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Постер фильма Отпущение грехов
Постер фильма Отпущение грехов
Рейтинги
6.5 Рейтинг IMDb: 6.5
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2 постера
Киноафиша Фильмы Отпущение грехов

Отпущение грехов

Absolution 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Главный герой - священник Годдар, преподаватель церковной школы для мальчиков. А Блэйки - просто бродяга, живущий в лесу. Любимый ученик Годдара, мальчик Бенджи, подружился с бродягой, и священник запретил Бенджи бегать к нему в лес.

Вскоре Бенджи признался на исповеди в убийстве Блэйки. Исповеди продолжаются. Бенджи признается в новых преступлениях… Но священник не может заявить в полицию, не нарушив тайну исповеди!

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1978
Премьера онлайн 13 декабря 2020
Премьера в мире 5 июня 1978
Дата выхода
1 июля 1988 Россия 18+
5 июня 1978 Великобритания
1 июля 1988 Казахстан
1 июля 1988 США
1 июля 1988 Украина
MPAA R
Производство Bulldog Productions, Bulldog Productions
Другие названия
Absolution, Absolvição, Absolución, Anthony Shaffer's Absolution, Bünbocsánat, Djevelens advokat, Feloldozás, L'assoluzione, Murder by Confession, Oproštenje, Rozgrzeszenie, Syndernas förlåtelse, Synninpäästö, Zproštění viny, Η άφεση, Κάθαρση, Відпущення гріхів, Опрощение, Отпущение грехов, 告白の罠
Режиссер
Энтони Пейдж
В ролях
Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Доминик Гард
Дэвид Брэдли
Дэвид Брэдли
Билли Коннолли
Билли Коннолли
Эндрю Кир
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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