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Постер фильма Кровавый спорт
Постер фильма Кровавый спорт
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 6.8
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2 постера
Киноафиша Фильмы Кровавый спорт

Кровавый спорт

Bloodsport 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В Гонконге должны состояться подпольные соревнования по восточным единоборствам, к которым готовится и один из американских военнослужащих. В свое время, будучи ребенком, он стал приемным сыном японца- учителя каратэ, достиг совершенства путем упорных тренировок и в знак успеха получил священный японский меч.

Он самовольно оставляет воинскую часть и отправляется в Гонконг на «Кумите». По следам молодого человека идет ФБР. Несмотря на все преграды, возникающие на пути каратиста, ему удается добиться победы и вступить в Братство Черного Дракона…

Кровавый спорт - trailer
Кровавый спорт  trailer
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1988
Премьера онлайн 1 августа 2024
Премьера в мире 26 февраля 1988
Дата выхода
26 февраля 1988 Россия 16+
29 апреля 1988 Австралия
9 декабря 1988 Бразилия
26 февраля 1988 Великобритания
25 января 1990 Венгрия
9 июня 1988 Германия
26 февраля 1988 Казахстан
26 февраля 1988 Мексика
14 января 2004 Нидерланды
26 февраля 1988 США
10 сентября 1988 Таиланд
26 февраля 1988 Украина
26 июля 1988 Франция
MPAA R
Бюджет $1 100 000
Сборы в мире $11 807 585
Производство Cannon International
Другие названия
Bloodsport, Contacto sangriento, Bloodsport - Eine wahre Geschichte, El gran dragón blanco, Кровавый спорт, Blood sport, Bloodsport - kamp til døden, Bloodsport - Mehri telikis ptosis, Bloodsport - viimeiseen asti, Bloodsport, tous les coups sont permis, Força Destruidora, Kan Sporu, Kruvinas sportas, Krvavi sport, Krvavi šport, Krvavý sport, Krvavý šport, Krwawy sport, Mehri telikis ptoseos, O Grande Dragão Branco, Öldüren Spor, Retroceder nunca, rendirse jamás 3, Senza esclusione di colpi, Sport sângeros, Tous les coups sont permis, Utmaningen, Véres játék, Veresport, Võ Đài Đẫm Máu, Μέχρι τελικής πτώσεως, Кривавий спорт, Кървав спорт, ブラッドスポーツ, 血點
Режиссер
Ньют Арнольд
Ньют Арнольд
В ролях
Жан-Клод Ван Дамм
Жан-Клод Ван Дамм
Боло Йен
Боло Йен
Форест Уитакер
Форест Уитакер
Дональд Гибб
Дональд Гибб
Леа Эйрс
Леа Эйрс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
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11 июня 2021 18:45
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Кровавый спорт - trailer
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