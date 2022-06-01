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Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
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Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар, 1980

1980 / США
7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Люк Скайуокер со своими союзниками выиграли битву, но до победы в войне еще очень далеко. Чтобы в совершенстве овладеть тайнами Силы, Люк отправляется на планету Дагоба, где учится у древнего мастера-джедая Йоды. Тем временем войска Империи начинают массированные атаки на базы повстанцев, уничтожая их и подвергая смертельной опасности принцессу Лею и Хана Соло.

  • Чтобы сохранить все права на фильм у себя, Джордж Лукас сам профинансировал производство, вложив 18 миллионов долларов, которые состояли из прибыли за “Новую надежду” и кредита. Шаг был рискованным, но окупился в несколько раз, а Лукас вернул свои вложения в течение трех месяцев после выхода фильма. 
  • Марку Хэмиллу пришлось шестнадцать раз удариться головой о потолок хижины Йоды, прежде чем режиссер Ирвин Кершнер остался доволен сценой.
  • Во время съемок в норвежской деревне Финсе началась сильная метель. Ирвин Кершнер решил, что такие погодные условия - это отличная возможностью снять сцену, где Люк бродит по снегу после побега из пещеры Вампа. Кешнер отправил Марка Хэмилла на холод, в то время как он сам и оператор снимали его из отеля.
  • Солдат базы Эхо в битве при Хоте сыграли норвежские лыжники и спасатели. В качестве платы компания “Lucasfilm” сделала пожертвование норвежскому отделению “Красного Креста”.

Борьба за Галактику обостряется в пятом эпизоде космической саги. Войска Императора начинают массированную атаку на повстанцев и их союзников. Хан Соло и принцесса Лейя укрываются в Заоблачном Городе, в котором их и захватывает Дарт Вейдер, в то время как Люк Скайуокер находится на таинственной планете джунглей Дагобар. Там Мастер — джедай Йода обучает молодого рыцаря навыкам обретения Силы. Люк даже не предполагает, как скоро ему придется воспользоваться знаниями старого Мастера: впереди битва с превосходящими силами Императора и смертельный поединок с Дартом Вейдером.

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 8.7
Продолжительность 2 часа 4 минуты
Год выпуска 1980
Премьера в России 4 февраля 1988
Премьера в мире 17 мая 1980
Возраст 0+
Режиссер
Ирвин Кершнер
Ирвин Кершнер
В ролях
Марк Хэмилл
Марк Хэмилл
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Кэрри Фишер
Кэрри Фишер
Билли Ди Уильямс
Билли Ди Уильямс
Энтони Дэниелс
Энтони Дэниелс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар 5 постеров
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Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
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саундтрек фильма Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар
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