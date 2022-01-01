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Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек"
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Школьные друзья
Compagni di scuola
Школьные друзья, 1988
1988 / Италия
7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Жанр:
драма
комедия
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О фильме
Школьные друзья встречаются спустя 15 лет.
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7.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность
1 час 55 минут
Год выпуска
1988
Премьера в России
21 декабря 1988
Премьера в мире
21 декабря 1988
Возраст
16+
Режиссер
Карло Вердоне
В ролях
Карло Вердоне
Кристиан Де Сика
Нэнси Брилли
Элеонора Джорджи
Массимо Гини
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Пес-самурай и город кошек
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