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О фильме
О кошмарных сновидениях медведя.
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Страна
СССР
Продолжительность
11 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
1 января 1988
Дата выхода
1 января 1988
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Medvezhut, Bearterror, Медвежуть
Режиссер
Василий Кафанов
В ролях
Олег Севастьянов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.1
IMDb
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