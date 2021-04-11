Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
BAFTA - премия Британской киноакадемии
События
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Все фильмы-номинанты «BAFTA - премия Британской киноакадемии» в 2021 году
Место проведения
Альберт-холл, Лондон, Великобритания
Дата проведения
11 апреля 2021
BAFTA в области кино / Лучший фильм
7.4
Земля кочевников
Nomadland
Фрэнсис МакДорманд, Питер Спирс, Dan Janvey, Хлоя Чжао, Mollye Asher
Победитель
Смотреть трейлер
7.4
Земля кочевников
Nomadland
Фрэнсис МакДорманд, Питер Спирс, Dan Janvey, Хлоя Чжао, Mollye Asher
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Ben Browning, Эмиральд Феннел, Josey McNamara, Ashley Fox
Смотреть трейлер
7.8
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Stuart M. Besser, Marc Platt
Смотреть трейлер
7.8
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Stuart M. Besser, Marc Platt
Смотреть трейлер
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Ben Browning, Эмиральд Феннел, Josey McNamara, Ashley Fox
Смотреть трейлер
7.7
Мавританец
The Mauritanian
Lloyd Levin, Adam Ackland, Leah Clarke, Beatriz Levin
Смотреть трейлер
8.2
Отец
The Father
Philippe Carcassonne, Jean-Louis Livi, David Parfitt
Смотреть трейлер
7.7
Мавританец
The Mauritanian
Lloyd Levin, Adam Ackland, Leah Clarke, Beatriz Levin
Смотреть трейлер
8.2
Отец
The Father
Philippe Carcassonne, Jean-Louis Livi, David Parfitt
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший британский фильм
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Ben Browning, Эмиральд Феннел, Josey McNamara, Ashley Fox
Победитель
Смотреть трейлер
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Ben Browning, Эмиральд Феннел, Josey McNamara, Ashley Fox
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Мавританец
The Mauritanian
Lloyd Levin, Кевин МакДональд, Adam Ackland, Sohrab Noshirvani, Michael Bronner, Leah Clarke, Rory Haines, Beatriz Levin
Смотреть трейлер
Rocks
Rocks
Сара Гаврон, Faye Ward, Амина Аюб, Claire Wilson, Theresa Ikoko
6.2
Откуда ты родом?
Mogul Mowgli
Thomas Benski, Bennett McGhee, Риз Ахмед, Бассам Тарик
Смотреть трейлер
7.2
Лимб
Limbo
Angus Lamont, Бен Шаррок, Irune Gurtubai
6.7
Его дом
His House
Martin Gentles, Roy Lee, Ed King, Реми Уикс
6.8
Стойкая броня
Calm with Horses
Ник Роулэнд, Daniel Emmerson, Joe Murtagh
6.9
Раскопки
The Dig
Gabrielle Tana, Саймон Стоун, Moira Buffini
6.8
Стойкая броня
Calm with Horses
Ник Роулэнд, Daniel Emmerson, Joe Murtagh
6.7
Спасительница
Saint Maud
Andrea Cornwell, Роуз Гласс, Oliver Kassman
6.2
Откуда ты родом?
Mogul Mowgli
Thomas Benski, Bennett McGhee, Риз Ахмед, Бассам Тарик
Смотреть трейлер
Rocks
Rocks
Сара Гаврон, Faye Ward, Амина Аюб, Claire Wilson, Theresa Ikoko
7.2
Лимб
Limbo
Angus Lamont, Бен Шаррок, Irune Gurtubai
6.9
Раскопки
The Dig
Gabrielle Tana, Саймон Стоун, Moira Buffini
6.7
Его дом
His House
Martin Gentles, Roy Lee, Ed King, Реми Уикс
8.2
Отец
The Father
Philippe Carcassonne, Кристофер Хэмптон, Jean-Louis Livi, David Parfitt, Флориан Зеллер
Смотреть трейлер
7.7
Мавританец
The Mauritanian
Lloyd Levin, Кевин МакДональд, Adam Ackland, Sohrab Noshirvani, Michael Bronner, Leah Clarke, Rory Haines, Beatriz Levin
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший неанглоязычный фильм
7.7
Еще по одной
Another round / Druk
Томас Винтерберг, Sisse Graum Jørgensen, Kasper Dissing
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.5
Куда ты идешь, Аида?
Quo vadis, Aida?
Ясмила Жбанич, Damir Ibrahimovich
7.4
Минари
Minari
Ли Айзек Чун, Christina Oh
Смотреть трейлер
7.8
Дорогие товарищи!
Dorogie tovarishchi
Андрей Кончаловский, Alisher Usmanov
Смотреть трейлер
7.4
Минари
Minari
Ли Айзек Чун, Christina Oh
Смотреть трейлер
7.8
Дорогие товарищи!
Dorogie tovarishchi
Андрей Кончаловский, Alisher Usmanov
Смотреть трейлер
7.5
Отверженные
Les misérables
Ладж Ли
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший короткометражный фильм
7.6
Настоящее
The Present
Farah Nabulsi
Победитель
Все номинанты
Miss Curvy
Miss Curvy
Ghada Eldemellawy
Lizard
Lizard
Rachel Dargavel, Akinola Davies, Wale Davies
Lucky Break
Lucky Break
John Addis, Rami Pantoja
Eyelash
Eyelash
Ike Newman, Jesse Lewis Reece
Eyelash
Eyelash
Ike Newman, Jesse Lewis Reece
Lizard
Lizard
Rachel Dargavel, Akinola Davies, Wale Davies
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный короткометражный фильм
The Owl and the Pussycat
The Owl and the Pussycat
Mole Hill, Laura Duncalf
Победитель
Все номинанты
The Fire Next Time
The Fire Next Time
Kerry Kolbe, Yanling Wang, Renaldho Pelle
The Song of a Lost Boy
The Song of a Lost Boy
Brid Arnstein, Jamie MacDonald, Daniel Quirke
The Song of a Lost Boy
The Song of a Lost Boy
Brid Arnstein, Jamie MacDonald, Daniel Quirke
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший анимационный полнометражный фильм
8.3
Душа
Soul
Пит Доктер, Dana Murray
Победитель
Смотреть трейлер
8.3
Душа
Soul
Пит Доктер, Dana Murray
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
8.2
Легенда о волках
Wolfwalkers
Томм Мур, Росс Стюарт, Paul Young
7.8
Вперёд
Onward
Kori Rae, Дэн Скэнлон
Смотреть трейлер
7.8
Вперёд
Onward
Kori Rae, Дэн Скэнлон
Смотреть трейлер
8.2
Легенда о волках
Wolfwalkers
Томм Мур, Росс Стюарт, Paul Young
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший документальный фильм
8.2
Мой учитель-осьминог
My Octopus Teacher
Крэйг Фостер, Джеймс Рид, Пиппа Эрлих
Победитель
8.2
Мой учитель-осьминог
My Octopus Teacher
Крэйг Фостер, Джеймс Рид, Пиппа Эрлих
Победитель
Все номинанты
The Dissident
The Dissident
Марк Монро, Thor Halvorssen, Брайан Фогель, Jake Swantko
David Attenborough: A Life on Our Planet
David Attenborough: A Life on Our Planet
Аластер Фотерджилл, Кейт Шолей, Jonathan Hughes
The Dissident
The Dissident
Марк Монро, Thor Halvorssen, Брайан Фогель, Jake Swantko
7.6
Социальная дилемма
The Social Dilemma
Джефф Орловски, Larissa Rhodes
8.2
Коллектив
Colectiv
Александр Нанэу
7.6
Социальная дилемма
The Social Dilemma
Джефф Орловски, Larissa Rhodes
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль
Энтони Хопкинс
Отец
Победитель
Все номинанты
Риз Ахмед
Звук металла
Адарш Гурав
Белый тигр
Тахар Рахим
Мавританец
Чедвик Боузман
Ма Рейни: Мать блюза
Posthumously.
