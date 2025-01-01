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Постер фильма Дорогая Елена Сергеевна
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Киноафиша Фильмы Дорогая Елена Сергеевна

Дорогая Елена Сергеевна

Dorogaya Yelena Sergeyevna 18+
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О фильме

Приятно удивлена и обрадована была Елена Сергеевна, когда к ней неожиданно пришли гости — ее ученики. Она и представить себе не могла, какой драмой обернется для нее этот визит.

Страна СССР
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в мире 12 апреля 1988
Дата выхода
12 апреля 1988 Россия 16+
11 ноября 1988 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Dorogaya Yelena Sergeyevna, Dear Yelena Sergeyevna, Дорогая Елена Сергеевна, Brangioji Jelena Sergejevna, Chère Elena, Chère Elena Sergueïvna, Droga Heleno Siergiejewna, Liebe Jelena Sergejewna, Дорога Олено Сергіївно, Скъпа Елена Сергеевна
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Марина Неелова
Марина Неелова
Наталья Щукина
Наталья Щукина
Федор Дунаевский
Федор Дунаевский
Дмитрий Марьянов
Дмитрий Марьянов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
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Дорогая Елена Сергеевна

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