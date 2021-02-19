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Голый пистолет Голый пистолет
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The Naked Gun: From the Files of Police Squad!

Голый пистолет, 1988

1988 / США
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фрэнк Дребин – опытный, но совершенно бездарный полицейский, которому удается оставаться в живых лишь благодаря невероятному везению, собственной невозмутимости и удачному стечению обстоятельств. Новое дело, которое ему предстоит раскрыть, – самое важное и опасное в его карьере. Фрэнку становится известно, что готовится покушение на королеву Елизавету II, охранять которую во время визита в США ему было поручено накануне.

  • По словам Дэвида Цукера, студия настояла на том, чтобы на одну из ролей был приглашен актер – обладатель «Оскара». Таким актером стал Джордж Кеннеди, сыгравший Эда Хокена.
  • Когда Джейн разбирает холодильник Фрэнка, она достает упаковку с китайской едой, изготовленную в 1982 году. Это год, когда в США вышел сериал «Полицейский отряд!», по мотивам которого снят фильм.
  • Из актеров, которые снимались в сериале, в фильме появились лишь Лесли Нильсен и Эд Уильямс (играет криминалиста Тэда). 
  • Рикардо Монтальбан был выбран на роль главного злодея Винсента Людвига во многом благодаря его знаменитой роли злодея Хана Нуньена Сингха в сериале «Звездный путь». 
  • Террористическая организация, которую Фрэнк обезвреживает в первой сцене, – это отсылка к террористической организации S.P.E.C.T.R.E. из франшизы о Джеймсе Бонде.

Самый некомпетентный полицейский, лейтенант Фрэнк Дребин, должен в одиночку противостоять международному заговору, цель которого — погубить королеву Елизавету II. Ко всеобщему удивлению и радости, глупейший из глупых лейтенант Дребин разберётся со всеми врагами Её Величества так лихо, как не снилось и знаменитому агенту 007.

7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 2 декабря 1988
Премьера в мире 2 декабря 1988
Возраст 16+
Режиссер
Дэвид Цукер
Дэвид Цукер
В ролях
Лесли Нильсен
Лесли Нильсен
Присцилла Пресли
Рикардо Монтальбан
Джордж Кеннеди
О. Джей Симпсон
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Голый пистолет смотреть онлайн

Голый пистолет
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 19 февраля 2021, 21:10
Комедия своего времени. Актерский состав подбран спецально для комедии. Как лучших в боевиках про полицеский, коп, который не знает слово стоп.… Читать дальше…
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14 голосов
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
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