Трагедия "Третьего мира" в визуальных образах.
Идея снять продолжение фильма "Коянискацци" родилась на его премьере при набитом до отказа пятитысячном зале. "Трансформация жизни" (так переводится "Повакацци") как бы замедляет время, почти останавливая его. Таким образом, у зрителя есть возможность наслаждаться временем в фильме, благодаря съемке со скоростью в 60 или даже 130 кадров в секунду. Такая убыстренная киносъемка при проецировании дает обратный эффект, замедляя все на экране.
США, 1988
|29 апреля 1988
|Россия
|16+
|19 мая 1989
|Испания
|A
|29 апреля 1988
|Казахстан
|29 апреля 1988
|США
|29 апреля 1988
|Украина
|1 июня 1988
|Франция