Опасные связи, 1988

Во Франции 18-го века маркиза де Мертей и виконт де Вальмон ведут опасную игру соблазнения. Вальмон, который измеряет свой успех количеством своих завоеваний, принимает вызов Мертей соблазнить Сесиль де Воланж, которой предстоит свадьба, и предоставить письменные доказательства своего успеха. В награду за это он сможет провести ночь с самой Мертей. Опытный соблазнитель, Вальмон легко добивается сердца Сесиль, но при этом влюбляется в мадам де Турвель. Когда Мертей узнает об этом, она отказывает виконту в награде и направляет на него шевалье Дансени…
Франция XVIII столетия. Виконт Вальмон и маркиза де Мертей ведут опасную, чреватую разбитыми сердцами и искалеченными судьбами, игру. Маркиза, желая отомстить давнему любовнику Жеркуру, обещает Вальмону свою благосклонность, если он соблазнит Сесиль Воланж, юную невесту Жеркура. Вместо этого Вальмон увлекается госпожой де Турвель, совершенно забыв про договор, и маркизе приходится искать обходные пути. Невольно для себя безжалостный сердцеед Вальмон попадает под чары добродетельной жены президента Турвеля, задумываясь о той цене, которую придется заплатить всем участникам случившейся интриги.