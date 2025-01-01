Меню
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1984 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 25 марта 1984
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Воспитание Риты 7.2
Воспитание Риты Educating Rita
Льюис Гилберт
Победитель
Все номинанты
Local Hero Local Hero
David Puttnam
Heat and Dust Heat and Dust
Ismail Merchant
Тутси 7.7
Тутси Tootsie
Сидни Поллак, Дик Ричардс
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Goodie-Two-Shoes Goodie-Two-Shoes
Ian Emes
Победитель
Все номинанты
The Crimson Permanent Assurance The Crimson Permanent Assurance
Терри Гиллиам
John Love John Love
John A. Davis
Keep Off the Grass Keep Off the Grass
Пол Вейланд
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
Henry's Cat Henry's Cat
Bob Godfrey
Победитель
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Дастин Хоффман
Дастин Хоффман
Тутси
Победитель
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Воспитание Риты
Победитель
Все номинанты
Роберт Де Ниро
Роберт Де Ниро
Король комедии
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Почетный консул
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Джули Уолтерс
Джули Уолтерс
Воспитание Риты
Победитель
Все номинанты
Джессика Лэнг
Джессика Лэнг
Тутси
Филлис Логан
Филлис Логан
Another Time, Another Place
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Выбор Софи
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Денхолм Эллиотт
Поменяться местами
Победитель
Все номинанты
Берт Ланкастер
Берт Ланкастер
Local Hero
Джерри Льюис
Король комедии
Боб Хоскинс
Боб Хоскинс
Почетный консул
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Джейми Ли Кертис
Джейми Ли Кертис
Поменяться местами
Победитель
Все номинанты
Морин Липман
Воспитание Риты
Тери Гарр
Тутси
Розмари Харрис
The Ploughman's Lunch
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Фанни и Александр 7.9
Фанни и Александр Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
Свен Нюквист
Победитель
Все номинанты
Зелиг 7.7
Зелиг Zelig
Gordon Willis
Heat and Dust Heat and Dust
Walter Lassally
Local Hero Local Hero
Chris Menges
BAFTA в области кино / Лучший звук
Военные игры 7.1
Военные игры WarGames
Willie D. Burton, Michael J. Kohut, William L. Manger
Победитель
Все номинанты
Травиата 7.6
Травиата Traviata, La
Cesare D'Amico, Jean-Louis Ducarme, Federico Savina, Claude Villand
Травиата 7.6
Травиата Traviata, La
Cesare D'Amico, Jean-Louis Ducarme, Federico Savina, Claude Villand
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая 7.8
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая Star Wars: Episode Vi - Return Of The Jedi
Tony Dawe, Бен Бертт, Gary Summers
Смотреть трейлер
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Don Digirolamo, Robert Glass, Robert Knudson, James E. Webb
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Don Digirolamo, Robert Glass, Robert Knudson, James E. Webb
BAFTA в области кино / Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Травиата 7.6
Травиата Traviata, La
Франко Дзеффирелли, Gianni Quaranta
Победитель
Травиата 7.6
Травиата Traviata, La
Франко Дзеффирелли, Gianni Quaranta
Победитель
Все номинанты
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая 7.8
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая Star Wars: Episode Vi - Return Of The Jedi
Norman Reynolds
Смотреть трейлер
Военные игры 7.1
Военные игры WarGames
Angelo P. Graham
Heat and Dust Heat and Dust
Wilfred Shingleton
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Травиата 7.6
Травиата Traviata, La
Piero Tosi
Победитель
