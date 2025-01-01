Меню
Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 1974 году

Место проведения Odeon Cinema, Лестер-сквер, Лондон, Великобритания
Дата проведения 6 марта 1974
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Американская ночь 8.0
Американская ночь La nuit américaine
Победитель
Все номинанты
А теперь не смотри 7.1
А теперь не смотри Don't Look Now
День Шакала 7.8
День Шакала The Day of the Jackal
Скромное обаяние буржуазии 7.7
Скромное обаяние буржуазии Le charme discret de la bourgeoisie
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Уолтер Мэттау
Pete 'n' Tillie, Charley Varrick
Победитель
Уолтер Мэттау
Pete 'n' Tillie, Charley Varrick
Победитель
Все номинанты
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
А теперь не смотри, Steelyard Blues
Дональд Сазерленд
Дональд Сазерленд
А теперь не смотри, Steelyard Blues
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Игра навылет
Марлон Брандо
Марлон Брандо
Последнее танго в Париже
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Стефан Одран
Скромное обаяние буржуазии, Just Before Nightfall
Победитель
Все номинанты
Джули Кристи
Джули Кристи
А теперь не смотри
Дайана Росс
Леди поет блюз
Гленда Джексон
Гленда Джексон
A Touch of Class
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Артур Лоу
О, счастливчик!
Победитель
Все номинанты
Денхолм Эллиотт
Кукольный Дом
Иэн Бэннен
Оскорбление
Микаэль Лонсдаль
День Шакала
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Валентина Кортезе
Американская ночь
Победитель
Все номинанты
Ингрид Тулин
Ингрид Тулин
Шепоты и крики
Розмари Лич
That'll Be the Day
Дельфин Сейриг
День Шакала
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
А теперь не смотри 7.1
А теперь не смотри Don't Look Now
Anthony B. Richmond
Победитель
Все номинанты
Иисус Христос - Cуперзвезда 7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда Jesus Christ Superstar
Douglas Slocombe
Шепоты и крики 7.7
Шепоты и крики Cries and Whispers
Свен Нюквист
Игра навылет 7.9
Игра навылет Sleuth
Oswald Morris
Travels with My Aunt Travels with My Aunt
Douglas Slocombe
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
The Hireling The Hireling
Phyllis Dalton
Победитель
Все номинанты
Иисус Христос - Cуперзвезда 7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда Jesus Christ Superstar
Yvonne Blake
Кукольный Дом 6.7
Кукольный Дом Et dukkehjem / Doll's House, A
Beatrice Dawson
Брат Солнце, сестра Луна 7.4
Брат Солнце, сестра Луна Fratello sole, sorella luna
Danilo Donati
BAFTA в области кино / Best Animated Film
Tchou-tchou Tchou-tchou
Победитель
Все номинанты
Balablok Balablok
BAFTA в области кино / Best Art Direction
The Hireling The Hireling
Natasha Kroll
Победитель
Все номинанты
Рим 7.2
Рим Roma
Danilo Donati
England Made Me England Made Me
Tony Woollard
Игра навылет 7.9
Игра навылет Sleuth
Ken Adam
BAFTA в области кино / Best Direction
Американская ночь 8.0
Американская ночь La nuit américaine
Франсуа Трюффо
Победитель
Все номинанты
День Шакала 7.8
День Шакала The Day of the Jackal
Фред Циннеман
Скромное обаяние буржуазии 7.7
Скромное обаяние буржуазии Le charme discret de la bourgeoisie
Луис Бунюэль
А теперь не смотри 7.1
А теперь не смотри Don't Look Now
Николас Роуг
BAFTA в области кино / Best Film Editing
День Шакала 7.8
День Шакала The Day of the Jackal
Ralph Kemplen
Победитель
Все номинанты
Charley Varrick Charley Varrick
Frank Morriss
The National Health The National Health
Ralph Sheldon
А теперь не смотри 7.1
А теперь не смотри Don't Look Now
Грэм Клиффорд
BAFTA в области кино / Best Screenplay
Скромное обаяние буржуазии 7.7
Скромное обаяние буржуазии Le charme discret de la bourgeoisie
Луис Бунюэль, Жан-Клод Каррьер
Победитель
Все номинанты
A Touch of Class A Touch of Class
