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Школьные друзья
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Compagni di scuola

Школьные друзья, 1988

1988 / Италия
7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Школьные друзья встречаются спустя 15 лет.

7.2 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 21 декабря 1988
Премьера в мире 21 декабря 1988
Возраст 16+
Режиссер
Карло Вердоне
Карло Вердоне
В ролях
Карло Вердоне
Карло Вердоне
Кристиан Де Сика
Кристиан Де Сика
Нэнси Брилли
Элеонора Джорджи
Массимо Гини
Массимо Гини
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Школьные друзья 2 постера
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Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
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