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Постер фильма Список смертников
6.6
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6.6

Список смертников

, 1988
The Dead Pool
США / боевик, драма, триллер, криминал / 18+
Постер фильма Список смертников
6.6

О фильме

Инспектор Кэллэхан расследует жутковатое дело, связанное с таинственной игрой в смерть. Каждый участник должен как можно правильнее угадать восемь знаменитостей, которые погибнут в ближайшем будущем. После очередной смерти Кэллэхан находит список, в котором сам стоит не на последнем месте...

В ролях

Клинт Иствуд
Клинт Иствуд
Гарри Каллахан
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Саманта Уокер
Дэвид Хант
Харлан Рук
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Peter Swan
Джим Керри
Джим Керри
Ивэн С. Ким
Al Quan
Майкл Карри
Captain Donnelly
Майкл Гудвин
Lt. Ackerman
Darwin Gillett
Patrick Snow
Энтони Чарнота
Lou Janero
Christopher P. Beale
D.A. Thomas McSherry
Режиссер Бадди Ван Хорн
Сценарист Хэрри Джулиан Финк, Рита М. Финк, Steve Sharon, Durk Pearson
Композитор Лало Шифрин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1988
Премьера онлайн 25 августа 2009
Премьера в мире 14 апреля 1988
Дата выхода
13 июля 1988 Россия 16+
13 апреля 1989 Австралия M
27 января 1989 Бразилия
14 апреля 1989 Великобритания
12 июля 1988 Германия
13 апреля 1989 Греция
14 апреля 1988 Ирландия
12 декабря 1988 Испания
12 января 1989 Италия
13 июля 1988 Казахстан
23 февраля 1989 Нидерланды
12 июля 1988 США
13 июля 1988 Украина
27 января 1989 Финляндия
11 января 1989 Франция
23 сентября 1988 Япония R18+
MPAA R
Бюджет $31 000 000
Сборы в мире $37 903 295
Производство Warner Bros., Malpaso Productions
Другие названия
The Dead Pool, Sala de espera al infierno, Dirty Harry in Das Todesspiel, Das Todesspiel, Dirty Harry 5, Dirty Harry i dødsspillet, Dirty Harry in The Dead Pool, Dirty Harry na Lista Negra, Dirty Harry och dödspelet, Dirty Harry og dødsspillet, Dirty Harry V - Das Todesspiel, Dödsspelet, Dødsspillet, Holtbiztos tipp, Igra smrti, Inspectorul Harry și jocul morții, Jocul morţii, Kolo smrti, L'inspecteur Harry est la dernière cible, La dernière cible, La lista negra, La llista negra, Les enjeux de la mort, Likainen Harry ja murhapooli, Loteria morţii, Mirties totalizatorius, Mồ Chôn Tội Ác, Na Lista do Assassino, Ölüm Havuzu, Pula śmierci, Sázka na smrt, Scommessa con la morte, Stávka na smrť, Surmaratas, Στοίχημα θανάτου, Гра у смерть, Игра в смерть, Прљави Хари: Коло смрти, Смъртоносен залог, Список смертников, ダーティハリー5, 賭彩黑名單, Dirty Harry 5 - Das Todesspiel, Dirty Harry The Dead Pool, Мртви вир, 冲出死亡地, 赌彩黑名单, Dirty Harry - DasTodesspiel, Dirty Harry 5: The Dead Pool, Смертельный список, Purvinasis Haris 5, 虎探追魂, Dirty Harry 5 - The Dead Pool, Dirty Harry 5: A Lista Negra, L'inspecteur Harry 5 - L'inspecteur Harry est la dernière cible

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 11 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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