Мадс Миккельсен
Еще по одной
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль
Фрэнсис МакДорманд
Земля кочевников
Победитель
Все номинанты
Ванесса Кирби
Фрагменты женщины
Рада Бланк
40-летняя версия
Элфри Вудард
Помилование
Bukky Bakray
Rocks
Вунми Моссаку
Его дом
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая режиссёрская работа
7.4
Земля кочевников
Nomadland
Хлоя Чжао
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.4
Минари
Minari
Ли Айзек Чун
Смотреть трейлер
7.7
Еще по одной
Another round / Druk
Томас Винтерберг
Смотреть трейлер
Rocks
Rocks
Сара Гаврон
7.5
Куда ты идешь, Аида?
Quo vadis, Aida?
Ясмила Жбанич
6.8
Молочные зубы
Babyteeth
Шеннон Мерфи
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая мужская роль второго плана
Дэниэл Калуя
Иуда и чёрный мессия
Победитель
Все номинанты
Лесли Одом мл.
Одна ночь в Майами
Алан С. Ким
Минари
Пол Раджи
Звук металла
Барри Кеоган
Стойкая броня
Кларк Питерс
Пятеро одной крови
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая женская роль второго плана
Юн Ё-джон
Минари
Победитель
Все номинанты
Нив Алгар
Стойкая броня
Эшли Мадекве
County Lines
Kosar Ali
Rocks
Мария Бакалова
Борат 2
Доминик Фишбэк
Иуда и чёрный мессия
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая операторская работа
7.4
Земля кочевников
Nomadland
Joshua James Richards
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Мавританец
The Mauritanian
Alwin H. Küchler
Смотреть трейлер
7.3
Иуда и чёрный мессия
Judas and the Black Messiah
Sean Bobbitt
7.0
Манк
Mank
Erik Messerschmidt
6.9
Новости со всех концов света
News of the World
Dariusz Wolski
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший звук
7.6
Звук металла
Sound of Metal
Jaime Baksht, Nicolas Becker, Michelle Couttolenc, Phillip Bladh, Carlos Cortés Navarrete
Победитель
Все номинанты
7.4
Земля кочевников
Nomadland
Zach Seivers, Sergio Diaz, Mike Wolf Snyder
The nomination for Mike Wolf Snyder was posthumous.
Смотреть трейлер
8.3
Душа
Soul
Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker
Смотреть трейлер
7.1
Грейхаунд
Greyhound
Beau Borders, Christian P. Minkler, Michael Minkler, Warren Shaw, David Wyman
Смотреть трейлер
6.9
Новости со всех концов света
News of the World
Mike Prestwood Smith, John Pritchett, Oliver Tarney, Michael Fentum, William Miller
Смотреть трейлер
7.1
Грейхаунд
Greyhound
Beau Borders, Christian P. Minkler, Michael Minkler, Warren Shaw, David Wyman
Смотреть трейлер
6.9
Новости со всех концов света
News of the World
Mike Prestwood Smith, John Pritchett, Oliver Tarney, Michael Fentum, William Miller
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая музыка к фильму
8.3
Душа
Soul
Trent Reznor, Atticus Ross, Jon Batiste
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
6.9
Новости со всех концов света
News of the World
James Newton Howard
Смотреть трейлер
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Anthony Willis
Смотреть трейлер
7.0
Манк
Mank
Trent Reznor, Atticus Ross
7.4
Минари
Minari
Emile Mosseri
Смотреть трейлер
7.0
Манк
Mank
Trent Reznor, Atticus Ross
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дизайн костюмов
6.9
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom
Ann Roth
Победитель
Все номинанты
6.7
Эмма.
Emma.
Alexandra Byrne
Смотреть трейлер
6.9
Раскопки
The Dig
Alice Babidge
6.3
Аммонит
Ammonite
Michael O'Connor
7.0
Манк
Mank
Trish Summerville
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший монтаж
7.6
Звук металла
Sound of Metal
Mikkel E.G. Nielsen
Победитель
Все номинанты
7.4
Земля кочевников
Nomadland
Хлоя Чжао
Смотреть трейлер
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Frédéric Thoraval
Смотреть трейлер
8.2
Отец
The Father
Yorgos Lamprinos
Смотреть трейлер
7.8
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Alan Baumgarten
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
6.7
Его дом
His House
Реми Уикс
Победитель
6.7
Его дом
His House
Реми Уикс
Победитель
Все номинанты
7.2
Лимб
Limbo
Бен Шаррок, Irune Gurtubai
7.2
Лимб
Limbo
Бен Шаррок, Irune Gurtubai
6.8
Моффи
Moffie
Jack Sidey
Rocks
Rocks
Claire Wilson, Theresa Ikoko
6.7
Спасительница
Saint Maud
Роуз Гласс, Oliver Kassman
6.8
Моффи
Moffie
Jack Sidey
6.7
Спасительница
Saint Maud
Роуз Гласс, Oliver Kassman
Rocks
Rocks
Claire Wilson, Theresa Ikoko
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшие визуальные эффекты
7.3
Довод
Tenet
Scott R. Fisher, Andrew Lockley, Andrew Jackson
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
5.6
Полночное небо
The Midnight Sky
Matt Kasmir, David Watkins, Chris Lawrence
Смотреть трейлер
6.5
Мулан
Mulan
Sean Andrew Faden, Steve Ingram, Seth Maury, Anders Langlands
Смотреть трейлер
7.1
Грейхаунд
Greyhound
Pete Bebb, Nathan McGuinness, Sebastian von Overheidt, Whitney Richman
Смотреть трейлер
6.6
Айван, единственный и неповторимый
The One and Only Ivan
Nick Davis, Greg Fisher, Santiago Colomo
Смотреть трейлер
6.5
Мулан
Mulan
Sean Andrew Faden, Steve Ingram, Seth Maury, Anders Langlands
Смотреть трейлер
5.6
Полночное небо
The Midnight Sky
Matt Kasmir, David Watkins, Chris Lawrence
Смотреть трейлер
6.6
Айван, единственный и неповторимый
The One and Only Ivan
Nick Davis, Greg Fisher, Santiago Colomo
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший грим и причёски
6.9
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom
Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal
Победитель
6.9
Ма Рейни: Мать блюза
Ma Rainey's Black Bottom
Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal
Победитель
Все номинанты
5.8
Пиноккио
Pinocchio
Mark Coulier, Dalia Colli, Francesco Pegoretti
Смотреть трейлер
5.8
Пиноккио
Pinocchio
Mark Coulier, Dalia Colli, Francesco Pegoretti
Смотреть трейлер
7.0
Манк
Mank
Kimberley Spiteri, Gigi Williams
6.7
Элегия Хиллбилли
Hillbilly Elegy
Patricia Dehaney, Eryn Krueger Mekash, Matthew W. Mungle
6.9
Раскопки
The Dig
Jenny Shircore
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший оригинальный сценарий
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Эмиральд Феннел
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Еще по одной
Another round / Druk
Томас Винтерберг, Тобиас Линдхольм
Смотреть трейлер
7.0
Манк
Mank
Jack Fincher
Posthumously.
