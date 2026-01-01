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Леонардо ДиКаприо

Leonardo DiCaprio

Дата рождения
11 ноября 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Лос-Анджелес, США
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Комедийный актёр

Биография Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо родился 11 ноября 1974 года в Лос-Анджелесе, в семье Джорджа и Ирмелин ДиКаприо. Отец Лео был известным автором комиксов, в то время как мать работала секретарем судьи. У Леонардо есть итальянские, немецкие и русские корни. Последнее, к слову, очень радует русских поклонников актера, и его в некоторой степени даже считают своим. Назвали мальчика в честь знаменитого художника Леонардо Да Винчи, работами которого восхищалась мать Лео. Родители ДиКаприо развелись, когда мальчик был совсем маленьким, поэтому его воспитывала одна мать.

Роли Леонардо ДиКаприо

Сниматься Леонардо Дикаприо начал еще в юном возрасте, когда отец привел его для участия в детском шоу, а уже в 14-летнем возрасте юный Лео серьезно решил стать профессиональным актером. Первые его роли были малозаметны и состоялись в различных телесериалах, например, «Санта Барбара» и «Новые приключения Лесси». В большом кино ДиКаприо появился в 1991 году в фильме «Зубастики 3», где сыграл главную роль. В 19 лет Лео получил свою первую номинацию на «Золотой Глобус» и «Оскар» за роль в фильме «Что гложет Гилберта Грейпа», в котором сыграл умственно отсталого парня. Партнером ДиКаприо стал актер Джонни Депп. Далее последовали роли в серьезных картинах «Быстрый и мертвый», «Полное затмение» и «Дневник баскетболиста». С 1996 года его жизнь кардинально меняется, когда выходит романтическая мелодрама База Лурмана «Ромео + Джульетта», а затем и легендарный «Титаник» Кэмерона.

Леонардо ДиКаприо - Титаник

После роли Джека Доусона в «Титанике» о Леонардо ДиКаприо узнал весь мир. Примечательно, что сначала актер отказывался от этой роли, но Джеймс Кэмерон сумел уговорить Лео. Фильм стал настоящей сенсацией и получил 11 премий «Оскар», но поклонники актера призывали бойкотировать ту самую церемонию, потому что ДиКаприо даже не выдвинули в номинацию. «Золотой Глобус» был тогда к Леонардо благосклоннее и номинировал его в категории «лучший актер». Внимание зрителей и кинопродюсеров со всего мира обратилось к ДиКаприо, а журнал People внес его в список самых привлекательных людей планеты.

Несмотря на хвалебные отзывы критиков, Леонардо Дикаприо на время стал заложником своего персонажа из «Титаника». Ему было сложно получать серьезные роли, а в последующие годы он даже получил две премии «Золотая малина», которые вручаются за самые сомнительные достижения. Однако успех вновь пришел к нему, когда Лео стал любимым актером режиссера Мартина Скорсезе. Их совместные работы, такие как «Банды Нью-Йорка», «Авиатор» (за роль в этом фильме он получил свой первый «Золотой глобус»), «Отступники» и «Остров проклятых» заслужили признание критиков, любовь зрителей, но так и не принесли актеру долгожданного «Оскара».

Леонардо ДиКаприо и Оскар

Невероятный ажиотаж вызвало у зрителей отсутствие самой престижной кинопремии у Леонардо ДиКаприо. Несколько лет подряд все с замиранием сердца ждали, когда же он получит свой «Оскар». Несмотря на шумиху в прессе, киноакадемия настойчиво выбирала других лауреатов в номинации «лучший актер года», а сам Лео постоянно твердил, что эта истерия ему неинтересна. Свой первый «Оскар» Леонардо Дикаприо получил в 2016 году за роль в фильме «Выживший», режиссера, а Алехадро Гонсалеса Иньярриту.

Личная жизнь Леонардо ДиКаприо

Личная жизнь Леонардо всегда была на виду у общественности. Актер регулярно проводит время с самыми красивыми блондинками Голливуда и меняет их как перчатки. Нежная дружба связывает его с Кейт Уинслет, партнершей по фильму «Титаник» и «Дорога перемен». И хотя актер не стремится связывать себя узами брака, ходят слухи, что на самом деле он давно и прочно влюблен в своего давнего друга, Лукаса Хааса. Они постоянно появляются вместе в общественных местах, а также проводят совместно свой отпуск, правда, в сопровождении официальных девушек Лео.

Леонардо ДиКаприо – не только один из самых востребованных актеров в Голливуде, но и активный борец за защиту окружающей среды. У него есть свой фонд - Leonardo DiCaprio Foundation, который ежегодно перечисляет немалые суммы  на развитие различных эко-проектов.

