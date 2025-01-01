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Киноафиша Фильмы Карпуша

Карпуша

Karpusha 18+
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О фильме

По мотивам шуточной русской сказки о герое, у которого «сила есть — ума не надо».

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 9 июня 1988
Дата выхода
9 июня 1988 Россия
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Karpusha, Карпуша
Режиссер
Михаил Каменецкий
В ролях
Борис Новиков
Нина Русланова
Нина Русланова
Татьяна Пельтцер
Татьяна Пельтцер
Леонид Куравлев
Леонид Куравлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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