Все номинанты
Тутси 7.7
Тутси Tootsie
Ruth Morley
Фанни и Александр 7.9
Фанни и Александр Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
Marik Vos-Lundh
Heat and Dust Heat and Dust
Barbara Lane
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Walt Mulconery, Бад С. Смит
Победитель
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Walt Mulconery, Бад С. Смит
Победитель
Все номинанты
Король комедии 8.0
Король комедии The King of Comedy
Thelma Schoonmaker
Local Hero Local Hero
Michael Bradsell
Зелиг 7.7
Зелиг Zelig
Susan E. Morse
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Король комедии 8.0
Король комедии The King of Comedy
Paul D. Zimmerman
Победитель
Все номинанты
Поменяться местами 7.5
Поменяться местами Trading Places
Timothy Harris, Herschel Weingrod
Поменяться местами 7.5
Поменяться местами Trading Places
Timothy Harris, Herschel Weingrod
Зелиг 7.7
Зелиг Zelig
Вуди Аллен
Local Hero Local Hero
Bill Forsyth
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Heat and Dust Heat and Dust
Ruth Prawer Jhabvala
Победитель
Все номинанты
Betrayal Betrayal
Гарольд Пинтер
Воспитание Риты 7.2
Воспитание Риты Educating Rita
Willy Russell
Тутси 7.7
Тутси Tootsie
Larry Gelbart, Murray Schisgal
BAFTA в области кино / Best Direction
Local Hero Local Hero
Bill Forsyth
Победитель
Все номинанты
Король комедии 8.0
Король комедии The King of Comedy
Мартин Скорсезе
Heat and Dust Heat and Dust
Джеймс Айвори
Тутси 7.7
Тутси Tootsie
Сидни Поллак
BAFTA в области кино / Best Foreign Language Film
Дантон 7.3
Дантон Danton
Margaret Ménégoz, Barbara Pec-Slesicka, Анджей Вайда France/Poland.
Победитель
Все номинанты
Скорей бы воскресенье 7.1
Скорей бы воскресенье Vivement dimanche!
Франсуа Трюффо, Armand Barbault France.
Травиата 7.6
Травиата Traviata, La
Франко Дзеффирелли, Tarak Ben Ammar Italy.
Травиата 7.6
Травиата Traviata, La
Франко Дзеффирелли, Tarak Ben Ammar Italy.
Фанни и Александр 7.9
Фанни и Александр Fanny och Alexander / Fanny and Alexander / Fanny et Alexandre
Ингмар Бергман, Йорн Доннер Sweden.
Скорей бы воскресенье 7.1
Скорей бы воскресенье Vivement dimanche!
Франсуа Трюффо, Armand Barbault France.
BAFTA в области кино / Best Make Up Artist
Тутси 7.7
Тутси Tootsie
C. Romania Ford, George Masters, Dorothy J. Pearl, Allen Weisinger
Победитель
Тутси 7.7
Тутси Tootsie
C. Romania Ford, George Masters, Dorothy J. Pearl, Allen Weisinger
Победитель
Все номинанты
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая 7.8
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая Star Wars: Episode Vi - Return Of The Jedi
Stuart Freeborn, Фил Типпетт
Смотреть трейлер
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая 7.8
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая Star Wars: Episode Vi - Return Of The Jedi
Stuart Freeborn, Фил Типпетт
Смотреть трейлер
Heat and Dust Heat and Dust
Gordon Kay
Зелиг 7.7
Зелиг Zelig
Fern Buchner, John Caglione Jr.
BAFTA в области кино / Best Original Song
Офицер и джентльмен 7.1
Офицер и джентльмен An Officer and a Gentleman
Jack Nitzsche, Will Jennings, Buffy Sainte-Marie For the song "Up Where We Belong".
Победитель
Все номинанты
Тутси 7.7
Тутси Tootsie
Marilyn Bergman, Dave Grusin, Alan Bergman For the song "Tootsie".
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Айрин Кара, Giorgio Moroder, Keith Forsey For the song: "What a Feeling".
Смысл жизни по Монти Пайтону 6.7
Смысл жизни по Монти Пайтону Monty Python's The Meaning of Life
Терри Джонс, Майкл Пэлин, Dave Howman, Андре Жакмин For the song "Every Sperm Is Sacred".
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Айрин Кара, Giorgio Moroder, Keith Forsey For the song: "What a Feeling".
