Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1967 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Шпион, пришедший с холода 7.5
Шпион, пришедший с холода The Spy Who Came In from the Cold
Мартин Ритт
Победитель
Все номинанты
Морган: Подходящий случай для терапии 6.6
Морган: Подходящий случай для терапии Morgan: A Suitable Case for Treatment
Карел Рейш
Элфи 7.2
Элфи Alfie
Льюис Гилберт
Georgy Girl Georgy Girl
Silvio Narizzano
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
The War Game The War Game
Peter Watkins
Победитель
Все номинанты
The River Must Live The River Must Live
Alan Pendry
Sudden Summer Sudden Summer
Richard Taylor
The Tortoise and the Hare The Tortoise and the Hare
Хью Хадсон
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Шпион, пришедший с холода 7.5
Шпион, пришедший с холода The Spy Who Came In from the Cold
Oswald Morris
Победитель
Арабеска 6.5
Арабеска Arabesque
Christopher Challis
Победитель
Все номинанты
Georgy Girl Georgy Girl
Kenneth Higgins
The Blue Max The Blue Max
Douglas Slocombe
Bunny Lake Is Missing Bunny Lake Is Missing
Denys N. Coop
Элфи 7.2
Элфи Alfie
Otto Heller
Тупик 7.0
Тупик Cul-de-sac
Gilbert Taylor
Modesty Blaise Modesty Blaise
Jack Hildyard
BAFTA в области кино / Best British Actor
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Шпион, пришедший с холода, Кто боится Вирджинии Вульф?
Победитель
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Шпион, пришедший с холода, Кто боится Вирджинии Вульф?
Победитель
Все номинанты
Дэвид Уорнер
Дэвид Уорнер
Морган: Подходящий случай для терапии
Ральф Ричардсон
Ральф Ричардсон
Доктор Живаго, Khartoum, The Wrong Box
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Элфи
Ральф Ричардсон
Ральф Ричардсон
Доктор Живаго, Khartoum, The Wrong Box
BAFTA в области кино / Best British Actress
Элизабет Тейлор
Элизабет Тейлор
Кто боится Вирджинии Вульф?
Победитель
Все номинанты
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Морган: Подходящий случай для терапии
Линн Редгрейв
Georgy Girl
Джули Кристи
Джули Кристи
Доктор Живаго, 451гр. по Фаренгейту
BAFTA в области кино / Best British Art Direction (B/W)
Шпион, пришедший с холода 7.5
Шпион, пришедший с холода The Spy Who Came In from the Cold
Tambi Larsen
Победитель
Все номинанты
Georgy Girl Georgy Girl
Tony Woollard
Life at the Top Life at the Top
Edward Marshall
Bunny Lake Is Missing Bunny Lake Is Missing
Donald M. Ashton
BAFTA в области кино / Best British Art Direction (Colour)
The Blue Max The Blue Max
Wilfred Shingleton
Победитель
Все номинанты
Khartoum Khartoum
John Howell
The Wrong Box The Wrong Box
Ray Simm
Меморандум Квиллера 6.0
Меморандум Квиллера The Quiller Memorandum
Maurice Carter
BAFTA в области кино / Best British Costume (B/W) BAFTA в области кино / Best British Costume (Colour)
The Wrong Box The Wrong Box
Julie Harris
Победитель
Все номинанты
Арабеска 6.5
Арабеска Arabesque
Christian Dior
The Blue Max The Blue Max
John Furniss
Romeo and Juliet Romeo and Juliet
BAFTA в области кино / Best British Film Editing
Морган: Подходящий случай для терапии 6.6
Морган: Подходящий случай для терапии Morgan: A Suitable Case for Treatment
Tom Priestley
Победитель
Все номинанты
Элфи 7.2
Элфи Alfie
Thelma Connell
Меморандум Квиллера 6.0
Меморандум Квиллера The Quiller Memorandum
Frederick Wilson
Арабеска 6.5
Арабеска Arabesque
Frederick Wilson
BAFTA в области кино / Best British Screenplay
Морган: Подходящий случай для терапии 6.6
Морган: Подходящий случай для терапии Morgan: A Suitable Case for Treatment
David Mercer
Победитель
Все номинанты
Меморандум Квиллера 6.0
Меморандум Квиллера The Quiller Memorandum
Гарольд Пинтер
Элфи 7.2
Элфи Alfie
Bill Naughton
It Happened Here It Happened Here
Kevin Brownlow, Andrew Mollo
BAFTA в области кино / Best Film from any Source
Кто боится Вирджинии Вульф? 8.0
Кто боится Вирджинии Вульф? Who's Afraid of Virginia Woolf?
Майк Николс
Победитель
Все номинанты
Морган: Подходящий случай для терапии 6.6
Морган: Подходящий случай для терапии Morgan: A Suitable Case for Treatment
Карел Рейш
Доктор Живаго 7.9
Доктор Живаго Doctor Zhivago
Дэвид Лин
Шпион, пришедший с холода 7.5
Шпион, пришедший с холода The Spy Who Came In from the Cold
Мартин Ритт
BAFTA в области кино / Best Foreign Actor
Род Стайгер
Ростовщик
Победитель
Все номинанты
Сидни Пуатье
Сидни Пуатье
A Patch of Blue
Жан-Поль Бельмондо
Жан-Поль Бельмондо
Безумный Пьеро
Оскар Вернер
Шпион, пришедший с холода
BAFTA в области кино / Best Foreign Actress
Жанна Моро
Вива Мария!
Победитель
Все номинанты
Джоан Хэккет
Группа
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Вива Мария!
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
Exploring Chemistry: The Nuffield Approach to the Teaching of Chemistry Exploring Chemistry: The Nuffield Approach to the Teaching of Chemistry
Robert Parker
Победитель
Все номинанты
Visual Aids Visual Aids
Richard Need
The Radio Sky The Radio Sky
Michael Crosfield
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Элфи 7.2
Элфи Alfie
Вивьен Мерчант
Победитель
Все номинанты
Othello Othello
Фрэнк Финлей
The Blue Max The Blue Max
Джереми Кемп
Русские идут! 7.3
Русские идут! The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
Алан Аркин
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
Flaherty Documentary Award
Goal! The World Cup Goal!: The World Cup
Abidin Dino, Росс Девениш
Победитель
Goal! The World Cup Goal!: The World Cup
Abidin Dino, Росс Девениш
Победитель
Все номинанты
Buster Keaton Rides Again Buster Keaton Rides Again
John Spotton
I'm Going to Ask You to Get Up Out of Your Seat I'm Going to Ask You to Get Up Out of Your Seat
Richard Cawston
UN Award
The War Game The War Game
Peter Watkins
Победитель
Все номинанты
Panorama Panorama
Jo Menell For episode "Vietnam - People and War".
Русские идут! 7.3
Русские идут! The Russians Are Coming! The Russian Are Coming!
Норман Джуисон
Ростовщик 7.6
Ростовщик The Pawnbroker
Сидни Люмет
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Этот фэнтези-хит HBO был ближе всего к «Гарри Поттеру», но продержался только 3 сезона: если бы главным героем стала девочка
Съемки с преступниками и деньги от братвы: почему актеры стыдились ролей в «Бандитском Петербурге»
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
Этой серией «Друзей» гордились создатели, но ее пришлось почти полностью вырезать: из-за трагедии стала провокационной
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Вырезанный из «Орудий» эпизод превратится в отдельный фильм: Зак Креггер расширяет вселенную хоррора
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше