Киноафиша Кинофестивали BAFTA - премия Британской киноакадемии События BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021

Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2021 году

Место проведения Альберт-холл, Лондон, Великобритания
Дата проведения 11 апреля 2021
BAFTA в области кино / Лучший фильм
Земля кочевников 7.4
Земля кочевников Nomadland
Фрэнсис МакДорманд, Питер Спирс, Dan Janvey, Хлоя Чжао, Mollye Asher
Победитель
Все номинанты
Девушка, подающая надежды 7.4
Девушка, подающая надежды Promising young woman
Ben Browning, Эмиральд Феннел, Josey McNamara, Ashley Fox
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
Все номинанты
Rocks Rocks
Сара Гаврон, Faye Ward, Амина Аюб, Claire Wilson, Theresa Ikoko
Его дом His House
Martin Gentles, Roy Lee, Ed King, Реми Уикс
Раскопки The Dig
Gabrielle Tana, Саймон Стоун, Moira Buffini
Спасительница Saint Maud
Andrea Cornwell, Роуз Гласс, Oliver Kassman
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
Еще по одной 7.7
Еще по одной Another round / Druk
Томас Винтерберг, Sisse Graum Jørgensen, Kasper Dissing
Победитель
Все номинанты
Куда ты идешь, Аида? 7.5
Куда ты идешь, Аида? Quo vadis, Aida?
Ясмила Жбанич, Damir Ibrahimovich
Отверженные 7.5
Отверженные Les misérables
Ладж Ли
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
Настоящее 7.6
Настоящее The Present
Farah Nabulsi
Победитель
Все номинанты
Miss Curvy Miss Curvy
Ghada Eldemellawy
Lizard Lizard
Rachel Dargavel, Akinola Davies, Wale Davies
Lucky Break Lucky Break
John Addis, Rami Pantoja
Eyelash Eyelash
Ike Newman, Jesse Lewis Reece
Eyelash Eyelash
Ike Newman, Jesse Lewis Reece
Lizard Lizard
Rachel Dargavel, Akinola Davies, Wale Davies
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Owl and the Pussycat The Owl and the Pussycat
Mole Hill, Laura Duncalf
Победитель
Все номинанты
The Fire Next Time The Fire Next Time
Kerry Kolbe, Yanling Wang, Renaldho Pelle
The Song of a Lost Boy The Song of a Lost Boy
Brid Arnstein, Jamie MacDonald, Daniel Quirke
The Song of a Lost Boy The Song of a Lost Boy
Brid Arnstein, Jamie MacDonald, Daniel Quirke
BAFTA в области кино / Лучший анимационный полнометражный фильм
Душа 8.3
Душа Soul
Пит Доктер, Dana Murray
Победитель
Все номинанты
Легенда о волках 8.2
Легенда о волках Wolfwalkers
Томм Мур, Росс Стюарт, Paul Young
BAFTA в области кино / Лучший документальный фильм
Мой учитель-осьминог 8.2
Мой учитель-осьминог My Octopus Teacher
Крэйг Фостер, Джеймс Рид, Пиппа Эрлих
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Отец
Победитель
Все номинанты
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Звук металла
Адарш Гурав
Адарш Гурав
Белый тигр
Тахар Рахим
Тахар Рахим
Мавританец
Чедвик Боузман
Чедвик Боузман
Ма Рейни: Мать блюза Posthumously.
Мадс Миккельсен
Мадс Миккельсен
Еще по одной
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Фрэнсис МакДорманд
Фрэнсис МакДорманд
Земля кочевников
Победитель
Все номинанты
Ванесса Кирби
Ванесса Кирби
Фрагменты женщины
Рада Бланк
40-летняя версия
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Помилование
Bukky Bakray
Rocks
Вунми Моссаку
Вунми Моссаку
Его дом
BAFTA в области кино / Лучшая режиссёрская работа
Все номинанты
Rocks Rocks
Сара Гаврон
Куда ты идешь, Аида? 7.5
Куда ты идешь, Аида? Quo vadis, Aida?
Ясмила Жбанич
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Дэниэл Калуя
Дэниэл Калуя
Иуда и чёрный мессия
Победитель
Все номинанты
Лесли Одом мл.
Лесли Одом мл.
