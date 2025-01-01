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Постер фильма Удовлетворение
Постер фильма Удовлетворение
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Удовлетворение

Удовлетворение

Satisfaction 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Четыре девчонки и один парень — выходцы из рабочего квартала, друзья и рок-музыканты созданной ими же группы «Мистерия» — в первое лето после окончания школы приглашены выступать в клубе на дорогом морском курорте. Правда у каждого из ребят свои проблемы, но и энергии у них хоть отбавляй! Вокалистка группы влюбляется во владельца бара. Ребята получают предложение сыграть в Европе и, возможно, стать знаменитыми. Но готовы ли они к этому?

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 12 февраля 1988
Дата выхода
12 февраля 1988 Россия 12+
11 марта 1988 Германия
12 февраля 1988 Казахстан
12 февраля 1988 США
12 февраля 1988 Украина
MPAA PG-13
Сборы в мире $8 253 123
Производство National Broadcasting Company (NBC), Twentieth Century Fox
Другие названия
Satisfaction, Girls of Summer, Satisfacción, Femmine sfrenate, Gördülő kavicsok, Pasitenkinimas, Rokkikesä, Satisfaction: No Amor e no Rock, Satysfakcja, Spokojenost, Sweet Little Rock & Roller, Удовлетворение
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Джастин Бэйтмен
Трини Альварадо
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Скотт Коффи
Скотт Коффи
Бритта Филлипс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
5 IMDb
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