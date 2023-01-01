Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Праздники" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Фантастическая пицца Фантастическая пицца
Киноафиша Фильмы Фантастическая пицца
Mystic Pizza

Фантастическая пицца, 1988

1988 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Юные подружки — Джозефина, Дэйзи и Кэт — работают официантками в уютном кафе небольшого курортного городка. Подруги не устают набивать себе шишки по дороге к настоящему женскому счастью. Джозефина падает в обморок на собственном венчании, тем самым срывая церемонию. Дэйзи встречает своего принца — красавца из состоятельной семьи. С первого дня все идет не слишком гладко, но в душе девушки все же теплится надежда на безоблачные отношения. А умница Кэт влюбляется в женатого мужчину, дочь которого она нянчит пока мать малышки в отъезде.

7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в России 21 октября 1988
Премьера в мире 13 октября 1988
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $6 000 000
Режиссер
Дональд Петри
В ролях
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Аннабет Гиш
Аннабет Гиш
Уильям Р. Моузес
Мэтт Дэймон
Мэтт Дэймон
Адам Сторк
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Фантастическая пицца
Некоторые девушки
Некоторые девушки (2013)
5.3333335
Улыбка Моны Лизы
Улыбка Моны Лизы (2003)
6.5
Любимцы Америки
Любимцы Америки (2001)
5.7272725
Сбежавшая невеста
Сбежавшая невеста (1999)
6.857143
Мачеха
Мачеха (1998)
7.4
Свадьба моего лучшего друга
Свадьба моего лучшего друга (1997)
6.9333334
Красивые девушки
Красивые девушки (1996)
8.285714
Тема для разговора
Тема для разговора (1995)
6.857143
В постели с врагом
В постели с врагом (1991)
7.5333333
Умереть молодым
Умереть молодым (1991)
8
Жареные зеленые помидоры
Жареные зеленые помидоры (1991)
8.090909
Красотка
Красотка (1990)
8.184211
Постер фильма Фантастическая пицца 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше