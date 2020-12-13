Главный герой - священник Годдар, преподаватель церковной школы для мальчиков. А Блэйки - просто бродяга, живущий в лесу. Любимый ученик Годдара, мальчик Бенджи, подружился с бродягой, и священник запретил Бенджи бегать к нему в лес.
Вскоре Бенджи признался на исповеди в убийстве Блэйки. Исповеди продолжаются. Бенджи признается в новых преступлениях… Но священник не может заявить в полицию, не нарушив тайну исповеди!
|1 июля 1988
|Россия
|18+
|5 июня 1978
|Великобритания
|1 июля 1988
|Казахстан
|1 июля 1988
|США
|1 июля 1988
|Украина