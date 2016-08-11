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Постер фильма Отпетые мошенники
8.1
Отпетые мошенники - Трейлер
Киноафиша Фильмы Отпетые мошенники
8.1

Отпетые мошенники

, 1988
Dirty Rotten Scoundrels
США / криминал, комедия / 18+
Трейлеры
Постер фильма Отпетые мошенники
8.1
Отпетые мошенники - Трейлер
Отпетые мошенники  Трейлер

О фильме

Судьба сводит двух «отпетых мошенников» — Фредди Бенсона и Лоуренса Джемисона, специализирующихся в качестве жиголо в оболванивании богатеньких дам. В городке, где-то на юге Франции, Фредди сначала берет уроки у мэтра Лоуренса, но, повздорив, коллеги заключают пари: кто из них первый охмурит незнакомую богатую женщину, тот остается в городе, а проигравший должен убраться.

Предмет спора не замедлил явиться в виде симпатичной и обаятельной «мыльной королевы» Америки — Дженет.

В ролях

Стив Мартин
Стив Мартин
Фредди Бенсон
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Лоренс Джеймисон
Гленн Хедли
Гленн Хедли
Janet Colgate
Антон Роджерс
Инспектор Андре
Барбара Харрис
Fanny Eubanks
Меган Фэй
Меган Фэй
Lady from Oklahoma
Иен Макдермид
Иен Макдермид
Артур
Дэна Айви
Mrs. Reed
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Lady from Palm Beach
Николь Кальфан
Николь Кальфан
Lady in Dining Car
Режиссер Фрэнк Оз
Сценарист Дэйл Лоунер, Стэнли Шапиро, Пол Хеннинг
Композитор Майлз Гудман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 14 декабря 1988
Дата выхода
14 декабря 1988 Россия 16+
15 декабря 1988 Австралия
1 августа 1989 Австрия 12
30 июня 1989 Великобритания
24 августа 1989 Германия
29 июля 1989 Греция
19 мая 1989 Дания
8 сентября 1989 Ирландия
14 декабря 1988 Казахстан
14 декабря 1988 Канада PG
1 января 1990 Польша 12
14 декабря 1988 США
14 декабря 1988 Украина
5 июля 1989 Франция
MPAA PG
Сборы в мире $42 039 085
Производство Orion Pictures
Другие названия
Dirty Rotten Scoundrels, Dos pícaros sinvergüenzas, Zwei hinreißend verdorbene Schurken, A Riviéra vadorzói, Apateones kai gentlemen, Deux fils de pute, Doi ticăloşi murdari, Dos pícaros bribones, Due figli di..., Fræk, frækkere, frækkest, Hai Gã Bịp Bợm, Herrasmieshuijarit, King of the Mountain, Kirli, Çürük ve Adi, Ladrões e Cavalheiros, Le plus escroc des deux, Nurjatud kelmid, Os Safados, Parszywe dranie, Parszywe zgnile kanalie, Prljavi pokvareni varalice, Prljavi, pokvareni prevaranti, Purvini, supuvę niekšai, Rivierans guldgossar, Svindlere med stil, Ticalosii, Un par de seductores, Zwendelaars met fatsoen, Απατεώνες και τζέντλεμεν, Відчайдушні шахраї, Несусвітні шахраї, От мошеник нагоре, Отпетые мошенники, Пройдисвіти, 화려한 사기꾼, ペテン師とサギ師/だまされてリビエラ, 偷心大少, 騙徒糗事多, 骗徒臭事多, Отпетые мошeнники

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 10 голосов
7.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Отпетые мошенники - Трейлер
Отпетые мошенники Трейлер
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Цитаты

Freddy Benson Я у неё деньги не воровал! Она сама дала.
Inspector Andre Но она же на тебя заявление написала.
Freddy Benson Она застукала меня с другой. Ну давай, ты же француз, поймёшь!
Inspector Andre Быть с другой — это по-французски. Быть пойманным — по-американски.

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Ребел Уилсон сыграет главную роль в ремейке «Отпетых мошенников»
11 августа 2016 13:06 Ребел Уилсон сыграет главную роль в ремейке «Отпетых мошенников» В последнее время не проходит, кажется, и месяца, чтобы в Голливуде не решили снять какой-нибудь очередной ремейк. На этот раз «вторую жизнь» получит культовая криминальная кинолента

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