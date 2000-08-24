Пи-уи [кричит с нетерпением] Всё, чего я хотел — это жалкий бутерброд! Я так вежливо объяснял, что умираю с голоду. Я голоден! ПОЖАЛУЙСТА!

Мистер Райан [сдавленно] Извините, дамы. Похоже, вам придётся подождать. Помните, никто в этом сообществе не важнее Пи-уи Хермана. Всем остальным покупателям придётся играть вторые роли по сравнению с Пи-уи. Вот так уж тут всё устроено. Моё назначение в жизни — служить Пи-уи Херману. А всё остальное — на втором месте!

[заканчивает бутерброд Пи-уи]

Мистер Райан Вот ваш бутерброд. Чем ещё могу помочь, Пи-уи?

Пи-уи Ну, я бы хотел солёный огурчик, если это не слишком сложно.

Мистер Райан Нет! Вообще никакой проблемы, Пи-уи. Извините, Отис. Извините, Дик.

[открывает бочку, сбивая доску для шахмат Отиса и Дика; достаёт огурчик и протягивает Пи-уи]

Мистер Райан Игра окончена. Пи-уи Херман хочет огурчик. Вот. Держи свой чёртов огурчик. Ты теперь доволен?