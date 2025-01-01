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Абориген

Aborigen 18+
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О фильме

Герой фильма, пятнадцатилетний Борька Хромов, предоставлен самому себе. После развода его отец утонул, а мать, нашедшая нового кавалера, больше обеспокоена материальными вопросами, чем собственным сыном. Борька тоскует по погибшему отцу и мечтает уехать из родного Сургута, но в отсутствие денег это кажется несбыточной мечтой. Не по годам самостоятельный парень промышляет рыбной ловлей, но однажды попадается на глаза сотрудникам рыбнадзора. Удирая на лодке от милиции, Борька сталкивается с матерыми браконьерами. Эта встреча не сулит парню ничего хорошего…

  • Фильм снят по одноименной повести Юрия Короткова, который, к слову, выступил и в качестве автора сценария. 
  • «Абориген» стал режиссерским дебютом Елены Николаевой. Впоследствии ею были сняты и другие фильмы и сериалы, в том числе «Девочка» (2008), «Ангел в сердце» (2012), «Комиссарша» (2016). 
  • На момент съемок исполнитель главной роли Владислав Галкин был всего на год старше своего героя – актеру было 16 лет. При этом «Абориген» стал юбилейным, десятым фильмом в творческом багаже артиста. 
  • Съемки картины проходили в Сургуте – городе, в котором и разворачивается основное действие «Аборигена», а также в Карелии.

История трудного подростка из Сургута. Отец пятнадцатилетнего Борьки Хромова утонул после развода, а мать с новым мужем заняты накопительством, сын ей не нужен. Желание уехать из Сургута так и остаётся несбыточной мечтой подростка. Даже в тайге Борька сталкивается с проблемами, пойдя ночью браконьерствовать…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 октября 1988
Дата выхода
1 октября 1988 Россия 6+
Производство Киностудия имени М. Горького, Mir
Другие названия
Aborigen, Абориген
Режиссер
Елена Николаева
В ролях
Владислав Галкин
Владислав Галкин
Александр Алексеев-Негреба
Александр Яковлев
Надежда Маркина
Надежда Маркина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
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7 IMDb
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