7.7
Еще по одной
Another round / Druk
Томас Винтерберг, Тобиас Линдхольм
Смотреть трейлер
7.8
Суд над чикагской семеркой
The Trial of the Chicago 7
Аарон Соркин
Смотреть трейлер
Rocks
Rocks
Claire Wilson, Theresa Ikoko
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший адаптированный сценарий
8.2
Отец
The Father
Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер
Победитель
Смотреть трейлер
8.2
Отец
The Father
Кристофер Хэмптон, Флориан Зеллер
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
7.7
Мавританец
The Mauritanian
Sohrab Noshirvani, Michael Bronner, Rory Haines
Смотреть трейлер
7.2
Белый тигр
The White Tiger
Рамин Бахрани
6.9
Раскопки
The Dig
Moira Buffini
7.4
Земля кочевников
Nomadland
Хлоя Чжао
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучший кастинг
Rocks
Rocks
Lucy Pardee
Победитель
Все номинанты
7.4
Девушка, подающая надежды
Promising young woman
Mary Vernieu, Lindsay Graham
Смотреть трейлер
6.8
Стойкая броня
Calm with Horses
Shaheen Baig
7.3
Иуда и чёрный мессия
Judas and the Black Messiah
Alexa L. Fogel
7.4
Минари
Minari
Julia Kim
Смотреть трейлер
Показать всех номинантов
BAFTA в области кино / Лучшая работа художника-постановщика
7.0
Манк
Mank
Donald Graham Burt, Jan Pascale
Победитель
Все номинанты
6.1
Ребекка
Rebecca
Sarah Greenwood, Katie Spencer
8.2
Отец
The Father
Peter Francis, Cathy Featherstone
Смотреть трейлер
6.9
Новости со всех концов света
News of the World
David Crank, Elizabeth Keenan
Смотреть трейлер
8.2
Отец
The Father
Peter Francis, Cathy Featherstone
Смотреть трейлер
6.1
Ребекка
Rebecca
Sarah Greenwood, Katie Spencer
6.9
Новости со всех концов света
News of the World
David Crank, Elizabeth Keenan
Смотреть трейлер
6.9
Раскопки
The Dig
Maria Djurkovic, Tatiana Macdonald
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
Малачи Кирби
Голос перемен
Победитель
Все номинанты
Тобайас Мензис
Корона
Руперт Эверетт
Только для взрослых
Майкл Шин
Викторина
Кунал Нэйэр
Преступник: Великобритания
Майкл Уорд
Голос перемен
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
Рэки Айола
Anthony
Победитель
Все номинанты
Лейла Фарзад
Я ненавижу Сьюзи
Хелена Бонем Картер
Корона
Софи Оконедо
Преступник: Великобритания
Сиена Келли
Только для взрослых
Веруче Опиа
Я могу уничтожить тебя
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
The Big Narstie Show
The Big Narstie Show
Toby Baker, Ben Wicks, Rina Dayalji, Nathan Brown, Obi Kevin Akudike
Победитель
Все номинанты
Rob & Romesh Vs
Rob & Romesh Vs
Danielle Lux, David Taylor, Murray Boland, Jack Shillaker, Bill Righton
Screenwipe
Screenwipe
Charlie Brooker, Alison Marlow, Annabel Jones
For episode "Antiviral Wipe"
The Ranganation
The Ranganation
For the Production Team.
Screenwipe
Screenwipe
Charlie Brooker, Alison Marlow, Annabel Jones
For episode "Antiviral Wipe"
Rob & Romesh Vs
Rob & Romesh Vs
Danielle Lux, David Taylor, Murray Boland, Jack Shillaker, Bill Righton
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
America's War on Abortion
America's War on Abortion
Deeyah Khan, Andrew Smith, Darin Prindle
Победитель
America's War on Abortion
America's War on Abortion
Deeyah Khan, Andrew Smith, Darin Prindle
Победитель
Все номинанты
Dispatches
Dispatches
David Henshaw, Evan Williams, Robin Barnwell, Guy Creasey, Gesbeen Mohammad
For episode "The Battle For Hong Kong"
Dispatches
Dispatches
David Henshaw, Evan Williams, Robin Barnwell, Guy Creasey, Gesbeen Mohammad
For episode "The Battle For Hong Kong"
Frontline
Frontline
Sarah Waldron, Paul van Dyck, Sasha Achilli, Ella Newton
For episode "Italy’s Frontline: A Doctor’s Diary"
Frontline
Frontline
Sarah Waldron, Paul van Dyck, Sasha Achilli, Ella Newton
For episode "Italy’s Frontline: A Doctor’s Diary"
Al Jazeera English
Al Jazeera English
Leonidas Sofogiannis, Jason Gwynne, Phil Rees, Sarah Yeo, James Kleinfeld, David Harrison
For episode "The Cyprus Papers Undercover"
Al Jazeera English
Al Jazeera English
Leonidas Sofogiannis, Jason Gwynne, Phil Rees, Sarah Yeo, James Kleinfeld, David Harrison
For episode "The Cyprus Papers Undercover"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Daytime
The Great House Giveaway
The Great House Giveaway
For Production Team
Победитель
Все номинанты
The Chase
The Chase
Martin Scott, Helen Tumbridge, Michael Kelpie
The Chase
The Chase
Martin Scott, Helen Tumbridge, Michael Kelpie
Moving On
Moving On
For Production Team
Richard Osman's House of Games
Richard Osman's House of Games
For Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Drama Series
Спаси меня
Save Me
Коки Гедройц, Simon Heath, Ленни Джеймс, Джим Лоуч, Jessica Sykes, Lizzie Rusbridger
Победитель
Спаси меня
Save Me
Коки Гедройц, Simon Heath, Ленни Джеймс, Джим Лоуч, Jessica Sykes, Lizzie Rusbridger
Победитель
Все номинанты
Я ненавижу Сьюзи
I Hate Suzie
Julie Gardner, Энтони Нилсон, Билли Пайпер, Джорджи Бэнкс-Дэвис, Andrea Dewsbery, Lucy Prebble
8.2
Банды Лондона
Gangs of London
