгар»)
2011 год
- Премия Сатурн
Номинации: Лучший актер («Начало») и Лучший актер («Остров проклятых»)
2009 год
- Премия Золотой глобус
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Дорога перемен»)
2007 год
- Премия Оскар
Номинация: Лучшая мужская роль («Кровавый алмаз»)
- Золотой глобус
Номинации: Лучшая мужская роль (драма) («Кровавый алмаз») и Лучшая мужская роль (драма) («Отступники»)
- Премия Британской академии
Номинация: Лучшая мужская роль («Отступники»)
- Премия Гильдии актеров
Номинации: Лучший актерский состав («Отступники»), Лучшая мужская роль («Кровавый алмаз»)и Лучшая мужская роль второго плана («Отступники»)
2005 год
- Премия Оскар
Номинация: Лучшая мужская роль («Авиатор»)
- Премия Золотой глобус
Победитель: Лучшая мужская роль (драма) («Авиатор»)
- Премия канала «MTV»
Победитель: Лучшая мужская роль («Авиатор»)
- Британская академия
Номинация: Лучшая мужская роль («Авиатор»)
- Премия Гильдии актеров
Номинации: Лучший актерский состав («Авиатор») и Лучшая мужская роль («Авиатор»)
2003 год
- Премия Золотой глобус
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Поймай меня, если сможешь»)
- Премия канала «MTV»
Номинации: Лучшая мужская роль («Поймай меня, если сможешь») и Лучший поцелуй («Банды Нью-Йорка»)
2001 год
- Премия Золотая малина
Номинация: Худшая мужская роль («Пляж»)
1998 год
- Премия Золотой глобус
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Титаник»)
- Премия канала «MTV»
Победитель: Лучшая мужская роль («Титаник»)
Номинации: Лучший экранный дуэт («Титаник») и Лучший поцелуй («Титаник»)
- Премия Гильдии актеров
Номинация: Лучший актерский состав («Титаник»)
1997 год
- Премия канала «MTV»
Номинации: Лучшая мужская роль («Ромео + Джульетта»), Лучший экранный дуэт («Ромео + Джульетта») и Лучший поцелуй («Ромео + Джульетта»)
- Прмеия Берлинского кинофестиваля
Победитель: Серебряный Медведь за лучшую мужскую роль («Ромео + Джульетта»)
- Премия Гильдии актеров
Номинация: Лучший актерский состав («Комната Марвина»)
1994 год
- Премия Оскар
Номинация:Лучшая мужская роль второго плана («Что гложет Гилберта Грейпа?»)
- Премия Золотой глобус
Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Что гложет Гилберта Грейпа?»)
- Лео большой фанат баскетбола
- Своим лучшим другом он называет свою маму, однако среди близких друзей актера числится Тоби Магуайр
- Получил свой первый Оскар только в 2016 году
- ДиКаприо несколько раз заявлял, что хочет сыграть Сталина и Путина