Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 35 минут
Год выпуска
1988
Премьера в мире
18 августа 1988
Дата выхода
|18 ноября 1988
|Россия
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|16+
|25 января 1989
|Великобритания
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|9 ноября 1989
|Германия
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|18 ноября 1988
|Казахстан
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|18 августа 1988
|США
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|18 ноября 1988
|Украина
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MPAA
R
Бюджет
$7 000 000
Сборы в мире
$5 979 011
Производство
Atlantic Entertainment Group, Atlantic Productions, Daniel Grodnik Productions
Другие названия
1969, Die Generation von 1969, १९६९, 1969 - O Ano que Mudou Nossas Vidas, 1969-та, 1969: i giorni della rabbia, Aufrecht gegen den Strom, Ezerkilencszázhatvankilenc, Rok 1969