Jane Featherstone, Hugh Warren, Thomas Benski, Гарет Эванс, Мэтт Флэннери, Lucas Ochoa
8.2
Банды Лондона
Gangs of London
Jane Featherstone, Hugh Warren, Thomas Benski, Гарет Эванс, Мэтт Флэннери, Lucas Ochoa
Я ненавижу Сьюзи
I Hate Suzie
Julie Gardner, Энтони Нилсон, Билли Пайпер, Джорджи Бэнкс-Дэвис, Andrea Dewsbery, Lucy Prebble
8.7
Корона
The Crown
Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn
8.7
Корона
The Crown
Martin Harrison, Peter Morgan, Andy Stebbing, Suzanne Mackie, Michael Casey, Oona O'Beirn
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
The Ranganation
The Ranganation
Romesh Ranganathan
Победитель
The Ranganation
The Ranganation
Romesh Ranganathan
Победитель
Все номинанты
At Christmas
At Christmas
Дэвид Митчелл
The Last Leg
The Last Leg
Adam Hills
Beat the Chasers
Beat the Chasers
Bradley Walsh
8.6
Шоу Грэма Нортона
The Graham Norton Show
Грэм Нортон
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Claudia Winkleman
At Christmas
At Christmas
Дэвид Митчелл
Beat the Chasers
Beat the Chasers
Bradley Walsh
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
Claudia Winkleman
8.6
Шоу Грэма Нортона
The Graham Norton Show
Грэм Нортон
The Last Leg
The Last Leg
Adam Hills
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
Life & Rhymes
Life & Rhymes
For Production Team
Победитель
Все номинанты
Strictly Come Dancing
Strictly Come Dancing
The Masked Singer UK
The Masked Singer UK
Claire Horton, Simon Staffurth, Derek McLean, Marc Bassett, Daniel Nettleton
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Крис Пауэр, Tim Dean, Pete Ogden, Doran Azouelos, Ben Aston, Kerry Shaw
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Ant & Dec's Saturday Night Takeaway
Крис Пауэр, Tim Dean, Pete Ogden, Doran Azouelos, Ben Aston, Kerry Shaw
The Masked Singer UK
The Masked Singer UK
Claire Horton, Simon Staffurth, Derek McLean, Marc Bassett, Daniel Nettleton
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
Once Upon a Time in Iraq
Once Upon a Time in Iraq
Miriam Walsh, Andrew Palmer, Will Anderson, Simon Sykes, Jo Abel, James Bluemel
Победитель
Once Upon a Time in Iraq
Once Upon a Time in Iraq
Miriam Walsh, Andrew Palmer, Will Anderson, Simon Sykes, Jo Abel, James Bluemel
Победитель
Все номинанты
Hospital
Hospital
For Production Team
Crime and Punishment
Crime and Punishment
For Production Team
Losing It: Our Mental Health Emergency
Losing It: Our Mental Health Emergency
For Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Features
Long Lost Family
Long Lost Family
Sally Benton, Rosie Schellenberg, Paddy Lynas, Alice Goodyear
For episode "Born Without Trace"
Победитель
Все номинанты
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Doug Bryson, Bob Mortimer, Пол Уайтхаус, Lisa Clark, Stephanie Fyfe, Rob Gill
Big Zuu's Big Eats
Big Zuu's Big Eats
For Production Team
The Repair Shop
The Repair Shop
For Production Team
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Mortimer & Whitehouse: Gone Fishing
Doug Bryson, Bob Mortimer, Пол Уайтхаус, Lisa Clark, Stephanie Fyfe, Rob Gill
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Эйми Лу Вуд
Победитель
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Эйми Лу Вуд
Победитель
Все номинанты
Famalam
Famalam
Гбемисола Икумело
6.3
Родители года
Breeders
Дэйзи Хаггард
Famalam
Famalam
Гбемисола Икумело
6.2
Как же хорошо...
Feel Good
Мэй Мартин
Эта страна
This Country
Дэйзи Мэй Купер
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Эмма Маккей
6.3
Родители года
Breeders
Дэйзи Хаггард
Эта страна
This Country
Дэйзи Мэй Купер
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Эмма Маккей
6.2
Как же хорошо...
Feel Good
Мэй Мартин
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / International
Welcome to Chechnya
Welcome to Chechnya
Дэвид Фрэнс, Alice Henty, Аскольд Куров, Joy A. Tomchin
Победитель
Все номинанты
7.3
Неортодоксальная
Unorthodox
Мария Шрадер, Alexa Karolinski, Анна Ливайн
Страна Лавкрафта
Lovecraft Country
For Production Team
Маленькая Америка
Little America
Ли Айзенберг, Alan Yang, Кумэйл Нанджиани, Emily V. Gordon
7.3
Неортодоксальная
Unorthodox
Мария Шрадер, Alexa Karolinski, Анна Ливайн
Маленькая Америка
Little America
Ли Айзенберг, Alan Yang, Кумэйл Нанджиани, Emily V. Gordon
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
Пол Мескал
Нормальные люди
Победитель
Все номинанты
Валид Зуэйтер
Baghdad Central
Паапа Эссьеду
Я могу уничтожить тебя
Джон Бойега
Голос перемен
Джош О’Коннор
Корона
Шон Паркес
Голос перемен
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
Михаэла Коэл
Я могу уничтожить тебя
Победитель
Все номинанты
Джоди Комер
Убивая Еву
Дэйзи Эдгар-Джонс
Нормальные люди
Билли Пайпер
Я ненавижу Сьюзи
Летишиа Райт
Голос перемен
Хейли Сквайрс
Только для взрослых
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Live Event
Springwatch
Springwatch
For Production Team
Победитель
Все номинанты
Life Drawing Live!
Life Drawing Live!
