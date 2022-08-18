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Dangerous Liaisons

Опасные связи, 1988

1988 / США / Великобритания
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Во Франции 18-го века маркиза де Мертей и виконт де Вальмон ведут опасную игру соблазнения. Вальмон, который измеряет свой успех количеством своих завоеваний, принимает вызов Мертей соблазнить Сесиль де Воланж, которой предстоит свадьба, и предоставить письменные доказательства своего успеха. В награду за это он сможет провести ночь с самой Мертей. Опытный соблазнитель, Вальмон легко добивается сердца Сесиль, но при этом влюбляется в мадам де Турвель. Когда Мертей узнает об этом, она отказывает виконту в награде и направляет на него шевалье Дансени…

  • Алан Рикман прославил роль де Вальмона в Лондоне и на Бродвее, однако создатели фильма хотели привлечь на эту роль известного актера, поэтому Рикмана даже не рассматривали. Вместо этого актер дебютировал в Голливуде в роли Грубера в фильме «Крепкий орешек», и вскоре встал среди первых лиц американской эстрады. 
  • Когда в 1782 году впервые был опубликован оригинальный роман Шодерло де Лакло, он считался настолько скандальным, что, когда королева Мария Антуанетта заказала копию для своей личной библиотеки, ей пришлось переплести его в другую обложку, чтобы никто из придворных не узнал бы имя автора или название романа.
  • Гленн Клоуз появилась на площадке лишь в середины съемок из-за рождения дочери.

Франция XVIII столетия. Виконт Вальмон и маркиза де Мертей ведут опасную, чреватую разбитыми сердцами и искалеченными судьбами, игру. Маркиза, желая отомстить давнему любовнику Жеркуру, обещает Вальмону свою благосклонность, если он соблазнит Сесиль Воланж, юную невесту Жеркура. Вместо этого Вальмон увлекается госпожой де Турвель, совершенно забыв про договор, и маркизе приходится искать обходные пути. Невольно для себя безжалостный сердцеед Вальмон попадает под чары добродетельной жены президента Турвеля, задумываясь о той цене, которую придется заплатить всем участникам случившейся интриги.

8.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 1988
Премьера в России 11 декабря 1988
Премьера в мире 11 декабря 1988
Возраст 16+
Режиссер
Стивен Фрирз
Стивен Фрирз
В ролях
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Джон Малкович
Джон Малкович
Мишель Пфайффер
Мишель Пфайффер
Свузи Кёрц
Свузи Кёрц
Киану Ривз
Киану Ривз
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Опасные связи 2 постера
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