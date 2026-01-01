Оповещения от Киноафиши
6.2 Рейтинг IMDb: 6.1
Убить священника

To Kill a Priest 18+
О фильме

Варшава, начало 1980-х. Профсоюзное движение «Солидарность», ставшее, по сути, параллельной властью в стране, берет курс на конфронтацию с официальной властью. Католический священник Отец Алек, связанный с организацией, всячески способствует сплочению ее членов. Агент тайной полиции Штефана получает задание убить священника.

Страна Франция / США
Продолжительность 1 час 57 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 января 1988
Дата выхода
7 сентября 1988 Россия 18+
12 января 1989 Германия
7 сентября 1988 Казахстан
1 января 1988 США
7 сентября 1988 Украина
17 марта 1989 Финляндия
7 сентября 1988 Франция
MPAA R
Производство Columbia Pictures, France 3 Cinéma, J.P. Productions
Другие названия
To Kill a Priest, Der Priestermord, Le complot, Att döda en präst, Complô Contra a Liberdade, Complot contra a liberdade, Complot contra la liberta, Complot contra la libertad, Conspiración para matar a un cura, Gözaltı, Megölni egy papot, Nužudyti kunigą, Popieluszko, Salajuoni, Un prete da uccidere, Ypothesi dolofonias, Zabić księdza, Вбити священика, Да убиеш свещеник, Убить священника, ワルシャワの悲劇 　神父暗殺
Режиссер
Агнешка Холланд
Агнешка Холланд
В ролях
Кристофер Ламберт
Кристофер Ламберт
Эд Харрис
Эд Харрис
Джосс Экленд
Тим Рот
Тим Рот
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
6.2
6.1 IMDb
