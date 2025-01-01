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Киноафиша Фильмы Шут

Шут

Shut 18+
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О фильме

В центре сюжета оказывается старшеклассник Валентин Успенский. Валя успешен, обладает высоким интеллектом и считает своим призванием психологию. С помощью специальной системы приемов, называемых Валей «шутэнами», он ставит эксперименты над случайными знакомыми, одноклассниками и учителями. Эти порой неприятные опыты Валя оправдывает благими намерениями – человека нужно уколоть заранее, чтобы потом жизнь не изуродовала. Своим необычным поведением Валя привлекает внимание обаятельной одноклассницы Иры Богдановой. Девушка, узнав о системе Успенского, начинает провоцировать юношу и в итоге еще больше укрепляет его веру в собственную правоту. Единственным, кто понимает настоящие мотивы поведения Вали, становится молодой учитель математики Игорь Александрович.

  • В основу сюжета картины «Шут» легла одноименная повесть Юрия Симонова (Вяземского). Автор повести сам написал сценарий к ленте.
  • Основные съемки прошли на набережной Тараса Шевченко и в школе № 711 в Москве. Также в кадре можно увидеть здание Центра международной торговли на другом берегу Москвы-реки, Дорогомиловский железнодорожный мост и позднее разобранную железнодорожную ветку от Малого кольца Московской железной дороги в промзону с курсирующим по ней составом.

Пользуясь интеллектуальным превосходством, подросток Валя Успенский утонченно и безжалостно мстит окружающим за малые и большие обиды. В поле его интересов попадает и молодой учитель математики Игорь Александрович, ум и тактичность которого должным образом повлияют на парня.

Но юный интеллектуал потерпит сокрушительное поражение в самой, казалось бы, обычной житейской ситуации, которую подстроит ему милая, симпатичная одноклассница Ира — хотя бы для того, чтобы раз и навсегда проучить самовлюбленного шута.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 6 июня 1988
Дата выхода
6 июня 1988 Россия 0+
31 октября 1988 СССР
11 ноября 1988 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Shut, Шут
Режиссер
Андрей Эшпай
Андрей Эшпай
В ролях
Дмитрий Весенский
Мария Маевская
Игорь Костолевский
Игорь Костолевский
Генриетта Егорова
Елена Евсеенко
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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