Одна ночь в Майами
Алан С. Ким
Алан С. Ким
Минари
Пол Раджи
Пол Раджи
Звук металла
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Стойкая броня
Кларк Питерс
Кларк Питерс
Пятеро одной крови
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Юн Ё-джон
Юн Ё-джон
Минари
Победитель
Все номинанты
Нив Алгар
Нив Алгар
Стойкая броня
Эшли Мадекве
County Lines
Kosar Ali
Rocks
Мария Бакалова
Мария Бакалова
Борат 2
Доминик Фишбэк
Доминик Фишбэк
Иуда и чёрный мессия
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
Земля кочевников 7.4
Земля кочевников Nomadland
Joshua James Richards
Победитель
Все номинанты
Иуда и чёрный мессия 7.3
Иуда и чёрный мессия Judas and the Black Messiah
Sean Bobbitt
Манк 7.0
Манк Mank
Erik Messerschmidt
BAFTA в области кино / Лучший звук
Звук металла 7.6
Звук металла Sound of Metal
Jaime Baksht, Nicolas Becker, Michelle Couttolenc, Phillip Bladh, Carlos Cortés Navarrete
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
Все номинанты
Манк 7.0
Манк Mank
Trent Reznor, Atticus Ross
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
Ма Рейни: Мать блюза 6.9
Ма Рейни: Мать блюза Ma Rainey's Black Bottom
Ann Roth
Победитель
Все номинанты
Эмма. 6.7
Эмма. Emma.
Alexandra Byrne
Манк 7.0
Манк Mank
Trish Summerville
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
Звук металла 7.6
Звук металла Sound of Metal
Mikkel E.G. Nielsen
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области кино / Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Его дом 6.7
Его дом His House
Реми Уикс
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
Все номинанты
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
Все номинанты
Манк 7.0
Манк Mank
Kimberley Spiteri, Gigi Williams
Элегия Хиллбилли 6.7
Элегия Хиллбилли Hillbilly Elegy
Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash, Matthew W. Mungle
Раскопки 6.9
Раскопки The Dig
Jenny Shircore
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
Все номинанты
Rocks Rocks
Claire Wilson, Theresa Ikoko
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
Все номинанты
Белый тигр 7.2
Белый тигр The White Tiger
Рамин Бахрани
Раскопки 6.9
Раскопки The Dig
Moira Buffini
BAFTA в области кино / Лучший кастинг
Rocks Rocks
Lucy Pardee
Победитель
Все номинанты
Стойкая броня 6.8
Стойкая броня Calm with Horses
Shaheen Baig
Иуда и чёрный мессия 7.3
Иуда и чёрный мессия Judas and the Black Messiah
Alexa L. Fogel
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
Манк 7.0
Манк Mank
Donald Graham Burt, Jan Pascale
Победитель
Все номинанты
Ребекка 6.1
Ребекка Rebecca
Sarah Greenwood, Katie Spencer
Раскопки 6.9
Раскопки The Dig
Maria Djurkovic, Tatiana Macdonald
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
Малачи Кирби
Малачи Кирби
Голос перемен
Победитель
Все номинанты
Тобайас Мензис
Тобайас Мензис
Корона
Руперт Эверетт
Руперт Эверетт
Только для взрослых
Майкл Шин
Майкл Шин
Викторина
Кунал Нэйэр
Кунал Нэйэр
Преступник: Великобритания
Майкл Уорд
Майкл Уорд
Голос перемен
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
Рэки Айола
Anthony
Победитель
Все номинанты
Лейла Фарзад
Я ненавижу Сьюзи
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Корона
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Преступник: Великобритания
Сиена Келли
Только для взрослых
Веруче Опиа
Я могу уничтожить тебя
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
The Big Narstie Show The Big Narstie Show
Toby Baker, Ben Wicks, Rina Dayalji, Nathan Brown, Obi Kevin Akudike
Победитель
Все номинанты
Rob & Romesh Vs Rob & Romesh Vs
Danielle Lux, David Taylor, Murray Boland, Jack Shillaker, Bill Righton
Screenwipe Screenwipe
Charlie Brooker, Alison Marlow, Annabel Jones For episode "Antiviral Wipe"
The Ranganation The Ranganation
For the Production Team.