Смысл жизни по Монти Пайтону 6.7
Смысл жизни по Монти Пайтону Monty Python's The Meaning of Life
Терри Джонс, Майкл Пэлин, Dave Howman, Андре Жакмин For the song "Every Sperm Is Sacred".
Тутси 7.7
Тутси Tootsie
Marilyn Bergman, Dave Grusin, Alan Bergman For the song "Tootsie".
BAFTA в области кино / Best Score
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс 7.2
Счастливого Рождества, мистер Лоуренс Merry Christmas Mr. Lawrence
Рюити Сакамото
Победитель
Все номинанты
Офицер и джентльмен 7.1
Офицер и джентльмен An Officer and a Gentleman
Jack Nitzsche
Local Hero Local Hero
Mark Knopfler
Танец-вспышка 6.2
Танец-вспышка Flashdance
Giorgio Moroder
BAFTA в области кино / Best Special Visual Effects
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая 7.8
Звездные войны: Эпизод VI - Возвращение джедая Star Wars: Episode Vi - Return Of The Jedi
Ричард Эдлунд, Dennis Muren, Ken Ralston, Kit West
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Военные игры 7.1
Военные игры WarGames
Уильям Фрейкер, Colin Cantwell, Jack Cooperman, Joe Digaetano, Michael L. Fink, Don Hansard
The Dark Crystal The Dark Crystal
Roy Field, Brian Smithies, Ian Wingrove
Зелиг 7.7
Зелиг Zelig
Joel Hynek, Richard Greenberg, Stuart Robertson, Gordon Willis
Военные игры 7.1
Военные игры WarGames
Уильям Фрейкер, Colin Cantwell, Jack Cooperman, Joe Digaetano, Michael L. Fink, Don Hansard
The Dark Crystal The Dark Crystal
Roy Field, Brian Smithies, Ian Wingrove
BAFTA в области кино / Most Outstanding Newcomer to Film
Another Time, Another Place Another Time, Another Place
Филлис Логан
Победитель
Все номинанты
Выбор Софи 7.6
Выбор Софи Sophie's Choice
Кевин Клайн
Heat and Dust Heat and Dust
Грета Скакки
Воспитание Риты 7.2
Воспитание Риты Educating Rita
Джули Уолтерс
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Алан Бэйтс
An Englishman Abroad
Победитель
Все номинанты
Рональд Пикап
Рональд Пикап
Waters of the Moon
Мартин Шин
Мартин Шин
Kennedy
Лео МакКерн
Rumpole of the Bailey, Reilly: Ace of Spies
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Корэл Браун
An Englishman Abroad
Победитель
Все номинанты
Блэр Браун
Блэр Браун
Kennedy
Джуди Денч
Джуди Денч
Saigon: Year of the Cat
Мэгги Смит
Мэгги Смит
All for Love For episode "Mrs. Silly (#2.3)".
BAFTA в области телевидения / Best Actuality Coverage
Все номинанты
Die Fledermaus Die Fledermaus
Humphrey Burton
BAFTA в области телевидения / Best Animated Film
Все номинанты
The Wind in the Willows The Wind in the Willows
Брайан Косгров, Mark Hall
Paddington Bear Paddington
Barry Leith For the special "Paddington Goes to the Movies".
Danger Mouse Danger Mouse
Брайан Косгров, Mark Hall
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
Take Hart Take Hart
Christopher Pilkington
Победитель
Все номинанты
Blue Peter Blue Peter
Biddy Baxter
Newsround Newsround
Eric Rowan
Hungry Times: Part I - The Trap Hungry Times: Part I - The Trap
Tom Stanier
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
The Wind in the Willows The Wind in the Willows
Брайан Косгров, Mark Hall
Победитель
Все номинанты
Danger Mouse Danger Mouse
Брайан Косгров, Mark Hall
Grange Hill Grange Hill
Kenny McBain
Джейн Эйр
Джейн Эйр Jane Eyre
Джулиан Эмис, Бэрри Леттс
Джейн Эйр
Джейн Эйр Jane Eyre
Джулиан Эмис, Бэрри Леттс
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
Hi-de-Hi! Hi-de-Hi!
