Голый пистолет, 1988

Фрэнк Дребин – опытный, но совершенно бездарный полицейский, которому удается оставаться в живых лишь благодаря невероятному везению, собственной невозмутимости и удачному стечению обстоятельств. Новое дело, которое ему предстоит раскрыть, – самое важное и опасное в его карьере. Фрэнку становится известно, что готовится покушение на королеву Елизавету II, охранять которую во время визита в США ему было поручено накануне.
Самый некомпетентный полицейский, лейтенант Фрэнк Дребин, должен в одиночку противостоять международному заговору, цель которого — погубить королеву Елизавету II. Ко всеобщему удивлению и радости, глупейший из глупых лейтенант Дребин разберётся со всеми врагами Её Величества так лихо, как не снилось и знаменитому агенту 007.