В сборник вошли мультфильмы по сказкам Бориса Шергина и Степана Писахова. Зрители узнают истории о белых медведях, которые продают людям огромные ледяные глыбы - а как иначе, если в здешних краях льдина обязательно должна входить в приданое девушки? Узнают они и о том, как Ванька из Слободки пошел на рынок, чтобы продать свою шапку и купить матери подарок на именины. но по дороге обменял свой головной убор, рубаху и пиджак на кошку, собаку и змею Скарапею. За доброту Скарапея, дочь морского царя, дала Ваньке волшебное кольцо, обладатель которого может исполнить любое свое желание…
Экранизация сказок Б. Шергина и С. Писахова: «Не любо - не слушай», «Волшебное кольцо», «Архангельские новеллы» и «Поморская быль». Всем знакомые истории, замечательно озвученные Евгением Леоновым, воплотившие в себе мудрость и смекалку русского народа.
|1 января 1988
|Россия
|6+
|1 января 1987
|СССР