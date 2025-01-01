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Постер мультфильма Смех и горе у Бела моря
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Киноафиша Фильмы Смех и горе у Бела моря

Смех и горе у Бела моря

Smekh i gore u Bela morya 18+
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О фильме

В сборник вошли мультфильмы по сказкам Бориса Шергина и Степана Писахова. Зрители узнают истории о белых медведях, которые продают людям огромные ледяные глыбы - а как иначе, если в здешних краях льдина обязательно должна входить в приданое девушки? Узнают они и о том, как Ванька из Слободки пошел на рынок, чтобы продать свою шапку и купить матери подарок на именины. но по дороге обменял свой головной убор, рубаху и пиджак на кошку, собаку и змею Скарапею. За доброту Скарапея, дочь морского царя, дала Ваньке волшебное кольцо, обладатель которого может исполнить любое свое желание…

  • В сборник вошли мультфильмы Леонида Носырева, которые ранее выходили по отдельности: “Не любо - не слушай” (1977), “Волшебное кольцо” (1979), “Архангельские новеллы” (1986), “Поморская быль” (1987). 
  • Всего в сборник включены экранизации двух сказок Бориса Шергина и пяти сказок Степана Писахова. 
  • Мультфильм “Волшебное кольцо” был отмечен наградой “За лучшую сказку” на международном фестивале в Оденсе (Дания), а также премией актеру Евгению Леонову на XIII Всесоюзном кинофестивале в Душанбе. 
  • В 1991 году режиссер Леонид Носырев снял еще один мультфильм “Mister Пронька” по сказке Бориса Шергина “Пронька Грезной”.

Экранизация сказок Б. Шергина и С. Писахова: «Не любо - не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы» и «Поморская быль». Всем знакомые истории, замечательно озвученные Евгением Леоновым, воплотившие в себе мудрость и смекалку русского народа.

Страна СССР
Продолжительность 59 минут
Год выпуска 1987
Премьера в мире 1 января 1987
Дата выхода
1 января 1988 Россия 6+
1 января 1987 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Smekh i gore u Bela morya, Laughter and Grief by the White Sea, Смех и горе у Бела моря, Laughter and Pain Near the White Sea, Сміх і горе у Біла моря
Режиссер
Леонид Носырев
В ролях
Анатолий Баранцев
Евгений Леонов
Евгений Леонов
Борис Новиков
Клара Румянова
Кира Смирнова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.8
Оцените 15 голосов
7.7 IMDb
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Смех и горе у Бела моря

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