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Модернисты
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The Moderns

Модернисты, 1988

1988 / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Игривое, ироничное, романтическое описание жизни людей искусства в Париже 20-х годов. Рудолф помещает своих актеров в роскошно воссозданные кафе, галереи и салоны Монмартра и Латинского квартала - настоящий "Париж, созданный в воображении". Бедный художник и карикатурист соперничает с богатым американским коллекционером в борьбе за сердце Рейчел. Думая, что деньги помогут ему обладать Рейчел, он поддается на уговоры богатой хищницы, коллекционирующей любовников, сделать серию поддельных картин. Это, пожалуй, наиболее легкий и развлекательный фильм Рудолфа, оптимистичный, эротичный и полный жизни, цвета, музыки, игр, любви, мечтаний и юмора.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в России 15 апреля 1988
Премьера в мире 15 апреля 1988
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $3 500 000
Режиссер
Алан Рудольф
В ролях
Кит Кэррэдин
Линда Фиорентино
Женевьев Бюжо
Уоллес Шоун
Уоллес Шоун
Кевин Дж. О’Коннор
Кевин Дж. О’Коннор
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Модернисты 2 постера
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