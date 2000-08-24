5.1
Коротышка - большая шишка
5.1

Коротышка - большая шишка

, 1988
Big Top Pee Wee
США / комедия, приключения, семейный / 18+
Постер фильма Коротышка - большая шишка
5.1

О фильме

Жизнь мужчины-ребенка Германа Пи Ви, появившегося впервые в фильме «Большое приключение Пи Ви», продолжается. В этом фильме Герман становится фермером. Его ферма полна чудес, как Волшебная страна Оз. На лужайке пасется говорящая скотина. Каждый овощ на грядке мог бы занять видное место на страницах книги рекордов Гиннеса. Здесь коричневые коровы дают шоколадное молоко, на деревьях растут подкопченные сосиски! Демократичный хозяин позволяет поросенку спать в своей постели и выкармливает птенцов изо рта! На этой ферме все преувеличено. Не ферма, а сплошная гипербола! Однажды здесь проходит «преувеличенный» ураган, как в сказке про девочку Элли, и приносит на задворки дома Германа целый цирк. Хозяин цирка и хозяин фермы сразу становятся друзьями. Герман принимает решение из фермера переквалифицироваться в циркового артиста. Он влюбляется в очаровательную акробатку с редкой фамилией Пикколапупула, заставляя зеленеть от ревности свою местную подружку Винни. Когда цирк друзей окажется на грани банкротства, Герману придет в голову блестящая идея. Почему бы не объединить достижения циркового искусства и сельского хозяйства в одно феерическое шоу? Весельчак Пи Ви сделает это.

В ролях

Пол Рубенс
Пенелопа Энн Миллер
Пенелопа Энн Миллер
Крис Кристофферсон
Крис Кристофферсон
Валерия Голино
Валерия Голино
Вейн Уайт
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Режиссер Рэндал Клайзер
Сценарист Пол Рубенс, George McGrath
Композитор Дэнни Элфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1988
Премьера онлайн 24 августа 2000
Премьера в мире 22 июля 1988
Дата выхода
22 июля 1988 Россия 6+
13 октября 1988 Бразилия L
22 июля 1988 Великобритания U
22 июля 1988 Казахстан
22 июля 1988 США
22 июля 1988 Украина
MPAA PG
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $15 122 324
Производство Paramount Pictures
Другие названия
Big Top Pee-wee, Big Top Pee Wee, Big Top Pee-wee - La mia vita picchiatella, El gran Pee-Wee, Manege frei für Pee Wee, Pee Wee nagy kalandjai, Pee-wee au cirque, Pee-wee Herman w cyrku, Pee-Wee: Meu Filme Circense, Wielki Pee-wee, Весельчак Пи-Ви, Коротышка - большая шишка, ピーウィー・ハーマンの空飛ぶサーカス

Рейтинг фильма

5.1
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Цитаты

Пи-уи [кричит с нетерпением] Всё, чего я хотел — это жалкий бутерброд! Я так вежливо объяснял, что умираю с голоду. Я голоден! ПОЖАЛУЙСТА!
Мистер Райан [сдавленно] Извините, дамы. Похоже, вам придётся подождать. Помните, никто в этом сообществе не важнее Пи-уи Хермана. Всем остальным покупателям придётся играть вторые роли по сравнению с Пи-уи. Вот так уж тут всё устроено. Моё назначение в жизни — служить Пи-уи Херману. А всё остальное — на втором месте!
[заканчивает бутерброд Пи-уи]
Мистер Райан Вот ваш бутерброд. Чем ещё могу помочь, Пи-уи?
Пи-уи Ну, я бы хотел солёный огурчик, если это не слишком сложно.
Мистер Райан Нет! Вообще никакой проблемы, Пи-уи. Извините, Отис. Извините, Дик.
[открывает бочку, сбивая доску для шахмат Отиса и Дика; достаёт огурчик и протягивает Пи-уи]
Мистер Райан Игра окончена. Пи-уи Херман хочет огурчик. Вот. Держи свой чёртов огурчик. Ты теперь доволен?
Пи-уи Ммм-хмм.

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
