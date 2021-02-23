Деловая женщина, 1988

Предприимчивая Нью-Йоркская машинистка Тесс Мак Гилл мечтает о головокружительной карьере. Но на пути к осуществлению мечты стоит серьезная преграда: она не умеет одеваться, стричься, общаться с нужными людьми. Но каждому человеку дается шанс устроить свою жизни. Такой шанс был дан и Мак Гилл, она получила шанс выступить в роли руководителя высшего звена, когда ее начальница сломала ногу, отдыхая в Европе.Незамедлительно Тесс занимает ее место, знакомится с биржевым брокером и заключает крупную сделку.

Когда отдохнувшая и выздоровевшая начальница возвращается на работу, она понимает, что место ее занято, жених ушел к другой, и существует миллион других мелких неприятностей.