Награды и премии Леонардо ДиКаприо

2016 год
- Премия Оскар     
Победитель: Лучшая мужская роль («Выживший»)

- Премия Золотой глобус    
Победитель: Лучшая мужская роль (драма) («Выживший»)

- Премия канала «MTV»    
Победитель: Лучшая мужская роль («Выживший»)
Номинация: Лучшая драка («Выживший»)

- Премия Британской академии    
Победитель: Лучшая мужская роль («Выживший»)

- Премия Гильдии актеров    
Победитель: Лучшая мужская роль («Выживший»)


2014 год
- Премия Оскар     
Номинации: Лучший фильм («Волк с Уолл-стрит»)и Лучшая мужская роль («Волк с Уолл-стрит»)

- Премия Золотой глобус     
Победитель: Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) («Волк с Уолл-стрит»)

- Премия канала «MTV»    
Победитель: Самый безумный эпизод («Волк с Уолл-стрит»)
Номинации: Лучшая мужская роль («Волк с Уолл-стрит»), Лучшее исполнение роли без рубашки («Волк с Уолл-стрит»), Лучший экранный дуэт («Волк с Уолл-стрит»)и Лучший музыкальный момент («Волк с Уолл-стрит»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая мужская роль («Волк с Уолл-стрит»)


2013 год
- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль второго плана («Джанго освобожденный»)

- Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучший злодей («Джанго освобожденный»)и Лучший экранный дуэт («Джанго освобожденный»)

2012 год
- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Дж. Эдгар»)

- Премия Гильдии актеров     
Номинация: Лучшая мужская роль («Дж. Эдгар»)

2011 год
- Премия Сатурн     
Номинации: Лучший актер («Начало») и Лучший актер («Остров проклятых»)

2009 год
- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Дорога перемен»)

2007 год
- Премия Оскар     
Номинация: Лучшая мужская роль («Кровавый алмаз»)

- Золотой глобус     
Номинации: Лучшая мужская роль (драма) («Кровавый алмаз») и Лучшая мужская роль (драма) («Отступники»)

- Премия Британской академии     
Номинация: Лучшая мужская роль («Отступники»)

- Премия Гильдии актеров    
Номинации: Лучший актерский состав («Отступники»), Лучшая мужская роль («Кровавый алмаз»)и Лучшая мужская роль второго плана («Отступники»)

2005 год

- Премия Оскар     
Номинация: Лучшая мужская роль («Авиатор»)

- Премия Золотой глобус     
Победитель: Лучшая мужская роль (драма) («Авиатор»)

- Премия канала «MTV»     
Победитель: Лучшая мужская роль («Авиатор»)

- Британская академия     
Номинация: Лучшая мужская роль («Авиатор»)

- Премия Гильдии актеров    
Номинации: Лучший актерский состав («Авиатор») и Лучшая мужская роль («Авиатор»)

2003 год
- Премия Золотой глобус     
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Поймай меня, если сможешь»)

- Премия канала «MTV»    
Номинации: Лучшая мужская роль («Поймай меня, если сможешь») и Лучший поцелуй («Банды Нью-Йорка»)

 
2001 год
- Премия Золотая малина    
Номинация: Худшая мужская роль («Пляж»)

 
1998 год
- Премия Золотой глобус    
Номинация: Лучшая мужская роль (драма) («Титаник»)

- Премия канала «MTV»    
Победитель: Лучшая мужская роль («Титаник»)
Номинации: Лучший экранный дуэт («Титаник») и Лучший поцелуй («Титаник»)

- Премия Гильдии актеров    
Номинация: Лучший актерский состав («Титаник»)

 
1997 год
- Премия канала «MTV»     
Номинации: Лучшая мужская роль («Ромео + Джульетта»), Лучший экранный дуэт («Ромео + Джульетта») и Лучший поцелуй («Ромео + Джульетта»)

- Прмеия Берлинского кинофестиваля    
Победитель: Серебряный Медведь за лучшую мужскую роль («Ромео + Джульетта»)

- Премия Гильдии актеров    
Номинация: Лучший актерский состав («Комната Марвина»)

 
1994 год
- Премия Оскар     
Номинация:Лучшая мужская роль второго плана («Что гложет Гилберта Грейпа?»)

- Премия Золотой глобус     
Номинации: Лучшая мужская роль второго плана («Что гложет Гилберта Грейпа?»)

Связи Леонардо ДиКаприо
Кейт Уинслет
близкий друг Кейт Уинслет
Тоби Магуайр
близкие друзья Тоби Магуайр

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Интересные факты о Леонардо ДиКаприо

- Лео большой фанат баскетбола

- Своим лучшим другом он называет свою маму, однако среди близких друзей актера числится Тоби Магуайр

- Получил свой первый Оскар только в 2016 году

- ДиКаприо несколько раз заявлял, что хочет сыграть Сталина и Путина

Фотографии Леонардо ДиКаприо

Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо
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