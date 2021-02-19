Голый пистолет, 1988

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Фрэнк Дребин – опытный, но совершенно бездарный полицейский, которому удается оставаться в живых лишь благодаря невероятному везению, собственной невозмутимости и удачному стечению обстоятельств. Новое дело, которое ему предстоит раскрыть, – самое важное и опасное в его карьере. Фрэнку становится известно, что готовится покушение на королеву Елизавету II, охранять которую во время визита в США ему было поручено накануне. Развернуть По словам Дэвида Цукера, студия настояла на том, чтобы на одну из ролей был приглашен актер – обладатель «Оскара». Таким актером стал Джордж Кеннеди, сыгравший Эда Хокена.

Когда Джейн разбирает холодильник Фрэнка, она достает упаковку с китайской едой, изготовленную в 1982 году. Это год, когда в США вышел сериал «Полицейский отряд!», по мотивам которого снят фильм.

Из актеров, которые снимались в сериале, в фильме появились лишь Лесли Нильсен и Эд Уильямс (играет криминалиста Тэда).

Рикардо Монтальбан был выбран на роль главного злодея Винсента Людвига во многом благодаря его знаменитой роли злодея Хана Нуньена Сингха в сериале «Звездный путь».

Террористическая организация, которую Фрэнк обезвреживает в первой сцене, – это отсылка к террористической организации S.P.E.C.T.R.E. из франшизы о Джеймсе Бонде. Развернуть Самый некомпетентный полицейский, лейтенант Фрэнк Дребин, должен в одиночку противостоять международному заговору, цель которого — погубить королеву Елизавету II. Ко всеобщему удивлению и радости, глупейший из глупых лейтенант Дребин разберётся со всеми врагами Её Величества так лихо, как не снилось и знаменитому агенту 007. Развернуть 7.7 Оцените 14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 1988 Премьера в России 2 декабря 1988 Премьера в мире 2 декабря 1988 Возраст 16+ Режиссер Дэвид Цукер В ролях Лесли Нильсен Присцилла Пресли Рикардо Монтальбан Джордж Кеннеди О. Джей Симпсон Все актеры и съемочная группа Фильм находится в подборках Лучшие комедии Фильмы про полицейских 2 постера

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