Josie D'Arby, Sally Dixon, Emyr Afan, Nicky Philipps, Lachlan Goudie, Diana Ali
The Third Day: Autumn
The Third Day: Autumn
For Production Team
The Royal British Legion Festival of Remembrance
The Royal British Legion Festival of Remembrance
For Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
Эта страна
This Country
Чарли Купер
Победитель
Эта страна
This Country
Чарли Купер
Победитель
Все номинанты
Обед в пятницу вечером
Friday Night Dinner
Пол Риттер
8.4
Внутри девятого номера
Inside No. 9
Рис Шерсмит
Man Like Mobeen
Man Like Mobeen
Guz Khan
7.8
Голяк
Brassic
Джозеф Гилган
Man Like Mobeen
Man Like Mobeen
Guz Khan
7.8
Голяк
Brassic
Джозеф Гилган
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Ншути Гатва
Обед в пятницу вечером
Friday Night Dinner
Пол Риттер
8.4
Внутри девятого номера
Inside No. 9
Рис Шерсмит
8.0
Сексуальное просвещение
Sex Education
Ншути Гатва
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Я могу уничтожить тебя
I May Destroy You
For Production Team - Various Artists
Победитель
Все номинанты
Только для взрослых
Adult Material
Sara Hamill, Patrick Spence, Доун Шадфорт, Lucy Kirkwood
Голос перемен
Small Axe
Michael Elliott, Anita Overland, Tracey Scoffield, David Tanner, Стив МакКуин
7.5
Нормальные люди
Normal People
Ed Guiney, Леонард Абрахамсон, Andrew Lowe, Catherine Magee, Emma Norton, Салли Руни
Голос перемен
Small Axe
Michael Elliott, Anita Overland, Tracey Scoffield, David Tanner, Стив МакКуин
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / News Coverage
Sky World News
Sky World News
For Production Team - For episode "Inside Idlib"
Победитель
Все номинанты
Newsnight
Newsnight
For Production Team - For episode "COVID Care Crisis"
BBC News at Ten O'Clock
BBC News at Ten O'Clock
For Production Team - For episode "Prime Minister Admitted to Intensive Care"
Channel 4 News
Channel 4 News
For Production Team - For episode "Deterring Democracy"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
The School That Tried to End Racism
The School That Tried to End Racism
For Production Team
Победитель
Все номинанты
MasterChef: The Professionals
MasterChef: The Professionals
Katie Attwood, David Ambler, Anthony Crumpton, Genevieve Welch
The Write Offs
The Write Offs
For Production Team
MasterChef: The Professionals
MasterChef: The Professionals
Katie Attwood, David Ambler, Anthony Crumpton, Genevieve Welch
Race Across the World
Race Across the World
For Production Team
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
8.4
Внутри девятого номера
Inside No. 9
Matt Lipsey, Гильем Моралес, Стив Пембертон, Рис Шерсмит, Adam Tandy
Победитель
Все номинанты
Призраки
Ghosts
For Production Team
Эта страна
This Country
Simon Mayhew-Archer, Том Джордж, Дэйзи Мэй Купер, Чарли Купер
Man Like Mobeen
Man Like Mobeen
For Production Team
Эта страна
This Country
Simon Mayhew-Archer, Том Джордж, Дэйзи Мэй Купер, Чарли Купер
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
They Saw the Sun First
They Saw the Sun First
Stefan Hunt, Adam Gee, Jess Lowe Chaverri
Победитель
They Saw the Sun First
They Saw the Sun First
Stefan Hunt, Adam Gee, Jess Lowe Chaverri
Победитель
Все номинанты
CripTales
CripTales
Mat Fraser, Ewan Marshall, Debbie Christie, Jenny Sealey, Amit Sharma
Sparks
Sparks
Tom Payne, Sara Huxley, Rosie Westhoff, Jen Wakefield, Jodie Smith
For episode "The Main Part"
Disabled Not Defeated: The Rock Band with Learning Disabilities
Disabled Not Defeated: The Rock Band with Learning Disabilities
Dan Knight, Holly Stimson, Rosie Baldwin
Disabled Not Defeated: The Rock Band with Learning Disabilities
Disabled Not Defeated: The Rock Band with Learning Disabilities
Dan Knight, Holly Stimson, Rosie Baldwin
CripTales
CripTales
Mat Fraser, Ewan Marshall, Debbie Christie, Jenny Sealey, Amit Sharma
Sparks
Sparks
Tom Payne, Sara Huxley, Rosie Westhoff, Jen Wakefield, Jodie Smith
For episode "The Main Part"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
Locked In: Breaking the Silence
Locked In: Breaking the Silence
Colette Hodges, Sacha Mirzoeff, Xavier Alford, Poppy Goodheart
Победитель
Locked In: Breaking the Silence
Locked In: Breaking the Silence
Colette Hodges, Sacha Mirzoeff, Xavier Alford, Poppy Goodheart
Победитель
Все номинанты
Surviving Covid
Surviving Covid
For Production Team
Anton Ferdinand: Football, Racism and Me
Anton Ferdinand: Football, Racism and Me
Wendie Ottewill, James Ross, Jeremy Lee, Sian Guerra
7.2
Американское убийство: Семья по соседству
American Murder: The Family Next Door
Simon Barker, Джеймс Марш, Jenny Popplewell, Jonathan Stadlen
7.2
Американское убийство: Семья по соседству
American Murder: The Family Next Door
Simon Barker, Джеймс Марш, Jenny Popplewell, Jonathan Stadlen
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
Sitting in Limbo
Sitting in Limbo
For Production Team
Победитель
Все номинанты
Anthony
Anthony
Терри МакДонаф, Джимми МакГоверн, Colin McKeown, Donna Molloy
7.2
Дети Уиндермира
The Windermere Children
Eleanor Greene, Майкл Сэмюэлс, Alison Sterling, Simon Block, Leanne Klein, Tim Rostock
On the Edge
On the Edge
Philip Trethowan, Ben Bickerton, Lisa Walters, William Stefan Smith, Yolanda Mercy
7.2
Дети Уиндермира
The Windermere Children
Eleanor Greene, Майкл Сэмюэлс, Alison Sterling, Simon Block, Leanne Klein, Tim Rostock
On the Edge
On the Edge
Philip Trethowan, Ben Bickerton, Lisa Walters, William Stefan Smith, Yolanda Mercy
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
Casualty
Casualty
Sarah Beeson, Loretta Preece, Simon Harper, Jenny Thompson
Победитель
Все номинанты
Hollyoaks
Hollyoaks
Josie Day, Colette Chard, Bryan Kirkwood, Gary Sewell, Hannah Sowden
Coronation Street
Coronation Street
For Production Team
Hollyoaks
Hollyoaks
Josie Day, Colette Chard, Bryan Kirkwood, Gary Sewell, Hannah Sowden
EastEnders
EastEnders
Jon Sen, Sharon Batten, Liza Mellody, Kate Oates
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
The Surgeon's Cut
The Surgeon's Cut
Andrew Cohen, James Van Der Pool, James Newton
Победитель
The Surgeon's Cut
The Surgeon's Cut
Andrew Cohen, James Van Der Pool, James Newton
Победитель
Все номинанты
Extinction: The Facts
Extinction: The Facts
Stephen Moore, Helen Thomas, Serena Davies, Charlotte Lathane
Putin: A Russian Spy Story
Putin: A Russian Spy Story
Paul Mitchell, Джеймс Роган, Adam Finch, Nick Green
The Rise of the Murdoch Dynasty
The Rise of the Murdoch Dynasty
Samuel R. Santana, David Glover, Justin Badger, Cate Hall, Owen Phillips, Jamie Roberts
Putin: A Russian Spy Story
Putin: A Russian Spy Story
Paul Mitchell, Джеймс Роган, Adam Finch, Nick Green
The Rise of the Murdoch Dynasty
The Rise of the Murdoch Dynasty
Samuel R. Santana, David Glover, Justin Badger, Cate Hall, Owen Phillips, Jamie Roberts
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Sport
Sky Sports Cricket
Sky Sports Cricket
For Production Team - For episode "England V West Indies Test Cricket"
Победитель
Все номинанты
The London Marathon
The London Marathon
Alastair McIntyre, Micky Payne, Matthew Griffiths, Adam Duncan
For episode "London Marathon 2020"
England V France: The Final of Autumn Nation Cup
England V France: The Final of Autumn Nation Cup
For Production Team
Formula 1
Formula 1
For Production Team - For episode "Bahrain Grand Prix"
Показать всех номинантов
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
Britain's Got Talent
Britain's Got Talent
Diversity perform a routine inspired by the events of 2020.
Победитель
Все номинанты
Gogglebox
Gogglebox
Reactions to Boris Johnson's press conference.
