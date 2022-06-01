Звездные войны: Эпизод V - Империя наносит ответный удар, 1980

Люк Скайуокер со своими союзниками выиграли битву, но до победы в войне еще очень далеко. Чтобы в совершенстве овладеть тайнами Силы, Люк отправляется на планету Дагоба, где учится у древнего мастера-джедая Йоды. Тем временем войска Империи начинают массированные атаки на базы повстанцев, уничтожая их и подвергая смертельной опасности принцессу Лею и Хана Соло.
Борьба за Галактику обостряется в пятом эпизоде космической саги. Войска Императора начинают массированную атаку на повстанцев и их союзников. Хан Соло и принцесса Лейя укрываются в Заоблачном Городе, в котором их и захватывает Дарт Вейдер, в то время как Люк Скайуокер находится на таинственной планете джунглей Дагобар. Там Мастер — джедай Йода обучает молодого рыцаря навыкам обретения Силы. Люк даже не предполагает, как скоро ему придется воспользоваться знаниями старого Мастера: впереди битва с превосходящими силами Императора и смертельный поединок с Дартом Вейдером.