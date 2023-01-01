Фантастическая пицца, 1988

Юные подружки — Джозефина, Дэйзи и Кэт — работают официантками в уютном кафе небольшого курортного городка. Подруги не устают набивать себе шишки по дороге к настоящему женскому счастью. Джозефина падает в обморок на собственном венчании, тем самым срывая церемонию. Дэйзи встречает своего принца — красавца из состоятельной семьи. С первого дня все идет не слишком гладко, но в душе девушки все же теплится надежда на безоблачные отношения. А умница Кэт влюбляется в женатого мужчину, дочь которого она нянчит пока мать малышки в отъезде.