Мелвин Фрэнк, Jack Rose
A Touch of Class A Touch of Class
Мелвин Фрэнк, Jack Rose
Игра навылет 7.9
Игра навылет Sleuth
Anthony Shaffer
День Шакала 7.8
День Шакала The Day of the Jackal
Kenneth Ross
BAFTA в области кино / Best Sound Track
Иисус Христос - Cуперзвезда 7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда Jesus Christ Superstar
Keith Grant, Gordon K. McCallum, Les Wiggins
Победитель
Иисус Христос - Cуперзвезда 7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда Jesus Christ Superstar
Keith Grant, Gordon K. McCallum, Les Wiggins
Победитель
Все номинанты
День Шакала 7.8
День Шакала The Day of the Jackal
Bob Allen, Nicholas Stevenson
Скромное обаяние буржуазии 7.7
Скромное обаяние буржуазии Le charme discret de la bourgeoisie
Луис Бунюэль, Guy Villette
А теперь не смотри 7.1
А теперь не смотри Don't Look Now
Peter Davies, Rodney Holland, Bob Jones
День Шакала 7.8
День Шакала The Day of the Jackal
Bob Allen, Nicholas Stevenson
BAFTA в области кино / Best Specialised Film
Все номинанты
Who Sold You This, Then? Who Sold You This, Then?
Peter Robinson
BAFTA в области кино / John Grierson Award
Все номинанты
The Scene from Melbury House The Scene from Melbury House
Artistry in Tureens Artistry in Tureens
BAFTA в области кино / Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
The Hireling The Hireling
Питер Иган
Победитель
Все номинанты
Пэт Гэрретт и Билли Кид 7.2
Пэт Гэрретт и Билли Кид Pat Garrett & Billy the Kid
Крис Кристофферсон
That'll Be the Day That'll Be the Day
Дэвид Эссекс
Adolf Hitler: My Part in His Downfall Adolf Hitler: My Part in His Downfall
Джим Дэйл
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
Heil Caesar! Heil Caesar!
Ronald Smedley
Победитель
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin'
Ragtime Ragtime
Michael Cole
Победитель
BAFTA в области телевидения / Best Actor
Фрэнк Финлей
BBC Play of the Month, ITV Saturday Night Theatre For episode "The Adventures of Don Quixote (#8.5)".
Победитель
Все номинанты
Бернард Хептон
Colditz, BBC Play of the Month
Бернард Хептон
Colditz, BBC Play of the Month
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Long Day's Journey Into Night
Майкл Кроуфорд
Some Mothers Do 'Ave 'Em
BAFTA в области телевидения / Best Actress
Селия Джонсон
Play for Today For episode "Mrs. Palfrey at the Claremont".
Победитель
Все номинанты
Розмари Лич
BBC Play of the Month For episode "The Adventures of Don Quixote (#8.5)".
Билли Уайтлоу
Wessex Tales For episode "The Withered Arm (#1.1)".
Франческа Аннис
Франческа Аннис
A Pin to See the Peepshow
BAFTA в области кино / Best Design
Alice Through the Looking Glass Alice Through the Looking Glass
Eileen Diss
Победитель
Eileen Diss
Победитель
BBC Play of the Month BBC Play of the Month
Eileen Diss
Победитель
ITV Saturday Night Theatre ITV Saturday Night Theatre
Eileen Diss
Победитель
Between the Wars Between the Wars
Eileen Diss
Победитель
Alice Through the Looking Glass Alice Through the Looking Glass
Eileen Diss
Победитель
BBC Play of the Month BBC Play of the Month
Eileen Diss
Победитель
ITV Saturday Night Theatre ITV Saturday Night Theatre
Eileen Diss
Победитель
Between the Wars Between the Wars
Eileen Diss
Победитель
Все номинанты
The Brontës of Haworth The Brontës of Haworth
Alan Pickford
Vienna 1900 Vienna 1900
Don Homfray
Country Matters Country Matters
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
Upstairs, Downstairs Upstairs, Downstairs
John Hawkesworth
Победитель
Все номинанты
Country Matters Country Matters
Derek Granger
The Onedin Line The Onedin Line
Peter Graham Scott
Wessex Tales Wessex Tales
Irene Shubik
BAFTA в области телевидения / Best Factual Programme
Last Night Another Soldier Last Night Another Soldier
Eric Davidson
Победитель
Все номинанты
Metro-Land Metro-Land
Edward Mirzoeff
Horizon Horizon
For episode "What Time is Your Body".
