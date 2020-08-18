Сценарий к “Маленькой Вере” – дипломная работа Марии Хмелик – сразу после публикации был раскритикован изданием “Московская правда”.

Веру могла сыграть Ирина Апексимова. Актриса отказалась от съемок после того, как получила роль в фильме “Башня” Виктора Трегубовича.

Изначально на роль отца Веры утвердили грузинского актера Автандила Махарадзе. После известия о болезни Махарадзе его заменил Юрий Назаров.

Сергея мог сыграть Сергей Колтаков, а Веру – Яна Поплавская.

“Маленькая Вера” – первый советский фильм, где была показана интимная сцена. До эпохи Перестройки демонстрация подобных сцен в кинотеатрах СССР была немыслима: из западных фильмов все откровенные эпизоды попросту вырезались. В итоге картина Пичула открыла дорогу другим киноработам, которые поднимали запрещенные до Перестройки темы преступности, проституции и др.

Премьерный показ фильма состоялся весной 1988 года в Доме кино. Прямо во время сеанса зрители покидали кинозал с криками “Позор!”. Тем не менее, только за первый год картину посмотрели 56 миллионов человек, то есть почти каждый пятый житель Советского Союза. “Маленькая Вера” заняла 24 место по посещаемости среди отечественных лент за всю историю советского проката.

“Маленькая Вера” получила премию ФИПРЕССИ на Венецианском кинофестивале, а также Гран-при “Золотой Хьюго” за лучший фильм на Чикагском кинофестивале и другие награды.

Съемки проходили в городе Мариуполь (в 1988 году – город Жданов, Украинская ССР), на родине режиссера Владимира Пичула. На выборе Мариуполя настояла Мария Хмелик, когда-то гостившая здесь у родителей мужа.

В сцене с разборками на дискотеке драка получилась очень даже настоящей: вышло так, что в массовку набрали представителей реально враждующих между собой районов Мариуполя – “Города” и “Новоселовки”.

Наталья Негода стала первой советской кинозвездой, которая снялась для американского издания эротического журнала Playboy.

В роли лучшей подруги Веры Лены Чистяковой снялась Александра Табакова, дочь актера Олега Табакова.

Юрий Назаров поначалу долго отказывался сниматься в фильме, но позже даже проявлял инициативу на съемках. Назаров стал первым советским актером, употребившим на экране нецензурную лексику.

Средства для постановки “Маленькой Веры” нашел Александр Хмелик, отец Марии Хмелик, в тот период работавший заместителем главного редактора киностудии им. М. Горького.

Съемочная команда работала без выходных и отпусков и вместо намеченной по плану одной серии фильма сняла две. Но Государственный Комитет по кинематографии отказался оплачивать работу над второй серией и вдобавок выставил Пичулу штраф за перерасход кинопленки.

В СССР и России “Маленькую Веру” выпустили на видеокассетах VHS в системе PAL. В США фильм выходил на VHS и Laserdisc с английским дубляжом в системе NTSC.