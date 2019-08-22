Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Голяк
Постер к сериалу Голяк
Постер к сериалу Голяк
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Голяк
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
4 постера
Смотреть за 1 рубль
Рейтинги
7.7 Рейтинг IMDb: 8.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Голяк
Голяк (2019 - …) Brassic 18+
Год выпуска 2019
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал Sky1
Продолжительность 14 часов 20 минут
Смотреть за 1 рубль
О чем сериал

«Голяк» – британский комедийный сериал, авторами которого выступили Дэнни Блоклхёрст и Джозеф Гилган, который является одновременно и исполнителем главной роли. Как и сам Джозеф, его герой Винни О’Нил страдает биполярным расстройством личности. Вместе со своими друзьями – Диланом, Карди, Эшем и Томмо – Винни живет в небольшом городке Хоули, где из всех развлечений – несколько пабов, стрип-клуб и марихуана. Вместе приятели выращивают травку, а также выполняют различные мелкие поручения, как правило, противозаконные, чтобы заработать немного денег. Украсть шетландского пони? Нет проблем! Похитить и загипнотизировать полицейского? Пожалуйста! Сорвать свадьбу отвратительного кузена? Не вопрос! Тяжелое детство, проведенное в доме отца-алкоголика, наложило свой отпечаток на ментальное здоровье Винни. Поэтому он регулярно посещает доктора Криса Кокса, и не беда, что во время сеансов лечащий врач любит поговорить главным образом о себе. С личной жизнью у Винни все довольно сложно – несколько лет назад, выпив лишнего, он провел одну ночь с девушкой по имени Эрин. Теперь она встречается с лучшим другом Винни – Диланом, но это не мешает главному герою по-прежнему думать о ней.  

Голяк - трейлер третьего сезона
Голяк
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джозеф Гилган
Джозеф Гилган
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Доминик Уэст
Доминик Уэст Dr Chris Cox
Джозеф Гилган
Джозеф Гилган Vincent "Vinnie" O'Neill
Аарон Хеффернан
Аарон Хеффернан Ashley "Ash" Dennings
Райан Сэмпсон
Райан Сэмпсон Tommo
Дэмиен Молони
Дэмиен Молони Dylan
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Голяк - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Голяк - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 6 эпизодов
 
Голяк - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 8 эпизодов
 
Голяк - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
TBA,
 
Новости о сериале
Эксклюзивно для Киноафиши: Евгений Романцов делится личным списком фильмов и сериалов
Эксклюзивно для Киноафиши: Евгений Романцов делится личным списком фильмов и сериалов
Слушать саундтрек сериала Голяк
Кадры из сериала
Related video
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Приложение киноафиши