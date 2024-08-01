В Гонконге должны состояться подпольные соревнования по восточным единоборствам, к которым готовится и один из американских военнослужащих. В свое время, будучи ребенком, он стал приемным сыном японца- учителя каратэ, достиг совершенства путем упорных тренировок и в знак успеха получил священный японский меч.
Он самовольно оставляет воинскую часть и отправляется в Гонконг на «Кумите». По следам молодого человека идет ФБР. Несмотря на все преграды, возникающие на пути каратиста, ему удается добиться победы и вступить в Братство Черного Дракона…
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