John Kilby
Победитель
Все номинанты
A Fine Romance A Fine Romance
Don Leaver
Only Fools and Horses Only Fools and Horses
Ray Butt
Last of the Summer Wine Last of the Summer Wine
Sydney Lotterby
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
An Englishman Abroad An Englishman Abroad
Amy Roberts
Победитель
The Tale of Beatrix Potter The Tale of Beatrix Potter
Amy Roberts
Победитель
An Englishman Abroad An Englishman Abroad
Amy Roberts
Победитель
The Tale of Beatrix Potter The Tale of Beatrix Potter
Amy Roberts
Победитель
Все номинанты
Mansfield Park Mansfield Park
Ian Adley
King Lear King Lear
Tanya Moiseiwitsch
Reilly: Ace of Spies Reilly: Ace of Spies
Elizabeth Waller
BAFTA в области телевидения / Best Design
An Englishman Abroad An Englishman Abroad
Stuart Walker
Победитель
Все номинанты
Saigon: Year of the Cat Saigon: Year of the Cat
David Marshall, Robin Parker
Reilly: Ace of Spies Reilly: Ace of Spies
Roger Hall
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Kennedy Kennedy
Andrew Brown, Джим Годдар
Победитель
Все номинанты
Rumpole of the Bailey Rumpole of the Bailey
Jacqueline Davis
Widows Widows
Linda Agran, Ian Toynton
Widows Widows
Linda Agran, Ian Toynton
Auf Wiedersehen, Pet Auf Wiedersehen, Pet
Martin McKeand
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
An Englishman Abroad An Englishman Abroad
Nat Crosby
Победитель
Farmers Arms Farmers Arms
Nat Crosby
Победитель
Все номинанты
Reilly: Ace of Spies Reilly: Ace of Spies
Peter Jessop
Saigon: Year of the Cat Saigon: Year of the Cat
Jim Howlett
Kennedy Kennedy
Ernest Vincze
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
Reilly: Ace of Spies Reilly: Ace of Spies
Edward Marnier, Ralph Sheldon
Победитель
Reilly: Ace of Spies Reilly: Ace of Spies
Edward Marnier, Ralph Sheldon
Победитель
Все номинанты
Kennedy Kennedy
Andrew Nelson, Ralph Sheldon
Kennedy Kennedy
Andrew Nelson, Ralph Sheldon
An Englishman Abroad An Englishman Abroad
Ken Pearce
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
An Englishman Abroad An Englishman Abroad
Ron Edmonds, Philip Kloss, Richard Manton
Победитель
Все номинанты
Widows Widows
John Blunt, Mike Murr, Derek Rye
Reilly: Ace of Spies Reilly: Ace of Spies
Michael Crowley, Peter Lennard, Sandy MacRae, Ken Scrivener
Wildlife on One Wildlife on One
Alec Brown, Peter Copeland For episode "Nightlife".
Widows Widows
John Blunt, Mike Murr, Derek Rye
Reilly: Ace of Spies Reilly: Ace of Spies
Michael Crowley, Peter Lennard, Sandy MacRae, Ken Scrivener
Wildlife on One Wildlife on One
Alec Brown, Peter Copeland For episode "Nightlife".
