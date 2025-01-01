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Карпуша
Карпуша
Karpusha
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
По мотивам шуточной русской сказки о герое, у которого «сила есть — ума не надо».
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
9 июня 1988
Дата выхода
9 июня 1988
Россия
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Karpusha, Карпуша
Режиссер
Михаил Каменецкий
В ролях
Борис Новиков
Нина Русланова
Татьяна Пельтцер
Леонид Куравлев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.8
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
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