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Леа Харви
Leah Harvey
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Леа Харви
Леа Харви
Leah Harvey
Дата рождения
1 января 1995
Возраст
30 лет
Знак зодиака
Козерог
Место рождения
Лондон, Великобритания
Популярные фильмы
8.6
TheatreHD: Маленький остров
(2019)
6.9
Оценка
(2024)
6.6
Тьюздей
(2023)
Фильмография Леа Харви
Жанр
Все
Драма
Комедия
Спектакль
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2024
2023
2021
2019
Все
6
Фильмы
3
Сериалы
3
Актриса
6
Джентльмен в Москве
драма
2024, Великобритания
Дорогуша
драма, комедия, триллер
2024, Великобритания
6.9
Оценка
The Assessment
драма, фантастика
2024, Германия / США
Смотреть трейлер
6.6
Тьюздей
Tuesday
фэнтези
2023, Великобритания / США
Смотреть трейлер
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Основание
драма, фантастика
2021, США
8.6
TheatreHD: Маленький остров
National Theatre Live: Small Island
спектакль
2019, Великобритания
Новости о Леа Харви
Второй сезон фантастического сериала «Основание» получил тизер-трейлер и дату премьеры
«Фильм меня буквально снес. Я был в шоке»: кинокритик Шпагин назвал любимый детектив
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«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
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Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Пока полиция не видит — все законно: «Невский» и «Первый отдел» не попали в топ-15 популярных сериалов в России — их обогнал даже мульт 2012 года
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
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