Четыре девчонки и один парень — выходцы из рабочего квартала, друзья и рок-музыканты созданной ими же группы «Мистерия» — в первое лето после окончания школы приглашены выступать в клубе на дорогом морском курорте. Правда у каждого из ребят свои проблемы, но и энергии у них хоть отбавляй! Вокалистка группы влюбляется во владельца бара. Ребята получают предложение сыграть в Европе и, возможно, стать знаменитыми. Но готовы ли они к этому?