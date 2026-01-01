Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Колдовство жизни: Жизнь в трансформации
Рейтинги
7.5 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Колдовство жизни: Жизнь в трансформации

Колдовство жизни: Жизнь в трансформации

Powaqqatsi 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Трагедия "Третьего мира" в визуальных образах.
Идея снять продолжение фильма "Коянискацци" родилась на его премьере при набитом до отказа пятитысячном зале. "Трансформация жизни" (так переводится "Повакацци") как бы замедляет время, почти останавливая его. Таким образом, у зрителя есть возможность наслаждаться временем в фильме, благодаря съемке со скоростью в 60 или даже 130 кадров в секунду. Такая убыстренная киносъемка при проецировании дает обратный эффект, замедляя все на экране.

США, 1988

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 20 февраля 1988
Дата выхода
29 апреля 1988 Россия 16+
19 мая 1989 Испания A
29 апреля 1988 Казахстан
29 апреля 1988 США
29 апреля 1988 Украина
1 июня 1988 Франция
MPAA G
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $592 592
Производство Golan-Globus Productions, NorthSouth, Santa Fe Institute for Regional Education
Другие названия
Powaqqatsi, Koyaanisqatsi 2, North South, Northsouth: Life on the Edge, Powaqqatsi - A Vida em Transformação, Powaqqatsi - livet i forvandling, Powaqqatsi - Változó világ, Powaqqatsi, i zoi se metamorfosi, Powwaqatsi: Life in Transformation, Поваккатси, Поваккатсі: Життя як трансформація, ポワカッツィ, 迷惑世界
Режиссер
Годфри Реджио
В ролях
Кристи Бринкли
Дэвид Бринкли
Поуп Джон Пол II
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Слушать
саундтрек фильма Колдовство жизни: Жизнь в трансформации
