Опасные связи, 1988

Во Франции 18-го века маркиза де Мертей и виконт де Вальмон ведут опасную игру соблазнения. Вальмон, который измеряет свой успех количеством своих завоеваний, принимает вызов Мертей соблазнить Сесиль де Воланж, которой предстоит свадьба, и предоставить письменные доказательства своего успеха. В награду за это он сможет провести ночь с самой Мертей. Опытный соблазнитель, Вальмон легко добивается сердца Сесиль, но при этом влюбляется в мадам де Турвель. Когда Мертей узнает об этом, она отказывает виконту в награде и направляет на него шевалье Дансени…