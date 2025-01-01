Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Медвежуть
1 постер
Киноафиша Фильмы Медвежуть

Медвежуть

Medvezhut 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О кошмарных сновидениях медведя.

Страна СССР
Продолжительность 11 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 января 1988
Дата выхода
1 января 1988 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Medvezhut, Bearterror, Медвежуть
Режиссер
Василий Кафанов
В ролях
Олег Севастьянов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Медвежуть
Котенок с улицы Лизюкова 7.2
Котенок с улицы Лизюкова (1988)
Ограбление по... 8.1
Ограбление по... (1988)
Выкрутасы 7.8
Выкрутасы (1987)
Ух ты, говорящая рыба! 8.2
Ух ты, говорящая рыба! (1983)
Халиф-аист 7.7
Халиф-аист (1981)
Ничуть не страшно 7.6
Ничуть не страшно (1981)
Шкатулка с секретом 6.8
Шкатулка с секретом (1976)
Остров 7.6
Остров (1973)
Фильм, фильм, фильм 8.0
Фильм, фильм, фильм (1968)
Витамин роста 7.2
Витамин роста (1988)
Влюбчивая ворона 6.8
Влюбчивая ворона (1988)
Переменка № 4 5.6
Переменка № 4 (1985)

Рейтинг мультфильма

7.4
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Медвежуть

Похожие фильмы онлайн

Котенок с улицы Лизюкова
 
Ограбление по...
 
Халиф-аист
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше