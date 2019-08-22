«Голяк» – британский комедийный сериал, авторами которого выступили Дэнни Блоклхёрст и Джозеф Гилган, который является одновременно и исполнителем главной роли. Как и сам Джозеф, его герой Винни О’Нил страдает биполярным расстройством личности. Вместе со своими друзьями – Диланом, Карди, Эшем и Томмо – Винни живет в небольшом городке Хоули, где из всех развлечений – несколько пабов, стрип-клуб и марихуана. Вместе приятели выращивают травку, а также выполняют различные мелкие поручения, как правило, противозаконные, чтобы заработать немного денег. Украсть шетландского пони? Нет проблем! Похитить и загипнотизировать полицейского? Пожалуйста! Сорвать свадьбу отвратительного кузена? Не вопрос! Тяжелое детство, проведенное в доме отца-алкоголика, наложило свой отпечаток на ментальное здоровье Винни. Поэтому он регулярно посещает доктора Криса Кокса, и не беда, что во время сеансов лечащий врач любит поговорить главным образом о себе. С личной жизнью у Винни все довольно сложно – несколько лет назад, выпив лишнего, он провел одну ночь с девушкой по имени Эрин. Теперь она встречается с лучшим другом Винни – Диланом, но это не мешает главному герою по-прежнему думать о ней.