8.9
Мандалорец
The Mandalorian
Season finale.
Nigella's Cook, Eat, Repeat
Nigella's Cook, Eat, Repeat
Nigella Lawson's pronunciation of "microwave".
Бриджертоны
Bridgerton
Lady Whistledown is revealed.
EastEnders
EastEnders
Chantelle is killed.
Показать всех номинантов
Academy Fellowship
Siobhan Reddy
BAFTA Games
Победитель
Энг Ли
BAFTA Film
Победитель
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
Hades
Hades
Jen Zee
Победитель
Все номинанты
Dreams
Dreams
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Jason Connell, Ian Jun Wei Chiew
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Jason Connell, Ian Jun Wei Chiew
Half-Life: Alyx
Half-Life: Alyx
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Победитель
Все номинанты
Astro's Playroom
Astro's Playroom
Spider-Man: Miles Morales
Spider-Man: Miles Morales
Half-Life: Alyx
Half-Life: Alyx
Hades
Hades
Darren Korb
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Победитель
Все номинанты
Doom Eternal
Doom Eternal
Final Fantasy VII Remake
Final Fantasy VII Remake
Ori and the Will of the Wisps
Ori and the Will of the Wisps
Spider-Man: Miles Morales
Spider-Man: Miles Morales
Spiritfarer
Spiritfarer
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
Sackboy: A Big Adventure
Sackboy: A Big Adventure
Победитель
Все номинанты
F1 2020
F1 2020
Fall Guys
Fall Guys
Dreams
Dreams
Röki
Röki
The Last Campfire
The Last Campfire
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
Carrion
Carrion
Победитель
Все номинанты
Factorio
Factorio
Röki
Röki
Call of the Sea
Call of the Sea
Tatiana Delgado Yunquera, Manuel Fernández-Truchaud Lorenzo
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
Sea of Thieves
Sea of Thieves
Победитель
Все номинанты
No Man's Sky
No Man's Sky
Destiny 2: Beyond Light
Destiny 2: Beyond Light
Dreams
Dreams
Fall Guys
Fall Guys
Fortnite
Fortnite
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
Sackboy: A Big Adventure
Sackboy: A Big Adventure
Cesar Bittar
Победитель
Все номинанты
Fall Guys
Fall Guys
Dreams
Dreams
Minecraft Dungeons
Minecraft Dungeons
Animal Crossing: New Horizons
Atsumare doubutsu no mori
Astro's Playroom
Astro's Playroom
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Game
Hades
Hades
Победитель
Все номинанты
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Half-Life: Alyx
Half-Life: Alyx
Spider-Man: Miles Morales
Spider-Man: Miles Morales
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Animal Crossing: New Horizons
Atsumare doubutsu no mori
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
Animal Crossing: New Horizons
Atsumare doubutsu no mori
Победитель
Все номинанты
Valorant
Valorant
Fall Guys
Fall Guys
Sackboy: A Big Adventure
Sackboy: A Big Adventure
Deep Rock Galactic
Deep Rock Galactic
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Music
Spider-Man: Miles Morales
Spider-Man: Miles Morales
Alex Hackford, John Paesano, Scott Hanau
Победитель
Spider-Man: Miles Morales
Spider-Man: Miles Morales
Alex Hackford, John Paesano, Scott Hanau
Победитель
Все номинанты
Sackboy: A Big Adventure
Sackboy: A Big Adventure
Joe Thwaites, Jay Waters
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Gustavo Santaolalla, Mac Quayle, Scott Hanau
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Peter Scaturro, Shigeru Umebayashi, Ilan Eshkeri
Hades
Hades
Darren Korb
Ori and the Will of the Wisps
Ori and the Will of the Wisps
Gareth Coker
Sackboy: A Big Adventure
Sackboy: A Big Adventure
Joe Thwaites, Jay Waters
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Gustavo Santaolalla, Mac Quayle, Scott Hanau
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
Hades
Hades
Greg Kasavin
Победитель
Все номинанты
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Nate Fox, Ian Ryan
Spider-Man: Miles Morales
Spider-Man: Miles Morales
Kentucky Route Zero
Kentucky Route Zero
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Assassin's Creed: Valhalla
Assassin's Creed: Valhalla
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
Kentucky Route Zero
Kentucky Route Zero
Победитель
Все номинанты
Spiritfarer
Spiritfarer
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Carrion
Carrion
Hades
Hades
Fall Guys
Fall Guys
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Победитель
Все номинанты
Call of Duty: Warzone
Call of Duty: Warzone
Hades
Hades
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Valorant
Valorant
Animal Crossing: New Horizons
Atsumare doubutsu no mori
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
Animal Crossing: New Horizons
Atsumare doubutsu no mori
Победитель
Все номинанты
Tell Me Why
Tell Me Why
Before I Forget
Before I Forget
Dreams
Dreams
Spiritfarer
Spiritfarer
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Game Design
Hades
Hades
Победитель
Все номинанты
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Half-Life: Alyx
Half-Life: Alyx
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Astro's Playroom
Astro's Playroom
Animal Crossing: New Horizons
Atsumare doubutsu no mori
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Лора Бэйли
Победитель
Все номинанты
Final Fantasy VII Remake
Final Fantasy VII Remake
Коди Кристиан
Spider-Man: Miles Morales
Spider-Man: Miles Morales
Наджи Джетер
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Эшли Джонсон
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Даисукэ Цудзи
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Черами Ли
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
Hades
Hades
Logan Cunningham
Победитель
Все номинанты
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Troy Baker
Cyberpunk 2077
Cyberpunk 2077
Carla Tassara
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Джеффри Пирс
Ghost of Tsushima
Ghost of Tsushima
Патрик Галлахер
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Шеннон Мари Вудворд
Показать всех номинантов
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
Dreams
Dreams
Победитель
Все номинанты
Microsoft Flight Simulator
Microsoft Flight Simulator
Sebastian Wloch
Doom Eternal
Doom Eternal
Spider-Man: Miles Morales
Spider-Man: Miles Morales
The Last of Us: Part II
The Last of Us: Part II
Demon's Souls
Demon's Souls
Показать всех номинантов
EE Rising Star Award
Bukky Bakray
Победитель
Все номинанты
Конрад Кхан
Сопе Дирису
Морфидд Кларк
Кингсли Бен-Адир
Показать всех номинантов
Год проведения
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
BAFTA 2024
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
BAFTA 2020
Показать все
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
BAFTA 2018
BAFTA 2017
BAFTA 2016
BAFTA 2015
BAFTA 2014
BAFTA 2013
BAFTA 2012
BAFTA 2011
BAFTA 2010
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2005
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2003
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2002
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2001
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2000
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1999
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1998
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1997
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1995
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1994
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1993
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1992
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1991
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1990
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1988
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1987
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1986
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1984
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1983
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1982
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1981
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1979
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1978
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1976
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1975
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1974
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1973
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1972
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1971
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1970
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1969
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1968
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1967
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1966
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1965
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1964
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1963
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1962
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1961
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1959
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1958
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1957
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1956
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1955
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1954
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1953
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1952
