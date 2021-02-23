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Деловая женщина Деловая женщина
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Working Girl

Деловая женщина, 1988

1988 / США
6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

Предприимчивая Нью-Йоркская машинистка Тесс Мак Гилл мечтает о головокружительной карьере. Но на пути к осуществлению мечты стоит серьезная преграда: она не умеет одеваться, стричься, общаться с нужными людьми. Но каждому человеку дается шанс устроить свою жизни. Такой шанс был дан и Мак Гилл, она получила шанс выступить в роли руководителя высшего звена, когда ее начальница сломала ногу, отдыхая в Европе.Незамедлительно Тесс занимает ее место, знакомится с биржевым брокером и заключает крупную сделку.

Когда отдохнувшая и выздоровевшая начальница возвращается на работу, она понимает, что место ее занято, жених ушел к другой, и существует миллион других мелких неприятностей.

6.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 1988
Премьера в России 20 декабря 1988
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 20 декабря 1988
Возраст 16+
Режиссер
Майк Николс
Майк Николс
В ролях
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Мелани Гриффит
Мелани Гриффит
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Джоан Кьюсак
Джоан Кьюсак
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Деловая женщина 4 постера
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17 августа 2022 15:59
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