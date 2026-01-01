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Постер фильма 1969
7.1
Киноафиша Фильмы 1969
7.1

1969

, 1988
1969
США / драма / 18+
Постер фильма 1969
7.1

В ролях

Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Скотт
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Ralph Carr
Брюс Дерн
Брюс Дерн
Cliff
Мэриетт Хартли
Jessie
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Beth
Джоанна Кэссиди
Ev
Кристофер Уинн
Alden
Keller Kuhn
Marsha
Steve Foster
Marshall
Mert Hatfield
Coach Heart
Режиссер Эрнест Томпсон
Сценарист Эрнест Томпсон
Композитор Майкл Смолл
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 18 августа 1988
Дата выхода
18 ноября 1988 Россия 16+
25 января 1989 Великобритания
9 ноября 1989 Германия
18 ноября 1988 Казахстан
18 августа 1988 США
18 ноября 1988 Украина
MPAA R
Бюджет $7 000 000
Сборы в мире $5 979 011
Производство Atlantic Entertainment Group, Atlantic Productions, Daniel Grodnik Productions
Другие названия
1969, Die Generation von 1969, १९६९, 1969 - O Ano que Mudou Nossas Vidas, 1969-та, 1969: i giorni della rabbia, Aufrecht gegen den Strom, Ezerkilencszázhatvankilenc, Rok 1969

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb

Отзывы о фильме

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