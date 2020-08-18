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Постер фильма Маленькая Вера
Постер фильма Маленькая Вера
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
Киноафиша Фильмы Маленькая Вера

Маленькая Вера

Malenkaya Vera 18+
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О фильме

Действие фильма происходит в провинциальном приморском городке. Главная героиня Вера – девушка из среднестатистической советской семьи, дочка шофера и диспетчерши швейной фабрики. Недавняя выпускница школы, Вера вместе с подругами прожигает время на местных тусовках и дискотеках, где судьба сводит ее со студентом Сергеем, известным в городе ловеласом. У молодых людей завязывается бурный роман, который становится причиной конфликтов героини с родителями и братом: родные девушки считают, что Вера и Сергей – совсем не пара друг другу. Один из скандалов заканчивается трагедией: в пылу ссоры отец главной героини нападает на ее возлюбленного с ножом.

Драма “Маленькая Вера” стала дебютной полнометражной киноработой 27-летнего Василия Пичула. Пичул поставил картину по сценарию своей жены, Марии Хмелик, выпускницы сценарного факультета ВГИКа и дочери писателя и создателя “Ералаша” Александра Хмелика. Главные роли в фильме исполнили неизвестные на тот момент Наталья Негода и Андрей Соколов, а родителей Веры сыграли заслуженные артисты Юрий Назаров и Людмила Зайцева.

Сценарий к “Маленькой Вере” – дипломная работа Марии Хмелик – сразу после публикации был раскритикован изданием “Московская правда”.

Веру могла сыграть Ирина Апексимова. Актриса отказалась от съемок после того, как получила роль в фильме “Башня” Виктора Трегубовича.

Изначально на роль отца Веры утвердили грузинского актера Автандила Махарадзе. После известия о болезни Махарадзе его заменил Юрий Назаров.

Сергея мог сыграть Сергей Колтаков, а Веру – Яна Поплавская.

“Маленькая Вера” – первый советский фильм, где была показана интимная сцена. До эпохи Перестройки демонстрация подобных сцен в кинотеатрах СССР была немыслима: из западных фильмов все откровенные эпизоды попросту вырезались. В итоге картина Пичула открыла дорогу другим киноработам, которые поднимали запрещенные до Перестройки темы преступности, проституции и др.

Премьерный показ фильма состоялся весной 1988 года в Доме кино. Прямо во время сеанса зрители покидали кинозал с криками “Позор!”. Тем не менее, только за первый год картину посмотрели 56 миллионов человек, то есть почти каждый пятый житель Советского Союза. “Маленькая Вера” заняла 24 место по посещаемости среди отечественных лент за всю историю советского проката.

“Маленькая Вера” получила премию ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале, а также Гран-при “Золотой Хьюго” за лучший фильм на Чикагском кинофестивале и другие награды.

Съемки проходили в городе Мариуполь (в 1988 году – город Жданов, Украинская ССР), на родине режиссера Владимира Пичула. На выборе Мариуполя настояла Мария Хмелик, когда-то гостившая здесь у родителей мужа.

В сцене с разборками на дискотеке драка получилась очень даже настоящей: вышло так, что в массовку набрали представителей реально враждующих между собой районов Мариуполя – “Города” и “Новоселовки”.

Наталья Негода стала первой советской кинозвездой, которая снялась для американского издания эротического журнала Playboy.

В роли лучшей подруги Веры Лены Чистяковой снялась Александра Табакова, дочь актера Олега Табакова.

Юрий Назаров поначалу долго отказывался сниматься в фильме, но позже даже проявлял инициативу на съемках. Назаров стал первым советским актером, употребившим на экране нецензурную лексику.

Средства для постановки “Маленькой Веры” нашел Александр Хмелик, отец Марии Хмелик, в тот период работавший заместителем главного редактора киностудии им. М. Горького.

Съемочная команда работала без выходных и отпусков и вместо намеченной по плану одной серии фильма сняла две. Но Государственный Комитет по кинематографии отказался оплачивать работу над второй серией и вдобавок выставил Пичулу штраф за перерасход кинопленки.

В СССР и России “Маленькую Веру” выпустили на видеокассетах VHS в системе PAL. В США фильм выходил на VHS и Laserdisc с английским дубляжом в системе NTSC.

Выйдя на экраны в начале "перестройки", фильм вызвал яростную полемику: зрители и критика не привыкли к такой степени откровенности в нашем кино. Метод "киношока" заставляет в полной мере ощутить, сколь горьки плоды бездуховности, пронизавшей нашу жизнь. Драма героев фильма - это драма всего общества. В ней все и виновники и жертвы...

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 1 октября 1988
Дата выхода
1 октября 1988 Россия 18+
1 марта 1990 Германия
10 октября 1988 США
Сборы в мире $1 262 598
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Malenkaya Vera, Little Vera, Kleine Vera, La pequeña Vera, Lille Vera, Väike Vera, Маленькая Вера, A kis Vera, A Pequena Vera, I mikri Vera, Küçük Vera, La petite Véra, La piccola Vera, Lilla Vera, Malá Věra, Mała Wiera, Malinkaiya Vera, Pikku Veera, Vera-ye Koochak, Малката Вера
Режиссер
Василий Пичул
В ролях
Наталья Негода
Наталья Негода
Андрей Соколов
Андрей Соколов
Юрий Назаров
Юрий Назаров
Людмила Зайцева
Людмила Зайцева
Александр Алексеев-Негреба
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Маленькая Вера

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18 августа 2020 16:39
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