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1951
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1950
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Номинации
Best Children's & Family Film
Лучший фильм
Лучший британский фильм
Лучший неанглоязычный фильм
Лучший короткометражный фильм
Лучший анимационный короткометражный фильм
Показать все
Лучший анимационный полнометражный фильм
Лучший документальный фильм
Лучшая мужская роль
Лучшая женская роль
Лучшая режиссёрская работа
Лучшая мужская роль второго плана
Лучшая женская роль второго плана
Лучшая операторская работа
Лучший звук
Лучшая музыка к фильму
Премия BAFTA за лучший дизайн производства: с 1969 года
Лучший дизайн костюмов
Лучший монтаж
Лучший дебют британского сценариста, режиссёра или продюсера
Лучшие визуальные эффекты
Лучший грим и причёски
Лучший оригинальный сценарий
Лучший адаптированный сценарий
Best Achievement in Special Effects
Best Animated Featured Film
Best Animated Film
Best Animation
Best Art Direction
Best British Actor
Best British Actress
Best British Art Direction (B/W)
Best British Art Direction (Colour)
Best British Costume (B/W)
Best British Costume (Colour)
Best British Film 1947
Best British Film Editing
Best British Screenplay
Best Direction
Best Documentary Film
Best Documentary Film 1947
Best Factual Film
Best Film Editing
Best Film from any Source
Best Film from any Source 1947
Best Foreign Actor
Best Foreign Actress
Best Foreign Language Film
Best Make Up Artist
Best Make Up/Hair
Best Makeup and Hair
Best Original Television Music
Best Original Music
Best Original Song
Best Score
Best Screenplay
Best Short Factual Film
Best Short Fictional Film
Best Sound Track
Best Special Effects
Best Special Visual Effects
Best Specialised Film
Best Supporting Artist
Current Affairs
John Grierson Award
Most Outstanding Newcomer to Film
Most Outstanding Newcomer to Leading Film Roles
Most Promising Newcomer to Film
Most Promising Newcomer to Leading Film Role
Most Promising Newcomer to Leading Film Roles
Original Music
Outstanding British Contribution to Cinema
Outstanding Debut by a British Writer, Director or Producer
Special Award
Лучшая работа художника-постановщика
Лучший кастинг
BAFTA в области телевидения / Children’s Craft Team Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Non-Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted
BAFTA в области телевидения / Children’s Scripted Award
BAFTA в области телевидения / Entertainment
BAFTA в области телевидения / Factual Entertainment
BAFTA в области телевидения / Female Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Limited Drama
BAFTA в области телевидения / Live Event Coverage
BAFTA в области телевидения / Male Performance in a Comedy
BAFTA в области телевидения / Reality
BAFTA в области телевидения / Short Form
BAFTA в области телевидения / Soap
BAFTA в области телевидения / Sports Coverage
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший драматический телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая телекомедия или комедийная развлекательная телепрограмм
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучшая развлекательная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучший актер
BAFTA в области телевидения / Лучшая актриса
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль второго плана
BAFTA в области телевидения / Лучшая международная программа
BAFTA в области телевидения / 'Flame of Knowledge'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin'
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Documentary/Factual)
BAFTA в области телевидения / 'Harlequin' (Drama/Light Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Alan Clarke Award
BAFTA в области телевидения / Audience Award (TV)
BAFTA в области телевидения / Best Actor
BAFTA в области телевидения / Best Actress
BAFTA в области телевидения / Best Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Documentary/Educational)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Entertainment/Drama)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Children's Programme (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Performance
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Continuing Drama
BAFTA в области телевидения / Best Costume Design
BAFTA в области телевидения / Best Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Design
BAFTA в области телевидения / Best Digital Creativity
BAFTA в области телевидения / Best Director
BAFTA в области телевидения / Best Director - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Director: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Director: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Director: Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Best Documentary Programme
BAFTA в области телевидения / Best Drama Plays
BAFTA в области телевидения / Best Drama Production
BAFTA в области телевидения / Best Drama Serial
BAFTA в области телевидения / Best Drama Series/Serial
BAFTA в области телевидения / Best Dramatic Series
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Editing (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Editing: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Perfromance
BAFTA в области телевидения / Best Entertainment Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Best Factual Production
BAFTA в области телевидения / Best Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Best Factual: Documentary
BAFTA в области телевидения / Best Features
BAFTA в области телевидения / Best Features (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Film Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Film Editor
BAFTA в области телевидения / Best Film Sound
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Editor (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film or Video Photography (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Editor (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Film/Video Photography (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Foreign Programme
BAFTA в области телевидения / Best Foreign TV Programme
BAFTA в области телевидения / Best Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Graphics
BAFTA в области телевидения / Best Innovation
BAFTA в области телевидения / Best Interactivity
BAFTA в области телевидения / Best International
BAFTA в области телевидения / Best International Series
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment (Programme or Series)
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Personality
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Production
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Best Light Entertainment Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Live Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Make Up
BAFTA в области телевидения / Best Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best Make Up/Hair
BAFTA в области телевидения / Best Make-Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best New Director (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best New Writer
BAFTA в области телевидения / Best News Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News and Current Affairs Journalism
BAFTA в области телевидения / Best News or Outside Broadcast Coverage
BAFTA в области телевидения / Best News/Actuality Coverage
BAFTA в области телевидения / Best Original Music
BAFTA в области телевидения / Best Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / Best Original Television Music
BAFTA в области телевидения / Best Outside Broadcast Programme
BAFTA в области телевидения / Best Personality
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography & Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Photography - Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography Factual
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting - Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Photography and Lighting: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Photography: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Production Design
BAFTA в области телевидения / Best Programme/Series Without Category
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Reality & Constructed Factual Series
BAFTA в области телевидения / Best Reality and Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Best Script
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy Programme
BAFTA в области телевидения / Best Scripted Comedy in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Short Animated Film
BAFTA в области телевидения / Best Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Best Single Play
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Situation Comedy Series
BAFTA в области телевидения / Best Soap
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Factual)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction)
BAFTA в области телевидения / Best Sound (Fiction/Entertainment)
BAFTA в области телевидения / Best Sound Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound Fiction/Entertainment
BAFTA в области телевидения / Best Sound Supervisor
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Factual
BAFTA в области телевидения / Best Sound: Fiction
