В сборник вошли мультфильмы по сказкам Бориса Шергина и Степана Писахова. Зрители узнают истории о белых медведях, которые продают людям огромные ледяные глыбы - а как иначе, если в здешних краях льдина обязательно должна входить в приданое девушки? Узнают они и о том, как Ванька из Слободки пошел на рынок, чтобы продать свою шапку и купить матери подарок на именины. но по дороге обменял свой головной убор, рубаху и пиджак на кошку, собаку и змею Скарапею. За доброту Скарапея, дочь морского царя, дала Ваньке волшебное кольцо, обладатель которого может исполнить любое свое желание…