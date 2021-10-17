Трагедия Макбета, 2021

«Трагедия Макбета» — хит от Джоэла Коэна, одного из важнейших режиссеров в истории американского кинематографа. Несмотря на отсутствие Итана Коэна, поклонники творчества братьев определенно не останутся разочарованными увиденным на экране.
Нестандартный взгляд на классическое произведение, сюжет которого знаком практически каждому. Коэн отказывается от досконального следования тексту, дополнив пьесу множеством новых идей.
Блистательная операторская работа Брюно Дельбоннеля («Амели», «Гарри Поттер и Принц-полукровка»), стиль которого пресса сравнивает с творениями Фрица Ланга («Усталая смерть», «Нибелунги»). Пятикратный номинант на Оскар создал мрачный визуальный ряд, максимально оторванный от реальности. Черно-белые образы, выдержанные в лучших традициях немецкого киноэкспрессионизма, надолго отпечатаются в сознании зрителей.
Выдающаяся актерская игра Дензела Вашингтона, уже давно зарекомендовавшего себя в Голливуде. Нет никаких сомнений, что его лорд Макбет получился одним из наиболее ярких и неоднозначных.
«Трагедия Макбета» – один из главных релизов зимы 2022 года, который ни в коем случае нельзя пропускать ценителям авторского кино.
Это первая полнометражная лента Джоэла Коэна, снятая им без какого-либо участия брата Итана. Дуэт прославился десятками культовых криминальных триллеров и черных комедий, среди которых «Большой Лебовски», «Фарго», «Старикам тут не место» и «Бартон Финк».
Сюжет основан на одноименной трагедии Уильяма Шекспира. Прежде адаптировать «Макбет» для киноэкрана пытались по меньшей мере пять раз. Наиболее известные версии представлены Орсоном Уэллсом в 1948 году, Романом Полански в 1971 и Джастином Курзелем в 2015. Кроме того, существует японская адаптация «Трон в крови» Акиры Куросавы, события которой перенесены из Шотландии в средневековую Японию.
Роль Макбета исполнил оскароносный Дензел Вашингтон («Великий уравнитель», «Тренировочный день», «Дьявол в деталях»). До этого образ шотландского лорда в кино воплощали исключительно белые актеры.
Съемки начались 7 февраля 2020 года в Лос-Анджелесе, но 26 марта приостановились ввиду пандемии коронавируса. Производство было возобновлено 23 июля и завершилось 31 июля.
В апреле 2021 года Скотт Рудин («Отель “Гранд Будапешт”», «Человек, который изменил все») ушел с поста продюсера в результате обвинений в жестоком обращении с сотрудниками.
«Трагедия Макбета» целиком запечатлена на черно-белую пленку.
Дензел Вашингтон и Фрэнсис МакДорманд в смелой и жесткой экранизации Джоэла Коэна одной из самых известных трагедий Уильяма Шекспира – истории об убийстве, сумасшествии, амбициях и коварстве.