BAFTA в области телевидения / Best Special Lighting Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special, Visual and Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Best Special/s
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Production
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialised Series
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual Programme
BAFTA в области телевидения / Best Specialist Factual in 2016
BAFTA в области телевидения / Best Sport
BAFTA в области телевидения / Best Sport and Live Event
BAFTA в области телевидения / Best Sports/Events Coverage in Real Time
BAFTA в области телевидения / Best TV Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Talk Show
BAFTA в области телевидения / Best Television Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Television Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Titles
BAFTA в области телевидения / Best Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Best VTR Editor
BAFTA в области телевидения / Best Video Cameraman
BAFTA в области телевидения / Best Video Lighting
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects
BAFTA в области телевидения / Best Visual Effects & Graphic Design
BAFTA в области телевидения / Best Writer
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Comedy
BAFTA в области телевидения / Best Writer: Drama
BAFTA в области телевидения / Break-Through Talent
BAFTA в области телевидения / Breakthrough Talent
BAFTA в области телевидения / Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Comedy Programme or Series Award
BAFTA в области телевидения / Costume Design
BAFTA в области телевидения / Current Affairs
BAFTA в области телевидения / Daytime
BAFTA в области телевидения / Director, Factual
BAFTA в области телевидения / Director, Fiction
BAFTA в области телевидения / Director, Multi-Camera
BAFTA в области телевидения / Drama Series
BAFTA в области телевидения / Editing, Factual
BAFTA в области телевидения / Editing, Fiction
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Factual
BAFTA в области телевидения / Emerging Talent, Fiction
BAFTA в области телевидения / Entertainment Craft Team
BAFTA в области телевидения / Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Features
BAFTA в области телевидения / Film Editor
BAFTA в области телевидения / General
BAFTA в области телевидения / General Category
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Factual Series or Strand
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialised Programme or Series (Arts, History, Religion and Science)
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme
BAFTA в области телевидения / Huw Wheldon Award for the Best Arts Programme or Series
BAFTA в области телевидения / Innovation
BAFTA в области телевидения / Interactivity
BAFTA в области телевидения / International
BAFTA в области телевидения / Light Entertainment
BAFTA в области телевидения / Live Event
BAFTA в области телевидения / Make Up & Hair Design
BAFTA в области телевидения / Most Original Programme/Series
BAFTA в области телевидения / New Media
BAFTA в области телевидения / New Media Developer
BAFTA в области телевидения / News Coverage
BAFTA в области телевидения / Original Music
BAFTA в области телевидения / Original Music, Factual
BAFTA в области телевидения / Original Music, Fiction
BAFTA в области телевидения / Originality
BAFTA в области телевидения / Outstanding Comedy Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / Outstanding Current Affairs Feature
BAFTA в области телевидения / Outstanding Drama Series
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Performance
BAFTA в области телевидения / Outstanding Entertainment Programme
BAFTA в области телевидения / P&O Cruises Memorable Moment
BAFTA в области телевидения / Performance in Documentary
BAFTA в области телевидения / Photography & Lighting, Fiction
BAFTA в области телевидения / Photography, Factual
BAFTA в области телевидения / Production Design
BAFTA в области телевидения / Reality & Constructed Factual
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award
BAFTA в области телевидения / Richard Dimbleby Award for the Best Presenter (Factual, Features and News)
BAFTA в области телевидения / Scripted Casting
BAFTA в области телевидения / Scripted Comedy
BAFTA в области телевидения / Short Form Programme
BAFTA в области телевидения / Situation Comedy Award
BAFTA в области телевидения / Sound, Factual
BAFTA в области телевидения / Sound, Fiction
BAFTA в области телевидения / Special Award
BAFTA в области телевидения / Special, Visual & Graphic Effects
BAFTA в области телевидения / Specialist Factual
BAFTA в области телевидения / Sport
BAFTA в области телевидения / Titles & Graphic Identity
BAFTA в области телевидения / Virgin Media's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Virgin TV's Must-See Moment
BAFTA в области телевидения / Writer, Comedy
BAFTA в области телевидения / Writer, Drama
BAFTA в области телевидения / Лучшая женская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая комедийная актриса
BAFTA в области телевидения / Лучшая мужская роль
BAFTA в области телевидения / Лучшая мыльная опера или продолжающая теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная документальная телепрограмма
BAFTA в области телевидения / Лучшая односерийная теледрама
BAFTA в области телевидения / Лучший документальный телесериал
BAFTA в области телевидения / Лучший комедийный актёр
BAFTA в области телевидения / Лучший мини-сериал
Outstanding British Contribution to Cinema
P&O Cruises Memorable Moment
eSports Audience Award / Приз зрительских симпатий eSports
Breakthrough Brits / Прорывные британцы
Lloyds Bank People's Vote for the Most Popular Film
Sunday Times Reader Award for Games / Премия читателей Sunday Times в номинации "Игры"
60 Seconds of Fame - Best Film / "60 секунд славы" - лучший фильм
EE Rising Star Award
Certificate of Merit / Best Documentary Film
Certificate of Merit
UN Award
Flaherty Documentary Award
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Best Actor in a Leading Role
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / East
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / North East and cumbria
60 Seconds of Fame - Best Regional Film / Wales
BAFTA в области видеоигр / EE Players' Choice
BAFTA в области видеоигр / New Intellectual Property
BAFTA в области видеоигр / Artistic Achievement
BAFTA в области видеоигр / Audio Achievement
BAFTA в области видеоигр / Best Action Game
BAFTA в области видеоигр / Best Action and Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Adventure Game
BAFTA в области видеоигр / Best Animation
BAFTA в области видеоигр / Best Animation or Intro
BAFTA в области видеоигр / Best Art Direction
BAFTA в области видеоигр / Best British Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual Game
BAFTA в области видеоигр / Best Casual and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Character
BAFTA в области видеоигр / Best Children's Game
BAFTA в области видеоигр / Best Debut Game
BAFTA в области видеоигр / Best Design
BAFTA в области видеоигр / Best Evolving Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family Game
BAFTA в области видеоигр / Best Family and Social Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Game on any Platform - The Year's Best Game
BAFTA в области видеоигр / Best Gameplay
BAFTA в области видеоигр / Best Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Music
BAFTA в области видеоигр / Best Narrative
BAFTA в области видеоигр / Best Online Multiplayer
BAFTA в области видеоигр / Best Original Music
BAFTA в области видеоигр / Best Original Property
BAFTA в области видеоигр / Best Original Score
BAFTA в области видеоигр / Best Performer
BAFTA в области видеоигр / Best Persistent Game
BAFTA в области видеоигр / Best Racing Game
BAFTA в области видеоигр / Best Screenplay
BAFTA в области видеоигр / Best Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sound
BAFTA в области видеоигр / Best Soundtrack
BAFTA в области видеоигр / Best Sports Game
BAFTA в области видеоигр / Best Sports/Fitness Game
BAFTA в области видеоигр / Best Story
BAFTA в области видеоигр / Best Story and Character
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy Game
BAFTA в области видеоигр / Best Strategy and Simulation Game
BAFTA в области видеоигр / Best Technical Direction
BAFTA в области видеоигр / Best Use Of Audio
BAFTA в области видеоигр / EE Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / EE Mobile Game of the Year
BAFTA в области видеоигр / Game Beyond Entertainment
BAFTA в области видеоигр / Game Boy Advance
BAFTA в области видеоигр / Game Design
BAFTA в области видеоигр / Game Innovation
BAFTA в области видеоигр / Gamecube
BAFTA в области видеоигр / Innovation
BAFTA в области видеоигр / Originality
BAFTA в области видеоигр / PC
BAFTA в области видеоигр / PS2
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Leading Role
BAFTA в области видеоигр / Performer in a Supporting Role
BAFTA в области видеоигр / Special Award
BAFTA в области видеоигр / Technical Achievement
BAFTA в области видеоигр / Technical Innovation
BAFTA в области видеоигр / Xbox
Rising Star Award / Восходящая звезда
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Audio
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Design
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Console
BAFTA Interactive Entertainment Award / Best Game - Mobile