Screenwipe Screenwipe
Charlie Brooker, Alison Marlow, Annabel Jones For episode "Antiviral Wipe"
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
America's War on Abortion America's War on Abortion
Deeyah Khan, Andrew Smith, Darin Prindle
Победитель
BAFTA в области телевидения / Daytime
The Great House Giveaway The Great House Giveaway
For Production Team
Победитель
Все номинанты
Moving On Moving On
For Production Team
Richard Osman's House of Games Richard Osman's House of Games
For Production Team
BAFTA в области телевидения / Drama Series
Все номинанты
Я ненавижу Сьюзи
Я ненавижу Сьюзи I Hate Suzie
Julie Gardner, Энтони Нилсон, Билли Пайпер, Джорджи Бэнкс-Дэвис, Andrea Dewsbery, Lucy Prebble
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
Все номинанты
At Christmas At Christmas
Дэвид Митчелл
The Last Leg The Last Leg
Adam Hills
Beat the Chasers Beat the Chasers
Bradley Walsh
The Last Leg The Last Leg
Adam Hills
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
Life & Rhymes Life & Rhymes
For Production Team
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing Strictly Come Dancing
The Masked Singer UK The Masked Singer UK
Claire Horton, Simon Staffurth, Derek McLean, Marc Bassett, Daniel Nettleton
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Все номинанты
Hospital Hospital
For Production Team
Crime and Punishment Crime and Punishment
For Production Team
Losing It: Our Mental Health Emergency Losing It: Our Mental Health Emergency
For Production Team
BAFTA в области телевидения / Features
Long Lost Family Long Lost Family
Sally Benton, Rosie Schellenberg, Paddy Lynas, Alice Goodyear For episode "Born Without Trace"
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
Все номинанты
Famalam Famalam
Гбемисола Икумело
BAFTA в области телевидения / International
Welcome to Chechnya Welcome to Chechnya
Дэвид Фрэнс, Alice Henty, Аскольд Куров, Joy A. Tomchin
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
Пол Мескал
Пол Мескал
Нормальные люди
Победитель
Все номинанты
Валид Зуэйтер
Валид Зуэйтер
Baghdad Central
Паапа Эссьеду
Паапа Эссьеду
Я могу уничтожить тебя
Джон Бойега
Джон Бойега
Голос перемен
Джош О’Коннор
Джош О’Коннор
Корона
Шон Паркес
Шон Паркес
Голос перемен
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
Михаэла Коэл
Михаэла Коэл
Я могу уничтожить тебя
Победитель
Все номинанты
Джоди Комер
Джоди Комер
Убивая Еву
Дэйзи Эдгар-Джонс
Дэйзи Эдгар-Джонс
Нормальные люди
Билли Пайпер
Билли Пайпер
Я ненавижу Сьюзи
Летишиа Райт
Летишиа Райт
Голос перемен
Хейли Сквайрс
Хейли Сквайрс
Только для взрослых
BAFTA в области телевидения / Live Event
Springwatch Springwatch
For Production Team
Победитель
Все номинанты
Life Drawing Live! Life Drawing Live!
Josie D'Arby, Sally Dixon, Emyr Afan, Nicky Philipps, Lachlan Goudie, Diana Ali
The Third Day: Autumn The Third Day: Autumn
For Production Team
The Royal British Legion Festival of Remembrance The Royal British Legion Festival of Remembrance
For Production Team
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
Все номинанты
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Я могу уничтожить тебя
Я могу уничтожить тебя I May Destroy You
For Production Team - Various Artists
Победитель
Все номинанты
Только для взрослых
Только для взрослых Adult Material
Sara Hamill, Patrick Spence, Доун Шадфорт, Lucy Kirkwood
Голос перемен
Голос перемен Small Axe
Michael Elliott, Anita Overland, Tracey Scoffield, David Tanner, Стив МакКуин
BAFTA в области телевидения / News Coverage
Sky World News Sky World News
For Production Team - For episode "Inside Idlib"
Победитель
Все номинанты
Newsnight Newsnight
For Production Team - For episode "COVID Care Crisis"
BBC News at Ten O'Clock BBC News at Ten O'Clock
For Production Team - For episode "Prime Minister Admitted to Intensive Care"
Channel 4 News Channel 4 News
For Production Team - For episode "Deterring Democracy"
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
The School That Tried to End Racism The School That Tried to End Racism
For Production Team
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
Внутри девятого номера 8.4
Внутри девятого номера Inside No. 9
Matt Lipsey, Гильем Моралес, Стив Пембертон, Рис Шерсмит, Adam Tandy
Победитель
Все номинанты
Призраки
Призраки Ghosts
For Production Team
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Sitting in Limbo Sitting in Limbo
For Production Team
Победитель
Все номинанты
Anthony Anthony
Терри МакДонаф, Джимми МакГоверн, Colin McKeown, Donna Molloy
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Casualty Casualty
Sarah Beeson, Loretta Preece, Simon Harper, Jenny Thompson
Победитель
Все номинанты
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Sport
Sky Sports Cricket Sky Sports Cricket
For Production Team - For episode "England V West Indies Test Cricket"
Победитель
Все номинанты
The London Marathon The London Marathon
Alastair McIntyre, Micky Payne, Matthew Griffiths, Adam Duncan For episode "London Marathon 2020"
England V France: The Final of Autumn Nation Cup England V France: The Final of Autumn Nation Cup
For Production Team
Formula 1 Formula 1
For Production Team - For episode "Bahrain Grand Prix"
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
Britain's Got Talent Britain's Got Talent
Diversity perform a routine inspired by the events of 2020.
Победитель
Все номинанты
Gogglebox Gogglebox
Reactions to Boris Johnson's press conference.
EastEnders EastEnders
Chantelle is killed.
