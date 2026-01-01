Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Джонни, будь хорошим
Постер фильма Джонни, будь хорошим
Рейтинги
5.7 Рейтинг IMDb: 4.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Джонни, будь хорошим

Джонни, будь хорошим

Johnny Be Good 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм о подростке из средней школы, игроке в американский футбол, которого преследуют «вербовщики» из различных колледжей страны в надежде получить его в свои футбольные команды. Огромные соблазны манят и кружат голову Джонни, но ему надо определить — его ли это путь в жизни...

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1988
Премьера в мире 22 марта 1988
Дата выхода
25 марта 1988 Россия 12+
22 марта 1988 Бразилия
22 марта 1988 Германия
25 марта 1988 Казахстан
24 марта 1988 США
25 марта 1988 Украина
MPAA R
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $17 550 399
Производство Zacharias-Buhai Productions, Orion Pictures
Другие названия
Johnny Be Good, Johnny portate bien..., Toutes folles de lui, Джонни, будь хорошим, Bom dia Meninas, Giovani, svitati e vincenti, Johnny Bom de Transa, Johnny katse fronima, Johnny ole hea, Johnny Superstar, Johnny, a tökéletes, Johnny, bądź dobry, La grande promessa, Quarterback Sneak, Τζώννυ κάτσε φρόνιμα, Джонні, будь хорошим, ジョニー・ビー・グッド, 主力向前衝, 校園皇帝
Режиссер
Бад С. Смит
В ролях
Ума Турман
Ума Турман
Энтони Майкл Холл
Энтони Майкл Холл
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Пол Глисон
Стив Борден
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Джонни, будь хорошим
В жопу академию 4.8
В жопу академию (1980)
Поющий детектив 6.3
Поющий детектив (2003)
Переключая каналы 5.9
Переключая каналы (1988)
Поцелуй папочку на ночь 4.4
Поцелуй папочку на ночь (1988)
Меньше нуля 7.2
Меньше нуля (1987)
Однажды укушенный 6.2
Однажды укушенный (1985)
Стенка на стенку 6.6
Стенка на стенку (1985)
Класс 6.3
Класс (1983)
Шеф Адам Джонс 6.7
Шеф Адам Джонс (2015)
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла 6.6
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла (2020)
Аферисты поневоле 4.0
Аферисты поневоле (2016)
Повар на колесах 6.8
Повар на колесах (2014)

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 15 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Wayne Hisler Господи, молимся, чтобы мы сегодня выиграли эту игру. Просим дать нам силы и мужество стать чемпионами штата во второй раз подряд. Просим, чтобы никто из нашей команды серьёзно не пострадал. Мы знаем, что мы лучшая команда. Просим, чтобы Ты позволил нам выиграть эту игру. Господь хочет, чтобы ты наступил им на яйца и поверил в это, потому что именно так выигрывают футбольные матчи. А не прыгая в офсайд, как толпа слаба#ых и п#дров. Ну что, поднимайте головы, парни, молитва окончена. Я говорил с Богом. Я закончил с Богом, теперь говорю с вами. Сегодня вы будете там, перед своими семьями, студентами, всеми девчонками, по которым когда-либо тосковали, но сегодня ни одна вечеринка, ни одна девчонка не ждёт вас, если вы не выйдете и не порвете задницы. Потому что это оно. Это главный матч. Я хочу, чтобы вы почувствовали это. Я хочу, чтобы вы ощутили это, сынок. Есть победители и ничего другого. Мне плевать, что говорят эти п#здюки из России. Если хочешь быть лузером — иди жить в Россию. Я не лузер. Я победитель. Я американец. Кто хочет быть Джоном Уэйном? Кто хочет ухватиться и не отпускать? Кто хочет разозлиться? Разозлись, сынок. Покажи, что ты можешь злиться, сынок. Ну кто хочет этого? Я хочу знать, кто этого хочет? Кто хочет разозлиться? Кто хочет? Вперёд!
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
«Как приручить лису» далеко не самый запутанный: 5 залипательных сериалов про расследование жутких преступлений
Непубличному сыну Михалкова и Вертинской 59 лет: как выглядит наследник одной из самых красивых пар советского кино?
Не сработался с Мэджиком? Или с Андреасяном? Почему Кологривый ушел из сериала «Жизнь по вызову»
Наш ответ Линчу: эти 5 сериалов зрители признали русской версией легендарного «Твин Пикса» (в №1 даже снялся Смоляков)
Олег Табаков и московские тараканы «помогли» Netflix снять лучший детектив зимы 2026-го: от концовки у меня упала челюсть
«Слишком женственно»: современные немцы впервые посмотрели «17 мгновений» и нашли 3 проблемы советского шедевра
Вопрос про культовый советский фильм и Таиланд загнал в тупик даже знатоков «Что? Где? Когда?», а вы справитесь? (тест)
«Профдеформация и плохой сценарий»: реальным медикам тошно смотреть 2 сезон «Питта» – все испортил один-единственный кадр
14 лет в «черных списках»: чиновники СССР этого фильма о войне боялись, как огня – но после премьеры пришлось награждать
«Позорят нашу полицию»: в своём худшем сериале за 10 лет Васильев сыграл из рук вон плохо – зрители «фукают» и ставят 2/10
$100 млн за сезон: «предка» «Игры престолов» НВО выпустил еще в нулевые – зритель к такому эпику оказался не готов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше