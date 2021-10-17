Трагедия Макбета, 2021

«Трагедия Макбета» — хит от Джоэла Коэна, одного из важнейших режиссеров в истории американского кинематографа. Несмотря на отсутствие Итана Коэна, поклонники творчества братьев определенно не останутся разочарованными увиденным на экране.

Нестандартный взгляд на классическое произведение, сюжет которого знаком практически каждому. Коэн отказывается от досконального следования тексту, дополнив пьесу множеством новых идей.

Блистательная операторская работа Брюно Дельбоннеля («Амели», «Гарри Поттер и Принц-полукровка»), стиль которого пресса сравнивает с творениями Фрица Ланга («Усталая смерть», «Нибелунги»). Пятикратный номинант на Оскар создал мрачный визуальный ряд, максимально оторванный от реальности. Черно-белые образы, выдержанные в лучших традициях немецкого киноэкспрессионизма, надолго отпечатаются в сознании зрителей.

Выдающаяся актерская игра Дензела Вашингтона, уже давно зарекомендовавшего себя в Голливуде. Нет никаких сомнений, что его лорд Макбет получился одним из наиболее ярких и неоднозначных.

«Трагедия Макбета» – один из главных релизов зимы 2022 года, который ни в коем случае нельзя пропускать ценителям авторского кино.