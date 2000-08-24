Жизнь мужчины-ребенка Германа Пи Ви, появившегося впервые в фильме «Большое приключение Пи Ви», продолжается. В этом фильме Герман становится фермером. Его ферма полна чудес, как Волшебная страна Оз. На лужайке пасется говорящая скотина. Каждый овощ на грядке мог бы занять видное место на страницах книги рекордов Гиннеса. Здесь коричневые коровы дают шоколадное молоко, на деревьях растут подкопченные сосиски! Демократичный хозяин позволяет поросенку спать в своей постели и выкармливает птенцов изо рта! На этой ферме все преувеличено. Не ферма, а сплошная гипербола! Однажды здесь проходит «преувеличенный» ураган, как в сказке про девочку Элли, и приносит на задворки дома Германа целый цирк. Хозяин цирка и хозяин фермы сразу становятся друзьями. Герман принимает решение из фермера переквалифицироваться в циркового артиста. Он влюбляется в очаровательную акробатку с редкой фамилией Пикколапупула, заставляя зеленеть от ревности свою местную подружку Винни. Когда цирк друзей окажется на грани банкротства, Герману придет в голову блестящая идея. Почему бы не объединить достижения циркового искусства и сельского хозяйства в одно феерическое шоу? Весельчак Пи Ви сделает это.
|22 июля 1988
|Россия
|6+
|13 октября 1988
|Бразилия
|L
|22 июля 1988
|Великобритания
|U
|22 июля 1988
|Казахстан
|22 июля 1988
|США
|22 июля 1988
|Украина