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
The Morecambe & Wise Show The Morecambe & Wise Show
Eric Morecambe, Ernie Wise
Победитель
The Morecambe & Wise Show The Morecambe & Wise Show
Eric Morecambe, Ernie Wise
Победитель
Все номинанты
The Two Ronnies The Two Ronnies
Ронни Баркер, Ronnie Corbett
Dave Allen at Large Dave Allen at Large
Dave Allen
The Stanley Baxter Big Picture Show The Stanley Baxter Big Picture Show
Stanley Baxter
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
The Stanley Baxter Big Picture Show The Stanley Baxter Big Picture Show
David Bell
Победитель
Все номинанты
The Two Ronnies The Two Ronnies
Терри Хьюз
Dave Allen at Large Dave Allen at Large
Peter Whitmore
The Morecambe & Wise Show The Morecambe & Wise Show
John Ammonds
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
Play for Today Play for Today
Майкл Аптед For episode "Kisses at Fifty (#3.13)".
Победитель
Все номинанты
Country Matters Country Matters
Silvio Narizzano For episode "The Little Farm".
Alice Through the Looking Glass Alice Through the Looking Glass
James MacTaggart
Play for Today Play for Today
Майкл Линдсей-Хогг For episode "Mrs. Palfrey at the Claremont".
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy Series
Whatever Happened to the Likely Lads? Whatever Happened to the Likely Lads?
James Gilbert
Победитель
Все номинанты
Dad's Army Dad's Army
David Croft
Some Mothers Do 'Ave 'Em Some Mothers Do 'Ave 'Em
Michael Mills
Last of the Summer Wine Last of the Summer Wine
James Gilbert
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
Omnibus Omnibus
Colin Nears For episode "A Window on the War".
Победитель
Все номинанты
Long Drawn-Out Trip: Sketches from Los Angeles Long Drawn-Out Trip: Sketches from Los Angeles
Gerald Scarfe
Aquarius Aquarius
Bruce Gowers For episode "Hello Dali".
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
Vision On Vision On
Patrick Dowling
Победитель
Все номинанты
Aquarius Aquarius
Humphrey Burton
Chronicle Chronicle
Paul Johnstone
The Ascent of Man The Ascent of Man
Adrian Malone
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
World in Action World in Action
Gus MacDonald
Победитель
Все номинанты
America America
Michael Gill For episodes 8-13.
The World at War The World at War
Jeremy Isaacs For episodes 1-8.
Horizon Horizon
Bruce Norman
Anthony Asquith Award for Film Music
О, счастливчик! 7.0
О, счастливчик! O lucky man!
Элан Прайс
Победитель
Все номинанты
Пэт Гэрретт и Билли Кид 7.2
Пэт Гэрретт и Билли Кид Pat Garrett & Billy the Kid
Боб Дилан
Sounder Sounder
Taj Mahal
State of Siege État de siège
Микис Теодоракис
Academy Fellowship
Дэвид Лин
Победитель
Technical Craft Award (TV)
The World at War The World at War
Alan Afriat
Победитель
Flaherty Documentary Award
Grierson Grierson
Победитель
UN Award
State of Siege État de siège
Победитель
Все номинанты
Sounder Sounder
Savages Savages
Иисус Христос - Cуперзвезда 7.5
Иисус Христос - Cуперзвезда Jesus Christ Superstar