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
The South Bank Show The South Bank Show
Pat Gavin
Победитель
Все номинанты
Saigon: Year of the Cat Saigon: Year of the Cat
Barry O'Riordan
Unknown Chaplin Unknown Chaplin
Barry O'Riordan
Saigon: Year of the Cat Saigon: Year of the Cat
Barry O'Riordan
Unknown Chaplin Unknown Chaplin
Barry O'Riordan
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
Three of a Kind Three of a Kind
Трейси Ульман
Победитель
Все номинанты
A Fine Romance A Fine Romance
Джуди Денч
Carrott's Lib Carrott's Lib
Jasper Carrott
The Two Ronnies The Two Ronnies
Ронни Баркер, Ronnie Corbett
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
Carrott's Lib Carrott's Lib
Geoff Posner
Победитель
Все номинанты
The Two Ronnies The Two Ronnies
Marcus Plantin
Three of a Kind Three of a Kind
Paul Jackson
The Kenny Everett Television Show The Kenny Everett Television Show
Bill Wilson
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
Kennedy Kennedy
Christine Beveridge
Победитель
Все номинанты
King Lear King Lear
Lois Richardson
Reilly: Ace of Spies Reilly: Ace of Spies
Eddie Knight, Basil Newall
Reilly: Ace of Spies Reilly: Ace of Spies
Eddie Knight, Basil Newall
An Englishman Abroad An Englishman Abroad
Kezia De Winne
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
Все номинанты
Auf Wiedersehen, Pet Auf Wiedersehen, Pet
David Mackay
Reilly: Ace of Spies Reilly: Ace of Spies
Harry Rabinowitz For the incidental music.
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
Arena Arena
Alan Yentob
Победитель
Все номинанты
Clive James on Television Clive James on Television
Nicholas Barrett
The South Bank Show The South Bank Show
Мелвин Брэгг
Did You See..? Did You See..?
John Archer, Chris Mohr
Did You See..? Did You See..?
John Archer, Chris Mohr
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
The Two Ronnies The Two Ronnies
Michael McCarthy
Победитель
Three of a Kind Three of a Kind
Michael McCarthy
Победитель
The Two Ronnies The Two Ronnies
Michael McCarthy
Победитель
Three of a Kind Three of a Kind
Michael McCarthy
Победитель
Все номинанты
Auf Wiedersehen, Pet Auf Wiedersehen, Pet
Henry Bird
The Hot Shoe Show The Hot Shoe Show
Adrian Bishop-Laggett
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
The Last Day The Last Day
Dennis Collett
Победитель
The Hot Shoe Show The Hot Shoe Show
Dennis Collett
Победитель
The Last Day The Last Day
Dennis Collett
Победитель
The Hot Shoe Show The Hot Shoe Show
Dennis Collett
Победитель
Все номинанты
Macbeth Macbeth
Stan Pow
Mansfield Park Mansfield Park
Stan Pow
Macbeth Macbeth
Stan Pow
Mansfield Park Mansfield Park
Stan Pow
Three of a Kind Three of a Kind
Ed Wooden
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
Все номинанты
The Old Men at the Zoo The Old Men at the Zoo
Selwyn Cox, David Gautier
The Old Men at the Zoo The Old Men at the Zoo
Selwyn Cox, David Gautier
King Lear King Lear
Roger England
Auf Wiedersehen, Pet Auf Wiedersehen, Pet
Roy Simper
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
The Hot Shoe Show The Hot Shoe Show
Bill Millar
Победитель
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Forty Minutes Forty Minutes
Roger E. Mills
Победитель
Все номинанты
Unknown Chaplin Unknown Chaplin
Kevin Brownlow, David Gill
Wildlife on One Wildlife on One
Unknown Chaplin Unknown Chaplin
Kevin Brownlow, David Gill
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
An Englishman Abroad An Englishman Abroad
Джон Шлезингер
Победитель
Все номинанты
The Country Girls The Country Girls
Десмонд Дэвис
Saigon: Year of the Cat Saigon: Year of the Cat
Стивен Фрирз
To the Lighthouse To the Lighthouse
Colin Gregg
Academy Fellowship
Hugh Greene
BAFTA Television
Победитель
Sam Spiegel
BAFTA Film
Победитель
Michael Balcon Award
Colin Young
Победитель
Flaherty Documentary Award (TV)
Schindler: The Real Story Schindler: The Documentary
Jon Blair
Победитель
Все номинанты
The Boy David The Boy David
Alex McCall For part "The Visit" (#3).
Forty Minutes Forty Minutes
Louise Panton For episode "Female Circumcision".
Wildlife on One Wildlife on One
Dilys Breese For episode "Night Life".
Shell International Award
The Money Programme The Money Programme
Richard Tait
Победитель
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
