Модернисты, 1988

Игривое, ироничное, романтическое описание жизни людей искусства в Париже 20-х годов. Рудолф помещает своих актеров в роскошно воссозданные кафе, галереи и салоны Монмартра и Латинского квартала - настоящий "Париж, созданный в воображении". Бедный художник и карикатурист соперничает с богатым американским коллекционером в борьбе за сердце Рейчел. Думая, что деньги помогут ему обладать Рейчел, он поддается на уговоры богатой хищницы, коллекционирующей любовников, сделать серию поддельных картин. Это, пожалуй, наиболее легкий и развлекательный фильм Рудолфа, оптимистичный, эротичный и полный жизни, цвета, музыки, игр, любви, мечтаний и юмора.