Academy Fellowship
Siobhan Reddy
BAFTA Games
Победитель
Энг Ли
Энг Ли
BAFTA Film
Победитель
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
Hades Hades
Jen Zee
Победитель
Все номинанты
Dreams Dreams
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
Jason Connell, Ian Jun Wei Chiew
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
Jason Connell, Ian Jun Wei Chiew
Half-Life: Alyx Half-Life: Alyx
Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
Победитель
Все номинанты
Astro's Playroom Astro's Playroom
Spider-Man: Miles Morales Spider-Man: Miles Morales
Half-Life: Alyx Half-Life: Alyx
Hades Hades
Darren Korb
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Победитель
Все номинанты
Doom Eternal Doom Eternal
Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake
Ori and the Will of the Wisps Ori and the Will of the Wisps
Spider-Man: Miles Morales Spider-Man: Miles Morales
Spiritfarer Spiritfarer
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
Sackboy: A Big Adventure Sackboy: A Big Adventure
Победитель
Все номинанты
F1 2020 F1 2020
Fall Guys Fall Guys
Dreams Dreams
Röki Röki
The Last Campfire The Last Campfire
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
Carrion Carrion
Победитель
Все номинанты
Factorio Factorio
Röki Röki
Call of the Sea Call of the Sea
Tatiana Delgado Yunquera, Manuel Fernández-Truchaud Lorenzo
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
Sea of Thieves Sea of Thieves
Победитель
Все номинанты
No Man's Sky No Man's Sky
Destiny 2: Beyond Light Destiny 2: Beyond Light
Dreams Dreams
Fall Guys Fall Guys
Fortnite Fortnite
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
Sackboy: A Big Adventure Sackboy: A Big Adventure
Cesar Bittar
Победитель
Все номинанты
Fall Guys Fall Guys
Dreams Dreams
Minecraft Dungeons Minecraft Dungeons
Animal Crossing: New Horizons Atsumare doubutsu no mori
Astro's Playroom Astro's Playroom
BAFTA в области видеоигр / Best Game
Hades Hades
Победитель
Все номинанты
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
Half-Life: Alyx Half-Life: Alyx
Spider-Man: Miles Morales Spider-Man: Miles Morales
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Animal Crossing: New Horizons Atsumare doubutsu no mori
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
Animal Crossing: New Horizons Atsumare doubutsu no mori
Победитель
Все номинанты
Valorant Valorant
Fall Guys Fall Guys
Sackboy: A Big Adventure Sackboy: A Big Adventure
Deep Rock Galactic Deep Rock Galactic
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
BAFTA в области видеоигр / Best Music
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
Hades Hades
Greg Kasavin
Победитель
Все номинанты
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
Nate Fox, Ian Ryan
Spider-Man: Miles Morales Spider-Man: Miles Morales
Kentucky Route Zero Kentucky Route Zero
Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077
Assassin's Creed: Valhalla Assassin's Creed: Valhalla
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
Kentucky Route Zero Kentucky Route Zero
Победитель
Все номинанты
Spiritfarer Spiritfarer
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
Carrion Carrion
Hades Hades
Fall Guys Fall Guys
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Победитель
Все номинанты
Call of Duty: Warzone Call of Duty: Warzone
Hades Hades
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
Valorant Valorant
Animal Crossing: New Horizons Atsumare doubutsu no mori
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
Animal Crossing: New Horizons Atsumare doubutsu no mori
Победитель
Все номинанты
Tell Me Why Tell Me Why
Before I Forget Before I Forget
Dreams Dreams
Spiritfarer Spiritfarer
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
BAFTA в области видеоигр / Game Design
Hades Hades
Победитель
Все номинанты
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
Half-Life: Alyx Half-Life: Alyx
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Astro's Playroom Astro's Playroom
Animal Crossing: New Horizons Atsumare doubutsu no mori
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Лора Бэйли
Победитель
Все номинанты
Final Fantasy VII Remake Final Fantasy VII Remake
Коди Кристиан
Spider-Man: Miles Morales Spider-Man: Miles Morales
Наджи Джетер
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Эшли Джонсон
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
Даисукэ Цудзи
Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077
Черами Ли
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
Hades Hades
Logan Cunningham
Победитель
Все номинанты
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Troy Baker
Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077
Carla Tassara
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Джеффри Пирс
Ghost of Tsushima Ghost of Tsushima
Патрик Галлахер
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Шеннон Мари Вудворд
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
Dreams Dreams
Победитель
Все номинанты
Microsoft Flight Simulator Microsoft Flight Simulator
Sebastian Wloch
Doom Eternal Doom Eternal
Spider-Man: Miles Morales Spider-Man: Miles Morales
The Last of Us: Part II The Last of Us: Part II
Demon's Souls Demon's Souls
EE Rising Star Award
Bukky Bakray
Победитель
Все номинанты
Конрад Кхан
Сопе Дирису
Сопе Дирису
Морфидд Кларк
Морфидд Кларк
Кингсли Бен-Адир
Кингсли Бен-Адир
Год проведения
Номинации