Приятно удивлена и обрадована была Елена Сергеевна, когда к ней неожиданно пришли гости — ее ученики. Она и представить себе не могла, какой драмой обернется для нее этот визит.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 34 минуты
Год выпуска1988
Премьера в мире12 апреля 1988
Дата выхода
12 апреля 1988
Россия
16+
11 ноября 1988
США
ПроизводствоМосфильм
Другие названия
Dorogaya Yelena Sergeyevna, Dear Yelena Sergeyevna, Дорогая Елена Сергеевна, Brangioji Jelena Sergejevna, Chère Elena, Chère Elena Sergueïvna, Droga Heleno Siergiejewna, Liebe Jelena Sergejewna, Дорога Олено Сергіївно, Скъпа Елена Сергеевна