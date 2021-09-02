Меню
Рейтинги
8.4 Рейтинг IMDb: 8.3
Спасательная операция

Спасательная операция

The Rescue 18+
О фильме

На протяжении двух недель летом 2018 года мир был прикован к новостям с севера Таиланда. Группа из 12 школьников-футболистов во главе с тренером осматривала систему экзотических пещер и внезапно оказалась отрезана от внешнего мира из-за сильного наводнения. Военные и энтузиасты-дайверы вступили в лихорадочную гонку со временем, чтобы найти и спасти ребят от гибели.

Страна Таиланд / Великобритания / США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 29 октября 2021
Премьера в мире 2 сентября 2021
18 ноября 2021 Австралия M
26 октября 2021 Великобритания 12A
12 мая 2022 Италия
11 ноября 2021 Нидерланды 12
8 октября 2021 США PG
Сборы в мире $1 060 556
Производство National Geographic Documentary Films, Ventureland, Storyteller Productions
The Rescue, La grotte, Untitled Thai Cave Rescue Project, A mentőakció, Büyük Kurtarış, Na ratunek, Operação: Resgate na Tailândia, Redningen: Drengene i grotten, Rescate en las profundidades, The Rescue - Il salvataggio dei ragazzi, THE RESCUE 奇跡を起こした者たち, The Rescue: Das Höhlenunglück in Thailand, Untitled Cave Rescue Documentary, Untitled Thai Cave Rescue Documentary, Záchrana, Спасательная операция, ذا ريسكيوا, 洞穴救援行動, 洞穴营救
Джимми Чин
Элизабет Чай Васархели
Все актеры и съемочная группа
Лучшие документальные фильмы

8.4
Оцените 10 голосов
8.3 IMDb
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании
Жизнь интереснее вымысла: 16 документальных фильмов, которые смотрятся на одном дыхании Реальные истории часто оказываются невероятнее многих блокбастеров. Собрали самые шокирующие и трогательные картины, сюжеты которых намеренно не придумаешь.
29 сентября 2025 11:43
Угадаете, где снимали «След»? Колесили по одной области, постоянно возвращаясь в одни и те же места
