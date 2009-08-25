Инспектор Кэллэхан расследует жутковатое дело, связанное с таинственной игрой в смерть. Каждый участник должен как можно правильнее угадать восемь знаменитостей, которые погибнут в ближайшем будущем. После очередной смерти Кэллэхан находит список, в котором сам стоит не на последнем месте...
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