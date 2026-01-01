Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Варшава, начало 1980-х. Профсоюзное движение «Солидарность», ставшее, по сути, параллельной властью в стране, берет курс на конфронтацию с официальной властью. Католический священник Отец Алек, связанный с организацией, всячески способствует сплочению ее членов. Агент тайной полиции Штефана получает задание убить священника.
|7 сентября 1988
|Россия
|18+
|12 января 1989
|Германия
|7 сентября 1988
|Казахстан
|1 января 1988
|США
|7 сентября 1988
|Украина
|17 марта 1989
|Финляндия
|7 сентября 1988
|Франция