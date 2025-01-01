В центре сюжета оказывается старшеклассник Валентин Успенский. Валя успешен, обладает высоким интеллектом и считает своим призванием психологию. С помощью специальной системы приемов, называемых Валей «шутэнами», он ставит эксперименты над случайными знакомыми, одноклассниками и учителями. Эти порой неприятные опыты Валя оправдывает благими намерениями – человека нужно уколоть заранее, чтобы потом жизнь не изуродовала. Своим необычным поведением Валя привлекает внимание обаятельной одноклассницы Иры Богдановой. Девушка, узнав о системе Успенского, начинает провоцировать юношу и в итоге еще больше укрепляет его веру в собственную правоту. Единственным, кто понимает настоящие мотивы поведения Вали, становится молодой учитель математики Игорь Александрович.
Пользуясь интеллектуальным превосходством, подросток Валя Успенский утонченно и безжалостно мстит окружающим за малые и большие обиды. В поле его интересов попадает и молодой учитель математики Игорь Александрович, ум и тактичность которого должным образом повлияют на парня.
Но юный интеллектуал потерпит сокрушительное поражение в самой, казалось бы, обычной житейской ситуации, которую подстроит ему милая, симпатичная одноклассница Ира — хотя бы для того, чтобы раз и навсегда проучить самовлюбленного шута.
|6 июня 1988
|Россия
|0+
|31 октября 1988
|СССР
|11 ноября 1988
|США