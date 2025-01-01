Герой фильма, пятнадцатилетний Борька Хромов, предоставлен самому себе. После развода его отец утонул, а мать, нашедшая нового кавалера, больше обеспокоена материальными вопросами, чем собственным сыном. Борька тоскует по погибшему отцу и мечтает уехать из родного Сургута, но в отсутствие денег это кажется несбыточной мечтой. Не по годам самостоятельный парень промышляет рыбной ловлей, но однажды попадается на глаза сотрудникам рыбнадзора. Удирая на лодке от милиции, Борька сталкивается с матерыми браконьерами. Эта встреча не сулит парню ничего хорошего…